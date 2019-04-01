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نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2019 برقم الجلوس.. سجل بياناتك واحصل على النتيجة

كتب هبه سالم آخر تحديث

نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2019 برقم الجلوس سيتم إعلانها عبر موقع وزارة التربية والتعليم السوداني sudanresults، حيث بدأ طلاب الصف الثامن من أداء امتحانات شهادة السودان العام الحالي بالعاصمة في منتصف شهر مارس الحالي ، وسط ترقب وقلق من جانب الطلاب وأولياء أمورهم، للاطمئنان على نتائج أولادهم في نتيجة شهادة الأساس 2019.

نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2019

حيث تحتل نتيجة شهادة الأساس 2019 ولاية الخرطوم، اهتمام كبير على مستوي نتائج ولايات السودان، لما تضمنه العاصمة من عدد كبير من الطلاب الذين خاضوا امتحانات الصف الثامن بالمقارنة بعدد الطلاب في باقي ولايات السودان، حيث تجدر الإشارة إلي أن خاض امتحانات شهادة الأساس في ولاية الخرطوم العام الحالي ما يزيد 154 ألف طالب وطالبة.

وتجدر الإشارة إلى أن نتيجة شهادة الأساس 2019 يتم على أساسها تحديد الكلية التي سوف يقوم الطلاب بالالتحاق بها، بناء على المجموع الذي سوف يحصل عليه، ولهذا فأن نتائج الصف الثامن ولاية الخرطوم 2019 تحتل اهتمام خاص من جانب أولياء الأمور بالمقارنة مع باقي الأعوام الدراسية، ولمتابعة نتائج الأساس 2019 لولاية الجزيرة وجميع لولايات

 حيث يمكن لجميع طلاب الصف الثامن من الاستعلام عن نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم من خلال كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض النتيجة في الحال .. بالتوفيق لجميع الطلاب

نتائج شهادة الأساس الخرطوم 2018
نتائج ولاية الخرطوم 2018

استعلم عن نتائج شهادة الأساس 2019 ولاية الخرطوم برقم الجلوس

ونود أن نلفت انتباه طلاب الصف الثامن أن  نتائج شهادة الأساس ولاية الخرطوم برقم الجلوس ستكون متاحة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السوداني، فور أن يقوم الوزير باعتماد نتائج ولاية الخرطوم، ويشار إلى أنه في الوقت الحالي يتم تصحيح أوراق الإجابات لجميع الطلاب ورصد وتجميع الدرجات.

ويتم معرفة نتائج شهادة الأساس ولاية الخرطوم برقم الجلوس من خلال إتباع الخطوات التالية :

  • الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم السوداني.
  • اختيار القسم المخصص بنتائج الطلاب .
  • إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.
  • الضغط على زر عرض النتيجة .

نتائج ولاية الخرطوم 2019

هذا وقد أكد مدير الإدارة العامة للامتحانات والتقويم بوزارة التربية والتعليم السودانية، أن امتحانات شهادة الأساس العام الحالي كانت منظمة ولم تشهد أي أعمال شغل، مشيرا إلى أن نتائج ولاية الخرطوم من المقرر أن يتم اعتمادها خلال الفترة المقبلة، كما تمني التوفيق لجميع طلاب الصف الثامن والحصول على أعلى الدرجات.

نتائج شهادة الأساس الخرطوم
نتائج شهادة الأساس الخرطوم

نتائج شهادة الأساس السودانية 2019

  • حيث انطلق خلال الأسبوع الماضي نتائج شهادة الأساس السودانية ولاية الخرطوم 2019.
  • ومن المقرر أن تنتهي امتحانات نتيجة الصف الثامن بالسودان 2019 يوم الخميس القادم.
  • أوشكت أعمال تصحيح نتيجة الأساس السودانية الخرطوم 2019 الانتهاء.
  • من المتوقع رفع نتائج السودان قريبا
  • حيث  ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج ولاية الخرطوم خلال الساعات القادمة.
  • رابط نتائج الأساس ولاية نهر النيل (من هنا)


عن الكاتب

هبه سالم

درست في كلية الإعلام جامعة القاهرة وتخرجت منذ عام 2011 ، وأحب قراءة الكتب وكتابة الأخبار والتقارير الصحفية، كما أحب التكنولوجيا وممارسة الرياضة

التعليقات

    1. القران الكريم30
      اللغة الانجليزية38
      التربية التقنية30
      العالم المعاصر27
      اللغة العربية49
      العلم في حياتنا30
      الرياضيات37
      الفقه والعقيدة30

  17. المادة الدرجة
    القرآن الكريم 28
    الفقه والعقيدة 23.5
    اللغة العربية 33
    اللغة الإنجليزية 21
    الرياضيات 19
    العلم في حياتنا 21.5
    نحن والعالم المعاصر 21.5
    اساسيات التربية التقنية 28.5

    رد

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 3
      الفقه والعقيدة 3.5
      اللغة العربية 8
      اللغة الإنجليزية 7
      الرياضيات 4
      العلم في حياتنا 10
      نحن والعالم المعاصر 4.5
      اساسيات التربية التقنية 3.5

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 15
      الفقه والعقيدة 16
      اللغة العربية 25
      اللغة الإنجليزية 7.5
      الرياضيات 5.5
      العلم في حياتنا 14
      نحن والعالم المعاصر 16
      اساسيات التربية التقنية 20.5

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 29.5
      الفقه والعقيدة 27
      اللغة العربية 42
      اللغة الإنجليزية 36
      الرياضيات 33
      العلم في حياتنا 27
      نحن والعالم المعاصر 24
      اساسيات التربية التقنية 27.5

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 21
      الفقه والعقيدة 21.5
      اللغة العربية 26
      اللغة الإنجليزية 16
      الرياضيات 15.5
      العلم في حياتنا 21.5
      نحن والعالم المعاصر 22
      اساسيات التربية التقنية 19

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 29
      الفقه والعقيدة 27
      اللغة العربية 37
      اللغة الإنجليزية 22
      الرياضيات 21
      العلم في حياتنا 24
      نحن والعالم المعاصر 23
      اساسيات التربية التقنية 27

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 20
      الفقه والعقيدة 19
      اللغة العربية 23.5
      اللغة الإنجليزية 9
      الرياضيات 4.5
      العلم في حياتنا 14
      نحن والعالم المعاصر 12.5
      اساسيات التربية التقنية 19

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 16
      الفقه والعقيدة 21
      اللغة العربية 33
      اللغة الإنجليزية 11.5
      الرياضيات 18.5
      العلم في حياتنا 20
      نحن والعالم المعاصر 17.5
      اساسيات التربية التقنية 13

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 29.5
      الفقه والعقيدة 28.5
      اللغة العربية 45.5
      اللغة الإنجليزية 39
      الرياضيات 36
      العلم في حياتنا 27.5
      نحن والعالم المعاصر 28
      اساسيات التربية التقنية 30

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 29
      الفقه والعقيدة 29.5
      اللغة العربية 45
      اللغة الإنجليزية 36
      الرياضيات 36.5
      العلم في حياتنا 29.5
      نحن والعالم المعاصر 27.5
      اساسيات التربية التقنية 29.5

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 29
      الفقه والعقيدة 27
      اللغة العربية 35.5
      اللغة الإنجليزية 21.5
      الرياضيات 27
      العلم في حياتنا 21
      نحن والعالم المعاصر 25
      اساسيات التربية التقنية 27.5

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 29.5
      الفقه والعقيدة 27.5
      اللغة العربية 43
      اللغة الإنجليزية 26
      الرياضيات 31
      العلم في حياتنا 23
      نحن والعالم المعاصر 28.5
      اساسيات التربية التقنية 30

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 29
      الفقه والعقيدة 28
      اللغة العربية 45
      اللغة الإنجليزية 28
      الرياضيات 30
      العلم في حياتنا 22
      نحن والعالم المعاصر 27
      اساسيات التربية التقنية 28.5

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 29
      الفقه والعقيدة 28.5
      اللغة العربية 43.5
      اللغة الإنجليزية 33
      الرياضيات 35
      العلم في حياتنا 24
      نحن والعالم المعاصر 27
      اساسيات التربية التقنية 28.5

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 25.5
      الفقه والعقيدة 27
      اللغة العربية 39.5
      اللغة الإنجليزية 27
      الرياضيات 27
      العلم في حياتنا 25
      نحن والعالم المعاصر 23.5
      اساسيات التربية التقنية 29.5

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 20
      الفقه والعقيدة 17
      اللغة العربية 32
      اللغة الإنجليزية 18.5
      الرياضيات 7
      العلم في حياتنا 21
      نحن والعالم المعاصر 19
      اساسيات التربية التقنية 24.5

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 26
      الفقه والعقيدة 25
      اللغة العربية 42
      اللغة الإنجليزية 28
      الرياضيات 37
      العلم في حياتنا 26
      نحن والعالم المعاصر 23.5
      اساسيات التربية التقنية 28.5

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 28
      الفقه والعقيدة 25.5
      اللغة العربية 40.5
      اللغة الإنجليزية 18
      الرياضيات 31
      العلم في حياتنا 23
      نحن والعالم المعاصر 21.5
      اساسيات التربية التقنية 24

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 28
      الفقه والعقيدة 28.5
      اللغة العربية 42
      اللغة الإنجليزية 30
      الرياضيات 22
      العلم في حياتنا 25.5
      نحن والعالم المعاصر 27
      اساسيات التربية التقنية 30

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 10
      الفقه والعقيدة 12.5
      اللغة العربية 23
      اللغة الإنجليزية 39
      الرياضيات 12
      العلم في حياتنا 16.5
      نحن والعالم المعاصر 13
      اساسيات التربية التقنية 16

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 11
      الفقه والعقيدة 15.5
      اللغة العربية 22
      اللغة الإنجليزية 7
      الرياضيات 9
      العلم في حياتنا 14
      نحن والعالم المعاصر 15.5
      اساسيات التربية التقنية 11.5

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 21
      الفقه والعقيدة 21.5
      اللغة العربية 35
      اللغة الإنجليزية 18
      الرياضيات 11
      العلم في حياتنا 21
      نحن والعالم المعاصر 20.5
      اساسيات التربية التقنية 21

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 30
      الفقه والعقيدة 28.5
      اللغة العربية 45
      اللغة الإنجليزية 35.5
      الرياضيات 28
      العلم في حياتنا 26
      نحن والعالم المعاصر 28
      اساسيات التربية التقنية 28

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 28.5
      الفقه والعقيدة 27
      اللغة العربية 42
      اللغة الإنجليزية 35
      الرياضيات 31.5
      العلم في حياتنا 25.5
      نحن والعالم المعاصر 25.5
      اساسيات التربية التقنية 28

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 28.5
      الفقه والعقيدة 16
      اللغة العربية 33.5
      اللغة الإنجليزية 26
      الرياضيات 13
      العلم في حياتنا 22
      نحن والعالم المعاصر 24.5
      اساسيات التربية التقنية 25

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 27
      الفقه والعقيدة 26
      اللغة العربية 36
      اللغة الإنجليزية 22
      الرياضيات 32
      العلم في حياتنا 21
      نحن والعالم المعاصر 23.5
      اساسيات التربية التقنية 26

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 25.5
      الفقه والعقيدة 24
      اللغة العربية 30
      اللغة الإنجليزية 17.5
      الرياضيات 16
      العلم في حياتنا 22.5
      نحن والعالم المعاصر 18.5
      اساسيات التربية التقنية 21.5

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 30
      الفقه والعقيدة 27
      اللغة العربية 47
      اللغة الإنجليزية 38.5
      الرياضيات 40
      العلم في حياتنا 28.5
      نحن والعالم المعاصر 27.5
      اساسيات التربية التقنية 29.5

    2. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 15.5
      الفقه والعقيدة 14.5
      اللغة العربية 16
      اللغة الإنجليزية 11.5
      الرياضيات 4
      العلم في حياتنا 11
      نحن والعالم المعاصر 12.5
      اساسيات التربية التقنية 12

    3. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 20
      الفقه والعقيدة 24
      اللغة العربية 41
      اللغة الإنجليزية 13
      الرياضيات 16
      العلم في حياتنا 16
      نحن والعالم المعاصر 12
      اساسيات التربية التقنية 26.5

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 25
      الفقه والعقيدة 26.5
      اللغة العربية 44
      اللغة الإنجليزية 33
      الرياضيات 38
      العلم في حياتنا 24
      نحن والعالم المعاصر 27.5
      اساسيات التربية التقنية 27.5

    2. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 30
      الفقه والعقيدة 30
      اللغة العربية 47.5
      اللغة الإنجليزية 39.5
      الرياضيات 40
      العلم في حياتنا 30
      نحن والعالم المعاصر 29.5
      اساسيات التربية التقنية 30

    2. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 9
      الفقه والعقيدة 23
      اللغة العربية 23.5
      اللغة الإنجليزية 10
      الرياضيات 21
      العلم في حياتنا 17
      نحن والعالم المعاصر 14.5
      اساسيات التربية التقنية 23.5

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 19.5
      الفقه والعقيدة 17
      اللغة العربية 22
      اللغة الإنجليزية 10
      الرياضيات 6.5
      العلم في حياتنا 17
      نحن والعالم المعاصر 7.5
      اساسيات التربية التقنية 18.5

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 26
      الفقه والعقيدة 29
      اللغة العربية 39
      اللغة الإنجليزية 15
      الرياضيات 30
      العلم في حياتنا 16
      نحن والعالم المعاصر 27
      اساسيات التربية التقنية 28

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 28
      الفقه والعقيدة 28
      اللغة العربية 40
      اللغة الإنجليزية 23
      الرياضيات 26
      العلم في حياتنا 28.5
      نحن والعالم المعاصر 23.5
      اساسيات التربية التقنية 28.5

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 29.5
      الفقه والعقيدة 26.5
      اللغة العربية 46.5
      اللغة الإنجليزية 33
      الرياضيات 36
      العلم في حياتنا 24
      نحن والعالم المعاصر 28
      اساسيات التربية التقنية 29.5

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 30
      الفقه والعقيدة 29.5
      اللغة العربية 48
      اللغة الإنجليزية 39
      الرياضيات 39.5
      العلم في حياتنا 26
      نحن والعالم المعاصر 30
      اساسيات التربية التقنية 30

    2. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 29.5
      الفقه والعقيدة 23.5
      اللغة العربية 33
      اللغة الإنجليزية 20.5
      الرياضيات 21
      العلم في حياتنا 25
      نحن والعالم المعاصر 19.5
      اساسيات التربية التقنية 28

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 24
      الفقه والعقيدة 26
      اللغة العربية 34.5
      اللغة الإنجليزية 13
      الرياضيات 19
      العلم في حياتنا 18
      نحن والعالم المعاصر 15.5
      اساسيات التربية التقنية 25

    1. المادة الدرجة
      التربية المسيحية 37
      اللغة العربية 23
      اللغة الإنجليزية 21
      الرياضيات 5
      العلم في حياتنا 20
      نحن والعالم المعاصر 19
      اساسيات التربية التقنية 24

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 27
      الفقه والعقيدة 28.5
      اللغة العربية 40.5
      اللغة الإنجليزية 23.5
      الرياضيات 34
      العلم في حياتنا 25
      نحن والعالم المعاصر 21
      اساسيات التربية التقنية 26.5

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 19.5
      الفقه والعقيدة 19.5
      اللغة العربية 26
      اللغة الإنجليزية 25
      الرياضيات 14
      العلم في حياتنا 19.5
      نحن والعالم المعاصر 14
      اساسيات التربية التقنية 20

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 29.5
      الفقه والعقيدة 28.5
      اللغة العربية 44
      اللغة الإنجليزية 39
      الرياضيات 40
      العلم في حياتنا 29.5
      نحن والعالم المعاصر 25
      اساسيات التربية التقنية 30

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 21.5
      الفقه والعقيدة 17
      اللغة العربية 24
      اللغة الإنجليزية 20
      الرياضيات 19.5
      العلم في حياتنا 19
      نحن والعالم المعاصر 22
      اساسيات التربية التقنية 28

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 28
      الفقه والعقيدة 22.5
      اللغة العربية 32
      اللغة الإنجليزية 22.5
      الرياضيات 25
      العلم في حياتنا 25.5
      نحن والعالم المعاصر 21
      اساسيات التربية التقنية 26.5

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 28.5
      الفقه والعقيدة 24.5
      اللغة العربية 36
      اللغة الإنجليزية 23.5
      الرياضيات 31.5
      العلم في حياتنا 24.5
      نحن والعالم المعاصر 24.5
      اساسيات التربية التقنية 30

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 26
      الفقه والعقيدة 26
      اللغة العربية 39
      اللغة الإنجليزية 26
      الرياضيات 30.5
      العلم في حياتنا 23
      نحن والعالم المعاصر 22.5
      اساسيات التربية التقنية 28

  83. اكتب تعليقك هنا…
    سِــــوَنَيَا ْعثُمٌانَ كِوَكِوَ ْعيَسِى
    وَلُايَـــــةِ الٌُخرَطِــــــــــوَمٌ
    رَقًمٌ الُجْلُـــــــــوَسِ 136255

    رد

    1. المادة الدرجة
      التربية المسيحية 26
      اللغة العربية 18
      اللغة الإنجليزية 12
      الرياضيات 10
      العلم في حياتنا 18.5
      نحن والعالم المعاصر 19
      اساسيات التربية التقنية 19.5

  84. اكتب تعليقك هنا…
    سِـــــــوَنَيَا ْعثُمٌانَ كِوَكِوَ ْعيَسِ
    وَلُايَةِ الٌُخرَطِـــــــــوَمٌ

    رَقًمٌ الُجْلُـــــــــوَسِ 136255

    رد

  85. محمد ابوبكر محمد عبدالله ومروان أبوبكر محمد عبدالله أرقام الجلوس لشهادة الاساس 2018
    46156 محمد عبدالله 46168 مروان أبوبكر محمد

    رد

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 17
      الفقه والعقيدة 22.5
      اللغة العربية 21
      اللغة الإنجليزية 10
      الرياضيات 17
      العلم في حياتنا 23
      نحن والعالم المعاصر 16.5
      اساسيات التربية التقنية 24.5

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 26
      الفقه والعقيدة 28
      اللغة العربية 42
      اللغة الإنجليزية 30
      الرياضيات 32
      العلم في حياتنا 23.5
      نحن والعالم المعاصر 28.5
      اساسيات التربية التقنية 26.5

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 30
      الفقه والعقيدة 27.5
      اللغة العربية 46
      اللغة الإنجليزية 33.5
      الرياضيات 38
      العلم في حياتنا 24
      نحن والعالم المعاصر 26.5
      اساسيات التربية التقنية 27.5

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 27.5
      الفقه والعقيدة 25
      اللغة العربية 43
      اللغة الإنجليزية 29
      الرياضيات 33
      العلم في حياتنا 25.5
      نحن والعالم المعاصر 27.5
      اساسيات التربية التقنية 25.5

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 28
      الفقه والعقيدة 29
      اللغة العربية 43.5
      اللغة الإنجليزية 30
      الرياضيات 37
      العلم في حياتنا 26.5
      نحن والعالم المعاصر 27.5
      اساسيات التربية التقنية 30

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 26
      الفقه والعقيدة 19
      اللغة العربية 30.5
      اللغة الإنجليزية 14.5
      الرياضيات 16.5
      العلم في حياتنا 25
      نحن والعالم المعاصر 13.5
      اساسيات التربية التقنية 22

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 28.5
      الفقه والعقيدة 22
      اللغة العربية 39.5
      اللغة الإنجليزية 32
      الرياضيات 30
      العلم في حياتنا 23
      نحن والعالم المعاصر 25.5
      اساسيات التربية التقنية 26

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 19
      الفقه والعقيدة 25.5
      اللغة العربية 37
      اللغة الإنجليزية 30
      الرياضيات 30.5
      العلم في حياتنا 21
      نحن والعالم المعاصر 14.5
      اساسيات التربية التقنية 29

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 29
      الفقه والعقيدة 28
      اللغة العربية 43
      اللغة الإنجليزية 38
      الرياضيات 38
      العلم في حياتنا 27.5
      نحن والعالم المعاصر 26
      اساسيات التربية التقنية 28

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 30
      الفقه والعقيدة 29
      اللغة العربية 45
      اللغة الإنجليزية 39.5
      الرياضيات 37
      العلم في حياتنا 28.5
      نحن والعالم المعاصر 29.5
      اساسيات التربية التقنية 30

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 28.5
      الفقه والعقيدة 28.5
      اللغة العربية 41
      اللغة الإنجليزية 36
      الرياضيات 32
      العلم في حياتنا 25
      نحن والعالم المعاصر 26
      اساسيات التربية التقنية 29

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 30
      الفقه والعقيدة 28.5
      اللغة العربية 43
      اللغة الإنجليزية 34.5
      الرياضيات 37
      العلم في حياتنا 28.5
      نحن والعالم المعاصر 29
      اساسيات التربية التقنية 29.

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 28.5
      الفقه والعقيدة 26
      اللغة العربية 43
      اللغة الإنجليزية 30
      الرياضيات 20
      العلم في حياتنا 22
      نحن والعالم المعاصر 25
      اساسيات التربية التقنية 29.5

    2. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 29
      الفقه والعقيدة 29
      اللغة العربية 42
      اللغة الإنجليزية 34
      الرياضيات 30.5
      العلم في حياتنا 22
      نحن والعالم المعاصر 27.5
      اساسيات التربية التقنية 23

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 28.5
      الفقه والعقيدة 28
      اللغة العربية 44
      اللغة الإنجليزية 20
      الرياضيات 28
      العلم في حياتنا 25
      نحن والعالم المعاصر 26.5
      اساسيات التربية التقنية 28.5

    2. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 20
      الفقه والعقيدة 21.5
      اللغة العربية 31.5
      اللغة الإنجليزية 13
      الرياضيات 23
      العلم في حياتنا 20
      نحن والعالم المعاصر 21.5
      اساسيات التربية التقنية 25

    3. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 24.5
      الفقه والعقيدة 22.5
      اللغة العربية 35
      اللغة الإنجليزية 15
      الرياضيات 20
      العلم في حياتنا 20
      نحن والعالم المعاصر 25
      اساسيات التربية التقنية 24

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 29
      الفقه والعقيدة 25.5
      اللغة العربية 32
      اللغة الإنجليزية 8
      الرياضيات 8
      العلم في حياتنا 23
      نحن والعالم المعاصر 24.5
      اساسيات التربية التقنية 28.5

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 26
      الفقه والعقيدة 25
      اللغة العربية 40
      اللغة الإنجليزية 33.5
      الرياضيات 34
      العلم في حياتنا 24
      نحن والعالم المعاصر 26
      اساسيات التربية التقنية 28.5

    2. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 25
      الفقه والعقيدة 19.5
      اللغة العربية 30
      اللغة الإنجليزية 10
      الرياضيات 10
      العلم في حياتنا 23.5
      نحن والعالم المعاصر 18
      اساسيات التربية التقنية 20

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 27
      الفقه والعقيدة 24
      اللغة العربية 32
      اللغة الإنجليزية 22.5
      الرياضيات 18
      العلم في حياتنا 24
      نحن والعالم المعاصر 18.5
      اساسيات التربية التقنية 26

    2. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 29.5
      الفقه والعقيدة 28
      اللغة العربية 46
      اللغة الإنجليزية 36
      الرياضيات 39
      العلم في حياتنا 29
      نحن والعالم المعاصر 28
      اساسيات التربية التقنية 30

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 27.5
      الفقه والعقيدة 25
      اللغة العربية 41
      اللغة الإنجليزية 34
      الرياضيات 31
      العلم في حياتنا 26
      نحن والعالم المعاصر 26.5
      اساسيات التربية التقنية 29.5

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 19
      الفقه والعقيدة 15
      اللغة العربية 12
      اللغة الإنجليزية 24
      الرياضيات 3
      العلم في حياتنا 10
      نحن والعالم المعاصر 9
      اساسيات التربية التقنية 9

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 29.5
      الفقه والعقيدة 26
      اللغة العربية 45
      اللغة الإنجليزية 30.5
      الرياضيات 37
      العلم في حياتنا 26.5
      نحن والعالم المعاصر 24
      اساسيات التربية التقنية 25.5

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 28
      الفقه والعقيدة 23.5
      اللغة العربية 36
      اللغة الإنجليزية 32
      الرياضيات 19
      العلم في حياتنا 21
      نحن والعالم المعاصر 20
      اساسيات التربية التقنية 25

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 29
      الفقه والعقيدة 25.5
      اللغة العربية 42
      اللغة الإنجليزية 26.5
      الرياضيات 27
      العلم في حياتنا 23
      نحن والعالم المعاصر 28
      اساسيات التربية التقنية 26.5

  131. عبدالرحمن عمادالدين عبدالرحمن الخضر رقم الجلوس 15960 ولاية الخرطوم الشهيدالنعمه القرانيه

    رد

    2. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 20
      الفقه والعقيدة 24.5
      اللغة العربية 32
      اللغة الإنجليزية 21
      الرياضيات 24
      العلم في حياتنا 26
      نحن والعالم المعاصر 21
      اساسيات التربية التقنية 26

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 27.5
      الفقه والعقيدة 27
      اللغة العربية 41
      اللغة الإنجليزية 38.5
      الرياضيات 33
      العلم في حياتنا 21.5
      نحن والعالم المعاصر 26
      اساسيات التربية التقنية 29

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 29.5
      الفقه والعقيدة 28.5
      اللغة العربية 45.5
      اللغة الإنجليزية 35
      الرياضيات 30.5
      العلم في حياتنا 28
      نحن والعالم المعاصر 27.5
      اساسيات التربية التقنية 30

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 30
      الفقه والعقيدة 29.5
      اللغة العربية 46
      اللغة الإنجليزية 38.5
      الرياضيات 39.5
      العلم في حياتنا 29.5
      نحن والعالم المعاصر 29
      اساسيات التربية التقنية 30

    2. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 30
      الفقه والعقيدة 29.5
      اللغة العربية 46.5
      اللغة الإنجليزية 39.5
      الرياضيات 39.5
      العلم في حياتنا 26
      نحن والعالم المعاصر 27.5
      اساسيات التربية التقنية 30

    3. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 30
      الفقه والعقيدة 29
      اللغة العربية 47
      اللغة الإنجليزية 38
      الرياضيات 35
      العلم في حياتنا 28
      نحن والعالم المعاصر 27
      اساسيات التربية التقنية 30

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 27
      الفقه والعقيدة 22
      اللغة العربية 32
      اللغة الإنجليزية 7.5
      الرياضيات 5.5
      العلم في حياتنا 16
      نحن والعالم المعاصر 17
      اساسيات التربية التقنية 17

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 21
      الفقه والعقيدة 24.5
      اللغة العربية 35.5
      اللغة الإنجليزية 22
      الرياضيات 22.5
      العلم في حياتنا 24
      نحن والعالم المعاصر 22.5
      اساسيات التربية التقنية 23.5

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 28
      الفقه والعقيدة 27.5
      اللغة العربية 40.5
      اللغة الإنجليزية 22
      الرياضيات 27
      العلم في حياتنا 27.5
      نحن والعالم المعاصر 24.5
      اساسيات التربية التقنية 30

    2. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 29.5
      الفقه والعقيدة 23.5
      اللغة العربية 39
      اللغة الإنجليزية 31
      الرياضيات 21
      العلم في حياتنا 23.5
      نحن والعالم المعاصر 20
      اساسيات التربية التقنية 26

    1. المادة الدرجة
      القرآن الكريم 11
      الفقه والعقيدة 10.5
      اللغة العربية 19
      اللغة الإنجليزية 8
      الرياضيات 8
      العلم في حياتنا 13
      نحن والعالم المعاصر 9.5
      اساسيات التربية التقنية 15

  153. حسين هاشم حمدان سليمان
    رقم الجلوس 37950 ولاية الخرطوم
    حسن هاشم حمدان سليمان
    رقم الجلوس 37949
    شهد اسحق محمد احمد النور بشير
    رقم الجلوس 129183
    روان معتصم حمدان سليمان
    رقم الجلوس 129180

    رد

  154. شهد اسحق محمد احمد النور بشير
    رقم الجلوس 129183
    ولاية الخرطوم
    حسن هاشم حمدان سليمان
    رقم الجلوس 37949
    ولاية الخرطوم
    حسين هاشم حمدان سليمان
    رقم الجلوس 37950
    ولاية الخرطوم

    رد

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