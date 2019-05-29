عقب الإنتهاء من أعمال كنترول الشهادة الإعدادية سوف يتم رفعها إلى السيد محافظ البحيرة لإعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 لأبناء محافظة البحيرة وجميع الإدارات التعليمية التابعة لها، ومنها إدارات (حوش عيسى وكوم حمادة وإيتاي البارود وأبو حمص ودمنهور) وباقي الإدارات التعليمية الأخرى التابعة لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، حيث يترقب الطلاب والطالبات داخل المحافظة إعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2019، وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال جميع الأخبار المتعلقة بإعلان نتيجة إعدادية البحيرة 2019 الترم الأول، كما سنوفر لكم رابط مباشر لإعلان النتيجة فور اعتمادها وتوفرها.
نتيجة إعدادية البحيرة 2019
قامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة بتشكيل لجنة متابعة من المديرية لمتابعة جميع أعمال الامتحانات داخل اللجان في جميع أنحاء المحافظة، وبالفعل قامت اللجنة بزيارة ميدانية للكثير من لجان الامتحانات داخل المديرية، وقد تأكدت اللجنة أن جميع الأمتحانات قد مرت بسلام ودون وجود أي شكاوى داخل اللجان لا من الأبناء أو أولياء الأمور، وقد تأكدت أن جميع الأسئلة في جميع المواد الدراسية المقررة على الطلاب قد جاءت من داخل المقررات الدراسية ومناسبة لمستوى جميع الطلاب والطالبات ومراعية للفروق الفردية بين الطلاب.
إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الأول 2019
أكد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن جميع أعمال التصحيح والكنترولات المتعلقة بنتيجة الثالث الإعدادي 2019 الترم الأول قد بدأت بالفعل، وجاري حاليا أعمال التصحيح والرمراجعة والرصد، كما يمكن لجميع الطلاب متابعة الإستعلام عن النتيجة من خلال بوابة البحيرة الإلكترونية باستخدام رقم الجلوس فقط.
إعلان نتيجة الإعدادية بالبحيرة 2019 ترم أول
صرح مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة تفيد بأن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية قد أوشكت على الإنتهاء ومن المنتظر عرض نتيجة إعدادية البحيرة 2019 الترم الأول خلال الأيام القادمة.
لم تخرج مديرية التربية والتعليم بالبحيرة عن صمتها ولم تدلي بأي تصريحات جديدة حول إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول سوى أن النتيجة سوف تعلن رسميا أثناء إجازة نصف العام.
يتزايد البحث خلال هذه الساعات عن نتيجة الشهادة الإعدادية خاصة بعد أن قامت مديرية التربية والتعليم بالجيزة والإسكندرية باعلان نتيجة الإعدادية أمس، كما نوهت القاهرة أيضا عن اعلان النتيجة اليوم، وسوف نتابع معكم خلال الساعات القدمة اعلان نتيجة اعدادية البحيرة 2019 فانتظرونا.
ترددت بعض الأنباء حول إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2019 الترم الأول غدا السبت، وذلك بعد ان اكد مصدر مسئول الإنتهاء من أعمال الكنترول المركزي بالمحافظة وجاري تجهيز النتيجة لإعتمادها رسميا.
- حتى اليوم لم تقم مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة بتحديد الموعد الرسمي لاعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019، وسوف نتابع معكم جميع الأخبار.
تحديث 29 مايو
كما تابعنا معكم إعلان نتيجة اعدادية البحيرة الفصل الدراسي الأول 2019 ها نحن نعود من جديد ونستكمل المسيرة معكم وإعلان نتيجة اعدادية البحيرة 2019 الترم الثاني برقم الجلوس قريبا.
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التعليقات
ياسمين رضا عبدالملك عفيفي
الاسم عبد الله ممدوح عبد الله رقم الجلو س 88755ادارد وادي النترون
احمد عبد الجواد عبد المقصود
مدرسة النقراش ايتاى البارود
رقم الجلوس 29017
احمد عبدالجواد عبد المقصود
29017
مدرسة النقراش الاعداديه
نتيجة امتحنات دنيا سليمان السيد سليمان رقم الجلوس 25084
محافظة البحيرة مدرسة ابو ورك
ندى محمد عبد الرحمن حسين
حسن يوسف ابو خطوه
حسن يوسف ابوخطوه
رقم الجلوس ١٦٧٥٠
بسمة شريف محمد بغدادى رقم جلوسها 48822 مدرسة سعيد محمود سرحان المشتركة بكوم البركة مركز كفر الدوار
مطلعتش
النتيجةبالدرجات لبسمة شريف محمد بغدادى بمدرسة سعيد محمود سرحان المشتركة ورقم جلوسها 48822
نورهان عصام صلاح الدين الصياد رقم الجلوس:8621
نورهان عصام صلاح الدين الصياد رقم الجلوس:8621
رقم الجلوس 69709
محمودعبدالحميد رقم الجلوس 72855محافظه البحيره مركزالرحمانيه
رانياعشماوى محمد عبدالهادي22584 مدرسة بلتاجى
رانياعشماوى محمد عبدالهادي 22584
رانياعشماوى محمد عبدالهادي
محمد احمد ابو العينين الحاوى رقم الجلوس 15593
اماندا مدحت كمال طه ٦٢٢٥
رقم الجلوس 72858
الاسم ابانوب هاني
صلاح سعيد عبد الفتاح
عبدالله مخلوف رقم الجلوس ١٣٦٦٥
محمد نبيل ضحا
اداره كوم حماده
رقم الجلوس 14267
ادارة كوم حمادة
على بشير ١٧٢٥٧
ايتن احمد محمود صبري قلفط
رقم جلوس١٥٤٣
مدرسة شبراالاعداديه بنات بدمنهور
شهد عبدالله ابراهيم السيد
وادى النطرون
رقم الجلوس ٨٧٦٦٦
٣٩٥٧٨ إدارة ابوحمص
مدرسة كفر الشيخ حسن
أداره الرحمانية التعليمية
محافظة البحيره
طاهر محمود احمد ابو سليم
٧٢٨٠١
عمرو خالد عبد الحميد عبد العال
مدرسة الصباح الاعدادية
ابوالمطامير بحيرة
8.23 رقم الجلوس
محمد أنور محمد أحمد 82429
ندي محمد جابر هلول مدرسة السوالم بحري الاعدادية ايتاي البارود 33039
رقم الجلوس ٤٦٧١ دمنهور
مدرسة الشهيد احمد عفت / رقم الجلوس ٨٤
ادارة بندر دمنهور
محمود محمد عيد محمد حبشى
رقم الجلوس 47210
١٨٠٤٧ شهد اشرف غلاب
93282
منار صبحي عبد الله مصطفى بلتاجي
روان سامي محمد عبدالمجيد الجزار
رقم الجلوس:28534
محمد عزت محمد جامع
14253
ربالله عليكم نزلوها رقم جلوس٣٦٣٥
احمد محمد فتحي محمد السيد
رقم الجلوس 47068
يلا بقي بسرعه
عبدالله محمد عبد السيد عزم ابراهيم رقم الجلوس 31799
محمد سمير ابراهيم اسماعيل
رقم الجلوس٨٤٩٥١ اداره ابو المطامير
مدرسه الشهيد كمال ابو عريضه
رقم ال
جلوس ٨٥٣٠
هاجر حماده ابوسيف رقم الجلوس 46964
ياجماعه عيزين شهاده الاعداديه محافظه البحيره انتوا بسبكم واقفين على اعصابنا وبنموت لحظه ورى التانيه بالله عليكم يلا بسرعه رقم الجلوس 38824 بسرعه
12047
علياء رضا محمد يوسف
رقم الجلوس 67585
يا قلبى متخفيش
المرما خالي بيكولى تعلالي
باسنت محمد صدقى الشربينى ١٩٥٥٨ مدرسة علقام الاعدادية
باسنت محمد صدقى الشربينى ١٩٥٥٨
مدرسه الشهيدممدوح علي حسن الجردات ابوحمص
39708
الاسم شروق محمود عبد المنعم شفتر رقم الجلوس 2051
طيب اسماء ربيع جابت الدرجات منين طلما النتيجة مظهرتش
نتيجة الشهادة رقم الجلوس ٣٣٦٨٢
نتيجه رقم الجلوس٣٣٦٨٢
منه الله مجدي احمد عبيد
8562
الاسم : محمود دسوقي السيد محمد ابو المكارم
رقم الجلوس : 35640
المحافظة : البحيرة
المركز : ابوحمص
المدرسة : التعليم الأساسي
ملك خالد عبد المنعم عجمى
865
ملك خالد عجمى 865
أحمد محمد كامل حسين$رقم الجلوس ١٤٧٦٣
لو سمحتوا النتيجه هتبان امتة احنا قاعدين على اعصابنا
93696 الاسم
93696 عبدالرحمن محمد عبد الحميد
عايزة بسرعة نتيجةالشهادة الإالإعدادية البحيرة ٢٠١٩ورقم الجلوس ٧٨٩٠٣ ادارة ادكوا
رانيا عبدالله فتحي الجايح
١٥٢٨٥
51146 شروق محمد عبد المنعم محمد
عبدالرحمن محمد على محمد الفقى
57994
اسماء محمود فهمي محمود سرور مقلد
رقم الجلوس 32066
محافظه البحيرة
محمود السيد ابراهيم
محمود محمد عيد حبشى
47210
دينا ناصر محمد رضوان السماديسي
٨١٨٠١
اداره المحموديه التعليميه يوسف احمد عبد الهادي رقم الجلوس 63981
إبراهيم ياسر محمد قطب
رقم الجلوس 4504
نورهان عنتر احمد
رقم الجلوس 23831
23831 محافظه البحيره نتيجه الصف الثالث الاعدادى
الرجاء الرد
51217 احمد وائل محمد مدرسة الشهيد تامر محمد مصطفى مركز كفر الدوار
6730 كفر الدوار
روان محمد صبحى الفران البحيره رقم جلوس ٩٤١٩
يوسف احمد فتحى رقم الجلوس 7449 مدرسه بورسعيد كفر الدوار
19384 مدرسة أبو الخاوى الاعدادى
رقم الجلوس 26841
محافطة البحيرة
نتجة الاسم رانيا اشرف على رقم الجلوس 6450
٩٩٢٣ مدرسة السعر انية الاعدادية
guhkuyk8uio98,klj,j,
الاسم اسلام محمد مصطفي عبد الفتاح
اداره كوم حماده التعليميه محافظه البحيره
رقم الجلوس 13811
ندى هاني محمد الشحات مطاوع مركز كوم حمادة (13234) مدرسة صلاح سالم
اﻷسم/مريم محرم فؤاد الهادى
رقم الجلوس/2141
المدرسة/الحديثة ﻹعدادية بنات/مركز دمنهور
احمد خالد ٢٠٠٣٧ مدرسه البريجات الاعداديه
الاسم اسلام حسام محمد ابوالفتوح عوض العنوان مدرسة الحوته الاعداديه.رقم الجلوس 34445
امال علاء عيسى السعدني 17631 رفعت السعدني الاعداديه
56508/مونيا ميلاد حليم غالى سعد
30815
الاسم يوسف اسامه محمود عبد القادر
رقم الجلوس 3574
اسم المدرسه الشهيد عبد المنعم رياض
٤٤٧٥٥ عزة فرحات سعيدعامر
ادارة الرحمانية التعليمية رقم الجلوس 71327
لمياء محمدعبدربه ابراهيم 45501
21548
احمد سعيد فياض ورقم الجلوس هو 14912مدرسة ابسو م الشرقية
احمد محي عبد الؤوف
رقم الجلوس /87821
المدرسه وادي النطرون الاعداديه بنين
بمحافظة البحيره
احمد محيي عبد الرؤوف
رقم الجلوس /87821
محافة البحيره
مدرسة وادي النطرون لاعداديه بنين
الاسم/احمد محيي عبد الرؤوف
رقم الجلوس/87821
المدرسه/وادي النطرون لاعداديه بنين
ايمان محمد عبد الفتاح خميس حنضل البحيرة
ادارة مركز دمنهور 61136
36074 محافظه البحيره مركز ابوحمص
موسى شريف موسى عبده رقم الجلوس 94145 محافظه البحيره /مدرسه احمد شوقي للتعليم الاساسى
محمد العارف ذكي عبد العال رقم الجلوس 94137 محافظه البحيره/ مدرسه احمد شوقي للتعليم الاساسي
92926 ليلى اشرف عبد العزيز
74483
معاذ اسامه رمضان محمد
محافظه البحيره ،مركز بدر
مدرسه صلاح الدين الاعدادية بنين
رقم الجلوس 89163
١٦٩٢٨ محمد احمد ابو شعله محافظة البحيره كوم حماده مدرسة حمدى الطحان
١٦٩٢٨ محمد احمد ابو شعله محافظة البحيره كوم حماده مدرسة حمدى الطحان لعام ٢٠١٩
10711
احمد ايمن ذيدان
٤٧٢٣٦
مريم طارق جابر مرسى طلبة البسطويسى
٦٥٠٧٣
مريم طارق جابر
رقم الجلوس ٦٥٠٧٣
عاوزة النتيجة بسرعة
سلسبيل عماد مبروك منينه
رقم الجلوس 15020
محافظة البحيره ادارة كوم حماده
مدرسة احمد التهانى الاعداديه
55865
عايزين نعرف نجحت ولا سقطت
يويسف حمدى رمضان رقم الجلوس ٥١٥١٥
مدرسه ادفينا الاعداديه بالغابشه
81839
الاسم/حلمي عبدالغني حلمي ابراهيم
رقم الجلوس/85371
مركز ابو المطامير
المدرسه/مالونا الاعداديه
هدير رجب عبداللطيف زعلوك
63330
البحيرة
مدرسه ال 16 الاعدادية
ايمان ابراهيم عبدالعزيز
رقم الجلوس 94099
مدرسه احمد شوقي
محافظه البحيره
محمد العارف ذكي عبد العال رقم الجلوس 94137 محافظه البحيره/ مدرسه احمد شوقي للتعليم الاساسي
لمياء ربيع فؤاد على رقم الجلوس
31171
العيون الاعدادية المشتركة
ايتاى البارود
محافظة البحيرة
لمياء ربيع فؤاد على صميدة رق الجلوس 31171
28087ايهاب احمد عبد الغنى
سوف يتم الرد على التعليقات فور اعتماد النتيجة
28087. ايهاب احمد عبد الغنى
28087 ايهاب احمد عبد الغنى
٧٢٤٨٣
فادي ابو العينين الصاحي،،، 60636
67898
زياد طه عبده طه عبد الكريم درغام
رقم الجلوس ٣٢٦٧٨
زياد طه عبده طه عبد الكريم درغام
رقم الجلوس ٣٢٦٧٨
محمد عصام محمد عبدالله
رقم الجلوس:١٦٧٨٠
مدرسة: محمد عبد الحليم عبد الله
24721
منار رمضان محمد جادرقم الجلوس26387
رقم الجلوس/83332
305 غير معروف
احمد محمد امام حسنين
رقم الجلوس: 142576
نورالهدي محمد فتحي محمد البحيره ادارة النوباريه التعليميه رقم الجلوس 95766
الاسم احمدمحمد احمدالعباسي
رقم الجلوس ٣٣٢٦٦
24213
زينب حسن عبد الرحمن على
دعاء مجدى ١٩٧٠٠
الإسم:نورهان محمد حسن علي الزرقا
رقم الجلوس57249
الاسم ندى الصافى السيد
رقم الجلوس 11373
مدرسة طلعت حرب بالبيضا
35145
الاسم حازم محمد ابراهيم عبد العزيز رقم الجلوس 24396 بمحافظه البحيره
الاسم:هشام فاروق ابراهيم ذكى
رقم الجلوس :٤٢٢٦٣
مدرسة:الشهيد صالح المر الاعداديه المشتركه بالكشك/مركز ابو حمص
محمد عيد
86211
سوف يتم الرد على التعليقات فور اعلان نتيجة اعدادية البحيرة 2019 الترم الاول خلال الايام القادمة
الاسم ار يج عبدالله عبدالهادى حسن زيتون رقم الجلوس 77158 محافظة البحيره
٩٣٠٠
لازلنا نتابع معكم اعلان النتيجة لحظة بلحظة، وسوف نخبركم بكل جديد فور توفره
ضحى هشام هيكل رقم الجلوس 1714
كريم صلاح كامل عبد السلام طبانة 61894
رقم الجلوس 833
عبد الرحمن محمد احمد احمد حماد ٢٩٨٠٠
فاديا بزي
عبدالرحمن شريف لطفي
عطلع امتا في البحيره
٢٩٧٤
سيمون وليم
الاسكتدرية
الاسم أحمد عبدالنبي رقم الجلوس 24530
7356
امين علي امين محمود عمر رقم الجلوس 21042 اسم المدرسةالاعدادية بنين
احمد محمد يوسف محمد الزعويلى
73737
محافظه البحيره
هتظهر امتي ايتاي البارود
احمد محمد يوسف محمد الزعويلى
٧٣٧٣٧
محافظه البحيره
مدرسه ابو بكر الصديق الاعداديه
محمد فرج يونس مسعو د الحرفه
رقم الجلوس 73901
إيمان نبيل محمد رقم الجلوس 94100 مدرسه احمد شوقي محافظه البحيره
انتي تبع النوباريه
صبرى محمد صبري امان رقم الجلوس 3691 مدرسة وجيه اباظة الاعدادية محافظة البحيرة لجنة 5
مش طلعه انشاء الله
رقم ااجلوس ٦٤٢٥٠ اريد نتيجة الاعداديه محافظة البحيره ٢٠١٩
2456
محمد خميس سيد احمد عبد المقصود
رقم الجلوس :29179
محافظة البحيرة ادارة ايتاي البارود
ممكن اعرف النتتيجة
خالد طارق عبدالفتاح
رقم الجلوس ٩١٨٦٩
لؤي احمد سعيد18061مدرسه طابور التجريبيه لغات
الاسم / ياسمين مسعد محمود سليمان غبور
الرقم الجلوس /79 417
خالدطارق عبدالفتاح
رقم الجلوس ٩١٨٦٩
خالدطارق
رقم الجلوس ٩١٨٦٩
الاسم/محمود خميس سعد السعداوى
رقم الجلوس/٦١٢٩٨
63663
الاسم /هناء شعبان عطيه سرحان
رقم الجلوس /38102
اداره ابوحمص مدرسه كوم عزيزه
الاسم /هناء شعبان عطيه سرحان
رقم الجلوس /38102
62619
رقم الجلوس 26709 محافظة البحيره دمنهور مركز الدلنجات2019
نتيجة اعدادية البحيرة 2019 الترم الأول قيد التجهيز وسوف نخبركم بكل جديد فتابعونا
محمد عيد حمدي
رقم الجلوس 21162
الاسم ايمان
محمد عيد حمدي جمال
رقم الجلوس 21162
رقم جلوس 22184
رقم جلوس 22184 اسم المدرسه المنشيه الجديده
21086
مدرسه المنشية البحيره رقم جلوس22184
95540
89027
83121
امنية خميس حسن سعد زيتون
البحيرة مركز ادكو
70328
3875
الاسم . مني رضا فتحي
رقم الجلوس.54952
فصول منشاة راغب الاعدادي
١٤٧٥١
asssssss
ضحي خالد محمود الجمل
ممكن اعرف نتجتي رقم الجلوس75382
26644
الاء عبدالرحمن احمد ابراهيم مطير
633616
زياد محمد عادل خضر رقم الجلوس ١٦٦٢٣ البحيره مركز كوم حماده
اريد شهادة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس ٧٤١٧٨
محمد النميرى الشطلاوى محمد 21281 محافظة البحيرة
حماده حمد ى عبدالد شئ
رقم جلوسى هو 21281
50074
1301
النتيج ة ظهرة في كل المحفاظات,ما عدا البحيره ممكن نعرف اسبب
٤٣٠٠٣
رقم الجلوس 27087
مدرسه شبرا النونه الاعدادييه محافظة البحيره
60503
60975
الاسم:ردينه صلاح محمد علي الشيخ
رقم الجلوس :70428
نتيجه ردينه صلاح محمد علي الشيخ
رقم الجلوس، 70428
البحيرة 3962 جعفر بكري جعفرو
محمد مسعود
30585
نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة البحيرة مدرسة الجمهورية
عاوز اعرف نتيجة رقم الجلوس 81401
مصطفى جمال أحمد عطا رقم الجلوس 28099 محافظة البحيرة مركز ايتاي البارود
الرجاءفى الاسراع فى اظهار النتيجه
٧٤٨٢٤
ممكن فضه
عاوز اعرف نتيجته
69758
32112
انا اسمي محمد ياسر فوزى شعت رقم الجلوس 3022
رقم الجلوس26120
البحيرة
رقم الجلوس26120
البحيره
بسرعة من فضلك
نتيجة رقم ٦٠٩٣
من فضلك الرد الاسم إسراء يحي زكريا عبدالكريم رقم الجلوس 16981، بريم مركز كوم حمادة محافظة البحيرة
16674
دعاء محمد
رقم الجلوس52660
رقم الجلوس ٧٥٤١٩ محافظة البحيرة ادارة ابو المطامير مدرسة الشهيد محمد عبد الرحمن الصباح
مروه صبحي محمود بسيوني
رقم الجلوس 66379
تعالي اجبهولك يا عسل
ممكن لو سمحت نتيجة رقم 16062 اعدادية كوم حماده شبرااوسيم 01090586008
ممكن نتيجة رقم 16062
60477
محمد علاء
كوم حماده
كفرالعيص
رقم الجلوس ١٧٧٥٩
الاسم الباشا ممدوح عبد اللة البيومي رقم جلوس81469
252
اكتب تعليقك هنا…عاوزه النتيجه بتعتي
رقم الجلوس 17215
اكتب تعليقك هنا…عاوزه النتيجه بتاعتي
رقم الجلوس
17215
رقم جلوسي ٨٥٧٧٦
عاوزة النتجه
عايزة نتيجتى انا من البحيرة إدارة وادى النطرون اسمى ايمان وجية منصور ورقم جلوسى 81579
8146
محمد ياسر البدري
رقف الجلوس
55005
رقم الجلوس48576
48576
رقم الجلوس 54385
نتيحية الاعدادية 2018 بليز اريد النتيجة
انا اريد نتيجتي الان
رقم جلوس ١٧٩٠٨
رقم الجلوس 59507
مروه صبحي محمود محمد بسيوني
رقم الجلوس 66379
رقم الجلوس ١٤٦٣٧
6686
حنين عماد سعد سعد ابوفاطمه
رقم الجلوس ٥٦٣
١٨٦٣١
رقم الجلوس 563
مدرسه صيره الاعداديه محافظه البحيره كفر الدوار رقم الجلوس ٤٤٠٠٢ الإسم يوسف ممدوح عبد القادر فتحي
عيزاها
عايزه نتيجه الشهاده الاعداديه مدرسه الجمهوريه بنات
تعاليلي البيت ادهالك في كسك
52678
الاسم دنياا محمد فتحي
رقم الجلوس 575
67438
نتيجة أسماء وائل السيد محمد ..رقم الجلوس 38507
الاسم: اسماء وائل السيد محمد
رقم الجلوس: 38507
اسم المدرسة: كوم صوان الاعدادية
الدرجات
لغة عربية 30.5
لغة انجليزية 17
الرياضيات 19
دراسات اجتماعية 9
علوم 12.5
المجموع 88
دين 13.5
كمبيوتر 2.5
3336012 رانيا عبد لحميد