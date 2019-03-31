اعرف نتيجة شهادة الأساس 2019 برقم الجلوس ولاية نهر النيل سجل بياناتك _ الصف الثامن وزارة التربية والتعليم السودان

موقع وزارة التربية والتعليم بالسودان تنشر حاليا مواعيد بدء امتحانات الصف الثامن “ شهادة الأساس ” 2019، وسوف تنطلق الامتحانات يوم الإثنين المقبل الموافق 17 مارس وسوف تنتهي يوم 26 مارس ومباشرة سوف تقوم الوزارة باعمال التصحيح لجميع أوراق امتحانات الصف الثامن 2019 وعلى الفور يمكنك الاستعلام عن نتيجة شهادة الأساس 2019 ولاية الخرطوم.

تم الإعلان عن نتيجة شهادة الأساس 2019 الصف الثامن خلال الساعات الماضية عبر شبكات الأنترنت وبلغت نسبة النجاح حوالى 94.7% ويمكن للطلاب التعرف على جميع درجات المواد الممتحنة عبر البوابة الإلكترونية نتائج امتحانات السودان أو سجل بياناتك عبر التعليقات، وأوضحت بعض المصادر الخاصة بوزارة التربية والتعليم السودانية أن عمليات التصحيح الخاصة بامتحانات الأساس ولاية الخرطوم سوف تبدأ يوم 2 أبريل القادم.

نتيجة شهادة الأساس 2019

تنشر نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2018 الآن عقب المؤتمر الصحفي وجميع الولايات ومن خلال موقعنا سوف نرصد أخر أخبار نتيجة الأساس ولاية الخرطوم وما تعلنه الوزارة من قائمة أوائل الشرف لولاية الخرطوم ” العشرة الأوائل 2018″ ، ولقد انتهى جميع الطلبة والطالبات من أداء جميع الامتحانات في مختلف المواد الدراسية في جميع ولايات السودان، وحان وقت الانتظار استخراج نتائج الصف الثامن 2018 برقم الجلوس، ومن خلال موقع وزارة التربية والتعليم السودانية سوف نوفر لكم كافة النتائج في حال ظهورها.

نتائج الصف الثامن ولاية الخرطوم 2019

سوف تنطلق جميع عمليات التصحيح أوراق امتحانات الصف الثامن لجميع ولايات السودان والتدقيق والمراجعة ورصد الدرجات لجميع الطلاب دون مغالطة وإعطاء كل طالب حقه، حيث انتهت امتحانات شهادة الأساس 2018 خلال نهاية شهر مارس الحالي، وفور الانتهاء من عمليات التصحيح سوف تقوم وزارة التربية والتعليم السودانية باعتماد نتائج شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2018 وجميع الولايات :

ولاية الجزيرة

نهر النيل ” ظهرت “.

كسلا

الخرطوم

القضارف

الشمالية

جنوب دارفور

جنوب كردفان

النيل الأبيض

سنار

شمال كردفان

النيل الازرق

البحر الأحمر

غرب دارفور

وسط دارفور

شمال دارفور.

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نتائج شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2018

يترقب حوالي 154 ألف تلميذ وتلميذة موعد إعلان المؤتمر الصحفي لنتيجة شهادة الأساس 2018 ولاية الخرطوم، سوف نوفر لجميع الطلبة والطالبات جميع روابط الاستعلام عن نتائج الصف الثامن 2018 جميع ولايات السودان في حال ظهورها، ويمكنك الاستعلام برقم الجلوس ومعرفة كافة الدرجات في جميع المواد الدراسية، حيث لن يطول الأمر كثيرا ويمكن معرفة نتائج شهادة الأساس 2018 خلال الأيام القادمة وبحد أقصى منتصف الشهر القادم ” أبريل 2018 “ولايات السودان ماعدا نتيجة الأساس ولاية الخرطوم 2018 التي من المحتمل إعلانها في أول مايو.

ولحين الانتهاء من عمليات التصحيح يمكن لجميع الطلاب الاستمتاع بالإجازة، ويرجى من طلابنا ترك رقم الجلوس والولاية بتعليق أسفل المقال لنوافيكم بكل جديد.

نتيجة شهادة الأساس ولاية الجزيرة 2018

ولقد تقدم لأداء امتحانات مرحلة شهادة الأساس 2018 بولاية الجزيرة حوالي 73 ألف طالب وطالبة خلال 25 فبراير وحتي الأسبوع الأخير من شهر مارس، ومرت جميع الامتحانات دون أي عملية من عمليات الغش وانتهت دون شكاوى من الطلاب حول مستوى الامتحانات الموضوعة.

وزارة التربية والتعليم ولاية الجزيرة.

ومن المتوقع بدء إعلان نتائج الصف الثامن ” شهادة الأساس ” 2018 ولاية الجزيرة وبقية الولايات بالسودان بدء من الأسبوع الأول من شهر أبريل القادم عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم السودانية.

نتابع مع طلابنا موعد ظهور نتائج امتحانات الأساس 2018 الجزيرة وجميع ولايات السودان خلال الساعات القادمة.

خلال الأيام القادمة سوف نوفر رابط نتيجة شهادة الأساس 2018 لولاية الجزيرة والقضاريف وبقية ولايات السودان وذلك مع بداية الأسبوع الأول من شهر أبريل 2018 ونتمنى التوفيق لجميع الطلاب .

تم رفع قائمة الطلاب الأوائل بنتيجة الأساس 2018 ولاية الجزيرة ولن يطول الأمر على رفع نتائج الصف الثامن لجميع الطلاب وسيتم استخراجها برقم الجلوس بالتوفيق لجميع الطلاب.

اطلع على:

نتائج شهادة الأساس ولاية جنوب دارفور 2018

لا تزال وزارة التربية والتعليم بجمهورية السودان تعلن عن تاريخ معين لرفع نتيجة شهادة الأساس ولاية جنوب دارفور 2018 عبر المواقع الرسمية، ولكن لن تتأخر عن الأسبوع الثاني من شهر أبريل الحالي وتمنياتي بالنجاح لجميع الطلبة والطالبات.

نتائج الصف الثامن 2018 جميع ولايات السودان سوف تتوفر عبر المقال في حال ظهورها عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية وبدأ من ٨ أبريل سوف تتوالى ظهور النتائج ولاية تلو الأخرى.

للتوضيح أنه لم يتم إعلان نتيجة شهادة الأساس 2018 لولاية الجزيرة حتى وقتنا الحالية، ونطمئن طلابنا لحين رفع نتائج الصف الثامن 2018 مع تمنياتي بالنجاح والتوفيق.

من المفترض ظهور نتيجة شهادة الأساس 2018 الخرطوم في أول مايو القادم عبر رابط موقع نتائج الامتحانات وزارة التربية والتعليم السودانية، مع العلم أنه تم إعلان نتيجة شهادة الأساس 2018 ولاية نهر النيل خلال الأيام الماضية.

تم الإعلان أمس عن نتيجة الصف الثامن 2018 ولاية النيل الأزرق وبلغت نسبة النجاح حوالي 83% ونجح حوالي 6 ألف طالبة وطالب من أصل 9 ألف.

تم الإعلان عن نتيجة شهادة الأساس 2018 ولاية شمال كردفان وبلغت نسبة النجاح 93% وبالتوفيق لجميع طلابنا.

ننتظر إعلان نتيجة الشهادة الأساس السودانية لولاية الجزيرة 2018 خلال الساعات القادمة .

تقسيم درجات الأساس :