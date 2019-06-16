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“نتيجة أولي ثانوي” 2019 بنظام التقديرات لجميع الطلبة “نتيجة الصف الأول الثانوي” بالاسم ورقم الجلوس 2019

كتب أسامة محمود محمدفي آخر تحديث
“نتيجة أولي ثانوي” 2019 بنظام التقديرات لجميع الطلبة “نتيجة الصف الأول الثانوي” بالاسم ورقم الجلوس 2019
نتيجة الصف الأول الثاني لجميع المحافظات ألترم الثاني نظام التابلت

ساعات قليلة ينتظرها طلاب “الصف الأول الثانوي” لإعلان النتيجة الخاصة بهم، فقد طمأن وزير التربية والتعليم  جميع الطلاب والطالبات بأن جميع الطلاب سينجحوا باستثناء من انقطع عن أداء الامتحان، أول الذي أدي بعض المواد دون تكملة باقي المواد، فقد شعر جميع الطلاب بالقلق تجاه ظهور النتيجة لطول عدم أعلان ظهورها، ويتم ألاستعلام عن النتيجة من خلال موقع الوزارة، ونتيجة أولي ثانوي غالباً ستكون عبارة عن تقديرات مثل ضعيف أو جيد أو جيدا جداً أو  ممتاز، ومن يقل تقديره عن 50% فيمثل تقديره ضعيف جداً، وسنتيح  لكم روابط ألاستعلام عن النتيجة في التفاصيل التالية.

نتيجة أولي ثانوي بالتقديرات لجميع المحافظات 2019
نتيجة أولي ثانوي بالتقديرات لجميع المحافظات 2019

رابط البحث عن نتيجة “الصف الأول الثانوي”  جميع المحافظات 2019

نتيجة أولي ثانوي برقم الجلوس أو الاسم سواء امتحان تابلت أو ورقي 2019
نتيجة أولي ثانوي برقم الجلوس أو الاسم سواء امتحان تابلت أو ورقي 2019

“نتيجة أولي ثانوي” نظام التابلت الجديد 2019 لجميع الطلاب والطالبات

قال الدكتور طارق شوقي بشان “ظهور نتيجة أولي ثانوي”، من المقرر أن تصل النتيجة لجميع الطلاب الذي امتحنوا إلكترونياً من خلال التابلت الخاص بكل طالب، بينما سيحصل الطلاب الذين امتحنوا ورقياً على درجات النتيجة من خلال المدارس التابعة لكل طالب، وأكد الوزير أن الوزارة تتبع أسلوباً حديثاً في إعلان نتائج جميع الطلاب كبديل للدرجات وهو حصول الطلاب على نظام تقييمات “ضعيف وضعيف جداً”،  موضحاً أن هذه التقديرات سيخوض طلابها امتحان الدور الثاني في شهر يوليو، والطلاب الناجحين الحاصلين على تقييمات تبدأ من “مقبول، جيد، جيد جداً، امتياز،  فسينتقلون للصف الثاني الثانوي، نتمنى النجاح لجميع طلاب الصف الأول الثانوي.

نتيجة الصف الأول الثاني لجميع المحافظات ألترم الثاني نظام التابلت 2019
نتيجة الصف الأول الثاني لجميع المحافظات ألترم الثاني نظام التابلت 2019

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أسامة محمود محمد

التعليقات

  2. هو ازاى فى ناس جابت النتيجة؟
    ممكن اعرف اى كود اللى المفروض هنجيب الدرجات باستخدامة؟
    انا عايزة اعرف عشان ابعتة

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