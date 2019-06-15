نتيجة أولى ثانوي 2019 بوابة الثانوية العامة ومنصة LMS للنتائج برقم الجلوس والاسم في جميع المحافظات

نتيجة اولى ثانوى 2019 سيتم عرضها من خلال بوابة الثانوية العامة ومنصة LMS بنك المعرفة المصري برقم الجلوس والاسم، حيث ينتظر طلاب الصف الأول الثانوي إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني، ونجد في هذه الأثناء عمليات بحث مكثفة عن نتائج اولى ثانوي 2019 عبر محركات البحث والمواقع المختلفة، هذه السنة تعتبر هي سنة تجريبية لتطبيق منظومة التعليم الجديدة التي تعتمد على التكنولوجيا في تلقي المناهج التعليمية وكذلك في أداء الامتحانات من خلال التابلت، ومن المتوقع ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة حسب تصريحات المسؤولين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة أولى ثانوي 2019

يتساءل الكثير من طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي عن نتيجة اولى ثانوى 2019 وعن موعد ظهور النتيجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعيش الطلاب وأولياء حالة من الترقب والتوتر لقرب موعد نتائج اولى ثانوي الفصل الدراسي الثاني، فمع تطبيق منظومة التعليم الجديد من خلال التابلت واجه طلاب الصف الأول الثانوي صعوبات كثيرة أثناء تأدية امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ويمكنكم معرفة كل جديد في هذا الموضوع من خلال الدخول على رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019.

موقع التربية والتعليم ” بوابة الثانوية العامة ”

أكدت وزارة التربية والتعليم من خلال تصريحات المسئولين أن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 سيكون من خلال بوابة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس، حيث يمكن استعلام نتائج اولى ثانوي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدخول على الموقع الرسمي للوزارة عبر بوابة الثانوية العامة للنتائج، وإليكم طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالخطوات:

بوابة الثانوية العامة . الدخول على رابط موقع

كتابة اسم الطالب والبياناتت المطلوبة.

كتابة رقم الجلوس.

إدخال اسم المحافظة.

اضغط على إظهار النتيجة ” نتيجة اولى ثانوى”

نتمنى لجميع طلبة وطالبات النجاح في نتيجة اولى ثانوى، ونتابع معكم كل الأخبار حول نتائج اولى ثاني والصفوف الدراسية الأخرى من خلال موقعنا المتميز موقع نجوم مصرية فتابعونا دائمًا.

← إقرأ أيضاً: