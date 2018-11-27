أعلنت وزارة التعليم العالي السورية عن نتائج مفاضلة الموازي 2018-2019 سوريا ” علمي وأدبي ”، حيث يبحث الكثير من الطلاب لمعرفة نتائج المفاضلة العامة للبكالوريا لعام 2018، فهذه النتيجة مهمة فى تحديد مسار الطالب حيث تمكنه من الالتحاق في الجامعات، التى يرغب الطالب فى الالتحاق بها لاستكمال مسار حياته التعليمية والعملية، فقد اعلنت وزارة التعليم العالي السورية نتائج المفاضلة الثانية 2018 للفرع العلمي حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة عبر موقع وزارة التعليم العالي السورية، ومازال فتح التسجيل المباشر في الفرع الأدبي عبر الموقع حددته وزارة التعليم العالى على موقعها الإلكتروني mohe.gov.sy، وذلك بعد اعلان وزارة التعليم العالي المفاضلة العامة للجامعات 2018-2019، بعد ان فتحت الوزارة باب التسجيل في كافة فروع المفاضلة العامة للقبول الجامعي، للفرع “العلمى والادبى والشرعى والمهني” وقد اوضحت الوزارة الضوابط الخاصة للطلاب الحاصلين على شهادة البكلوريا السورية، من ذوي الشهداء او السوريين الغير مقيمين فى سوريا، للتسجيل في السنة التحضيرية أو المفاضلة العامة، مع تحديد الحد الأدنى للقبول وتقييم الحدود الدنيا للدرجات للتقديم بالكليات التي يرغب الطالب الالتحاق بها.

إعلانات مفاضلة القبول الجامعي للعام الدراسي 2018-2019

وسنقدم لكم كل ما هو جديد ومتابعة اخبار أعمال المفاضلة وإعلان النتائج اول باول، وقد نشرت وزارة التعليم العالي نتائج المفاضلة العامة للبكالوريا الدورة الثانية 2018 – 2019 الخاصة بالحدود الدنيا للفرع العلمي وذلك من خلال موقع وزارة التعليم العالي السورية.

وللاستعلام على احدث الإعلانات التي تقدمها وزارة التعليم العالي السورية، يمكن للطلاب الخول عبر موقع القبول الجامعي.

2018-20019 من خلال موقع وزارة التعليم العالي السورية المفاضلة العامة للفرع العلمي

اكدت الوزارة أن الحدود الدنيا للتقدم إلى مفاضلة التعليم الموازي في الجامعات والمعاهد الخاصة بالطلاب السوريين سوف يبدا التقدم في المراكز المعتمدة اعتبارا من يوم الثلاثاء 9-10-2018 وحتى يوم الخميس 18-10-2018 يوميا من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا عدا يوم الجمعة.

لجميع الطلاب يمكن الان استخراج نتائج السبر 2019 من خلال الدخول على بوابة النتائج الامتحانية التربية السورية امن موقع وزارة التربية السورية.

اعلان نتائج مفاضلة الدراسات العليا الماجستير في جامعة دمشق 2018-2019

خلال الساعات القليلة القادمة سيتم الاعلان عن نتائج مفاضلة الدراسات العليا الماجستير في جامعة دمشق 2018-2019 حيث تقدموا الطلاب مفاضلة الماجستير “الدراسات العليا” فى سوريا بداية من يوم 4-11-2018 واستمرت حتى 11-11- 2018 حيث تستعد جامعة دمشق لإعلان النتائج عبر موقعها الرسمي من خلال الرابط التالي.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج مفاضلة ماجستيرات التأهيل وماجستيرات الدراسات العليا للعام الدراسي 2018-2019 بالاسم والكنية.