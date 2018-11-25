“متابعة” نتائج مفاضلة الماجستير جامعة دمشق 2018-2019 – نتائج مفاضلة الدراسات العليا دمشق 2018

نتابع معكم من خلال المقال التالى آخر أخبار نتائج مفاضلة الماجستير والدراسات العليا للعام الدراسي 2018-2019 جامعة دمشق ، هذا من خلال موقع الجامعة الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، حيث نشر مجلس التعليم العالي منذ فترة ارشادات تتعلق بمفاضلة القبول في الماجستير لجميع التخصصات ماعدا كلية الطب البشري والأسنان والصيدلة والتمريض والهندسة المعلوماتية والعمارة والمعهد العالي للتخطيط الإقليمي، كان المجلس قد كلف الجامعات بالإعلان عن مفاضلة القبول في الماجستير بجامعة دمشق بسوريا ، قد تم تحديد ميعاد تقديم الطلبات بالجامعة وهذا ابتداءآ من يوم 4 نوفمبر من الشهر الجاري وحتى يوم 11 من نفس الشهر ، على أن تعلن النتائج في توقيت أقصاه يوم 20 من الشهر الحالي.

نتائج مفاضلة الماجستير جامعة دمشق 2018-2019

أعلنت جامعة دمشق نتائج مفاضلة الماجستير “الدراسات العليا” ودبلومات وماجستير التأهيل والتخصص ودبلوم التأهيل التربوي، للموسم الدراسي الحالي 2018-2019 ، حيث تقوم حاليآ جامعة دمشق بالاستعداد لإعلان النتائج خلال الساعات المقبلة ، ذلك عبر موقعها الرسمي على الانترنت لجميع الطلبة والطالبات في الجامعة.

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نبذة عن جامعة دمشق

ويذكر أن جامعة دمشق هي أقدم وأكبر جامعة في سوريا، حيث تقع الجامعة في العاصمة دمشق وتمتلك فروع في عدة محافظات أخرى، كما تعتبر أول جامعة حكومية في العالم العربي ، يرجع أصلها فى عام 1903 عن طريق المدرسة الطبية بفرعيها الطب البشري والصيدلة ، في عام 1923 تم دمج المدرسة الطبية مع مدرسة الحقوق لتكوين الجامعة السورية ، استمرت تحمل هذا الاسم حتى عام 1958 حتى أصبحت تسمى جامعة دمشق.