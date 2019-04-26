نتائج نور بالهوية noor results الفصل الدراسي الثاني عبر موقع نور Eduwave

قامت وزارة التعليم السعودية بتعطيل رابط الاستعلام عن نتائج نور بالهوية noor results الوطنية فقط للاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1439-1440، حيث يتم إطلاق رابط الاطلاع علي نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط أو نظام نور برقم السجل المدني لولي الأمر في التوقيتات الخاصة بالإعلان عن نتائج منتصف العام الدراسي ونتائج الطلاب لنهاية العام الدراسي، وذلك تيسيراً علي طلاب/طالبات المملكة، والمتاح حالياً هو رابط دخول نظام نور باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر لكم تغطية كاملة حول موقع نور المركزي شهادات الطلاب Noor results، كما نوفر رابط نظام نور لنتائج الطلاب بدون رقم سري أو بالهوية فور إطلاقه وتفعيله من جانب الوزارة.

استعلام نتائج نور بالهوية 1440

في ظل بحث العديد من الطلاب وأولياء أمورهم عن رابط استعلام نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط أو برقم السجل المدني وبدون رقم سري، نود أن نُطلعكم بأن موقع noor results برقم الهوية لا يتم إتاحته سوي في الأوقات الخاصة بالإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول أو نتائج الفصل الدراسي الثاني، ويتم إطلاقه من جانب وزارة التعليم السعودية، وذلك لمساندة الموقع الرسمي نظام نور 1440 المركزي، وذلك من أجل التسهيل والتيسير علي كافة الطلاب/الطالبات وأولياء أمورهم بالمملكة عند الاطلاع علي نتائج الطلاب 1440 والانتقال من البيئة التقليدية إلى الرقمية والحصول على كافة الخدمات التعليمية بصورة إلكترونية عبر موقع نتائج نور بالهوية noor results الوطنية.

وينبغي العلم بأن موقع نظام نور بالهوية له بعض المميزات، فمن مميزاته أنه يمكنك الدخول إلي نظام نور بالسجل أو برقم الهوية فقط، وهنا لا يحتاج الطالب إلي اسم المستخدم أو كلمة السر، وتقوم الوزارة بإطلاقه في حال الضغط علي موقع نور المركزي بعد الانتهاء من فترة الاختبارات ورصد الدرجات، ويتم من خلاله تسجيل الطلاب الجُدد ومتابعة سير العملية التعليمية، وغيرها من الخدمات الإلكترونية المتعددة التي تخدم كافة منسوبي وزارة التعليم بمختلف تخصصاتهم بدايةً من مدراء الإدارات وقادة المدارس وصولاً إلى الطلاب والطالبات، ويتيح النظام المركزي إمكانية الاستعلام عن نتائج نور بالهوية noor results ورمز التحقق.

وتتيح الوزارة في الوقت الحالي إمكانية الاستعلام عن نتائج الطلاب للمراحل الثلاث (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) من خلال دخول نظام نور لنتائج الطلاب المركزي باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق، ومن المتوقع أن يتم إتاحة نظام نور برقم الهوية الجديد بعد انتهاء فترة اختبارات نهاية العام الدراسي، وإليكم روابط نظام نور 1440.

نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

دخول نظام نور الآن متاحاً باسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بكل طالب/طالبة/ولي أمر، حيث يتم الاستعلام عن نتائج الطلاب نتائج نظام نور من خلاله، وفي حال نسيان كلمة المرور، قم بالضغط علي الأيقونة في الأسفل بعد دخول موقع نور الخاصة بنسيان كلمة السر واسم المستخدم، وسيتم توجيهك علي صفحة أخري، قم بإدخال رقم الهوية أو رقم السجل المدني لاستعادة كلمة المرور، وعند إطلاق رابط نظام نور بالهوية فقط أو بدون رقم سري، سيتم إرفاقه فور الإعلان الرسمي من قبل الوزارة، ويمكنكم التعرف على طريقة استخراج نتائج الطلاب للمراحل الثلاث (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) عبر موقع نتائج نور بالهوية noor results من خلال الصور التالية:

تحديث: في ظل ازدياد عمليات البحث من جانب الطلاب وأولياء الأمور عن رابط استعلام نتائج نظام نور برقم السجل المدني فقط من خلال حساب نظام نور لولي الأمر وطريقة استخراج نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق، نود أن نُخبركم بأنه قد تم تفعيل رابط نظام نور بالهوية الوطنية وبدون رقم سري اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 19 ربيع الثاني 1440، وقد أتاحت وزارة التعليم رابط تحديث البيانات لشاغلي الوظائف التعليمية عبر موقع نظام نور للمعلمين والمعلمات، ويتم الاستعلام عن درجات الفصل الدراسي الأول من خلال اتباع رابط استعلام نتائج نور بالهوية noor results الرسمي المرفق.

تسجيل الطلاب في نظام نور 1440

يتم تسجيل الطلاب السعوديين والغير سعوديين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1441هـ (التسجيل المُبكر) من حساب نظام نور لولي الأمر أو من مُستخدم قائد المدرسة في موقع نور الإلكتروني وفق فترات التسجيل في نظام نور المحددة رسمياً من قبل وزارة التعليم السعودية، ويتم تسجيل طالب جديد باتباع خطوات التسجيل الموضحة من جانب الوزارة، كما يتيح نظام نور إمكانية الاستعلام عن شهادات الطلاب برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق في الوقت الحالي من خلال رابط نتائج نور بالهوية noor results.

تحديث: أطلقت وزارة التعليم تعميم تنظيم التسجيل في رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل بمشيئة الله تعالى 1441، وقد تضمن هذا التعميم توضيح المستويات وأعمار الطلاب ومواعيد تسجيل الطلاب والطالبات في مرحلة الطفولة المبكرة للعام الدراسي القادم 1441هـ، ومن يرغب في التعرف على مواعيد التسجيل والمستويات وأعمار الأبناء والبنات، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط نظام نور رياض الأطفال لدخول موقع نور بالهوية عبر موقع نجوم مصرية.

وتزامناً مع اختبارات نهاية العام الدراسي الجاري، فقد وفرنا دعاء الاختبارات ونصائح هامة قبل وأثناء الاختبار وإرشادات لأولياء الأمور، بالإضافة إلى إرشادات من أجل تخفيف الضغوط على الطلاب والطالبات، ومن خلال الرابط الرسمي المرفق يمكنكم دخول نظام نور لنتائج الطلاب المركزي من أجل التسجيل في نظام نور المركزي للطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول أو في الروضة.

ترفيع الطلاب في نظام نور 1440

يتم ترفيع الطلاب في نظام نور المرحلة الابتدائية عن طريق دخول نظام نور الجديد من حساب قائد المدرسة، ثم “شؤون الطلاب/الطالبات، ثم اختيار الطلاب أو الطالبات، والنقر على “لتعيين صفوف الطلبة في العام الجديد”، ثم الضغط على “لترفيع الطلاب/الطالبات بشكل نهائي”، وسيُتاح طباعة شهادة الطالب بعد أن يتم إجراء التعديلات على المهارات، ويتم استعلام نتائج نور بالهوية الوطنية فور إطلاق موقع نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط noor results.