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نتائج المرحلة الابتدائية 2019 الترم الثاني بالاسم رقم الجلوس “من الصف الثاني للصف السادس” لجميع المحافظات

كتب هبه سالم آخر تحديث

نترقب معكم موعد إعلان نتائج المرحلة الابتدائية 2019 برقم الجلوس لجميع المحافظات حيث ينتهي طلاب الصف السادس الابتدائي من أداء امتحانات نهاية العام خلال الأسبوع الحالي، وتم الانتهاء من امتحانات الصف الثالث والرابع والخامس بجميع المحافظات، وستتم البدء في أعمال التصحيح خلال هذا الأسبوع لسرعة إعلان نتائج الابتدائية 2019 الترم الثاني، وسنتابع في هذا التقرير جميع أخبار نتائج الامتحانات للمرحلة الابتدائية من الصف الثاني وحتي الصف السادس الابتدائي لجميع المحافظات.

نتائج المرحلة الابتدائية 2019 برقم الجلوس

في إطار حرص موقع نجوم مصرية على تلبيه جميع رغبات القراء نتابع معكم أخر أخبار نتائج المرحلة الابتدائية 2019 برقم الجلوس، وإعلان روابط النتائج إذا تم رفعها عبر مواقع مديريات التربية والتعليم، ونشير أنه من المتوقع إعلان نتيجة الابتدائية 2019 بالاسم في المدارس بالمحافظات.

  • لمعرفة نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 قم بكتابة الصف والاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض نتيجتك فور اعتمادها، وفي حال رفعها عبر مواقع الأنترنت.
نتائج المرحلة الابتدائية 2018 برقم الجلوس
نتائج المرحلة الابتدائية 2019 لجميع المحافظات

نتائج الابتدائية 2019 “من الصف الثاني للصف السادس”

نتيجة المرحلة الابتدائية أخر العام جميع المحافظات

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 نهاية العام

حيث تعد نتيجة الصف السادس الابتدائي من أهم نتائج المرحلة الابتدائية 2019، التي يترقبها جميع الطلاب وأولياء الأمور حيث أنها تعد أخر صف دراسي في التعليم الابتدائي، وتجدر الإشارة إلى أنه أصبحت سنه سته عام نقل عادي وليس شهادة طبقا لما قرره وزير التعليم، ولكن لا يزال معرفة نتائج الشهادة الابتدائية 2019 برقم الجلوس الترم الثاني من أهم النتائج التي يبحث عنها الطلاب وأولياء الأمور.

كما أنه من المتوقع أن يتم البدء في إعلان نتائج الابتدائية 2019 من خلال عرض نتائج ابتدائية القاهرة، حيث أنها تعد من أوائل المحافظات التي تعرض نتائج الطلاب، كما يتم عرض نتائج الشهادة الابتدائية لنهاية العام في جميع المحافظات تباعا فور اعتمادها من جانب المحافظة،ولهذا تابعونا من خلال هذا المقال .

نتيجة الابتدائية الترم الثاني

  • انتهي طلاب الصف الثاني والثالث والرابع من أداء امتحانات الترم الثاني بمعظم محافظات جمهورية مصر العربية.
  • نترقب مع طلاب الصف الثالث الابتدائي لحظة اعتماد نتائج الترم الثاني.
  • من المتوقع انتهاء تصحيح نتائج رابعه ابتدائي نهاية العام خلال الأسبوع القادم.

انتهت أمس الخميس امتحانات جميع صفوف المرحلة الابتدائية على مستوي جميع الحافظات، وحتي الآن لا تزال أعمال التصحيح مستمرة بجميع المدارس، تواصل مديريات التربية والتعليم على مستوي جميع المحافظات، أعمال الكنترول لنتيجة المرحلة الابتدائية 2019 الترم الأول.

لا تزال امتحانات الترم الأول للصف السادس الابتدائي مستمرة ومن المقرر أن تنتهي بجميع المحافظات خلال الأسبوع الحالي، لم تتلقي غرف متابعة امتحانات الصف السادس الفصل الدراسي الأول، أي شكاوى من جانب الطلاب وتسير عملية الامتحانات دون وجود أي تجاوزات.

ترددت أنباء أنه سيتم إعلان نتيجة ثالثة ابتدائي الترم الأول ونتيجة رابعة ابتدائي بالاسم في جميع المدارس مطلع الأسبوع القادم.

سيتم الانتهاء من تصحيح نتائج المرحلة الابتدائية 2019 الترم الأول خلال الأسبوع القادم، وأكدت وزارة التعليم أن رفع نتائج المرحلة الابتدائية 2019 برقم الجلوس على موقع مديرية التربية والتعليم على حسب وجهه نظر المحافظات.

لم يتم إعلان نتائج المرحلة الابتدائية 2019 حتى الآن، بجميع المحافظات، وأكدت الوزارة أنه لن يتم إعلان نتائج سنوات النقل لجميع المحافظات على مواقع الأنترنت، ومن المقرر توزيع النتائج بالاسم على جميع المدارس.

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عن الكاتب

هبه سالم

درست في كلية الإعلام جامعة القاهرة وتخرجت منذ عام 2011 ، وأحب قراءة الكتب وكتابة الأخبار والتقارير الصحفية، كما أحب التكنولوجيا وممارسة الرياضة

التعليقات

  1. الا سم ايات هانى محمد سليمان رقم الجلوس 133 الصف الثالث الابتدائي مدرسه أسامه ابن زيد محافظة الشرقية مركز صان الحجر

    رد

  2. احمد محمد سعيد حسانين رقم الجلوس 1039 مدرسة محمد متولي الشعراوي الابتدائيو بنين الصف الرابع الابتدائي إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمي

    رد

  38. الاسم/ ناردين ماهر فوزي
    الصف الرابع الابتدائي الترم الاول
    محافظه القاهره
    مدرسه الجبرتي/ منشية ناصر
    رقم الجلوس 1266

    رد

  42. محافظة قنا
    ادارة قوص التعليمية
    مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بحجازة قبلى
    غرام حسانى فتحى محمد
    الصف الرابع
    رقم الجلوس:272

    رد

  43. هنا علاء الدين أحمد أحمد سليمان

    الصف الثالث الابتدائي
    مدرسة الأمام محمد عبده التجريبية بالدقهلية
    رقم الجلوس 587

    رد

  55. الا سم وصال محمد حسين مدرسه المستقبل الابتدائيه محافظه القاهره الترم الاول برقم الجلوس 561 الرقم القومي 4605014070803 اداره الزيتون الصف الخامس الابتدائي

    رد

  71. مصطفى احمد صلاح حسن الصف الثاني الابتدائي الفصل الدراسي الاول محافظ القليوبية مدرسة ازهار الدلتا الخاصه رقم جلوس ٩٥

    رد

  81. الاسم رحاب محمد رمضان عطيه
    رقم الجلوس 238
    مدرسة الشهداء
    الصف الخامس الابتدائي
    ادارة العاشر من رمضان
    محافظة القاهره

    رد

  94. نتيجة الشهادة الابتدائية الصف الثاني الابتدائي مدرسة الامام محمد عبده بالمحلة الاسم حنا عادل صبري الصواف رقم الجلوس ٢٣٥

    رد

  99. الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الاول الاسم سيف ياسر احمد شرف رقم الجلوس ٢٤ المدرسه احمد فتحي العقاد ادارة المطريه

    رد

  142. الاسم/ محمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز
    المدرسة/ كليوباترا الإبتدائية الرسمية لغات
    الصف الدراسي/ الصف الرابع الإبتدائي
    رقم الجلوس/ 59

    رد

  207. محافظة الإسكندرية
    اداره شرق التعليمية
    مدرسه الشهيد السادات الابتدائية
    حبيبه اسلام عبدالتواب على جاد
    رقم الجلوس ٥٥٣

    رد

  212. رودينا عيد محمد محمد السيد
    الصف السادس الابتدائي
    رقم الجلوس 166
    محافظة الغربية
    المحلة الكبرى
    مدرسة الامام محمد عبده

    رد

  234. مارتن وائل عبده بباوي
    مدرسة جعفر بن أبي طالب
    محافظة الاسكندرية
    اداره العجمي التعليمية
    رقم الجلوس:6109
    الصف السادس الابتدائي

    رد

  245. امال علاء حسنين عبدالرحمن
    مدرسه الشروق الابتدائيه بالوراق الصف الثالث الابتدائي الترم الاول
    رقم الجلوس 4محافظة الجيزة

    رد

  264. أحمد محمود محمود زهران
    محافظة البحيرة كفر الدوار مدرسة العكريشة الابتدائية
    الصف السادس الابتدائى رقم الجلوس (187)

    رد

    1. متي تظهر النتيجة للصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول للعام ٢٠١٨/ ٢٠١٩ محافظة البحيرة رقم جلوس ٩٢٦ للطالبة سوسن محمد فؤاد محمود

  267. روان محمدسالم محمدسالم..الصف الرابع الابتدائي ….مدرسة البطل علي فهمي …القصاصين الجديده …..الاسماعيليه…. رقم الجلوس 133…الرقم القومي0909011902807

    رد

  277. الصف الخامس الابتدائي الترم الاول رقم الجلوس 801 مدرسة العبور الابتدائية المشتركة بمحافظة مرسى مطروح

    رد

  290. الاسم شروق عبدالحميد إبراهيم عبدالحميد
    الصف الرابع الابتدائى
    رقم الجلوس 473

    م شروق عبدالحميد إبراهيم عبدالحميد

    رد

  319. الاسم/ محمد عماد عبد الفتاح ناجي
    الصف / الخامس الابتدائي
    رقم الجلوس /143
    مدرسه عمروس الابتدائيه المشتركه
    اداره الشهداء التعليميه بالمنوفيه

    رد

  320. محمد عماد عبد الفتاح ناجي
    رقم الجلوس 143
    مدرسه عمروس الابتدائيه المشتركه
    اداره الشهداء التعليميه …….الصف الخاااامس

    رد

  327. أريد أن أعرف نتيجة الطالب علي عبدالله عبد النبي فواد محافظة الغربية رقم الجلوس ١٨الصف السادس الابتدائى الترم الاول

    رد

  328. أريد أن أعرف نتيجة الطالب علي عبدالله عبد النبي فواد محافظة الغربية رقم الجلوس ١٨ الصف السادس الابتدائى الترم الاول

    رد

  330. محافظه الاسكندريه مدرسه المنشيه البحريه الابتدائيه اسم الطالب محمود محمد فايز حميده شيبوب رقم الجلوس ٦٦٤

    رد

  337. رحمه ايمن جمعه مدرسة الشهيد البطل الرائد مصطفى على حمدون الواسطى بني سويف رقم ٥٤٣ الصف الخامس الابتدائي
    وملك ايمن جمعه رقم ٦٢٢

    رد

    3. اريد معرفة نتيجة منه الله محمود سعد النجار الصف الثالث الابتدائي محافظة الدقهلية مدرسة ميت خميس

    4. الصف السادس بالمحلة الكبرى مدرسة ولي الدين الابتدائية رقم الجلوس ٥٩ الاسم روضة محمد محمد الشرقاوي

    5. زياد اسامة محمد احمد
      الصف الثاني الابتدائي
      رقم الجلوس47
      مدرسة محمد حلمي مراد الابتدائية
      ادارة المنتزة الاسكنرية

  363. الصف الرابع الابتدائي
    شروق محمد محمد السيسي
    مدرسة دنشواي الابتدائية المشتركة
    رقم الجلوس 180
    الترم الاول لعام 2019

    رد

  373. محمد فتوح الامام الشافعي فتوح الششتاوي الصف الثالث الابتدائي محافظه كفر الشيخ مركز ومدينه بيلا رقم الجلوس ٤٦٧

    رد

  378. نتيجة ثانيه الابتدائى الترم الاول 2019 مدرسة جمال الدين الأفغانى ادارة بنها التعليميه محافظة القليوبيه رقم جلوس 100

    رد

  381. نتيجه الطالبه مريم اسامه على احمد محمد مدرسه الزعيم جمال عبد الناصر بالقنطره شرق الابتدائيه رقم الجلوس ٢٤١ بالاسماعيليه

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  384. الصف التالت الابتدائى
    الاسم مروان تامر منصور عبد الدايم
    مركز ابو المطامير
    مدرسه الشهيد محمد فرج حماده
    رقم الجلوس 300

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    2. شروق عبدالحميد إبراهيم عبدالحميد
      الصف الرابع الابتدائى
      رقم الجلوس 473
      محافظة القليوبيه

    3. زياد طارق السيد عفيفي. الصف التاني الابتدائي.. رقم الجلوس 198. محافظه القاهره .مدرسه علي بن ابي طالب 2. . اداراه البساتين ودار السلام

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