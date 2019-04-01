نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2019 برقم الجلوس.. سجل بياناتك واحصل على النتيجة

نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2019 برقم الجلوس سيتم إعلانها عبر موقع وزارة التربية والتعليم السوداني sudanresults، حيث بدأ طلاب الصف الثامن من أداء امتحانات شهادة السودان العام الحالي بالعاصمة في منتصف شهر مارس الحالي ، وسط ترقب وقلق من جانب الطلاب وأولياء أمورهم، للاطمئنان على نتائج أولادهم في نتيجة شهادة الأساس 2019.

نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2019

حيث تحتل نتيجة شهادة الأساس 2019 ولاية الخرطوم، اهتمام كبير على مستوي نتائج ولايات السودان، لما تضمنه العاصمة من عدد كبير من الطلاب الذين خاضوا امتحانات الصف الثامن بالمقارنة بعدد الطلاب في باقي ولايات السودان، حيث تجدر الإشارة إلي أن خاض امتحانات شهادة الأساس في ولاية الخرطوم العام الحالي ما يزيد 154 ألف طالب وطالبة.

وتجدر الإشارة إلى أن نتيجة شهادة الأساس 2019 يتم على أساسها تحديد الكلية التي سوف يقوم الطلاب بالالتحاق بها، بناء على المجموع الذي سوف يحصل عليه، ولهذا فأن نتائج الصف الثامن ولاية الخرطوم 2019 تحتل اهتمام خاص من جانب أولياء الأمور بالمقارنة مع باقي الأعوام الدراسية، ولمتابعة نتائج الأساس 2019 لولاية الجزيرة وجميع لولايات

حيث يمكن لجميع طلاب الصف الثامن من الاستعلام عن نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم من خلال كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض النتيجة في الحال .. بالتوفيق لجميع الطلاب

استعلم عن نتائج شهادة الأساس 2019 ولاية الخرطوم برقم الجلوس

ونود أن نلفت انتباه طلاب الصف الثامن أن نتائج شهادة الأساس ولاية الخرطوم برقم الجلوس ستكون متاحة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السوداني، فور أن يقوم الوزير باعتماد نتائج ولاية الخرطوم، ويشار إلى أنه في الوقت الحالي يتم تصحيح أوراق الإجابات لجميع الطلاب ورصد وتجميع الدرجات.

ويتم معرفة نتائج شهادة الأساس ولاية الخرطوم برقم الجلوس من خلال إتباع الخطوات التالية :

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم السوداني.

اختيار القسم المخصص بنتائج الطلاب .

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على زر عرض النتيجة .

نتائج ولاية الخرطوم 2019

هذا وقد أكد مدير الإدارة العامة للامتحانات والتقويم بوزارة التربية والتعليم السودانية، أن امتحانات شهادة الأساس العام الحالي كانت منظمة ولم تشهد أي أعمال شغل، مشيرا إلى أن نتائج ولاية الخرطوم من المقرر أن يتم اعتمادها خلال الفترة المقبلة، كما تمني التوفيق لجميع طلاب الصف الثامن والحصول على أعلى الدرجات.

نتائج شهادة الأساس السودانية 2019