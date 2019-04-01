نتيجة شهادة الأساس 2019 السودان لجميع الولايات عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية ( moe.gov.sd)

يتطلع جميع الطلاب إلى معرفة نتيجة شهادة الأساس 2019 السودان “الصف الثامن” بولاية الخرطوم وجميع الولايات، بعد أن ينتهي من أداء الامتحانات في نهاية شهر مارس الحالي، لتبدأ مرحلة انتظار إعلان نتائج امتحانات الصف الثامن 2019، من جانب الطلاب وأولياء الأمور عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية ( moe.gov.sd)، ولهذا نرصد معكم من خلال هذا المقال أخر أخبار ظهور نتائج السودان 2019،لحظة بلحظة.
نتيجة شهادة الأساس 2019 السودان
حيث تنطلق خلال أيام قليلة البدء في أعمال امتحانات الصف الثامن، ومن ثم البدء في مرحلة التصحيح ورصد الدرجات، وتجدر الإشارة إلي أن نتيجة شهادة الأساس 2019 السودان، تحتل أهمية خاصة بين الطلاب وجميع أولياء الأمور، حيث تعد نتائج الصف الثامن في السودان مثل نتائج الثانوية العامة في مصر، حيث على أساسها يتم تحديد الكلية التي سوف يلتحق بها الطالب.
وبناء على تقرير القسم التعليمي بموقع نجوم مصرية، بأهمية نتائج الأساس السودان 2019، نتابع معكم أخر تطورات إعلان نتائج الصف الثامن وسيتم عرضها من خلال هذا المقال فور اعتمادها من الدكتور فرح مصطفى وزير التربية والتعليم السوداني.
حيث يمكن لجميع طلاب الصف الثامن كتابة رقم الجلوس والولاية التابع لها في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض نتيجة شهادة الأساس 2019 السودان لجميع الولايات .. بالتوفيق لجميع الطلاب
وتجدر الإشارة إلى أنه انطلقت امتحانات الصف الثامن منذ يوم الخامس من شهر مارس وحتي يوم الثالث عشر من شهر مارس الماضي، لتبدأ بعدها أعمال التصحيح وسط توتر وقلق من حوالي 154 ألف طالب وطالبة، لمعرفة نتيجة شهادة الأساس في ولاية الخرطوم 2018، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، كما بلغ عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات نتيجة الأساس ولاية النيل الأبيض حوالي 35 ألف طلاب ومن المتوقع إعلانها خلال ساعات قليلة.
استعلم عن نتائج شهادة الأساس 2019 السودان برقم الجلوس
حيث يمكن لجميع طلاب الصف الثامن من معرفة نتائج شهادة الأساس 2019 السودان، بولاية الخرطوم وجميع الولايات من خلال إتباع الخطوات التالية :
- يقوم الطالب بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم السوداني
- ثم قم بتحديد الولاية التابع لها الطلاب
- ومن ثم قم بإدخال رقم الجلوس
- وبعد ذلك أضغط على زر عرض النتيجة
روابط نتيجة شهادة الأساس السودان 2019
حيث ننشر إليكم روابط نتائج شهادة الأساس السودان 2018، لجميع الولايات عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية والتي كالتالي :
- نتائج شهادة الصف الثامن ولاية نهر النيل 2019
- نتائج شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2019 ( من هنا )
- نتائج شهادة الأساس ولاية غرب دارفور 2019
- نتائج شهادة الصف الثامن ولاية نهر النيل الأزرق 2019
- نتائج شهادة الأساس ولاية سنار 2019
- نتائج شهادة الأساس ولاية البحر الأحمر 2019
- نتائج شهادة الصف الثامن ولاية الجزيرة 2019
- نتائج شهادة الأساس ولاية القضارف 2019
- نتائج شهادة الأساس ولاية جنوب كردفان 2019
- نتائج شهادة الأساس ولاية نهر النيل الأبيض 2019
- نتائج شهادة الأساس ولاية شمال كردفان 2019
- نتائج شهادة الأساس ولاية غرب كردفان 2019
- نتائج شهادة الصف الثامن ولاية الشمالية 2019
- نتائج شهادة الأساس ولاية كسلا 2019
- نتائج شهادة الأساس ولاية شمال دارفور 2019
- نتائج شهادة الأساس ولاية جنوب دارفور 2019
- نتائج شهادة الأساس ولاية وسط دارفور 2019
- نتائج شهادة الأساس ولاية شرق دارفور 2019
أخر أخبار نتيجة شهادة الأساس 2018 لجميع الولايات
- تم إعلان نتيجة شهادة الأساس 2018 لولاية نهر النيل عبر موقع بوابة حكومة ولاية نهر النيل الإلكترونية .
- تحديث يوم 3 أبريل، تم اعتماد نتائج الأساس بولاية نهر النيل 2018، بنسبة نجاح بلغت 94.6%.
- تحديث يوم 5 أبريل : كما ترددت أنباء عن اعتماد نتائج الأساس 2018 لعدد من ولايات السودان خلال الـ 24 ساعة القادمة تابعونا.
- يوم السبت 7 أبريل: من المترقب إعلان نتائج السودان 2018 خلال هذا الأسبوع.
- حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية أنه قد أوشكت على الانتهاء من نتائج شهادة الأساس الثانوية 2018، وسيتم إتاحتها لجميع الطلاب من خلال موقع الوزارة فور اعتمادها من جانب الوزير ترقبونا من خلال هذا المقال وبالتوفيق لجميع الطلاب.
- منذ ساعات قليلة أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية نتائج شهادة الأساس الثانوية 2018 الصف الثامن في معظم الولايات السودانية.
- ساعات قليلة وسيتم إعلان نتائج الصف الثامن لولاية الخرطوم عبر موقع الوزارة صباح الغد الأحد
- رابط نتيجة شهادة الأساس الخرطوم ( من هنا)
- ومن المقرر اعتماد باقي نتائج الصف الثامن خلال الأسبوع الحالي
- أكدت المؤتمر الصحفي أن نسبة النجاح في المدارس الخاصة أعلى من المدارس الحكومية.
التعليقات
احمد عبد الرحيم عبد القادر
ولاية الجزيرة
٣٩٠٩٠
اكتب تعليقك هنا…تْفاؤلُ حُسِنَ الُجْيَلُيَ ْعيَسِيَ وَلُايَُه الُنَيَلُ الُابّيَضُ 15308
رماح صباح النور ولاية النيل الأبيض رقم 1111
رقم الجلوس 1111 ولاية النيل الأبيض
13804
وله الجزيره
نتيجه شهاده الاساس ولايه الجزيره 2019
هيثم زاهر ٢٦٩٢٦ ولاية الجزيره
عبدالعزيز محمد عثمان
رقم الجلوس 5402
ولاية الخرطوم رقم الجلوس 86468
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دفع الله جمعه دفع الله ناصر
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دفع الله جمعه
دفع الله ن
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١٦٣٢٣ ولايه الخرطوم
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الفقه والعقيدة 25.5
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الفقه والعقيدة 27.5
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العلم في حياتنا 21
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النيل الابيض
اكتب تعليقك هنا…الاسم:آيه نصر الدين محمد السر
ولاية النيل الابيض
رقم الجلوس 2246
نتيجة ولاية جنوب دارفور
ولاية الجزيرة
٢٢٥٧٩
هل اليوم نتيجة ولاية الجزيرة
بسال نتيجة ولاية الجزيرة اليوم
علياء سرالختم ميرغني الضو
رقم الجلوس 10993
ولاية سنار
روعة حاتم عبدالمنعم محمدولاية الخرطوم
رقم الجلوس 142407
المادة الدرجة
القرآن الكريم 28.5
الفقه والعقيدة 29.5
اللغة العربية 48
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العلم في حياتنا 27.5
نحن والعالم المعاصر 26
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..هل ظهرت نتيجة شهادة الاساس ولاية جنوب كردفان،؟؟
ولاية الجزيرة
4855
اكتب تعليقك هنا…المجموع
روعة حاتم عبدالمنعم محمد ولاية الخرطوم
اكتب تعليقك هنا..15752 رقم جلوس
ولايه النيل الابيض
شهد اسحق محمد احمد النور بشير
رقم الجلوس ١٢٩١٨٣ولاية الخرطوم
روان معتصم حمدان سليمان
رقم الجلوس ١٢٩١٨٠ولاية الخرطوم
حسن هاشم حمدان سليمان
رقم الجلوس ٣٧٩٤٩ولاية الخرطوم
حسين هاشم حمدان سليمان
رقم الجلوس ٣٧٩٥٠ولاية الخرطوم
اكتب تعليقك هنا…النتائج الامتحانات شمال كردفان بالرقم الجلوس 12620
نتيجه الرقم 92262
أي ولاية يا قندم
المادة الدرجة
القرآن الكريم 29
الفقه والعقيدة 26.5
اللغة العربية 39
اللغة الإنجليزية 31
الرياضيات 32
العلم في حياتنا 21
نحن والعالم المعاصر 27
اساسيات التربية التقنية 27.5
نتيجة الرقم 19622
محجوب على ابراهيم حاج عمر ولايه نهر النيل
برجاء كتابة رقم الجلوس لعرض النتيجة
نتيجة رقم الجلوس٨٢٠٦
ممكن تذكر أي ولاية
نتيجة الرقم ٨٢٠٦
حضرتك تابع لأي ولاية
اكتب تعليقك هنا…٧٠٠٢
أي ولاية يا فندم
متى إعلان نتيجة شهادة الأساس الخرططوم
نتيجة الرقم 17555
حضرتك تابع ولاية أية ؟؟