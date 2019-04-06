حركة النقل الخارجي 1440 للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور برقم الهوية الوطنية Noor

وضعت وزارة التعليم السعودية موعداً لإتاحة نتيجة حركة النقل الخارجي 1440 عبر نظام نور برقم الهوية الوطنية noor أو نظام نور بالسجل المدني فقط ورمز التحقق، وقد جاء هذا الموعد ضمن التعميم الصادر عن الوزارة المتضمن للخطة الزمنية لتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية والمدارس بالمملكة العربية السعودية وإجراءات حركة النقل الخارجية والداخلية للعام الدراسي 1439-1440هـ.

وقد نبهت الإدارة العامة لشؤون المعلمين على كافة المتقدمين لحركة النقل من المعلمين والمعلمات بالمملكة إلى عدم الاهتمام لما يتم نشره من قبل بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي الراغبين في تحقيق مصالح شخصية أو السعي وراء تحقيق زيادة في أعداد متابعيهم، حيث يرتكز عمل هؤلاء الأشخاص على بث شائعات خاطئة حول حركة النقل ونشر معلومات غير صحيحة عن نسبة الحركة والتخصصات المنقولة، وقد أعلنت الإدارة عن أنه في حال توفر أي معلومة تخص نتيجة النقل الخارجي 1440، فسوف يتم نشرها في الحسابات الرسمية للإدارة.

نتائج حركة النقل الخارجي 1440

أكدت الإدارة العامة لشؤون المعلمين على موعد إعلان نتيجة النقل الخارجي 1440 المحدد رسمياً ضمن الخطة الزمنية لمتابعة أعمال حركة النقل الداخلية والخارجية الصادرة عن وزارة التعليم السعودية، كما أكدت الإدارة على اهتمامها البالغ بدقة البيانات وسلامة العمليات والتزامها بإعلان نتائج الحركة في الموعد المحدد رسمياً بتاريخ السابع من شهر رجب 1440هـ، ويتم الاستعلام عن نتيجة النقل الخارجي 1440 عبر موقع نظام نور بالهوية الوطنية فقط ورمز التحقق.

أما عن الغياب المستثنى من الاحتساب في حركة النقل يتمثل في إجازة الوضع، إجازة عدة وفاة الزوج، والإجازة المرضية الناتجة عن تنويم، والإجازة الاضطرارية، وكانت قد نوهت الإدارة العامة لشؤون المعلمين على كافة المتقدمين والمتقدمات لحركة النقل الخارجي لهذا العام من شاغلي الوظائف التعليمية بضرورة طباعة استمارات النقل الخارجي وتصديقها من أجل تقديمها عند التظلم الإلكتروني على نتائج حركة النقل الخارجي 1440 عبر نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط.

وتتم مُفاضلة حركة النقل الخارجية وفقاً لـ سنة التقديم، والمباشرة بالسنة ثم الشهر ناقص الغياب بدون عذر، ثم المعدل الموزون ويتضمن عام التخرج والمعدل التراكمي والأداء السابق والغياب بعذر ونقاط القيادة ونقاط التميز ونقاط التدريب الصيفي، ويجب العلم بأن نقاط التكليف بالندب لا تُضاف هذا العام، ومن يرغب في الاستعلام عن نتائج النقل الخارجي عبر نظام نور 1440 المركزي فور إتاحتها عبر نظام نور للمعلمين، يمكنه ذلك باتباع رابط استعلام نتائج النقل الخارجي الرسمي التالي:

نظام نور النقل الخارجي 1440

تعتبر سنة التقديم هي السنة الأولى التي يتقدم فيها المُعلم على حركة النقل، فيتم ربط رغبته الأولى بسنة التقديم وتكون له أولوية على من يتقدم بعده على حركة النقل الخارجية أو الداخلية، ووفقاً للجدول الزمني لمتابعة أعمال تحديث البيانات وحركة النقل (الداخلي، الخارجي) عبر نظام نور برقم الهوية الوطنية، فمن المقرر أن يتم إعلان نتيجة حركة النقل الخارجي 1440 على النظام بتاريخ 7 رجب 1440 الموافق لتاريخ 14 مارس 2019م.

وقد قامت الإدارة العامة لشؤون المعلمين بعرض إحصاءات عن المتقدمين للنقل الخارجي وفق سنة التقديم والتي سيتم الإعلان عنها اليوم الخميس الموافق لتاريخ 14 مارس 2019م، حيث بلغت نسبة من هم سنة تقديمهم عام (1430= 0.8%)، بينما بلغت نسبة من تم تقديمهم في عام (1431= 2.4%)، وعند مراجعة رغبات المتقدمين اتضح بأن أغلبهم ليس له إلا رغبة واحدة فقط، أو رغبات على قطاعات متجاورة ليس لديها احتياج للتخصص.

وقد بلغت نسبة المتقدمين والمتقدمات لحركة النقل الخارجي ممن هم كانت سنة تقديمهم عام (1437= 14%)، (1438= 18%)، (1439= 27%)، وقد كان عام 1439 أعلى نسبة سنة تقديم من إجمالي عدد المتقدمين والمتقدمات للنقل، ومن المقرر أن يتم إطلاق نتائج حركة النقل الخارجي 1440 اليوم بمشيئة الله تعالى، مع تمنيات موقعنا موقع نجوم مصرية للجميع بالتوفيق.

نتيجة النقل الخارجي 1440

تم توضيح نسب النقل والمنقولين وتوضيح مؤشرات وإحصاءات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، حيث بلغت نسبة المتقدمين للحركة هذا العام 15.61% من إجمالي المعلمين والمعلمات بالمملكة العربية السعودية، ولم يتقدم للنقل الخارجي نسبة 84.39%، وقد أوضحت الإدارة العامة لشؤون المعلمين النسبة العامة لحركة النقل والتي بلغت 19.73%، وإليكم نسبة المنقولين على الرغبة الأولى والثانية والثالثة وباقي الرغبات ونسبة لم الشمل من خلال النقاط التالية:

نسبة المنقولين على الرغبة الأولى 60.84%.

نسبة المنقولين على الرغبة الثانية 6.36%.

نسبة المنقولين على الرغبة الثالثة 3.75%.

نسبة المنقولين على باقي الرغبات 29.05%.

نسبة لم الشمل 8.5%.

بعد إعلان نتيجة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1440، فقد تم بدء فترة الاعتراض على نتيجة حركة النقل الخارجي 1440 ويستمر باب الاعتراض مفتوحاً حتى تاريخ 17 رجب 1440هـ، ويتم تقديم الاعتراض على حركة النقل الخارجية عبر نظام نور بالهوية المركزي.

سوف يتم البدء في إدخال رغبات المعلمين والمعلمات المنقولين خارجياً غداً الأحد بتاريخ 7 أبريل 2019م الموافق لتاريخ 2 شعبان، ويستمر استقبال نظام نور طلبات المعلمين لإدخال الرغبات حتى 6 شعبان 1440هـ بمشيئة الله تعالى.

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