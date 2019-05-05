نتائج المرحلة الابتدائية 2019 الترم الثاني بالاسم رقم الجلوس “من الصف الثاني للصف السادس” لجميع المحافظات

نترقب معكم موعد إعلان نتائج المرحلة الابتدائية 2019 برقم الجلوس لجميع المحافظات حيث ينتهي طلاب الصف السادس الابتدائي من أداء امتحانات نهاية العام خلال الأسبوع الحالي، وتم الانتهاء من امتحانات الصف الثالث والرابع والخامس بجميع المحافظات، وستتم البدء في أعمال التصحيح خلال هذا الأسبوع لسرعة إعلان نتائج الابتدائية 2019 الترم الثاني، وسنتابع في هذا التقرير جميع أخبار نتائج الامتحانات للمرحلة الابتدائية من الصف الثاني وحتي الصف السادس الابتدائي لجميع المحافظات.
نتائج المرحلة الابتدائية 2019 برقم الجلوس
في إطار حرص موقع نجوم مصرية على تلبيه جميع رغبات القراء نتابع معكم أخر أخبار نتائج المرحلة الابتدائية 2019 برقم الجلوس، وإعلان روابط النتائج إذا تم رفعها عبر مواقع مديريات التربية والتعليم، ونشير أنه من المتوقع إعلان نتيجة الابتدائية 2019 بالاسم في المدارس بالمحافظات.
- لمعرفة نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 قم بكتابة الصف والاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض نتيجتك فور اعتمادها، وفي حال رفعها عبر مواقع الأنترنت.
نتائج الابتدائية 2019 “من الصف الثاني للصف السادس”
- نتائج الصف الثالث الابتدائي 2019
- نتائج الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني
- نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2019
- نتيجة ستة ابتدائي نهاية العام
نتيجة المرحلة الابتدائية أخر العام جميع المحافظات
- نتيجة المرحلة الابتدائية محافظة الجيزة .
- نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 محافظة القليوبية .
- نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 محافظة الإسكندرية .
- والبحيرة
- والمنوفية
- والغربية
- وبورسعيد
- والمنيا
- وسوهاج.
- أسيوط.
- قنا.
- الدقهلية .
- أسوان.
- بني سويف.
- السويس.
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 نهاية العام
حيث تعد نتيجة الصف السادس الابتدائي من أهم نتائج المرحلة الابتدائية 2019، التي يترقبها جميع الطلاب وأولياء الأمور حيث أنها تعد أخر صف دراسي في التعليم الابتدائي، وتجدر الإشارة إلى أنه أصبحت سنه سته عام نقل عادي وليس شهادة طبقا لما قرره وزير التعليم، ولكن لا يزال معرفة نتائج الشهادة الابتدائية 2019 برقم الجلوس الترم الثاني من أهم النتائج التي يبحث عنها الطلاب وأولياء الأمور.
كما أنه من المتوقع أن يتم البدء في إعلان نتائج الابتدائية 2019 من خلال عرض نتائج ابتدائية القاهرة، حيث أنها تعد من أوائل المحافظات التي تعرض نتائج الطلاب، كما يتم عرض نتائج الشهادة الابتدائية لنهاية العام في جميع المحافظات تباعا فور اعتمادها من جانب المحافظة،ولهذا تابعونا من خلال هذا المقال .
نتيجة الابتدائية الترم الثاني
- انتهي طلاب الصف الثاني والثالث والرابع من أداء امتحانات الترم الثاني بمعظم محافظات جمهورية مصر العربية.
- نترقب مع طلاب الصف الثالث الابتدائي لحظة اعتماد نتائج الترم الثاني.
- من المتوقع انتهاء تصحيح نتائج رابعه ابتدائي نهاية العام خلال الأسبوع القادم.
انتهت أمس الخميس امتحانات جميع صفوف المرحلة الابتدائية على مستوي جميع الحافظات، وحتي الآن لا تزال أعمال التصحيح مستمرة بجميع المدارس، تواصل مديريات التربية والتعليم على مستوي جميع المحافظات، أعمال الكنترول لنتيجة المرحلة الابتدائية 2019 الترم الأول.
لا تزال امتحانات الترم الأول للصف السادس الابتدائي مستمرة ومن المقرر أن تنتهي بجميع المحافظات خلال الأسبوع الحالي، لم تتلقي غرف متابعة امتحانات الصف السادس الفصل الدراسي الأول، أي شكاوى من جانب الطلاب وتسير عملية الامتحانات دون وجود أي تجاوزات.
ترددت أنباء أنه سيتم إعلان نتيجة ثالثة ابتدائي الترم الأول ونتيجة رابعة ابتدائي بالاسم في جميع المدارس مطلع الأسبوع القادم.
سيتم الانتهاء من تصحيح نتائج المرحلة الابتدائية 2019 الترم الأول خلال الأسبوع القادم، وأكدت وزارة التعليم أن رفع نتائج المرحلة الابتدائية 2019 برقم الجلوس على موقع مديرية التربية والتعليم على حسب وجهه نظر المحافظات.
لم يتم إعلان نتائج المرحلة الابتدائية 2019 حتى الآن، بجميع المحافظات، وأكدت الوزارة أنه لن يتم إعلان نتائج سنوات النقل لجميع المحافظات على مواقع الأنترنت، ومن المقرر توزيع النتائج بالاسم على جميع المدارس.
التعليقات
الا سم ايات هانى محمد سليمان رقم الجلوس 133 الصف الثالث الابتدائي مدرسه أسامه ابن زيد محافظة الشرقية مركز صان الحجر
احمد محمد سعيد حسانين رقم الجلوس 1039 مدرسة محمد متولي الشعراوي الابتدائيو بنين الصف الرابع الابتدائي إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمي
احمد هاني صلاح كمال عبد العاطي ..1911 ..محافظه القاهره ادراه السلام مدرسه مجمع اسكندريه الصف السادس الابتداي
ملك طه
يوسف عصام احمد سعدالدين مدرسه نجع ماذن غرب سوهاج رقم الجلوس ١٣٦
جني امير عبد الفتاح عبد العاطي
ازهار الدلتا الخاصة الحديثة
الصف الاول ترم ثانبي
نتيجة مدرسه الرواد صف أول ابتدائي
بدرقناوي على محمود
عبدللة احمد عتمان رقم الجلوس 5057 مدرسة محمدفريد الابتدائية الصف الخامس
محمدبدرمحمدمحمد. الصف السادس الابتدائي.. رقم الجلوس 6123.محافظة القاهره.مدرسة رفاعه الطهطاوي
أحمد محمود عبد العليم
فاطمه ناصر احمد علي الجزارن
شيماء احمد سيد عطيه 568. الفيوم سنورس منشياة طنطاوي البصير الصف الرابع
خالد مجدي خالد ابوالمجد
احمد محمود احمد حسن الصف الثاني مدرسه الوحده العربي مركز ابوتبج الاقادمه
عصام فرج أحمد إدريس الصف الخامس الابتدائي رقم الجلوس620
نتائج الصف الخامس الابتدائي رقم الجلوس 427
أيمن وائل حامد أحمد
الصف الساس اﻹبتدائى
مدرسة الكولة اﻹبتدائى الجديده
رقم الجلوس1020
اريد الدجيل
الصف السادس الابتداءى -8176 -محا فظة القليو بية
عمار شريف كامل -السادس الابتداءى-8176
محمد سامح عيد محمد السمان
رقم الجلوس 617
الصف السادس الابتدائ
محافظة القاهرة
ريمون هانى كمال مدرسه محمد فريد الابتداءيه
مدرسة الشهيد مصطفى حافظ الصف الثاني الابتدائي الطالب معتز عمادعبدالغني عبدالفتاح رقم الجلوس 404
يوسف عصام احمد سعدالدين مدرسه نجع ماذن غرب سوهاج رقم الجلوس ١٣٦ الصف الثالث الابتدائي
معتزعمادعبدالغني عبدالفتاح رقم الجلوس 404 محافظة القاهره الصف الثاني الابتدائي
الاسم سلمى ناصر سيد محمود رقم الجلوس 2581 محافظة الجيزة
ياسين سعيد جابر عبده حسن الصف الخامس الابتدائى رقم الجلوس 884 والرقم القومي 30712270100699 محافظة القاهرة
محمد ياسر احمد علي حسن
الصف السادس الابتدائي
رقم الجلوس 1175
محافظة الجيزة
مارلي خالد معوض رقم الجلوس 3117
رويدا ايمن محمد احمد الصف الثالث الابتدائى الترم الاول 2019 قنا نقاده مدرسه دويح الابتدائيه رقم الجلوس 350
رويدا ايمن محمد احمد محمد قنا نقاده دويح الابتدائيه رقم الجلوس 350
فاطمه محمد احمد مناصيرى مدرسه جمال عبد الناصر مدينة 15 مايو رقم الجلوس 538
الصف الثالث الابتداء2 69 الفيوم
أشرقت تامر عاطف كسبر
تسنيم سليمان محرم رقم جلوس٤٥٨ الصف الثالث الابتداءى مدرسة الشهيد نعمان س٠ت بفرغان ديرب نجم شرقيية
عبد القادر عبد الظا هر عبد القادر
احمد عبد القادر عبد الظا هر
الصف السا دس
6012
مازن احمد عبد العزيز الصف الخامس الابتداءي مدرسه الغطاس محافظه المنيا
مازن احمد الصف الخامس الابتداءي رقه الجلوس 600 من المنيا مركز ملوي
عزيزه الدح علي محمود
الصف الخامس الابتدائي
رقم الجلوس 182
محافظه القاهره
سناء عبد القادر
هنا محمد عبد الله شاكر
رقم الجلوس ٦٠٦
المطرية الحديثة محافظة القاهرة
ايمن حنا سلامة حبيش
الصف السادس الابتدائي
رقم الجلوس606
محافظة القليوبية
السادس الصف
شوقى حسام شوقى
رقم الجلوس 318
مدرسه الدسوقى الخاصه الاسلاميه
حلوان القاهره
31002060500771
شوقى حسام شوقى
رقم الجلوس 318
مدرسه الدسوقى الخاصه الاسلاميه
حلوان القاهره
الاسم/ ناردين ماهر فوزي
الصف الرابع الابتدائي الترم الاول
محافظه القاهره
مدرسه الجبرتي/ منشية ناصر
رقم الجلوس 1266
سلمي اشرف حسن علي
الصف الرابع الابتدائي
رقم الجلوس ٣٠٧
محافظة القاهرة
يوسف ايمن لطفى
رقم الجلوس 891
الصف الخامس الابتدائي
انس عماد محمد مرسال
رقم الجلوس ٣٢٧٢ مدرسة المنيب محافظة الجيزة
محافظة قنا
ادارة قوص التعليمية
مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بحجازة قبلى
غرام حسانى فتحى محمد
الصف الرابع
رقم الجلوس:272
هنا علاء الدين أحمد أحمد سليمان
الصف الثالث الابتدائي
مدرسة الأمام محمد عبده التجريبية بالدقهلية
رقم الجلوس 587
عبد الرحمن رجب سيد عبد الفتاح اسماعيل الجيزه مدرسة المناشى البلد الابتدائي القديمه الصف الثالث الابتدائي
جومانا خالد أبو الحجاج محمد
الصف السادس الابتدائى محافظة الإسكندرية مدرسه المنار لغات رقم الجلوس 667
هنا هشام عبد الغنى احمد
الصف الخامس
181
القاهره
الطالب علي محمد على عامر
رقم الجلوس ٧٠٢
العاشرمنرمضان
الصف الخامس
مروان عماد عطيه
1147
الجيزه
الصف السادس
الصف السادس
مروان عمادعماد عطيه
1147
الاسم. جومانا اشرف شوقي
الصف.الرابع الابتدائي
رقم القومى. ٣٠٩٠٨٠١٠١٠٨٣٨٨
المحافظة. القاهرة
رقم الجلوس. ١١٠٧
ياسمين صابر محمد سعيد الصف الرابع
رقم الجلوس 696
مدرسه العبور الابتداءي القليوبيه شبرا الخيمه
مصطفي محمود صابر
255
الصف السادس الابتدائي
شروق سيد احمد عبد العاطى مدرسة عائشه بنت ابى بكر رقم الجلوس 50 الصف الخامس الابتدائى
علي علوي الصغير عبداللة الصف الرابع الابتدائي رقم الجلوس 164 محافظه القاهرة ادارة المعصرة
يوسف سعيد فكري رابعه ابتدائي مدرسة أسامه بن زيد المرج القاهره رقم جلوس 4220 لمعرفة الدرجات ارجو الرد
الا سم وصال محمد حسين مدرسه المستقبل الابتدائيه محافظه القاهره الترم الاول برقم الجلوس 561 الرقم القومي 4605014070803 اداره الزيتون الصف الخامس الابتدائي
بسمله محمد عبد العظيم فتح الله
الصف السادس الابتدائي
رقم الجلوس ٦٤٢
محافظه القاهره
بسمله محمد عبد العظيم فتح الله
الصف السادس الابتدائي
محافظة القاهره
رقم الجلوس642
سيف طارق منصور
الصف الثالث
الجيزه
365
محمود عزمي
الاسم مريم ابراهيم مرجان
رقم الجلوس 315 االصف السادس
جنى محمد قرنى حسن مدرسة السيدة خديجة الابتدائي محافظة القاهرة الصف السادس الابتدائي رقم الجلوس 6248
الاسم محمد ايمن محمد عبد القادر رقم الجلوس ٦٣٥. محافظه القاهره. الصف الثالث. مدرسه الرساله المطريه
جنى محمد قرنى حسن المدرسة السيدة خديجة الابتدائي الصف السادس رقم الجلوس 6248
جنى محمد قرنى حسن المدرسة السيدة خديجة محافظة القاهرة رقم الجلوس 6248
مريم اسامه محمد ابراهيم الصف الرابع مدرسه السادات
محمداحمدمنيراحمد الصف الرابع الابتدائى مدرسةعمرابن عبدالعزيز المشتركة شبراالخيمة حى شرق رقم الجلوس 226
إسماعيل أحمدأنور أحمد
الصف الثالث الابتدائي الأزهري
محافظة القليوبيه
معهدأحمد عرابي الأزهري
رقم الجلوس 177
صفاء وليد محمد
الصف الثالث الابتدائي
رقم الجلوس 717
محافظة القليوبية
شروق عبدالله محمود عبد السميع
الصف الثالث الابتدائي
محافظه القاهره
سما عبدالله محمود عبد السميع
الصف الخامس الابتدائي
رقم الجلوس 835
محافظه القاهره
مهدي عبدالهادي عبدالله احمد
الصف السادي الابتدائيى رقم الجلوس٧٩٠
الاسم منار عشرى محمد ضيف الله الصف السادس الابتدائى محافظة سوهاج رقم الجلوس 492
مصطفى احمد صلاح حسن الصف الثاني الابتدائي الفصل الدراسي الاول محافظ القليوبية مدرسة ازهار الدلتا الخاصه رقم جلوس ٩٥
مازن حسن محمد أحمد محمد
الصف الخامس الابتدائي
رقم الجلوس 108
محافظة القاهرة
عايزه نتيجه الصف الرابع اداره المرج محافظة القاهره فادي مكرم فايز رزق الله. رقم الجلوس ٤٠٦٣.
المرحلة الابتدائية لسة مظهرتش حتى الان
روفائيل مكرم فايز رزق الله رقم الجلوس ٦٠٢٨ اداره المرج محافظة القاهره الصف السادس
انچيل ثروت رشدي
رقم الجلوس 4
الصف السادس الابتدائى
الاسم(بلال محمود فؤاد محمد)
الصف(السادس)
المحافظه (الجيزه)
رقم الجلوس(1012)
مازن محمود عبدالنبى
الصف الثانى الابتدائى
رقم الجلوس 104
محافظة الفيوم
شذامحمد عاطف محمد حمودة
الصف الرابع الابتدائى
رقم الجلوس 520
محافظة الزقازيق
شذا محمد عاطف محمد حمودة
الصف الرابع الابتدائى
رقم الجلوس 520
محافظة الزقازيق
بولا الشايب صليب عبد الشهيد
الاقصر
358
الاسم رحاب محمد رمضان عطيه
رقم الجلوس 238
مدرسة الشهداء
الصف الخامس الابتدائي
ادارة العاشر من رمضان
محافظة القاهره
عمر محمد عربى حافظ يرعى
الصف الرابع الابتدائي
رقم الجلوس ٢١٩
القليوبيه
مدرسة مجمع الخصوص
بعد التحية اتمنى لكم التوفيق انا فى الصف الخامس الابتدائى الاسم رحمة عاطف عطى مرسى ابراهيم رقم الجلوس 55518
لينجة فيصل حجازي الصف الثالث الابتدائي رقم الجلوس 1123896 محافظة القاهرة
سجدة محمد محمود السبع الصف الثانى الابتدائى محافظة المنوفية رقم الجلوس ٥١
جنى محمد السيد رضا مدرسة الحديثة الابتدائية بكفر البطيخ الصف الثانى الابتدائى رقم جلوس 14
محمد أحمد عبد الرازق
الصف الرابع الابتدائي
رقم الجلوس 645
محافظة الفيوم
80/100
محمد احمد عبد الرازق
رقم الجلوس 645
محافظة الفيوم
الرابع الابتدائي
نيرة محمد عبده المليجى
الصف الخامس الابتدائي
مدرسة السعديين للتعليم الاساسي
رقم الجلوس 366
محافظة الشرقية
eman hassan 6311
اسراء محمود سالم شحات. 80. الصف الثالث الابتدائي القليوبية
عبدالسلام حسن محمد أحمد
الصف الخامس الابتدائي
رقم الجلوس ١٥٩
محافظه أسوان
االصف السادس الاسم/يوسف رمضان السيد رقم الجلوس ٤٩٥
نتيجة الشهادة الابتدائية الصف الثاني الابتدائي مدرسة الامام محمد عبده بالمحلة الاسم حنا عادل صبري الصواف رقم الجلوس ٢٣٥
حنا عادل صبري الصواف ٢٣٥
محمد حجاج منعم
الصف الخامس
محافظه القاهره
شهد طارق عبد الفتاح.
الص السادس
رقم الجلوس ٨٨٨
مريم عمرو محمد ابراهيم عمر الزهيري
رقم الجلوس 150
محافظه الدقهليه
الصف الثالث الابتدائي
فرحة احمد محمد احمد ابو الحجاج
128
الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الاول الاسم سيف ياسر احمد شرف رقم الجلوس ٢٤ المدرسه احمد فتحي العقاد ادارة المطريه
عبدالله يحيى هارون عبدالفتاح
الصف الرابع الابتدائي
رقم الجلوس 103
محافظة القاهرة
إيمان حسن محمد عطيتو الصفحة الثالث الابتدائي رقم الجلوس 92
الاسم.كيرلس اشرف شوقى
رقم الجلوس.١٤٤٦
المحافظة. القاهرة
رضوى عيسوي احمد عبد الخالق
٦٧١
الصف الرابع الثانوي
محافظ الجزيرة الخضراء
عبداللاه رجب سيد جهيم
الصف الثاني الابتدائي
محافظة اسيوط
محمد عبدالهادى خالد سليم
الصف السادس
رقم الجلوس ٩٦٣
محافظه المنيا
مركز سمالوط
قريه البيهو
چويس بهاء لمعي بسطا الصف الثاني الابتدائي
محافظه القاهره رقم الجلوس٨١
الصف السادس الاسم عبدالرحمن بهاء حربي رقم الجلوس 533 محافظه سوهاج
نوره ياسر محمد عماره .رقم جلوسى.793.ببني سويف مدرسه كفر جمعه
رزان اشرف محمد رقم الجلوس ١١١٤٦
انا معرفش
نوره ياسر محمد عماره سليمان.بني سويف.مدرسه كفر جمعه المشتركه
عمر حسين سعيد أحمد نسيم
الصف السادس الابتدائي
رقم الجلوس 1561
محافظه القاهره
ريتاج يحيى الناجح الشلقانى الصف الثالث الابتدائ رقم الجلوس
محافظة المنوفيه
مركز الشهداء
مدرسة الشهيد وليد ابو عدس
رقم الجلوس 119
الاسم معتز علاء سعيد
فرح محمد نور مدرسه ملحقة ابن خلدون الخاصه شبرا الخيمة قلوبيه رقم الجلوس 853
بدرالدين محمد صلاح محمد إدريس رقم الجلوس 6138 مدرسة منصور حسين الابتدائي الصف السادس بالاسكندرية
محمد ناصر محمد 1727
رودينه فراج فتحي عبد الصمد الصف التاني الابتدائي مدرسه عمر مكرم اداره المطريه رقم الجلوس٤٩٤
احمد مصطفى عبد الغفار مصطفى حسن
الصف الرابع الابتدائي
رقم الجلوس 12
مدرسه الخلايله الابتدائيه بالمطريه دقهليه
زياد رمضان الحمصانى محمد عبد العليم مدرسة الرائد احمد سعيد محمود الابتدائية الصف الرابع رقم الجلوس 187
حنين
محمد محمد فتح الله
امصطفى عبد الغفار مصطفي حسن
الصف الرابع الابتدائى
رقم الجلوس 12
مدرسه الخلايله الابتدائيه بالمطريه دقهليه
حنين محمد عبد العليم عبدالرحيم مدرسة ام الابطال الا بتداءئ الصف الرابع
رقم الجلوس٣١٦
حضرتك محافظة أية
سلمي محمد محمدعبدالرازق محمد الهاتف دالصف الثالث الابتدائئ رقم الجلوس361
الا سم منه ياسر عبدربه بلال
فصل ٣\٣
مدرسه عمار بن ياسر للتعليم الاساسي
الاقصر البياضيه
رقم الجلو١٢٤
مدرسه الشهيد احمد جمال. الاسم مريم مجدي ضاحي رقم الجلوس ٥٢٩٢
احمد صابر منير
الصف الثالث الابتدائي
مدرسة سنتريس الاعدادية لتعليم الاساسي
رحمة خالد اسامه فرج رقم الجلوس 804 محافظة القليوبية
عمر محمد عربى حافظ يرعى
رقم الجلوس ٢١٩
القليوبيه
هايدى عماد حسنى
رقم الجلوس 187
محافظة المنيا
حضرتك في أي صف دراسي
محمد عبيد محمود حسين هاشم
الصف السادس الابتدائي الترم الاول
رقم الجلوس 413
محافظ قنا
الاسم / حبيبة احمد فؤاد عبد الهادي / رقم الجلوس/ 3 / محافظة البحيرة / حوش عيسى /مدرسة عز الدفراوى
الصف السادس الابتدائي
الاسم منة محمود شوقي عبد الباقي
رقم الجلوس 436
دنيا ابراهيم
٦٠٩١
محافظة أية وأي صف دراسي
فهد محمد خليل
مدرسه محمد متولي الشعراوي القاهرة الفسطاط
رقم جلوس ٦٤٧
رابع ابتدائي ٢٠١٩
علي محمد عارف سعد رقم الجلوس 202مدرسه الشهيد ابراهيم عيس الابتدائي محافظه البحيره
السادس معتز علي جابر 6088
أي صف دراسي؟
‘الاسم سيف الدين رأفت عباس
رقم الجلوس 540
الرقم القومي 30905200100538
محافظه القاهره
مدرسه مجمع اسكندريه
فارس شريف ابرهيم محمودسيد احمد مدرسه العصر الحديث ادره شرق الاسكندريه رقم. حلوس ١٢
أمنية الحنفي يوسف
ملك مصطفي احمد عبدالله رقم جلوس٤٤٧محافظه قنا مركز قنا الجبلاو البياضيه مدرسه الابتدائيه المشتركه
تقي بركات فتحي مدرسة الشهيد أشرف عبد الباسط رقم الجلوس642 محافظة القليوبية
مريم ملاك سمير
محافظة القليوبية
مدرسة محمد متولي الشعراوي بنات
الصف السادس الابتدائي
رقم الجلوس 521
علي مدحت علي الخضري من محافظة دمياط الصف الرابع الابتدائي رقم الجلوس 236
ميرنا اشرف صدقى الصف السادس الابتداءى 380
مهند مختار صلاح عبدالعزيز ليله رقم الجلوس ٧٩٢
الصف الرابع الابتدائي
محافظة الاسكندرية
مهند مختار صلاح عبد العزيز ليله
رقم اجلوس٧٩٢ في برج العرب الجديدة
محافظة الاسكندرية
عمر محمد عربى حافظ يرعى
الصف الرابع الابتدائى
رقم الجلوس ٢١٩
محافظة القليوبيه
ايمان علي السيد احمد 331
عبدالرحمن أحمد فتحي
رقم الجلوس 142
محافظة الدقهلية
مدرسة كفر العتل للتعليم الاساسي
الصف الثالث الابتدائي
الاسم/يوسف خميس نصر ابوريه/مدرسه التحرير/رقم الجلوس/ 131/ محافظه دمنهور : ارجو الرد لو سمحتوا
الاسم/ محمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز
المدرسة/ كليوباترا الإبتدائية الرسمية لغات
الصف الدراسي/ الصف الرابع الإبتدائي
رقم الجلوس/ 59
ناجح محمود جلال إسماعيل
الصف السادس الابتدائي
رقم الجلوس ٦١٥
محافظة الإسكندرية
مدرسة القبارى
محمد عفت مصطفى محمد عكاشة محافظة الشرقية إدارة ههيا التعليمية قرية المهدية رقم الجلوس 727
الاء احمد عبد البديع محمد الصف السادس الابتدائي محافظه الاسكندريه مدرسه ابن رشد 564
مريم سامح عطا السيد علي رقم الجلوس ٣٧٦
الاسم محمد ابوالفتح صلاح علي ابوالفتح ورقمالجلوس 354
لمي عبدالفتاح السيد بسيوني مدرسه الشهيد محمد عبدالحميد فؤاد كفرالشيخ فرقه كابول رقم الجلوس ٩٥٩
الاسم محمد حامد منير الصف السادس 205
الاسم اسماء هاني محمد بدوي الصف الثالث الابتدائي محافظة الشرقية اولادوافي
عاوزنتيجه.الصف.الثانجار. الابتداءى
الاسم .كارولين شنودة فؤاد زكي صليب
ستة
رقم الجلوس .٨٤٥
محافظة أية؟
الاسم عمار أحمد محمد عامر رقم الجلوس 65
محمد رجب محمود زيدان بسيونى الصف / السادس الابتدائى رقم الجلوس /3103 محافظة / الاسكندرية
الاسم اسماي هاني محمد بدوي الصف الثالث الابتدائي محافظة الشرقية اولادوافي
سيف الدين رأفت عباس
الصف الرابع الابتدائي
رقم الجلوس 540
محافظه القاهره
مدرسه مجمع اسكندريه
الاسم شهد اسامه فوزي الصف الثالث الابتدائي محافظة الشرقية اولادوافي
محمد اشرف عبدالسلام الصف الخامس رقم الجلوس 1069
ملك محم عبدالعظيم الصف الثانى الرقم 200محافظة القاهرة
محمود مصطفي محمود احمد/الصف الثالث الابتدائي /رقم الجلوس(365)مدرسة ابناءالثوره بالمنيا
لتبلتل الجميع
سعادخالد عبداللطيف محافظه الشرقيه رقم الجلوس822
احمد محمود احمدمحمد الصف الارابع الابتدايى رقم الجلوس 405 محافظه القاهره
مريم هانى محمد حموده الصف السادس رقم. الجلوس 1528
هشام احمد محمد المهدي
محافظة المنيا،مركز ملوي ،قريه المعصره
ندي احمد عبد الحليم محمد
الصف الرابع الابتدائي
رقم الجلوس ٩٠
محافظه الشرقيه
اداره كفر صقر
ريم اشرف محمد الصف الثاني الابتدئي 115 محافظة الاهره
الصف الخامس الاسم دنيا سامح مرشد رقم الجلوس 349 مدرسة الجهاد محافظة اسيوط
عبدالراضي سيد محمد عبدالراضي رقم الجلوس 416 الصف الرابع الابتدائي
الاسم/احمد انسان ابراهيم الصادق شريف.
الصف الخامس الابتدائي 134
عمر ماهر سيد
رقم الجلوس 232
الصف الخامس الابتدائي
محافظة بنى سويف
مريم محمد حسن محمد عبدالله
الصف السادس الابتدائى
رقم الجلوس 638
محافظة الاسكندرية
ولاء حسين جمال بلهاسي رقم الجلوس ٢٧٥ مدرسة ابطوجة الابتدائي
الاسم مريم عزت الصف الربع الابتدائي محافظه اسيوط رقم الجلوس189
ايه اشرف دسوقي
الصف الاول الاعدادي
رقم الجلوس١٢٩
محافظة البحرالاحمر سفاجا
ايه اشرف دسوقي
رقم الجلوس١٢٩
محافظة البحرالاحمر سفاجا
الاسم أحمد محمد رزق خضر فصل 3/5 رقم الجلوس 143 محافظة البحيرة الصف الخامس الابتدائي
الاسم أحمد محمد رزق خضر فصل 3/5 رقم الجلوس 143
الا سم هدي عاطف منصور عبده الصف الثالث الابتدائية محافظة القليوبية رقم الجلوس 475 مدرسة الشهيد محمود كعيب
الصف الخامس الابتدائي
يوسف عادل ضاحي كامل
محافظة المنيا
رقم الجلوس 333
نتيجه الصف الثالث الابتدائي /سوهاج /مدرسه حامدسليمان/رقم جلوس ١١٩ / عمر محمد منصور
عمر ابراهيم عمر محمود .مدرسه الحرانيه
الصف الثانى الابتدائى.رقم الجلوس.309.محافظه الجيزه
جرمين رامي ابراهيم رقم الجلوس 245 محافظة الجيزة الصف الثاني الابتدائي
جرمين رامي ابراهيم رقم الجلوس 245 محافظة الجيزة
ندى عبدالحميد عبدالمنعم عفيفي الصف الثانى الابتدائى رقم الجلوس 211 محافظة القليوبية الرقم القومي31101271402685
ميساء يحيي محمد حسن
مدرسة الاغانة بحري الابتدائية
محافظة سوهاج
رقم جلوس 399
محافظه القاهره
مدرسة المجد الحديثه
الاسم: روضة طلعت محمود سيد احمد
رقم الجلوس : 217
فرح ماجد صلاح السيد
الصف الخامس الابتدائي
رقم الجلوس 770
محافظة الشرقيه
ادارة العاشر من رمضان
وليد توفيق عبدالعليم الشربيني محمد
رقم الجلوس٨٩
ندى هيثم محمود عبد البديع الصف السادس الابتدائي رقم الجلوس 64
عبد الله عادل محمد إبراهيم
الصف الثالث الابتدائي
رقم الجلوس 475
محافظة كفر الشيخ
زياد احمد صبحي سلامه جاد عليان
115
محمد حسين مسعد
هدي هاني السيد محمد محروس
الصف الخامس الابتدائي
رقم الجلوس ٧٤١
محافظة البحيرة دمنهور
نور الهدي خالد محمد غازي الصف الرابع الابتدائي محافظه البحيره رقم الجلوس 51
حامد رفعت اسماعيل راشد رقم الجلوس 1142محافظه اسيوط
أحمد حسام محمد سليم
الصف الثاني الابتدائي
رقم الجلوس 4
٥٧
mohammed ashoor 707
اماني عبد الرب شحات احمد الصف الخامس الابتدايء رقم الجلوس 12 محافظة اسوان
نورهان أحمد عبد الجيد عبد القادر الصف الثالث الابتدائي رقم الجلوس ٤٩٥ محافظة الفيوم
الاسم يوساب مجدي خليل /الصف الرابع /رقم الجلوس566
هاجر عمرو مصطفي عبد العزيز الصف الخامس الابتدايء رقم الجلوس743محافظه كفر الشيخ
صباح عبد اللطيف السيد عبد اللطيف
الصف السادس الابتدائى رقم الجلوس 366 محافظة سوهاج
رحمه رضا إبراهيم محمد.. الرقم القومي 419
الاسم\شهد بشير محمود زيدان اسم المدرسه\الفتح الابتدائيه محافظه\المنيا رقم الجلو1630
سما على ابراهيم على/ محافظة الشرقية مركز كفر صقر رقم الجلوس 90 والله ولي التوفيق والنجاح الدائم
الصف السادس الابتدائي الاسم\شهد بشير محمود المدرسه\الفتح الابتدائيه المحافظه \المنيا رقم الجلوس\1630
علي صبحي علي
ادارة غرب مدينه نصر القاهره
337 … الصف الرابع .. مجمع الملك فهد
علي صبحي علي
ادارة غرب مدينه نصر القاهره
337
يوسف الشاذلي عبداللاه فرج مدرسه فتحي منصور الابتداي محافظه اسوان رقم جلوس 108
يوسف الشاذلي عبداللاه فرج مدرسه فتحي منصور الابتدايه محافظه اسوان رقم جلوس 108
مدرسه فتحي منصور الابتداي محافظه اسوان
احمد محمد عبد المنعم احمد رقم الجلوس ٣١٢محافظه اسيوط مدرسه نجع سبع الابتدائيه المشتركه
محافظة الإسكندرية
اداره شرق التعليمية
مدرسه الشهيد السادات الابتدائية
حبيبه اسلام عبدالتواب على جاد
رقم الجلوس ٥٥٣
فارس ياسر ابراهيم ثابت عثمان رقم الجلوس 168
حبيبه اسلام عبدالتواب على
الصف الرابع
مدرسه الشهيد السادات الابتدائية
اداره شرق التعليمية
رقم الجلوس ٥٥٣
حنين اسلام عبدالتواب على جاد
الصف السادس
مدرسه الشهيد السادات الابتدائية
اداره شرق التعليمية
رقم الجلوس ٨٦١
حنين اسلام عبدالتواب على
الصف السادس الابتدائي
رقم الجلوس ٨٦١ اداره شرق التعليمية محافظة الإسكندرية
رودينا عيد محمد محمد السيد
الصف السادس الابتدائي
رقم الجلوس 166
محافظة الغربية
المحلة الكبرى
مدرسة الامام محمد عبده
رودينا عيد محمد محمد السيد
الصف السادس الابتدائي
رقم الجلوس 166
محافظة الغربية
محمد هانى دياب محمد
مدرسة هدي شعراوى
رقم الجلوس 182
الصفالسادس الابتداءى رقم الجلوس ٨٥٣ الاسم مريم محمد زنهم محمد العجمى
فاطمة ايمن جابر سنة خامسة ابتدائي ازهري رقم الجلوس ٩٠ فصل ٢/٥
الاسم جنى محمد عصمت
الصف الخامس الابتدائ
رقم الجلوس 138
اية محمود محمد حسين
رقم الجلوس ٤١٠
محافظة الدقهلية مدرسة ابن سلام الابتدائية
199 المنوفية درسة الشهيد فريد شوقي زين الدين
اباكير عاطف إبراهيم مدرسه الحرجه بالقرعان الابتدائيه الصف الثانى الابتدائي رقم الجلوس 125 محافظه سوهاج
عبدالرحمن محمد عبدالواحد عليوة محمد
أدهم سيد سعداوي مدرسة الجيل الجديد ادرة المرج القاهره رقم جلو2030 الصف الثالث الابتدائى
الاسم أمنيه محمود احمد علي
محافظه . اسيوط ديروط
رقم الجلوس 49
الصف السادس الابتدائي
احمد عوض أبوزيد الصف السادس الابتدائي رقم الجلوس 640 محافظه المنيا مركز سمالوط مدرسه بني حكم
منة الله تامر محمد احمد ابراهيم
الصف السادس الابتدائى
رقم الجلوس2843
مدرسه ابى حنيفة الابتدائي بشمال سيناء
الصف الرابع
الاسم سلمى سيد عبدالصبور محمد السيد
رقم الجلوس 43
الاسم /عبد الرحيم محمود هاشم عبد الرحيم
رقم الجلوس/285
الصف الرابع
الاسم سلمى سيد عبدالصبور محمد السيد
رقم الجلوس 43
مدرسه ابى حنيفة الابتدائي
الاسم نيره عبدالمقصود البنا
الصف الثالث الابتدائي
رقم الجلوس 453
مدرسة سيدى طلحه محافظة كفر الشيخ للصف الثاني الابتدائي أسم الطالب سيف أحمد محمد محمد كامل رقم الجلوس ١٧٣
سيف أحمد محمد محمد كامل
بلال محمود فرغلى عبد الحكيم
رقم الجلوس 199
مدرسه الشهيد محمد ياسر
غرب مدينه نصر
القاهره
جنى احمد عمر محمد المدرسة أسامة بن زيد رقم الجلوس 1118 المحافظة اسيوط
مارتن وائل عبده بباوي
مدرسة جعفر بن أبي طالب
محافظة الاسكندرية
اداره العجمي التعليمية
رقم الجلوس:6109
الصف السادس الابتدائي
ندى ابراهيم ابراهيم خطاب
رقم الجلوس ١٢٥
محافظه الغربيه
الصف الرابع الابتدائي
مارتن ناجي صبحي
الصف السادس الابتدائي
رقم الجلوس٧٦٣
يوسف محمد عبدالخالق عمر
الصف الثالث الابتدائى
معهد صدفا الابتدائى الازهرى محافظه اسيوط
رقم الجلوس 110
علاء عصام محمد حمدي ابراهيم
الصف السادس الابتدائي
رقم الجلوس 38
محافظة القليوبيه
مدينه كفر شكر
وعد محمد محمد عبده . 422 الصف الرابع محافظه الشرقيه
محمد احمد عبد الهادى عبد الباسط الصف السادس الابتدائى رقم الجلوس 281 محافظة بورسعيد مدرسةالفرما الابتدائية
محمد احمد عبد الهادى عبد الباسط الصف السادس الابتدائى رقم الجلوس281 محافظة بورسعيد
عبد الله إبراهيم
رقم الجلوس 22
مدرسه حسين اسماعيل عطا
محافظه الغربيه
مدرسه حسين اسماعيل عطا
احمد محمد فتحى جمعه أبوطالب
رقم الجلوس 460
الصف الثانى الابتدائى
مدرسة ترسا الرسميه
امال علاء حسنين عبدالرحمن
مدرسه الشروق الابتدائيه بالوراق الصف الثالث الابتدائي الترم الاول
رقم الجلوس 4محافظة الجيزة
امال علاء حسنين عبدالرحمن
الصف الثالث الابتدائي
رقم الجلوس 4
محافظة الجيزة وراق
الاسم /يوسف رمضان حمدى الصف الخامس الابتدائى رقم الجلوس739 محافظه الاسكندريه
محمد ثروت يسري العجوري
الصف الرابع الابتدائي التجربيه للغات
رقم الجلوس243
مركز السنطه الغربيه
الاسم نور احمد ماهر احمد اليمنى الصف الرابع الابتدائى رقم الجلوس 70 مدرسه قويسنا الجديده
حبيبة أحمد فتحي الصف الرابع رقم الجلوس ‘٢٩٣
محمد هاني خميس جمعة محمود
الصف الرابع الابتدائي
رقم الجلوس 657
محافظه الاسكندريه
ياسين عاصم ابراهيم
الصف الرابع الابتدائي
رقم الجلوس406
مدرسة طلعت حرب الابتدائيه القاهره
محمد حمادة محمد مدرسةالشهىد محمد رشىد
442
محمود علي سعد رقم الجلوس 4073 محافظة الفيوم
يوسف عبدالله صلاح عبدالله سليمان
الصف السادس الابتدائى
رقم الجلوس 273
مريم حمدي محمد نجيب ابراهيم خليفة
الصف الرابع الابتدائي
محافظة البحيرة
رقم الجلوس 583
سارة محمد عبدالكريم
ملك ياسراياسر احمدفودة رقم جلوس 107
اسمي هو يوسف سامي عزمي نصر
رقم جلوسي هو 158
انا بالصف السادس
بمحافظة أسيوط
الاسم ; ميرنا خالد عبد المنعم عجمي محافظة ; دمنهور رقم الجلوس ; 350
مؤمن السباعي محمد جمال محمد
الصف السادس الابتدائى
مدرسة براعم البيان
السلام / القاهرة
عبدالغني مسعد مجاهد حمدان
الصف الثاني الابتدائي
مدرسه هدي شعراوي كفرالشيخ
رقم الجلوس 75
عمر عصام. عبد الخالق. قحيف. الصف الرابع الابتدائى. رقم. جلوس ١٢٠
ندى محمد توفيق الصف السادس الابتدائي رقم الجلوس ٧٥٦
اداره المستقبل بمايو
مدرسه السيده خديجه المتميزه لغات
انس محمد حسين محمد حسين
الرابع الابتدائي
رقم جلوس 456
أحمد محمود محمود زهران
محافظة البحيرة كفر الدوار مدرسة العكريشة الابتدائية
الصف السادس الابتدائى رقم الجلوس (187)
متي تظهر النتيجة للصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول للعام ٢٠١٨/ ٢٠١٩ محافظة البحيرة رقم جلوس ٩٢٦ للطالبة سوسن محمد فؤاد محمود
الصف الثانى الابتدائى _ رقم الجلوس ٥١١٢ _الاسم فاروق احمد
ملك جلال محمد منصور رقم الجلوس 173
نتيجه الصف الثانى الابتدائى مدرسة الفرما بورسعيد
روان محمدسالم محمدسالم..الصف الرابع الابتدائي ….مدرسة البطل علي فهمي …القصاصين الجديده …..الاسماعيليه…. رقم الجلوس 133…الرقم القومي0909011902807
3053
بسمه اشراف سعد 128الرابع الإبتدائي
taha mohmed taha 610
الساسدس الابتداءي 108
مدرسه ابن سينا
٧٦٠
نتيجه ابن سينا الغات (٧٦٠)
الصف السادس البتدائي خالد مصطفي قرني عويس رقم الجلوس 1217
خالد مصطفي قرني عويس رقم الجلوس 1217
المحافظه المنوفيه مدينه السادات مدرسه جيل الثوره اسم الطالب احمد عبد العليم رقم الجلوس ٦٥٦
مدرسه عذبه رسلان بالزقازيق
شذا تامر محمدمحمد يوسف
رقم الجلوس ٥١
الصف الثانى الابتدائى
الصف الخامس الابتدائي الترم الاول رقم الجلوس 801 مدرسة العبور الابتدائية المشتركة بمحافظة مرسى مطروح
جنى يحى حسن الصف السادس الابتدائى تيرم اول 2019 رقم الجلوس 1565 مدرسه التجربيه الموحده مدينه نصر
الصف الثاني الابتدائي تجريبي
مدرسة بن رشد التجربيه للغات
رؤي جمال عصمت محمد
رقم الجلوس 171
كريم هاني عبد الهادي مبارك الصف الربع الابتدائية محافظات البحر الأحمر رقم الجلوس ٤٦٧
كريم هاني عبد الهادي مبارك رقم الجلوس ٤٧٦ للصف الربع الابتدائيه محافظات البحر الاحمر
احمد محمد محمد مدرسةالاصلاح الزراعى نجع حمادي الصف لثالث الابتدائى رقم الجلوس 420
درجات سنه سته بمدرسه ميت سويد الابتدائيه مركزبني عبي د رقم جلوس 379
عبد لارحو
غنى أحمدرضوان عبدالسلام …..رقم الجلوس ٣١٨ الصف الثالث الابتدائى محافظة الدقهليه
غنى أحمدرضوان عبدالسلام ……..رقم الجلوس ٣١٨
شروق رضا غنومه كفرالشيخ
رؤية مصطفى محمد محمد
نتائج امتحانات تانيه ابتدائي كفر الشيخ
محمد ايمن هدي شعراوي كغرالشيخ رقم الجلوس ١٧
شروق رضا غنومه كفر الشيخ تانيه ابتدائي
الاسم شروق عبدالحميد إبراهيم عبدالحميد
الصف الرابع الابتدائى
رقم الجلوس 473
م شروق عبدالحميد إبراهيم عبدالحميد
محافظة القاهرة
الصف الثاني الأبتدائى
الاسم: يوسف جمال محمد محرم
رقم الجلوس: ٣٠٥
رغدة محمد عبداللطيف الصف الثالث رقم جلوس١٤٣ محافظة الشرقية
الصف الثانى رقم الجلوس٤٤٤ محافظة القاهرة جنات ايمن ثابت حسن
شهادة الصف الثانى الابتدائى
لو سمحتي حضرتك بتجيبي النتيجه ازاي
علشان دخلت علي صفحه بوابه نتائج التعليم الاساسي
ومش ظهرت
مدرسةاحمدعرابي رقم الجلوس٢٦٢٤
نتيجة الصف لابتدائي الثالث فصل ٣/١ رقم الجلوس ١١١ مدرسه التحرير المشتركه بالكشح
نتيجة الصف الثالث الابتدائى فصل ٣/١ رقم الجلوس ١١١
مدرسة التحرير المشتركه بالكشح
فاطمة حسام صف الثادس مدرسة الؤادى الابتدانية رقم الجلؤس 102
نتيجه الصف السادس التحريرمنوف
محمود حاتم جلال السراجي رقم الجلوس ٩٣
حسن احمد دسوقى محمد رقم الجلوس 819 مدرسة عبد الستار الفقاعى
يوسف محمد محمد انيس الصف الثانى الابتدائى مدرسة ملحق المعلمين محافظة الغربية
رقم الجلوس 58
الصف الرابع الابتدائي معهد العمرانية رقم الجلوس ٧١٠
رقم جلوس 227
الصف الرابع الابتدائي احمد محمد حواش ٨٦
اريد معرفة النتيجة الصف الرابع الابتداى
الاء جمال مسلم الصف٦
رقم جلوس١٣٥ محافظه الشرقية
الاء جمال مسلم
رقم جلوس ١٣٥ محافظه الشرقية
تيجه امتحانات الصف الأول الاعدادى بمحافظة الغربية
٠٢٤٧٩٨
أسماء محمد على محمد
المحافظة القليوبيه
الصف الثاني الابتدائي
رقم الجلوس 338
ممكن اعرف
محمد هشام
محمد اشرف محمد السيد الدقهلية ٥٤٨
انابحب فريدة
اريد معرفة نتائج الصف السادس مدرسة سللنت الابتدائىة
نتيجت الترم الاول الصف الثالث الابتدائى مدرسه ال برهان بالغردقه
الاسم روضة محمد محمد الشرقاوي بمدرسة ولي الين الابتدائية بالمحلة الكبرى بالصف السادس رقم الجلوس ٥٩
سامى نادر عزت رقم الجلوس 521. الصف الرابع
الاسم/ محمد عماد عبد الفتاح ناجي
الصف / الخامس الابتدائي
رقم الجلوس /143
مدرسه عمروس الابتدائيه المشتركه
اداره الشهداء التعليميه بالمنوفيه
محمد عماد عبد الفتاح ناجي
رقم الجلوس 143
مدرسه عمروس الابتدائيه المشتركه
اداره الشهداء التعليميه …….الصف الخاااامس
نتيجة بسملة محمود صابر محمود محمد الغنام الصف الثاني الإبتدائي رقم الجلوس130
نتيجة الصف الثاني الإبتدائي كفرالشيخ مدرسة هدي الشعراوي رقم الجلوس 130
نتيجة الصف الثاني الإبتدائي
ملك كارم حسن على حسن
مدرسة الغانيم بحرى الابتداىء بنات الجديدة
محافظة اسيوط
رقم الجلوس 393
نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الشرقية الترم الاول لصف الثاني
الاسم/ كيرلس فوزي ثابت مرزوق /مدرسة /عزيزاباظة/الصفف الخامس/311
أريد أن أعرف نتيجة الطالب علي عبدالله عبد النبي فواد محافظة الغربية رقم الجلوس ١٨الصف السادس الابتدائى الترم الاول
أريد أن أعرف نتيجة الطالب علي عبدالله عبد النبي فواد محافظة الغربية رقم الجلوس ١٨ الصف السادس الابتدائى الترم الاول
هدي مجدي محمد عبدالخالق 446 الصف الخامس
سما احمد محمد المحمدى
رقم الجلوس ١٨٠
محافظه الدقهليه
محافظه الاسكندريه مدرسه المنشيه البحريه الابتدائيه اسم الطالب محمود محمد فايز حميده شيبوب رقم الجلوس ٦٦٤
الصف الرابع الابتدائى بمحافظة الغربية مدرسة الامام محمد عبده
نتيجه الامتحانات
مريم محمد الرفاعي صقر
1264
مركز سمنود
محافظة الغربية
نتائج سنة خامسة 2019 مدرسة حسين كامل بهاء الدين الرسمية رقم الجلوس 612 الاسكندرية
4075
مصطفى ايمن جمعه مدرسة الحديثة ٢ الصف الثاني الابتدائي رقم الجلوس ٥٥ الواسطى بني سويف
رحمه ايمن جمعه مدرسة الشهيد البطل الرائد مصطفى على حمدون الواسطى بني سويف رقم ٥٤٣ الصف الخامس الابتدائي
وملك ايمن جمعه رقم ٦٢٢
ملك عبدالرحمن احمد الصغير مدرسة عبدالعزيز العديسي بالأقصر الصف الثاني الأبتدائي رقم الجلوس 55
ياسمين مصطفي مسعد
رقم الجلوس ٤٤٣
الرقم الجلوس
يوسف فوزي فوزي الحارون
رقم الجلوس 90
محافظه الغربيه
داليا محمد
الصف الرابع
رقم الجلوس 36
احمد محمد النادي رقم الجلوس311
هنا احمد محمد عباس.. الصف الثاني الابتدائي… مدرسة عبدالرزاق عبدالمجيد بالاسكندريه
اسلام مختار احمد عبد الفتاح
الصف الثاني الابتدائي
رقم الجلوس ٧٢
ملك عماد امين
مدرسة محمد متولى الشعراوي
محافظة بني سويف
رقم جلوس 383
نتيجه ابنى ذياد محمد يوسف السيدرقم جلوس2106
نتيجة الصف الثانى الابتدائى مدرسة الشيخ عبد القادر بديروط اسيوط رقم جلوس 2051
اريد معرفة نتيجة منه الله محمود سعد النجار الصف الثالث الابتدائي محافظة الدقهلية مدرسة ميت خميس
الصف السادس بالمحلة الكبرى مدرسة ولي الدين الابتدائية رقم الجلوس ٥٩ الاسم روضة محمد محمد الشرقاوي
زياد اسامة محمد احمد
الصف الثاني الابتدائي
رقم الجلوس47
مدرسة محمد حلمي مراد الابتدائية
ادارة المنتزة الاسكنرية
محافظة اسيوط الصف الثاني رقم الجلوس 121
نورالدين محمد رمضان محافظة اسيوط الصف الثاني رقم الجلوس 121
اريد ان اعرف نتيجة الصف الرابع الابتداءي الاسم هو محمد احمد بركات رقم الجلوس 90
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نتيجة الصف الرابع الإبتدائي الجيزة رقم جلوس ٧١٠
مريم حميد سيد رقم جلوس 123 الصف الثالث الابتدائي قنا
نتيجة الصف الخامس الابتدائي بمدرسة جيل الحر بمحافظة القاهرة
نتيجة الصف الرابع الابتدائي بمدرسة جيل الحر بمحافظة القاهرة
بسملة السيد أبو زيد سعيد
الصف الرابع الابتدائي بمدرسة جيل الحر محافظة القاهرة
ملك محمد مصطفي محمد امين
الصف الثالث الابتدائي
محافظة الشرقيه مركز ههيا
رقم الجلوس 85
ملك محمد مصطفي محمد امين
رقم الجلوس 85
محافظة الشرقيه مركز ههيا
الصف الخامس محمد مصطفى عمر رقم الجلوس 848
شهادة الطالب نور محمد نبوي 10013 طلعت حرب
الصف الثالث الابتدائي
نتيجةالصف الرابع الابتداءي رقم الجلوس 65 الاسم شروق محمدفوزي ابراهيم
الصف الثالث نور سرحان 334
احمد كامل على محمود
رقم الجلوس 10
رقم الجلوس 303
الاسم :مارينا روماني رمزي
محافظة :اسيوط
الصف الرابع الابتدائي
شروق محمد محمد السيسي
مدرسة دنشواي الابتدائية المشتركة
رقم الجلوس 180
الترم الاول لعام 2019
30 مدرسه سملا الابتدائيه الجديد مركز قطور محافظه الغربيه
مدرسة كردوس اﻹبتدائيه المشتركه
عايزه درجات للصف الخامس اﻹبتدائى لمدرسة كردوس اﻹبتدائيه المشتركه
هههه بطلو استخفاف بالعقول
الصف الخامس محافظة اسيوط
الأسم/ مى هانى عياد جرجس عبدة
رقم الجلوس / 219
الصف الرابع الابتدائي معهد لطفى عبد الدائم العاشر من رمضان الطالب يوسف احمد عبد المنعم على رقم الجلوس ٦٧٣
الصف الرابع يوسف احمد عبد المنعم رقم الجلوس ٦٧٣
مدرسه سللنت اﻻبتدائيه
الصف الثانى اﻻبتدائى
اﻻسم/ريماس محمد السيد حجازى
رقم الجلوس/325
نتائج الصف الثالث الابتدائي الترم الاول
محمد فتوح الامام الشافعي فتوح الششتاوي الصف الثالث الابتدائي محافظه كفر الشيخ مركز ومدينه بيلا رقم الجلوس ٤٦٧
محمد فتوح الامام الشافعي فتوح محافظه كفر الشيخ رقم الجلوس ٤٦٧
نتيجه الصف الثالث الابتدائي التيرم الأول مدرسه النبراوي أبوزعبل مركز الخانكه
مدرسة ميت سهيل رقم 2 الصف الثانى الابتدائى
نتيجة المرحله الابتدائيه في محافظة المنوفيه المعهد الديني
نتيجة ثانيه الابتدائى الترم الاول 2019 مدرسة جمال الدين الأفغانى ادارة بنها التعليميه محافظة القليوبيه رقم جلوس 100
نتيجه الصف الثالث الابتداءي الطالبه مروه محمد فرىد احمد ابو العنين رقم جلوس1180
اريد اعرف نتيجه الصف الثانى الابتداى
نتيجه الطالبه مريم اسامه على احمد محمد مدرسه الزعيم جمال عبد الناصر بالقنطره شرق الابتدائيه رقم الجلوس ٢٤١ بالاسماعيليه
الصف الثاني الابتدائي مدرسة عبد العال ابو الغيط المتزة انس احمد سليم عبد الجليل رقم الجلوس 2243
نتيجة الصف الثانى الابتدائى
الصف التالت الابتدائى
الاسم مروان تامر منصور عبد الدايم
مركز ابو المطامير
مدرسه الشهيد محمد فرج حماده
رقم الجلوس 300
38788
هو فى ايه
نوح محمد محمد الصغير مدرسة قباء الخاصة بالاسكندرية
نتائج القاهرة فقط هي المتاحة عبر الانترنت
مدرسه الفتح بلبس
ي
نتجه الصف الخامس الترم الثانى مدرسه الفتح بلبس رقم الجلوس 624
محافظة أية يا امنية وبرجاء كتابة الرقم القومي لو كنت من محافظة القاهرة
شروق عبدالحميد إبراهيم عبدالحميد
الصف الرابع الابتدائى
رقم الجلوس 473
محافظة القليوبيه
زياد طارق السيد عفيفي. الصف التاني الابتدائي.. رقم الجلوس 198. محافظه القاهره .مدرسه علي بن ابي طالب 2. . اداراه البساتين ودار السلام