اعرف نتيجة شهادة الأساس 2019 برقم الجلوس ولاية نهر النيل سجل بياناتك _ الصف الثامن وزارة التربية والتعليم السودان

موقع وزارة التربية والتعليم بالسودان تنشر حاليا مواعيد بدء امتحانات الصف الثامن “ شهادة الأساس ” 2019، وسوف تنطلق الامتحانات يوم الإثنين المقبل الموافق 17 مارس وسوف تنتهي يوم 26 مارس ومباشرة سوف تقوم الوزارة باعمال التصحيح لجميع أوراق امتحانات الصف الثامن 2019 وعلى الفور يمكنك الاستعلام عن نتيجة شهادة الأساس 2019 ولاية الخرطوم.
تم الإعلان عن نتيجة شهادة الأساس 2019 الصف الثامن خلال الساعات الماضية عبر شبكات الأنترنت وبلغت نسبة النجاح حوالى 94.7% ويمكن للطلاب التعرف على جميع درجات المواد الممتحنة عبر البوابة الإلكترونية نتائج امتحانات السودان أو سجل بياناتك عبر التعليقات، وأوضحت بعض المصادر الخاصة بوزارة التربية والتعليم السودانية أن عمليات التصحيح الخاصة بامتحانات الأساس ولاية الخرطوم سوف تبدأ يوم 2 أبريل القادم.
نتيجة شهادة الأساس 2019
تنشر نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2018 الآن عقب المؤتمر الصحفي وجميع الولايات ومن خلال موقعنا سوف نرصد أخر أخبار نتيجة الأساس ولاية الخرطوم وما تعلنه الوزارة من قائمة أوائل الشرف لولاية الخرطوم ” العشرة الأوائل 2018″ ، ولقد انتهى جميع الطلبة والطالبات من أداء جميع الامتحانات في مختلف المواد الدراسية في جميع ولايات السودان، وحان وقت الانتظار استخراج نتائج الصف الثامن 2018 برقم الجلوس، ومن خلال موقع وزارة التربية والتعليم السودانية سوف نوفر لكم كافة النتائج في حال ظهورها.
نتائج الصف الثامن ولاية الخرطوم 2019
سوف تنطلق جميع عمليات التصحيح أوراق امتحانات الصف الثامن لجميع ولايات السودان والتدقيق والمراجعة ورصد الدرجات لجميع الطلاب دون مغالطة وإعطاء كل طالب حقه، حيث انتهت امتحانات شهادة الأساس 2018 خلال نهاية شهر مارس الحالي، وفور الانتهاء من عمليات التصحيح سوف تقوم وزارة التربية والتعليم السودانية باعتماد نتائج شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2018 وجميع الولايات :
- ولاية الجزيرة
- نهر النيل ” ظهرت “.
- كسلا
- الخرطوم
- القضارف
- الشمالية
- جنوب دارفور
- جنوب كردفان
- النيل الأبيض
- سنار
- شمال كردفان
- النيل الازرق
- البحر الأحمر
- غرب دارفور
- وسط دارفور
- شمال دارفور.
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نتائج شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2018
يترقب حوالي 154 ألف تلميذ وتلميذة موعد إعلان المؤتمر الصحفي لنتيجة شهادة الأساس 2018 ولاية الخرطوم، سوف نوفر لجميع الطلبة والطالبات جميع روابط الاستعلام عن نتائج الصف الثامن 2018 جميع ولايات السودان في حال ظهورها، ويمكنك الاستعلام برقم الجلوس ومعرفة كافة الدرجات في جميع المواد الدراسية، حيث لن يطول الأمر كثيرا ويمكن معرفة نتائج شهادة الأساس 2018 خلال الأيام القادمة وبحد أقصى منتصف الشهر القادم ” أبريل 2018 “ولايات السودان ماعدا نتيجة الأساس ولاية الخرطوم 2018 التي من المحتمل إعلانها في أول مايو.
ولحين الانتهاء من عمليات التصحيح يمكن لجميع الطلاب الاستمتاع بالإجازة، ويرجى من طلابنا ترك رقم الجلوس والولاية بتعليق أسفل المقال لنوافيكم بكل جديد.
نتيجة شهادة الأساس ولاية الجزيرة 2018
ولقد تقدم لأداء امتحانات مرحلة شهادة الأساس 2018 بولاية الجزيرة حوالي 73 ألف طالب وطالبة خلال 25 فبراير وحتي الأسبوع الأخير من شهر مارس، ومرت جميع الامتحانات دون أي عملية من عمليات الغش وانتهت دون شكاوى من الطلاب حول مستوى الامتحانات الموضوعة.
- وزارة التربية والتعليم ولاية الجزيرة.
- ومن المتوقع بدء إعلان نتائج الصف الثامن ” شهادة الأساس ” 2018 ولاية الجزيرة وبقية الولايات بالسودان بدء من الأسبوع الأول من شهر أبريل القادم عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم السودانية.
- نتابع مع طلابنا موعد ظهور نتائج امتحانات الأساس 2018 الجزيرة وجميع ولايات السودان خلال الساعات القادمة.
- خلال الأيام القادمة سوف نوفر رابط نتيجة شهادة الأساس 2018 لولاية الجزيرة والقضاريف وبقية ولايات السودان وذلك مع بداية الأسبوع الأول من شهر أبريل 2018 ونتمنى التوفيق لجميع الطلاب .
- تم رفع قائمة الطلاب الأوائل بنتيجة الأساس 2018 ولاية الجزيرة ولن يطول الأمر على رفع نتائج الصف الثامن لجميع الطلاب وسيتم استخراجها برقم الجلوس بالتوفيق لجميع الطلاب.
اطلع على:
نتائج شهادة الأساس ولاية جنوب دارفور 2018
- لا تزال وزارة التربية والتعليم بجمهورية السودان تعلن عن تاريخ معين لرفع نتيجة شهادة الأساس ولاية جنوب دارفور 2018 عبر المواقع الرسمية، ولكن لن تتأخر عن الأسبوع الثاني من شهر أبريل الحالي وتمنياتي بالنجاح لجميع الطلبة والطالبات.
- نتائج الصف الثامن 2018 جميع ولايات السودان سوف تتوفر عبر المقال في حال ظهورها عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية وبدأ من ٨ أبريل سوف تتوالى ظهور النتائج ولاية تلو الأخرى.
- للتوضيح أنه لم يتم إعلان نتيجة شهادة الأساس 2018 لولاية الجزيرة حتى وقتنا الحالية، ونطمئن طلابنا لحين رفع نتائج الصف الثامن 2018 مع تمنياتي بالنجاح والتوفيق.
- من المفترض ظهور نتيجة شهادة الأساس 2018 الخرطوم في أول مايو القادم عبر رابط موقع نتائج الامتحانات وزارة التربية والتعليم السودانية، مع العلم أنه تم إعلان نتيجة شهادة الأساس 2018 ولاية نهر النيل خلال الأيام الماضية.
- تم الإعلان أمس عن نتيجة الصف الثامن 2018 ولاية النيل الأزرق وبلغت نسبة النجاح حوالي 83% ونجح حوالي 6 ألف طالبة وطالب من أصل 9 ألف.
- تم الإعلان عن نتيجة شهادة الأساس 2018 ولاية شمال كردفان وبلغت نسبة النجاح 93% وبالتوفيق لجميع طلابنا.
- ننتظر إعلان نتيجة الشهادة الأساس السودانية لولاية الجزيرة 2018 خلال الساعات القادمة .
- تقسيم درجات الأساس :
ملحوظة:
- المنهج القومي النجاح من 140 فما فوق.
- الموهبة والتميز النجاح من 170 فما فوق.
- إجازة التجويد والأساس النجاح من 200 فما فوق.
التعليقات
ولاية النيل الابيض الاسم عبد اللطيف علي ابراهيم خير السيد رقم الجلوس 5502
نتيجة ١١٦٣٨ ولاية البحر الاحمر
راني بغيت المعدل
صلاح الدين النور 15391
رقم الجلوس 15391
اسم الطالب صلاح الدين النور ادم احمد
المجموع 143
157194 ولاية الخرطوم
رقم الجلوس 157194
اسم الطالب توحيدة آدم محمد مطر
المجموع 210
رقم الجلوس 34090
رقم الجلوس 34090
اسم الطالب اسامه محمد حسن على
المجموع 263
الإسم مسار محمد النظيف يوسف رقم الجلوس 11130
الاسم :اريام انور محمود
رقم الجلوس :138353
رقم الجلوس 138353
اسم الطالب أريام انور محمود حسن
المجموع 115
ايمان ابراهيم ادم ابراهيم
177181
رقم الجلوس 177181
اسم الطالب ايمان ابراهيم ادم ابراهيم
المجموع 177
150070 ولاية الخرطوم
رقم الجلوس 150070
اسم الطالب أسيل أمير عبدالحليم إبراهيم
المجموع 270
ملاذ عبدالعظيم محمد احمد . رقم الجلوس هو 148395
74994
مؤتمر الصحفي متا يبدا
نتيجة امتحانات شهادة الأساس للعام 2018
يجب تسجيل رقم الجلوس والولاية
اكتب تعليقك هنا…جيد
معز عبد الحميد مرجان فضل
القاهرة
11878
عبدالباقي عبدالرحمن النور 60161
عواطف محمد يحي محمد 149498
يالله السلامه والنجاح
بالتوفيق والنجاح مقدما
52543
متى تظهر نتيجه الاساس ولاية الخرطوم…
عادل عماد الدين الوسيله
ولايه النيل الابيض
رقم 7416
الرجاء تحديد تاريخ ظهور نتيجة الاساس بولاية الخرطوم
لم يتم تحديد تاريخ معين ولكن يمكنك ترك رقم الجلوس للحصول على النتيجة فور ظهورها
رقم الجلوس 156827
الاسم مراسي محمد خضر عبدالصادق
رقم الجلوس 129935
يا ر 13452
محمد احمد الجيلى المكاشفى رقم الجلوس 5782
ولاية الخرطوم حسن محمد حسن رقم الجلوس 66972
حسن محمد حسن ولابة الخرطوم رقم الجلوس 66972
محمد صلاح محمد عبدالله
اكتب تعليقك هنا…بتمنه انجح
ان شاء الله بالتوفيق والنجاح
حسن عبد المنعم ولايه الخرطوم 5653
ولايه الخرطوم
الاسم عبدالرحمن علي حمد
رقم الجلوس 51557
اكتب تعليقك هنا…ولاية الجزيرة الرقم جلوس 32834
اكتب تعليقك هنا…يارب النجاح من ولاية الخرطوم رقم الجلوس20001
اكتب تعليقك هنا…ولايةالجزيره
الاسم هاشم محمد حسن عبدالله
رقم الجلوس 19155
على حسن عبد الفتاح حسن على
رقم الجلوس ١٤٨٨٢
ولاية الجزيرة
مجهود رائع
رقم الجلوس ١٤٨٨٢
اساس ولاية الجزيرة
عمر بدرالدين أحمد ابراهيم
ولاية الجزيرة رقم الجلوس ٣٠١٥٦
47975
اكتب تعليقك هنا…42751
رقم الجلوس ٣٠١٥٦
اكتب تعليقك هنا…63829الجزيره
اكتب تعليقك هنا…انيسه الوليد ولايه الجزيره
رقم الجلوس
63829
12824
اكتب تعليقك هنا…انيسه الوليد عبدالعظيم
رقم الجلوس63829
اين سا تظهر النتيجه
محمد حمزه عثمان احمد رقم الجلوس 39927
يارب النجاح
٤٣٥٦٩
احمدالصديق
ولاية الجزيرة
رقم الجلوس 4863
أحمد الصديق
رقم الجلوس 4863
رائد احمد
رقم الجلوس 4870
احمدالعوض
رقم الجلوس 4864
الباقرعبدالباقي
رقم الجلوس 4865
وليدمحمدالصديق
رقم الجلوس 4874
نادرموسي
رقم الجلوس 4873
محمددفع الله
رقم الجلوس 4872
علي دفع الله
رقم الجلوس 4871
خالدعدلان
رقم الجلوس 4869
امجدحمدالنيل
رقم الجلوس 4868
الصديق عبد القادر
رقم الجلوس 4867
الحاج
رقم الجلوس 4866 هؤلاء التلاميذ جميعهم من ولاية الجزيرة
نتيجه الطالبة بي رقم الجلوس420102
27119
اكتب تعليقك هنا…ماب مالك رقم جلوس 74026
محمد حسن يوسف
رقم الجلوس 12062
اكتب تعليقك هنا…عبدألرأفع ألمأمون بلأل ألمأمون 41816
71475
امنة محمد حماد ولاية الجزيرة. 71475
امنة محمد حماد ولاية الجزيرة 71474
اكتب تعليقك هنا…خالد رضوان
ولاية الجزيره
رقم الجلوس 8810
ولاية الجزيرة رقم الجلوس71475 امنة محمد حماد
ولاية الجزيرة رقم الجلوس71475
الين صلاح الطيب محمد
رقم الجلوس 46711
لم تظهر النتيجة بعد بالتوفيق مقدما
رهام عبد الباقي علي ولاية الجزيرة رقم الجلوس 45832
اكتب تعليقك هنا…ولاية الجزير متين
رباعزالدين حسن البدري
رقم الجلوس
73646
ولاية الجزيره
وياريت نعرف تاريخ اصدار النتيجة
متى ستكون نتيجه شهاده الاساس بولايه الخرطوم
اكتب تعليقك هنا…متي تكون بتا الخرطوم
متى ستكون نتيجه ولايه الخرطوم
متى تعرض نتائج ولايه الجزيره
محمد يوسف ابراهيم محمد ولاية الجزيرة رقم الجلوس 30763
متى نتيجة امتحان ولاية الخرطوم
اول مايو القادم بالتوفيق مقدما
اكتب تعليقك هنا…ولايه النيل الابيض ٩٨٦٢
لم تظهر بعد، سنوافيكم بالنتيجة فور ظهورها
اكتب تعليقك ولايه النيل الابيض ٩٨٦٢
بالتوفيق.يارب
شكران لكم
رقم الجلوس 1206
متي نتيجه ولايه الجزيره
خلال العشرة الأواخر من شهر أبريل
اكتب تعليقك هنا…متي نتائج الجزيرة ياناس مالكم معنا
12620
سنوافيكم بالنتيجة فور ظهورها
ربنا يوفق كل اخوانا و اخواتنا ان شاءالله
يا رب أن شاء الله
دعاء بشير عبد لله. الولايه. الجزيره رقم. الجلوس٥٠٣٦٥
اكتب تعليقك هنا…نتيجه ولايه الجزيره متي
خلال الأيام القادمة تابعونا
وبالتوفيق والنجاح
71021
سنوافيكم بالنتيجة فور ظهورها بالتوفيق مقدما
اكتب تعليقك هنا…12620 شمال كردفان
ديمه اكرم هاشم طراف رقم الجلوس 12246
فاطمه عبد الهادي ٢٧٠٢٠
سجود جمال اسحاق
73888
صحوة عبدالله جدو
73454
عائشه عوض الكريم عبدالله
74370
يارب التوفيق والنجاح
عائشة عوض الكريم عبدالله
74370
سنوافيكم بالنتيجة في حال ظهورها بالتوفيق والنجاح مقدما
امتحنات الاساس الجزيره
احمد عماد مساعد بشير رقم الجلوس 8301
اكتب تعليقك هنا…يا رب النجاح
يا رب النجاح والتوفيق
ماب مالك بشير 74026
سيتم اخباركم بالنتيجة فور ظهورها
بالتوفيق للجميع
اتمنى النجاح والتوفيق للجميع .. وارجو عندما يتحدد يوم معين للنتيجه الابلاغ عنه
ولكم خالص الشكر..
فور تحديد يوم معين سيتم إبلاغكم فالحال ونتمنى لكم التوفيق والنجاح
بالتوفيق لكل الطلاب
يااارب النجاح
٧٣’٢٣٧
اكتب تعليقك هنا…يارب النجاح
يا رب النجاح والتوفيق لجميع الطلاب
اسمعي نتيجتي ابت تطلع