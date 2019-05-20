نتائج ابتدائية القاهرة 2019 “من ثالثه لستة ابتدائي” برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي

نترقب إعلان نتائج المرحلة الابتدائية القاهرة 2019 برقم الجلوس، وسط اهتمام من جانب جميع الطلاب وأولياء الأمور حيث تعد نتائج ستة ابتدائي الترم الثاني من أهم نتائج المرحلة الابتدائية، ولهذا سننشر جميع أخبار نتائج المرحلة الابتدائية لجميع الصفوف بداية من نتيجة الصف الثالث الابتدائي وحتي نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019.
حيث من المقرر أن يتم رفع نتائج ابتدائية القاهرة 2019 “من ثالثه لستة ابتدائي” عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، فور اعتمادها من جانب المحافظ، ومن المؤكد أن نتيجة الابتدائي سيتم اعتمادها خلال هذا الأسبوع.
أخيرا تم رفع نتائج الصف الثالث الابتدائي محافظة القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، ويقدم موقع نجوم مصرية التهنئة لجميع الطلاب، ونترقب مع طلاب باقي الصفوف الابتدائية وأولي وثانية إعدادي لحظة إعلان النتيجة عبر بوابة النتائج.
نتائج المرحلة الابتدائية القاهرة 2019
حيث تتميز نتائج الشهادة الابتدائية القاهرة 2019، بأنها من أوائل المحافظات التي يتم إعلان نتيجة المرحلة الابتدائية بها بالمقارنة بجميع المحافظات، ويشار إلى أنه تم البدء في أعمال الكنترول من أجل البدء في تصحيح أوراق الإجابات حتي يتم إعلان نتائج الشهادة الابتدائية القاهرة 2019 في أقرب وقت وخلال فترة قريبة.
- يمكنك كتابة الاسم والصف ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض نتائج ابتدائية القاهرة 2019 لجميع الصفوف فور اعتمادها
نتيجة ابتدائية القاهرة 2019 ” من ثالثه لـ ستة ابتدائي”
حيث بدأت امتحانات نتائج ابتدائية القاهرة 2019 خلال يوم 2 مايو وتنتهي يوم الخميس 9 مايو، ويشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد نتائج الشهادة الابتدائية 2019،ارتفاع خلال الترم الثاني حيث لم تسجل امتحانات سته ابتدائي لمحافظة القاهرة لنهاية العام أي شكاوى من جانب الطلاب حيث جاءت الامتحانات من داخل الكتاب المدرسي وفي مستوي الطالب المتوسط.
- نتائج الصف الثالث الابتدائي 2019
- نتائج الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني
- نتائج الصف الخامس الابتدائي
- نتيجة المرحلة الابتدائية محافظة الجيزة.
- نتيجة المرحلة الابتدائية محافظة القليوبية نهاية العام .
- نتيجة المرحلة الابتدائية محافظة الإسكندرية نهاية العام.
- نتيجة ابتدائية القاهرة 2019 لجميع الصفوف.
رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي وبوابة القاهرة التعليمية
حيث يتم عرض نتائج ابتدائية القاهرة 2019، عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي أو بوابة القاهرة التعليمية فور أن يقوم محافظ القاهرة باعتماد النتائج، وتجدر الإشارة إلى أن لا تقتصر بوابة نتائج التعليم الأساسي على عرض نتائج الشهادة الابتدائية القاهرة 2019 الترم الأول.
بل تقوم بعرض جميع نتائج سنوات النقل للمرحلة الابتدائية بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتي الصف الثالث الابتدائي، ويأتي ذلك في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على تسهيل الحصول على نتائج الطلاب.
متابعة نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة القاهرة 2019
- حيث نرصد معكم خلال هذا التقرير جميع أخبار نتائج ابتدائية القاهرة 2019 الترم الأول.
- نترقب مع طلاب رابعة وثالثة اعتماد نتائج الابتدائية 2019 بالاسم بجميع المدارس خلال الأسبوع القادم.
- سيتم إعلان نتائج ابتدائية القاهرة بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة التعليم الأساسي، فور اعتمادها.
- أوشكت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على الانتهاء من تصحيح ابتدائية القاهرة الترم الأول.
- من المتوقع إعلان نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 الترم الأول منتصف الأسبوع القادم.
- نتابع مع طلاب ابتدائية القاهرة أخبار موعد إعلان نتيجة المرحلة الابتدائية القاهرة 2019 .
- تعد بوابة التعليم الأساسي هي محط اهتمام طلاب القاهرة للحصول على نتائج الامتحانات فور اعتمادها.
- يترقب طلاب الابتدائي لحظة اعتماد النتائج الابتدائية بقلق عقب تأخرها.
- تشير المصادر أنه سيتم توزيع نتائج ابتدائية القاهرة 2019 بالاسم بجميع المدارس الأسبوع القادم.
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 محافظة القاهرة
انتهي طلاب سته ابتدائي من امتحانات الفصل الدراسي الثاني اليوم الخميس بجميع الإدارات التعليمية، وتم البدء في أعمال تصحيح نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 محافظة القاهرة، ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي بالرقم القومي.
لا نزال نتابع مع طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الترم الثاني لمحافظة القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي.
التعليقات
نتيجة زياد محمد عبد المنعم،
مدرسة العقاد بالمطرية
رقم جلوس 735
برجاء توضيح الصف الدراسي
يوستينا يعقوب المدرسة الجبرتي بمنشية ناصر رقم الجلوس 2056 النتيجة بتاعتي انا الدرجات
ممكن توضح الصف الدراسي
محمود نادر فرج محمود /رقم الجلوس 2207 مدرسه الجيل الجديد /الصف الثاني الابتدائي المرج/القاهره
معرفة الشهادة الابتدائية للطالبة يوستينا يعقوب اسحاق للصف السادس الابتدائي مدرسة الجبرتي في منشية ناصر
رقم جلوسي 2056
الاسم.. يوستينا يعقوب ..الصف السادس الابتدائي..رقم الجلوس..2056
محمد ياسر احمد محمود الثالث الابتدائى٢٤٠ مدرسه نجيب محفوظ بالجيزة فيصل مساكن
نتيجة الجيزة في المدارس فقط
معرفة نتيجة الطالبة شيماء ايمن للصف السادس الابتداءي بمنشية جمال عبد الناصر
محافظة ايه وفين رقم الجلوس
بسمله الصف الخامس رقم الجلوس 975
برجاء توضيح المحافظة
عمار محمد جمال الصف السادس مدرسه الشهيد احمد سعيد الجيزه رقم جلوس 192
عبدالله محمد جمال الصف الرابع رقم جلوس 216
نتيجة الجيزة لن تظهر عبر مواقع الإنترنت
نتيجه سته ابتدائي
أين بيانات الطالب؟؟
نتيجة تالتة ابتدائي أيمن ياسين عرفات الفار٣٥٠
محافظة أية
نتيجه الصف الخامس الابتدائي
يوسف اسامة جمال عليوة
الصف الثاني
229
لمعرفه النتيجه للصف الثاني الابتدائي النصف الثاني للطالب يوسف عمر حسن مدرسه المقطم للتعليم الاساسي رقم الجلوس 244
اكتب الرقم القومي يا عمر
بسلمه محمد السيد حمود الرقم 14
راويه محمد فتحي فرج 56 ٦/٦
نور فتحي الصاوي مبروك ٣٥٨
نتيجه الطالبه إسراء محمود مخيمر مخيمرالصف الثاني الابتدائى
معرفة نتيجة صباح محمد مصطفي
الصف السادس الابتدائي
مدرسة طه حسين
رقم الجلوس٤٢٦٦
محمد محسن محمد عبد المحسن
الصف الربع الابتدائي
رقم الجلوس 805
درجات الطالبة سلمي مصطفى جمعة محمود الصف السادس الابتدائي رقم الجلوس ٢٩٩
معرفة درجات الطالبة سلمي مصطفى جمعة محمود للصف السادس الابتدائي من مدرسة الشيماء الابتدائية برقم جلوس ٢٩٩
درجات الطالبة سلمي مصطفى جمعة محمود الصف السادس الابتدائي رقم الجلوس ٢٩٩
درجات الترم الاول للطالبة سلمي مصطفى جمعة محمود برقم جلوس ٢٩٩ للصف السادس الابتدائي من مدرسة الشيماء الابتدائية
شهد على ابراهيم
بالرقم القومى. 30804010101561
محمد.مسعود.محمود.مصطفي.شريف.رقم.الجلوس.2039.محافظة.القاهرة.
نتيجة الصف الخامس الإبتدائي الترم الأول بمدرسة الفاروق عمر بقرية المرج الجديدة بالقاهرة
سيف عبدالرحمن محمدالدسوقي
الصف الخامس
5868
معرفة نتيجة الطالب عبد الغني اشرف رمضان جاد للصف الخامس الابتدائ مدرسة العميد محمد فوزى
رقم الجلوس 728
معرفه نتيجه الطالبه
سما هيثم عيد محمد احمد
الصف السادس الابتدائى
مدرسه الناصريه
رقم الجلوس 6049
معرفه نتيجه الطالب ايهاب توفيق حسني الخامس الابتدائى مدرسه مصطفى كامل رقم الجلوس ٥٠٤٨
معرفة نتيجة الطالب سيف الدين أحمد أحمد حسن للصف الخامس بمدرسة المستقبل التجريبية 12 رقم الجلوس 514
معرفة نتيجة الطالبة ريتاج احمد أحمد حسن الصف الثالث الابتدائي مدرسة المستقبل التحريبية 12 رقم الجلوس 363
نتيجة الطالبة ريتاج أحمد أحمد حسن الصف الثالث الابتداءى رقم الجلوس 363 بمدرسة المستقبل التجريبية 12
نتيجه الطالب عبدالرحمن أحمد سعد السادس الابتدائي رقم 1428 مدرسة المستقبل السعيد الخاصة
معرفة نتيجة الطالب عادل شريف مدرسة خالدابن الوليد حلوان للصف الاول الاعدادى رقم الجلوس 240
معرفة نتيجة الطالب عمر شريف مدرسة عراب غنيم حلوان خمسة ابتدئى رقم جلوس 1667
معرفة نتيجة خمسة ابتدائى ترم الاول مدرسة عراب غنيم للطالب عمر شريف رقم الجلوس 1667
نتيجه الصف الرابع الابتدائي الترم التاني
الاسم محمدفرج شعبام الصف السادس الابندائي رقم الجلوس 6204
معرفة نتيجة جنات احمد سمير الصف الثالث الابتداءى مدرسة الشهيد ع الخالق نبيل القاهره رقم الجلوس3265
مهند عادل الغريب علام حسن رقم الجلوس 270 مدرسه براعم المستقبل
مهند عادل الغريب علام حسن 270
نتيجه تلاته التدائى الترم الاول القاهره مدرسه النزهه الخاصه بشبرا مصر دميانه عماد جميل
رقم الجلوس ٣٢
لوجين تامر محمد حسن تلاته ابتداءي مدريه الحريه القاهره الجديده رقم الجلوس 381
هيلانه روماني الصف السادس الابتدائي رقم الجلوس 2004
صباح سامح جاد محمود عبدالعليم البساتين مدرسه نجيب محفوظ. رقم الجلوس ٨٣٢
صباح سامح جاد محمود عبدالعليم رقم ٨٣٢
رحمه محمد احمد علي رابعه ابتدائي الترم الاول القاهره مدرسه الخطيب الخاصه بالزيتون
محمد عماد الدين !/7750/للصف الخامس
الاسم-ملك وليد ابراهيم احمد
الصف-الخامس
رقم الجلوس-1146
المدرسة-يوسف السباعي التجريبية لغات
محمد ممدوح عبد السلام.الصف السادس الابتدائي.رقم الجلوس:١٩٨٨
روضه عبد العزيز رقم جلوس ٣٠٩٩ مدرسة كلية البنات الزمالك
معرفه نتيجه ثانيه ابتداءى الترم الاول اداره غرب القاهره مدرسه النيل التجريبيه
جنى صابر محمود علام
رقم جلوس ٤٦
نتيجه الصف الثانى الابتداءى مدرسه النيل الرسميه لغات ادره غرب القاهره رقم جلوس ٤٦
معرفة نتيجة رابعة ابتدائي الترم الأول
مدرسة القدسى الخاصة بعين شمس
رقم الجلوس 559
بافلي جوزيف محروس الصف الثاني الابتدائي تجريبي مدرسة الترعة رقم الجلوس 17
محمد حسن محمد حسن الصف الخامس رقم الجلوس 1927
محمد حسن محمد حسن الصف الخامس اﻻبتدائ رقم الجلوس 1927
ساره ايهاب محمد لطفي سنه تالته ابتدائي رقم الجلوس ٣٩٣
ساره ايهاب محمد لطفي ٣٩٣
عادل مكرم لطفي
الاسم حبيبه متولي مختار
الصف السادس الابتدائي
رقم الجلوس ١٣٦٦
يوسف محمد محفوظ عبد الراضي ١٥٤
معرفه نتيجه ثلاثه ابتدائي مدرسه الخليل ابراهيم محافظه القاهره
يوسف محمد محفوظ عبد الراضي ١٥٤
نتيجه الصف التاني الابتدائي الترم الاول القاهره مدرسه رفعت التجريبيه الابتدائيه لغات رقم الجلوس 2011
يوسف محمد محفوظ. ١٥٤
نتيجه الصف الثاني الابتدائي اسماعيل هاني اسماعيل عبد الفتاح ورقم جلوس 2011
814
معرفة نتيجة الصف الثالث الابتدأي مدرسه المشاعلة حبيبة منصور احمد عبدالباقي
ميرنا محمد عنتر عبدالجليل
الصف الثالث الابتدائي تجريبى
رقم الجلوس 274
زياد احمد محمد سيد
الصف الخامس 548
فليب
معرفه نتيجه سادس ابتدائي لسنه ساعه باسم عمر مصطفى رمضان عطا الشامى رقم الجلوس 959
عمر مصطفى رمضان عطا رقم الجلوس 959 محافظة القاهرة ساته ابتدائي
507 القاهره
ياسين ايمن عبد السلام
رقم الجلوس 873
مدرسه الشهيد عمرو عبد الخالق القصير
الصف الثالث الابتدائي مدرسة براعم المستقبل مسائي محمد وليد فريد محمد
بسمله محمد كرم نااجى عزب
529 محافظه القاهره
فاطمه محمد محمد مدرسه ابن رشد الخاصة رقم الجلوس ٨٢
منه عماد محمود ملازم الصف الثاني الابتدائي الترم الاول برقم الجلوس ٣٨٣محافظه القاهره مدرسه الشيماء الابتدائيه المشتركه
مريم السيد احمد 702 مدرسه فاطمة الزهراء القاهرة
انا عاوز اعرف النتيجه لو سمحت أعرفها وكاتبهاهنا الرقم الجلوس 194 لجنه 9 محافظه القاهرة
النتيجه هي العربي 81 من مائة الحساب ملحق العلوم 100 من 100 الدرسات ملحق الدين 60 من 100 الإنجليزي ملحق وشكرا😯
عبد الظاهر احمد عبد الظاهر سنه خامس ابتدائي رقم الجلوس 5053
شروق سيد عبد الرحيم رقم الجلوس 612 القاهرة مدرسة،الشهيد وليد.عبد السميع الصف الخامس.الابتدئي
سلمي مدرسه التجربيه المطورة الصف الثالث الابتدائي 361دمياط
مدرسة التجربيه الابتدائية المطورة دمياط سلمي محمد محمد عبد الرازق محمد رقم الجلوس 361
حبيبه خلف على ابراهيم
رقم الجلوس
130
عبدالرحمن حسن عبدالمعز
5060او6050
محفظة القاهرة
عايز اعرف نتيجتى بالاسم ورقم الجلوس أحمد رجب ورقم الجلوس 238 لجنه 14 محافظة المنيا
مش عارف
روان ابراهيم حسين ابراهيم سليمان 470 الصف السادس القليوبية
مدرسة المستشار محمد نور الدين عويس الشقرفي
نور الدين محمد فاروق
رقم جلوس 6062
الصف السادس الابتدائي
نور الدين محمد فاروق
رقم جلوس 6062
محمد عصام محمد حسين 209
يوسف مصطفى احمد يوسف رقم الجلوس٣٦٩ مدرسه الشهيد على نجم المطريه القاهره الصف الثانى الابتداءى
جنى احمد محمد عطيه الصف الخامس الابتدائي رقم الجلوس 5127
زياد وليد فتحي الصف الثالث رقم 315
الاء وليد فتحي الصف الرابع رقم 486
مازن شمندى عبد الفتاح ١٥٧٥
مصطفى محمود جميل مدرسة كفر الشيخ إبراهيم بمحافظة المنوفية رقم الجلوس ٤٠
نغم ناصر سلطان لملوم
هيلانة هانى مكرم الصف الرابع الابتدائي رقم الجلوس 1027
مبروك..مبروك
محمد احمد عبد المجيد 1177
منصور ممدوح صابر محافظة الفيوم رقم الجلوس 879
منصور ممدوح صابر 879
علي حامد علي محمدعلي ٥٠٨٨
الف مبروق 1000
اعصابنا تعبت والله رقم جلوس 911/الاسم اياد ايمن محمد /الصف السادس
عمرو السعيد فتحى المزاحى ١٢٠سنه سته
مها شريف العربي 6178
مريم مصطفى احمد عيسوى 268
منةالله عزت عبدالله 6670
ساره صبري محمد
907
هاني سمعان لظمي ذكري رقم الجلوس ٣٦٥ للصف السادس مدرسة جبل المقطم الخاصة منشيه ناصر
محمد عصام حسني زغلول
رقم الجلوس 1050
بسمه باسم محمد محمود مدرسه احمد عرابي رابعه ابتداكي
اريد نتيجه الصف السادس الابتدائي محافظه سوهاج رقم الجلوس ١٦٣
علاء محمد احمد عبده حجازي
رقم ااجلوس ٤٠٥٥
المدرسه المستقبل١
السنه رابعه اول
مدرسه الرشاد الابتدائيه
شكر ابراهيم شكر
١٢١١٧
مدرسة اتحاد الجمهوريات
ادارة وسط التعليمية
اناللالا
ةىهبيخهحخصحخمةنرم لاجالد تلحجز بلحين
شروق نصر محمد سيد
651
مريم مصطفى احمد عيسوى عبدالسلام 268مدرسة بلال الابتدئية بنين
بسمله ناصرمصطفي عمران
9910
محمد حسن محمد مصطفي ابو نوفل 93
معرفه نتيجه رابعه ابتداءى الترم الاول القاهره
مدرسه الشهيد على نجم المطريه سلمى مصطفى احمد يوسف
معرفة نتيجة الطالب عمر شريف للصف الخامس الابتدئى مدرسة عراب غنيم حلوان رقم الجتوس 1667
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 العام الدراسي الثاني بالاسم ورقم الجلوس ورد علي التعليق الان وحالا وعاجل
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