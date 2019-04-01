نتيجة شهادة الأساس 2019 السودان لجميع الولايات عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية ( moe.gov.sd)

يتطلع جميع الطلاب إلى معرفة نتيجة شهادة الأساس 2019 السودان “الصف الثامن” بولاية الخرطوم وجميع الولايات، بعد أن ينتهي من أداء الامتحانات في نهاية شهر مارس الحالي، لتبدأ مرحلة انتظار إعلان نتائج امتحانات الصف الثامن 2019، من جانب الطلاب وأولياء الأمور عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية ( moe.gov.sd)، ولهذا نرصد معكم من خلال هذا المقال أخر أخبار ظهور نتائج السودان 2019،لحظة بلحظة.

نتيجة شهادة الأساس 2019 السودان

حيث تنطلق خلال أيام قليلة البدء في أعمال امتحانات الصف الثامن، ومن ثم البدء في مرحلة التصحيح ورصد الدرجات، وتجدر الإشارة إلي أن نتيجة شهادة الأساس 2019 السودان، تحتل أهمية خاصة بين الطلاب وجميع أولياء الأمور، حيث تعد نتائج الصف الثامن في السودان مثل نتائج الثانوية العامة في مصر، حيث على أساسها يتم تحديد الكلية التي سوف يلتحق بها الطالب.

وبناء على تقرير القسم التعليمي بموقع نجوم مصرية، بأهمية نتائج الأساس السودان 2019، نتابع معكم أخر تطورات إعلان نتائج الصف الثامن وسيتم عرضها من خلال هذا المقال فور اعتمادها من الدكتور فرح مصطفى وزير التربية والتعليم السوداني.

حيث يمكن لجميع طلاب الصف الثامن كتابة رقم الجلوس والولاية التابع لها في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض نتيجة شهادة الأساس 2019 السودان لجميع الولايات .. بالتوفيق لجميع الطلاب

وتجدر الإشارة إلى أنه انطلقت امتحانات الصف الثامن منذ يوم الخامس من شهر مارس وحتي يوم الثالث عشر من شهر مارس الماضي، لتبدأ بعدها أعمال التصحيح وسط توتر وقلق من حوالي 154 ألف طالب وطالبة، لمعرفة نتيجة شهادة الأساس في ولاية الخرطوم 2018، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، كما بلغ عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات نتيجة الأساس ولاية النيل الأبيض حوالي 35 ألف طلاب ومن المتوقع إعلانها خلال ساعات قليلة.

استعلم عن نتائج شهادة الأساس 2019 السودان برقم الجلوس

حيث يمكن لجميع طلاب الصف الثامن من معرفة نتائج شهادة الأساس 2019 السودان، بولاية الخرطوم وجميع الولايات من خلال إتباع الخطوات التالية :

يقوم الطالب بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم السوداني

ثم قم بتحديد الولاية التابع لها الطلاب

ومن ثم قم بإدخال رقم الجلوس

وبعد ذلك أضغط على زر عرض النتيجة

روابط نتيجة شهادة الأساس السودان 2019

حيث ننشر إليكم روابط نتائج شهادة الأساس السودان 2018، لجميع الولايات عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية والتي كالتالي :

نتائج شهادة الصف الثامن ولاية نهر النيل 2019



نتائج شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2019 من هنا )



نتائج شهادة الأساس ولاية غرب دارفور 2019



نتائج شهادة الصف الثامن ولاية نهر النيل الأزرق 2019



نتائج شهادة الأساس ولاية سنار 2019



نتائج شهادة الأساس ولاية البحر الأحمر 2019



نتائج شهادة الصف الثامن ولاية الجزيرة 2019



نتائج شهادة الأساس ولاية القضارف 2019



نتائج شهادة الأساس ولاية جنوب كردفان 2019



نتائج شهادة الأساس ولاية نهر النيل الأبيض 2019



نتائج شهادة الأساس ولاية شمال كردفان 2019



نتائج شهادة الأساس ولاية غرب كردفان 2019



نتائج شهادة الصف الثامن ولاية الشمالية 2019



نتائج شهادة الأساس ولاية كسلا 2019



نتائج شهادة الأساس ولاية شمال دارفور 2019



نتائج شهادة الأساس ولاية جنوب دارفور 2019



نتائج شهادة الأساس ولاية وسط دارفور 2019



نتائج شهادة الأساس ولاية شرق دارفور 2019



أخر أخبار نتيجة شهادة الأساس 2018 لجميع الولايات