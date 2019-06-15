نتائج شهادة السانكيام 2019 السنة الخامسة بالجزائر “شهادة التعليم الإبتدائي” عبر موقع الديوان الوطني “بعد قليل”

من المنتظر إعلان نتائج شهادة السانكيام 2019 بالجزائر خلال الساعات القادمة، وذلك حسب تصريحات وزارة التربية الوطنية والتي تفيد بإنتهاء أعمال الفحص والتدقيق الخاصة بالدفاتر الإمتحانية لطلبة وطالبات السنه الخامسة بكافة الولايات الجزائرية، حيث صرح مصدر مسئول أنه سوف يتم إعتماد نتائج شهادة التعليم الإبتدائي 2019 دورة جوان اليوم السبت الموافق 15 جوان، وسوف يتم رفع كشف نقاط الناجحين بجميع الولايات من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ليتم الإطلاع على النتيجة من خلال رقم التسجيل والرقم السري الخاص بالتلميذ.

نتائج شهادة السانكيام 2019 الجزائر

تمت رزنامة امتحانات شهادة نهاية مرحلة التعليم الإبتدائي 2019 بالجزائر يوم الأربعاء الموافق 29 ماي الماضي، حيث تقدم التلاميذ لأداء امتحانات اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات، وذلك حسب جدول زمني حددته وزارة التربية الوطنية، وعقب إنتهاء الإمتحان بدأت أعمال الفحص والتدقيق بجميع مراكز الفحص التابعة لكل ولاية، حتى يتم تحديد كشوف الناجحين ورفعها للوزارة لإعتمادها رسمياً.

نتائج شهادة التعليم الإبتدائي 2019 دورة جوان

وقد أشارت وزارة التربية الوطنية أنه سوف يتم إستظهار نتائج السانكيام 2019 دورة جوان عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، حيث يتم الإطلاع على النتيجة من خلال الولوج على الرابط السابق ذكره ثم اختيار الولاية التابع لها التلميذ وإدخال رقم التسجيل الخاص به ثم تسجيل الرقم السري وإختيار إستظهار، وسوف تظهر كافة البيانات الخاصة بنتائج السنة الخامسة لهذا المتمدرس وذلك حال رفع النتيجة على شبكة الإنترنت.

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