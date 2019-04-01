نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2019 برقم الجلوس.. سجل بياناتك واحصل على النتيجة

نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2019 برقم الجلوس سيتم إعلانها عبر موقع وزارة التربية والتعليم السوداني sudanresults، حيث بدأ طلاب الصف الثامن من أداء امتحانات شهادة السودان العام الحالي بالعاصمة في منتصف شهر مارس الحالي ، وسط ترقب وقلق من جانب الطلاب وأولياء أمورهم، للاطمئنان على نتائج أولادهم في نتيجة شهادة الأساس 2019.
نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2019
حيث تحتل نتيجة شهادة الأساس 2019 ولاية الخرطوم، اهتمام كبير على مستوي نتائج ولايات السودان، لما تضمنه العاصمة من عدد كبير من الطلاب الذين خاضوا امتحانات الصف الثامن بالمقارنة بعدد الطلاب في باقي ولايات السودان، حيث تجدر الإشارة إلي أن خاض امتحانات شهادة الأساس في ولاية الخرطوم العام الحالي ما يزيد 154 ألف طالب وطالبة.
وتجدر الإشارة إلى أن نتيجة شهادة الأساس 2019 يتم على أساسها تحديد الكلية التي سوف يقوم الطلاب بالالتحاق بها، بناء على المجموع الذي سوف يحصل عليه، ولهذا فأن نتائج الصف الثامن ولاية الخرطوم 2019 تحتل اهتمام خاص من جانب أولياء الأمور بالمقارنة مع باقي الأعوام الدراسية، ولمتابعة نتائج الأساس 2019 لولاية الجزيرة وجميع لولايات
حيث يمكن لجميع طلاب الصف الثامن من الاستعلام عن نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم من خلال كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض النتيجة في الحال .. بالتوفيق لجميع الطلاب
استعلم عن نتائج شهادة الأساس 2019 ولاية الخرطوم برقم الجلوس
ونود أن نلفت انتباه طلاب الصف الثامن أن نتائج شهادة الأساس ولاية الخرطوم برقم الجلوس ستكون متاحة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السوداني، فور أن يقوم الوزير باعتماد نتائج ولاية الخرطوم، ويشار إلى أنه في الوقت الحالي يتم تصحيح أوراق الإجابات لجميع الطلاب ورصد وتجميع الدرجات.
ويتم معرفة نتائج شهادة الأساس ولاية الخرطوم برقم الجلوس من خلال إتباع الخطوات التالية :
- الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم السوداني.
- اختيار القسم المخصص بنتائج الطلاب .
- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.
- الضغط على زر عرض النتيجة .
نتائج ولاية الخرطوم 2019
هذا وقد أكد مدير الإدارة العامة للامتحانات والتقويم بوزارة التربية والتعليم السودانية، أن امتحانات شهادة الأساس العام الحالي كانت منظمة ولم تشهد أي أعمال شغل، مشيرا إلى أن نتائج ولاية الخرطوم من المقرر أن يتم اعتمادها خلال الفترة المقبلة، كما تمني التوفيق لجميع طلاب الصف الثامن والحصول على أعلى الدرجات.
نتائج شهادة الأساس السودانية 2019
- حيث انطلق خلال الأسبوع الماضي نتائج شهادة الأساس السودانية ولاية الخرطوم 2019.
- ومن المقرر أن تنتهي امتحانات نتيجة الصف الثامن بالسودان 2019 يوم الخميس القادم.
- أوشكت أعمال تصحيح نتيجة الأساس السودانية الخرطوم 2019 الانتهاء.
- من المتوقع رفع نتائج السودان قريبا
- حيث ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج ولاية الخرطوم خلال الساعات القادمة.
- رابط نتائج الأساس ولاية نهر النيل (من هنا)
التعليقات
محي الدين خضر آدم عبد الكريم رقم الجلوس ١٦١٤١
معتز مساعد احمد ولايه الجزيره محليه الحصاحيصا رقم الجلوس 16065
محمد هشام ابراهيم محمد
رقم الجلوس:47543
ولايه النيل الابيض رقم الجلوس2792
رقم الجلوس47601
اكتب تعليقك هنا…9176
رقم الجلوس 9176
روان مصطفى ابراهيم احمد
179337
القران الكريم30
اللغة الانجليزية38
التربية التقنية30
العالم المعاصر27
اللغة العربية49
العلم في حياتنا30
الرياضيات37
الفقه والعقيدة30
17654
ولاية نهر النيل
مريم محمد علي ولايه البحرالاحمر رقم الجلوس 7503
16400
رقم الجلوس 91765
هديل الامين محمد124958
ولاية الخرطوم 135426
135426
ولاية الخرطوم135426
رقم الجلوس 47601ولاية الجزيره
177123
451614
المادة الدرجة
القرآن الكريم 28
الفقه والعقيدة 23.5
اللغة العربية 33
اللغة الإنجليزية 21
الرياضيات 19
العلم في حياتنا 21.5
نحن والعالم المعاصر 21.5
اساسيات التربية التقنية 28.5
126271
ادِمٌ الُشِيٌَخ مٌوَسِيَ مٌحُمٌد
41907
ادِمٌ الُشِيٌَخ مٌوَسِى مٌحُمدِ
41907
المادة الدرجة
القرآن الكريم 3
الفقه والعقيدة 3.5
اللغة العربية 8
اللغة الإنجليزية 7
الرياضيات 4
العلم في حياتنا 10
نحن والعالم المعاصر 4.5
اساسيات التربية التقنية 3.5
اكتب تعليقك هنا…مٌدِثُرَ احُمٌدِ مٌحُمٌدِ احُمٌدِ 14776
المادة الدرجة
القرآن الكريم 15
الفقه والعقيدة 16
اللغة العربية 25
اللغة الإنجليزية 7.5
الرياضيات 5.5
العلم في حياتنا 14
نحن والعالم المعاصر 16
اساسيات التربية التقنية 20.5
اكتب تعليقك هنا…2023
مجتبي احمد
المادة الدرجة
القرآن الكريم 29.5
الفقه والعقيدة 27
اللغة العربية 42
اللغة الإنجليزية 36
الرياضيات 33
العلم في حياتنا 27
نحن والعالم المعاصر 24
اساسيات التربية التقنية 27.5
87374
المادة الدرجة
القرآن الكريم 21
الفقه والعقيدة 21.5
اللغة العربية 26
اللغة الإنجليزية 16
الرياضيات 15.5
العلم في حياتنا 21.5
نحن والعالم المعاصر 22
اساسيات التربية التقنية 19
رقم الجلوس ٣٠٥٤١ ولايه الخرطوم
اكتب تعليقك هنا.نجلا ابراهيم
132609
المادة الدرجة
القرآن الكريم 29
الفقه والعقيدة 27
اللغة العربية 37
اللغة الإنجليزية 22
الرياضيات 21
العلم في حياتنا 24
نحن والعالم المعاصر 23
اساسيات التربية التقنية 27
164900
المادة الدرجة
القرآن الكريم 20
الفقه والعقيدة 19
اللغة العربية 23.5
اللغة الإنجليزية 9
الرياضيات 4.5
العلم في حياتنا 14
نحن والعالم المعاصر 12.5
اساسيات التربية التقنية 19
وضاح المعتصم رقم الجلوس ٤٤٨٧٣
المادة الدرجة
القرآن الكريم 16
الفقه والعقيدة 21
اللغة العربية 33
اللغة الإنجليزية 11.5
الرياضيات 18.5
العلم في حياتنا 20
نحن والعالم المعاصر 17.5
اساسيات التربية التقنية 13
رزان خلف الله
رقم الجلوس 99554
المادة الدرجة
القرآن الكريم 29.5
الفقه والعقيدة 28.5
اللغة العربية 45.5
اللغة الإنجليزية 39
الرياضيات 36
العلم في حياتنا 27.5
نحن والعالم المعاصر 28
اساسيات التربية التقنية 30
عبدالله حسن محمد ابراهيم
رقم الجلوس 33996
اكتب تعليقك هنا…امنه اسماعيل هجو رقم الجلوس هو 145574
ماهي نتيجتي
المادة الدرجة
القرآن الكريم 29
الفقه والعقيدة 29.5
اللغة العربية 45
اللغة الإنجليزية 36
الرياضيات 36.5
العلم في حياتنا 29.5
نحن والعالم المعاصر 27.5
اساسيات التربية التقنية 29.5
٣٠٥٤١
الاسم هند احمد سر الختم رقم الجلوس ١٦٢٧٢٨
المادة الدرجة
القرآن الكريم 29
الفقه والعقيدة 27
اللغة العربية 35.5
اللغة الإنجليزية 21.5
الرياضيات 27
العلم في حياتنا 21
نحن والعالم المعاصر 25
اساسيات التربية التقنية 27.5
الاسم نضال احمد المبارك
رقم الجلوس. .95572
المدرسه البحيره الاساسيه
ولايه الخرطوم
المادة الدرجة
القرآن الكريم 29.5
الفقه والعقيدة 27.5
اللغة العربية 43
اللغة الإنجليزية 26
الرياضيات 31
العلم في حياتنا 23
نحن والعالم المعاصر 28.5
اساسيات التربية التقنية 30
محمد يحي ابراهيم
رقم الجلوس :19044
مدرسة الارقم بن ابي الارقم
المادة الدرجة
القرآن الكريم 29
الفقه والعقيدة 28
اللغة العربية 45
اللغة الإنجليزية 28
الرياضيات 30
العلم في حياتنا 22
نحن والعالم المعاصر 27
اساسيات التربية التقنية 28.5
الخرطوم
ملك نادر حشمة
رقم الجلوس
97032
المادة الدرجة
القرآن الكريم 29
الفقه والعقيدة 28.5
اللغة العربية 43.5
اللغة الإنجليزية 33
الرياضيات 35
العلم في حياتنا 24
نحن والعالم المعاصر 27
اساسيات التربية التقنية 28.5
153885
المادة الدرجة
القرآن الكريم 25.5
الفقه والعقيدة 27
اللغة العربية 39.5
اللغة الإنجليزية 27
الرياضيات 27
العلم في حياتنا 25
نحن والعالم المعاصر 23.5
اساسيات التربية التقنية 29.5
153884
ممدوح عبدالله احمد حامد
رقم الجلوس 24306
ولايه الخرطوم
21888
المادة الدرجة
القرآن الكريم 20
الفقه والعقيدة 17
اللغة العربية 32
اللغة الإنجليزية 18.5
الرياضيات 7
العلم في حياتنا 21
نحن والعالم المعاصر 19
اساسيات التربية التقنية 24.5
اكتب تعليقك هنا…محمد عشانا خليفه احمد. ولايه الخرطوم. رقم الجلوس 444460
رقم الجلوس 47601ولاية الجزيره
47797
المادة الدرجة
القرآن الكريم 26
الفقه والعقيدة 25
اللغة العربية 42
اللغة الإنجليزية 28
الرياضيات 37
العلم في حياتنا 26
نحن والعالم المعاصر 23.5
اساسيات التربية التقنية 28.5
اكتب تعليقك هنا…نمارق ادم
اكتب تعليقك هنا…والاية. الخرطوم
اكتب تعليقك هنا…راماح. ابوعبيدة. بابكر. محمد….رقم. الجلوس129925. ولاية. الخرطوم
المادة الدرجة
القرآن الكريم 28
الفقه والعقيدة 25.5
اللغة العربية 40.5
اللغة الإنجليزية 18
الرياضيات 31
العلم في حياتنا 23
نحن والعالم المعاصر 21.5
اساسيات التربية التقنية 24
١١٤٤٤٩
المادة الدرجة
القرآن الكريم 28
الفقه والعقيدة 28.5
اللغة العربية 42
اللغة الإنجليزية 30
الرياضيات 22
العلم في حياتنا 25.5
نحن والعالم المعاصر 27
اساسيات التربية التقنية 30
99651
المادة الدرجة
القرآن الكريم 10
الفقه والعقيدة 12.5
اللغة العربية 23
اللغة الإنجليزية 39
الرياضيات 12
العلم في حياتنا 16.5
نحن والعالم المعاصر 13
اساسيات التربية التقنية 16
١٦٦٦١
المادة الدرجة
القرآن الكريم 11
الفقه والعقيدة 15.5
اللغة العربية 22
اللغة الإنجليزية 7
الرياضيات 9
العلم في حياتنا 14
نحن والعالم المعاصر 15.5
اساسيات التربية التقنية 11.5
اسماء محمود ابراهيم ادم
رقم الجلوس
99505
المادة الدرجة
القرآن الكريم 21
الفقه والعقيدة 21.5
اللغة العربية 35
اللغة الإنجليزية 18
الرياضيات 11
العلم في حياتنا 21
نحن والعالم المعاصر 20.5
اساسيات التربية التقنية 21
عبدالله ساتي عبدالنعيم درار
رقم الجلوس .. ٣٠١٥٠
المادة الدرجة
القرآن الكريم 30
الفقه والعقيدة 28.5
اللغة العربية 45
اللغة الإنجليزية 35.5
الرياضيات 28
العلم في حياتنا 26
نحن والعالم المعاصر 28
اساسيات التربية التقنية 28
ولايةالخرطوم 15960
المادة الدرجة
القرآن الكريم 28.5
الفقه والعقيدة 27
اللغة العربية 42
اللغة الإنجليزية 35
الرياضيات 31.5
العلم في حياتنا 25.5
نحن والعالم المعاصر 25.5
اساسيات التربية التقنية 28
رقم الجلوس ٥٨٠٧
المادة الدرجة
القرآن الكريم 28.5
الفقه والعقيدة 16
اللغة العربية 33.5
اللغة الإنجليزية 26
الرياضيات 13
العلم في حياتنا 22
نحن والعالم المعاصر 24.5
اساسيات التربية التقنية 25
30145 ولاية الخرطوم
المادة الدرجة
القرآن الكريم 27
الفقه والعقيدة 26
اللغة العربية 36
اللغة الإنجليزية 22
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العلم في حياتنا 21
نحن والعالم المعاصر 23.5
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ولاية الخرطوم رقم 26765
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القرآن الكريم 25.5
الفقه والعقيدة 24
اللغة العربية 30
اللغة الإنجليزية 17.5
الرياضيات 16
العلم في حياتنا 22.5
نحن والعالم المعاصر 18.5
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30145
عبدالرحمن عمادالدين عبدالرحمن
رقم الجلوس ١٥٩٦٠
يوسف حسب الرسول عامر
رقم الجلوس ٣٥٤٤٥
المادة الدرجة
القرآن الكريم 30
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اللغة العربية 47
اللغة الإنجليزية 38.5
الرياضيات 40
العلم في حياتنا 28.5
نحن والعالم المعاصر 27.5
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92537
موس ناصر احمد 63704
المادة الدرجة
القرآن الكريم 15.5
الفقه والعقيدة 14.5
اللغة العربية 16
اللغة الإنجليزية 11.5
الرياضيات 4
العلم في حياتنا 11
نحن والعالم المعاصر 12.5
اساسيات التربية التقنية 12
المادة الدرجة
القرآن الكريم 20
الفقه والعقيدة 24
اللغة العربية 41
اللغة الإنجليزية 13
الرياضيات 16
العلم في حياتنا 16
نحن والعالم المعاصر 12
اساسيات التربية التقنية 26.5
2577
المادة الدرجة
القرآن الكريم 25
الفقه والعقيدة 26.5
اللغة العربية 44
اللغة الإنجليزية 33
الرياضيات 38
العلم في حياتنا 24
نحن والعالم المعاصر 27.5
اساسيات التربية التقنية 27.5
رقية عادل علي محمد
ولاية الخرطوم
رقم الجلوس ١٥٦٨٥٨
انتي ناجحتي 270
المادة الدرجة
القرآن الكريم 30
الفقه والعقيدة 30
اللغة العربية 47.5
اللغة الإنجليزية 39.5
الرياضيات 40
العلم في حياتنا 30
نحن والعالم المعاصر 29.5
اساسيات التربية التقنية 30
٤٥١٩٠
اكتب تعليقك هنا…محمد عشانا خليفه. ولايه الخرطوم رقم الجلوس 444460
المادة الدرجة
القرآن الكريم 9
الفقه والعقيدة 23
اللغة العربية 23.5
اللغة الإنجليزية 10
الرياضيات 21
العلم في حياتنا 17
نحن والعالم المعاصر 14.5
اساسيات التربية التقنية 23.5
يارب انجح متى النتائج
71017
المادة الدرجة
القرآن الكريم 19.5
الفقه والعقيدة 17
اللغة العربية 22
اللغة الإنجليزية 10
الرياضيات 6.5
العلم في حياتنا 17
نحن والعالم المعاصر 7.5
اساسيات التربية التقنية 18.5
اكتب هنا…رقم الجلوس ٧٤٤٣٩
المادة الدرجة
القرآن الكريم 26
الفقه والعقيدة 29
اللغة العربية 39
اللغة الإنجليزية 15
الرياضيات 30
العلم في حياتنا 16
نحن والعالم المعاصر 27
اساسيات التربية التقنية 28
الاسم عهد سفيان ابراهيم احمد بابكر
رقم الجلوس ١١٩٧١٠
المادة الدرجة
القرآن الكريم 28
الفقه والعقيدة 28
اللغة العربية 40
اللغة الإنجليزية 23
الرياضيات 26
العلم في حياتنا 28.5
نحن والعالم المعاصر 23.5
اساسيات التربية التقنية 28.5
رقم
جلوس 92205
المادة الدرجة
القرآن الكريم 29.5
الفقه والعقيدة 26.5
اللغة العربية 46.5
اللغة الإنجليزية 33
الرياضيات 36
العلم في حياتنا 24
نحن والعالم المعاصر 28
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ولاية الخرطوم
70201
المادة الدرجة
القرآن الكريم 30
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اللغة العربية 48
اللغة الإنجليزية 39
الرياضيات 39.5
العلم في حياتنا 26
نحن والعالم المعاصر 30
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منيب عبدللحكم محمد أحمد كرم الله
70201
اكتب تعليقك هنا… اريد كم جبت
رقم الجلوس 18546
بدرية خميس هارون
رقم الجلوس 93911
93911
بدرية خميس هارون
بدرية خميس هارون موسي
رقم الجلوس 93911
93911
بدرية
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الفقه والعقيدة 23.5
اللغة العربية 33
اللغة الإنجليزية 20.5
الرياضيات 21
العلم في حياتنا 25
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وجدان خالد
رقم الجلوس 127 593
وجدان خالد
رقم الجلوس 127593
المادة الدرجة
القرآن الكريم 24
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ساجد معاذ عبد القادر يوسف
رقم الجلوس ٨٦٧٤
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التربية المسيحية 37
اللغة العربية 23
اللغة الإنجليزية 21
الرياضيات 5
العلم في حياتنا 20
نحن والعالم المعاصر 19
اساسيات التربية التقنية 24
٣٨٩٥١
المادة الدرجة
القرآن الكريم 27
الفقه والعقيدة 28.5
اللغة العربية 40.5
اللغة الإنجليزية 23.5
الرياضيات 34
العلم في حياتنا 25
نحن والعالم المعاصر 21
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نتيجة موسي الزبير موسي دفع الله
ولاية الخرطوم
نتيجة موسي الزبير موسي دفع الله
ولاية الخرطوم 71873
المادة الدرجة
القرآن الكريم 19.5
الفقه والعقيدة 19.5
اللغة العربية 26
اللغة الإنجليزية 25
الرياضيات 14
العلم في حياتنا 19.5
نحن والعالم المعاصر 14
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ولايه الخرطوم 149783
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القرآن الكريم 29.5
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هنادي طه محمد طه. رقم الجلوس 132223
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القرآن الكريم 21.5
الفقه والعقيدة 17
اللغة العربية 24
اللغة الإنجليزية 20
الرياضيات 19.5
العلم في حياتنا 19
نحن والعالم المعاصر 22
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رقم الجلوس 82055
ولاية الخرطوم
المادة الدرجة
القرآن الكريم 28
الفقه والعقيدة 22.5
اللغة العربية 32
اللغة الإنجليزية 22.5
الرياضيات 25
العلم في حياتنا 25.5
نحن والعالم المعاصر 21
اساسيات التربية التقنية 26.5
77780
المادة الدرجة
القرآن الكريم 28.5
الفقه والعقيدة 24.5
اللغة العربية 36
اللغة الإنجليزية 23.5
الرياضيات 31.5
العلم في حياتنا 24.5
نحن والعالم المعاصر 24.5
اساسيات التربية التقنية 30
77124
المادة الدرجة
القرآن الكريم 26
الفقه والعقيدة 26
اللغة العربية 39
اللغة الإنجليزية 26
الرياضيات 30.5
العلم في حياتنا 23
نحن والعالم المعاصر 22.5
اساسيات التربية التقنية 28
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سِــــوَنَيَا ْعثُمٌانَ كِوَكِوَ ْعيَسِى
وَلُايَـــــةِ الٌُخرَطِــــــــــوَمٌ
رَقًمٌ الُجْلُـــــــــوَسِ 136255
المادة الدرجة
التربية المسيحية 26
اللغة العربية 18
اللغة الإنجليزية 12
الرياضيات 10
العلم في حياتنا 18.5
نحن والعالم المعاصر 19
اساسيات التربية التقنية 19.5
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سِـــــــوَنَيَا ْعثُمٌانَ كِوَكِوَ ْعيَسِ
وَلُايَةِ الٌُخرَطِـــــــــوَمٌ
رَقًمٌ الُجْلُـــــــــوَسِ 136255
محمد ابوبكر محمد عبدالله ومروان أبوبكر محمد عبدالله أرقام الجلوس لشهادة الاساس 2018
46156 محمد عبدالله 46168 مروان أبوبكر محمد
المادة الدرجة
القرآن الكريم 17
الفقه والعقيدة 22.5
اللغة العربية 21
اللغة الإنجليزية 10
الرياضيات 17
العلم في حياتنا 23
نحن والعالم المعاصر 16.5
اساسيات التربية التقنية 24.5
االاء احمد ابراهيم محمد احمد ١٦١٠٤٣. رويدا التجاني 973057. مها محمد عبدالله ١٦١٠٧٠
رقم الجلوس 66508 الاسم عبدالرؤوف ادم حسن
المادة الدرجة
القرآن الكريم 26
الفقه والعقيدة 28
اللغة العربية 42
اللغة الإنجليزية 30
الرياضيات 32
العلم في حياتنا 23.5
نحن والعالم المعاصر 28.5
اساسيات التربية التقنية 26.5
زمن النتيجه متين نحنا,ملينا من الانتظار. ممكن اعرف
نتيجتي رقم الجلوس145474
المادة الدرجة
القرآن الكريم 30
الفقه والعقيدة 27.5
اللغة العربية 46
اللغة الإنجليزية 33.5
الرياضيات 38
العلم في حياتنا 24
نحن والعالم المعاصر 26.5
اساسيات التربية التقنية 27.5
32753
المادة الدرجة
القرآن الكريم 27.5
الفقه والعقيدة 25
اللغة العربية 43
اللغة الإنجليزية 29
الرياضيات 33
العلم في حياتنا 25.5
نحن والعالم المعاصر 27.5
اساسيات التربية التقنية 25.5
اكتب تعليقك هنا…رقم الجلوس 9059
اكتب تعليقك هنا…رقم الجلوس 9059
اسم بشار الطيب حسين حبيب
أم سلمه ياسر عبدالرحمن مصطفى
رقم الجلوس 92197
ولا به الخرطوم
المادة الدرجة
القرآن الكريم 28
الفقه والعقيدة 29
اللغة العربية 43.5
اللغة الإنجليزية 30
الرياضيات 37
العلم في حياتنا 26.5
نحن والعالم المعاصر 27.5
اساسيات التربية التقنية 30
النتيجة متان
2678 رقم جلوسي
المادة الدرجة
القرآن الكريم 26
الفقه والعقيدة 19
اللغة العربية 30.5
اللغة الإنجليزية 14.5
الرياضيات 16.5
العلم في حياتنا 25
نحن والعالم المعاصر 13.5
اساسيات التربية التقنية 22
ولاية الخرطوم 93574
المادة الدرجة
القرآن الكريم 28.5
الفقه والعقيدة 22
اللغة العربية 39.5
اللغة الإنجليزية 32
الرياضيات 30
العلم في حياتنا 23
نحن والعالم المعاصر 25.5
اساسيات التربية التقنية 26
طمنونا
كم نتيجتي
أحمد محمد علي بابكر
رقم الجلوس723
ولاية الخرطوم
بالتوفيق الجميع رقم الجلوس 57292
المادة الدرجة
القرآن الكريم 19
الفقه والعقيدة 25.5
اللغة العربية 37
اللغة الإنجليزية 30
الرياضيات 30.5
العلم في حياتنا 21
نحن والعالم المعاصر 14.5
اساسيات التربية التقنية 29
شهاب الدين أيوب آدم محمد عمر رقم الجلوس 1452
المادة الدرجة
القرآن الكريم 29
الفقه والعقيدة 28
اللغة العربية 43
اللغة الإنجليزية 38
الرياضيات 38
العلم في حياتنا 27.5
نحن والعالم المعاصر 26
اساسيات التربية التقنية 28
عبدالرحمن محمد عبدالله الطاهر
ولاية الخرطوم
34461
المادة الدرجة
القرآن الكريم 30
الفقه والعقيدة 29
اللغة العربية 45
اللغة الإنجليزية 39.5
الرياضيات 37
العلم في حياتنا 28.5
نحن والعالم المعاصر 29.5
اساسيات التربية التقنية 30
اريد نتجتي فورااا رقم الجلوس 142613
متي النتائج
متى سوف يتم الاعلان 16405
المادة الدرجة
القرآن الكريم 28.5
الفقه والعقيدة 28.5
اللغة العربية 41
اللغة الإنجليزية 36
الرياضيات 32
العلم في حياتنا 25
نحن والعالم المعاصر 26
اساسيات التربية التقنية 29
ولاية الخرطوم رقم الجلوس 26765
دعاء عبد المنعم عبد الرحمن مصطفى ابوريدة . رقم الجلوس 160098. ولاية الخرطوم
المادة الدرجة
القرآن الكريم 30
الفقه والعقيدة 28.5
اللغة العربية 43
اللغة الإنجليزية 34.5
الرياضيات 37
العلم في حياتنا 28.5
نحن والعالم المعاصر 29
اساسيات التربية التقنية 29.
أنشاء الله نجاح
دايرة اعرف نتجتي
نتيجه شهادة الاساس2018
97071
المادة الدرجة
القرآن الكريم 28.5
الفقه والعقيدة 26
اللغة العربية 43
اللغة الإنجليزية 30
الرياضيات 20
العلم في حياتنا 22
نحن والعالم المعاصر 25
اساسيات التربية التقنية 29.5
40924
ان شاءالله النجاح
المادة الدرجة
القرآن الكريم 29
الفقه والعقيدة 29
اللغة العربية 42
اللغة الإنجليزية 34
الرياضيات 30.5
العلم في حياتنا 22
نحن والعالم المعاصر 27.5
اساسيات التربية التقنية 23
إنشاء الله ننجح
شاكر معاذ شمس الدين المبارك
رقم الجلوس 50086
ولاية الخرطوم
المادة الدرجة
القرآن الكريم 28.5
الفقه والعقيدة 28
اللغة العربية 44
اللغة الإنجليزية 20
الرياضيات 28
العلم في حياتنا 25
نحن والعالم المعاصر 26.5
اساسيات التربية التقنية 28.5
اكتب تعليقك هنا…رقم الجلوس 123927
28641
المادة الدرجة
القرآن الكريم 20
الفقه والعقيدة 21.5
اللغة العربية 31.5
اللغة الإنجليزية 13
الرياضيات 23
العلم في حياتنا 20
نحن والعالم المعاصر 21.5
اساسيات التربية التقنية 25
المادة الدرجة
القرآن الكريم 24.5
الفقه والعقيدة 22.5
اللغة العربية 35
اللغة الإنجليزية 15
الرياضيات 20
العلم في حياتنا 20
نحن والعالم المعاصر 25
اساسيات التربية التقنية 24
يعقوب أحمد آدم زكريا
ولاية الخرطوم
رقم الجلوس 75260
المادة الدرجة
القرآن الكريم 29
الفقه والعقيدة 25.5
اللغة العربية 32
اللغة الإنجليزية 8
الرياضيات 8
العلم في حياتنا 23
نحن والعالم المعاصر 24.5
اساسيات التربية التقنية 28.5
رقم الجلوس35439
ولاية الخرطوم
مازن زهير محمد عبدالحي
المادة الدرجة
القرآن الكريم 26
الفقه والعقيدة 25
اللغة العربية 40
اللغة الإنجليزية 33.5
الرياضيات 34
العلم في حياتنا 24
نحن والعالم المعاصر 26
اساسيات التربية التقنية 28.5
اكتب تعليقك هنا…1527
نتيجه شهادة الأساس 2018
المادة الدرجة
القرآن الكريم 25
الفقه والعقيدة 19.5
اللغة العربية 30
اللغة الإنجليزية 10
الرياضيات 10
العلم في حياتنا 23.5
نحن والعالم المعاصر 18
اساسيات التربية التقنية 20
الاسم ست الجيل علي ادم ولاية وسط دارفور
رقم الجلوس 12735
اكتب تعليقك هنا…رقم الجلوس 171173
المادة الدرجة
القرآن الكريم 27
الفقه والعقيدة 24
اللغة العربية 32
اللغة الإنجليزية 22.5
الرياضيات 18
العلم في حياتنا 24
نحن والعالم المعاصر 18.5
اساسيات التربية التقنية 26
فاطمةعادل…ولاية الخرطوم١٥٦٥٤١
فاطمة عادل اسماعيل ابوبكىر ولاية الرطوم١٥٦٥٤١
المادة الدرجة
القرآن الكريم 29.5
الفقه والعقيدة 28
اللغة العربية 46
اللغة الإنجليزية 36
الرياضيات 39
العلم في حياتنا 29
نحن والعالم المعاصر 28
اساسيات التربية التقنية 30
1252
المادة الدرجة
القرآن الكريم 27.5
الفقه والعقيدة 25
اللغة العربية 41
اللغة الإنجليزية 34
الرياضيات 31
العلم في حياتنا 26
نحن والعالم المعاصر 26.5
اساسيات التربية التقنية 29.5
اكتب تعليقك هنا…1298
المادة الدرجة
القرآن الكريم 19
الفقه والعقيدة 15
اللغة العربية 12
اللغة الإنجليزية 24
الرياضيات 3
العلم في حياتنا 10
نحن والعالم المعاصر 9
اساسيات التربية التقنية 9
ملاك كمال البشير ادم رقم الجلوس ٩٤٨٤٤
المادة الدرجة
القرآن الكريم 29.5
الفقه والعقيدة 26
اللغة العربية 45
اللغة الإنجليزية 30.5
الرياضيات 37
العلم في حياتنا 26.5
نحن والعالم المعاصر 24
اساسيات التربية التقنية 25.5
ولاية الخرطوم
اكتب تعليقك هنا…محمد حمزة ابراهيم عمر ولاية الخرطوم رقم الجلوس 17614
المادة الدرجة
القرآن الكريم 28
الفقه والعقيدة 23.5
اللغة العربية 36
اللغة الإنجليزية 32
الرياضيات 19
العلم في حياتنا 21
نحن والعالم المعاصر 20
اساسيات التربية التقنية 25
اكتب تعليقك هنا…محمد حمزة ابراهيم عمر رقم الجلوس 17614
اكتب تعليقك هنا…رقم الجلوس 17614
ر
قم الجلوس 37372
المادة الدرجة
القرآن الكريم 29
الفقه والعقيدة 25.5
اللغة العربية 42
اللغة الإنجليزية 26.5
الرياضيات 27
العلم في حياتنا 23
نحن والعالم المعاصر 28
اساسيات التربية التقنية 26.5
سعدمحمدالشيخ إدريس رقم الجلوس 37372
اكتب تعليقك هنا…رقم الجلوس 37372
عبدالرحمن عمادالدين عبدالرحمن الخضر رقم الجلوس 15960 ولاية الخرطوم الشهيدالنعمه القرانيه
عبدالله بخيت فضل المولي حسن رقم الجلوس 65765
فتح الرحمن عباس الجيلي رقم الجلوس 37645 ولاية الخرطوم
الرجاء الرد متا نتيجة ولاية الخرطوم
المادة الدرجة
القرآن الكريم 20
الفقه والعقيدة 24.5
اللغة العربية 32
اللغة الإنجليزية 21
الرياضيات 24
العلم في حياتنا 26
نحن والعالم المعاصر 21
اساسيات التربية التقنية 26
ابراهيم عماد الدين عبدالله
الخرطوم
رقم الجلوس4162
ابراهيم عماد الدين عبدالله
الخرطوم
رقم الجلوس 4162
المادة الدرجة
القرآن الكريم 27.5
الفقه والعقيدة 27
اللغة العربية 41
اللغة الإنجليزية 38.5
الرياضيات 33
العلم في حياتنا 21.5
نحن والعالم المعاصر 26
اساسيات التربية التقنية 29
متي نتائج ولايه الخرطوم
متي اعلان نتائج ولايه الخرطوم
مشتهي زهير محمد يحيي رقم الجلوس ١٣٤٩٣٠
ولايه الخرطوم
المادة الدرجة
القرآن الكريم 29.5
الفقه والعقيدة 28.5
اللغة العربية 45.5
اللغة الإنجليزية 35
الرياضيات 30.5
العلم في حياتنا 28
نحن والعالم المعاصر 27.5
اساسيات التربية التقنية 30
مشتهي زهير محمد يحيي رقم الجلوس ١٣٤٩٣٠
9746
ادم عبد المنعم حسين عبد السيد
عبدالله ياسين عبدالواحد
رقم الجلوس 56994
ولاية الخرطوم
المادة الدرجة
القرآن الكريم 30
الفقه والعقيدة 29.5
اللغة العربية 46
اللغة الإنجليزية 38.5
الرياضيات 39.5
العلم في حياتنا 29.5
نحن والعالم المعاصر 29
اساسيات التربية التقنية 30
132174
١١٤٠٧١
المادة الدرجة
القرآن الكريم 30
الفقه والعقيدة 29.5
اللغة العربية 46.5
اللغة الإنجليزية 39.5
الرياضيات 39.5
العلم في حياتنا 26
نحن والعالم المعاصر 27.5
اساسيات التربية التقنية 30
المادة الدرجة
القرآن الكريم 30
الفقه والعقيدة 29
اللغة العربية 47
اللغة الإنجليزية 38
الرياضيات 35
العلم في حياتنا 28
نحن والعالم المعاصر 27
اساسيات التربية التقنية 30
اكتب تعليقك هنا…38914
المادة الدرجة
القرآن الكريم 27
الفقه والعقيدة 22
اللغة العربية 32
اللغة الإنجليزية 7.5
الرياضيات 5.5
العلم في حياتنا 16
نحن والعالم المعاصر 17
اساسيات التربية التقنية 17
عبدالله ياسين عبدالواحد جادالله56994 ولاية الخرطوم
وليد صلاح حاج طه
رقم الجلوس 64381
ولاية الخرطوم
المادة الدرجة
القرآن الكريم 21
الفقه والعقيدة 24.5
اللغة العربية 35.5
اللغة الإنجليزية 22
الرياضيات 22.5
العلم في حياتنا 24
نحن والعالم المعاصر 22.5
اساسيات التربية التقنية 23.5
اكتب تعليقك هنا..__١١٨٤٨٥
المادة الدرجة
القرآن الكريم 28
الفقه والعقيدة 27.5
اللغة العربية 40.5
اللغة الإنجليزية 22
الرياضيات 27
العلم في حياتنا 27.5
نحن والعالم المعاصر 24.5
اساسيات التربية التقنية 30
92628
زحل الفاتح احمد
رقم الجلوس 141367
تابعونا وسيتم إعلان النتائج فور اعتمادها
المادة الدرجة
القرآن الكريم 29.5
الفقه والعقيدة 23.5
اللغة العربية 39
اللغة الإنجليزية 31
الرياضيات 21
العلم في حياتنا 23.5
نحن والعالم المعاصر 20
اساسيات التربية التقنية 26
40306
المادة الدرجة
القرآن الكريم 11
الفقه والعقيدة 10.5
اللغة العربية 19
اللغة الإنجليزية 8
الرياضيات 8
العلم في حياتنا 13
نحن والعالم المعاصر 9.5
اساسيات التربية التقنية 15
40336
كرام خميس محمود جبريل رقم الجلوس 26765
محمد النذير بابكر على
رقم الجلوس 402
حسين هاشم حمدان سليمان
رقم الجلوس 37950 ولاية الخرطوم
حسن هاشم حمدان سليمان
رقم الجلوس 37949
شهد اسحق محمد احمد النور بشير
رقم الجلوس 129183
روان معتصم حمدان سليمان
رقم الجلوس 129180
شهد اسحق محمد احمد النور بشير
رقم الجلوس 129183
ولاية الخرطوم
حسن هاشم حمدان سليمان
رقم الجلوس 37949
ولاية الخرطوم
حسين هاشم حمدان سليمان
رقم الجلوس 37950
ولاية الخرطوم