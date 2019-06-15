نتائج المتوسط الجزائرية من خلال رابط الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات برقم السجل

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز على الدوام نجوم مصرية،في جميع الولايات الجزائرية كل عام وأنتم بخير، يسعدنا أن نكون معكم اليوم ومن خلال هذا المقال عن نتائج المتوسط في الجزائر، التي ينتظرها مئات الآلاف من الطلبة والطالبات في الجزائر، وأزداد البحث خلال الفترة الحالية على نتائج المتوسط، ونحن من خلال موقعنا نقدم لكم أبسط الطرق لمعرفة النتيجة، ونتمنى أن ينال المقال على رضائكم .

أعلنت وزير التعليم الجزائرية”عبد الحكيم بالعابد” أنه تم بدأ الامتحانات للمتوسط 2019 يوم 28/5/2019 وانتهت يوم 30/5/2019، وأدى 595895 طالب وطالبة الامتحانات، وبمجرد الانتهاء من الامتحانات بدأت على الفور عملية تصحيح الإجابات ورصد والتدقيق في الدرجات، لإعطاء كل طالب حقه ولا يضار أي طالب نتيجة خطأ في الرصد .

موعد إعلان نتيجة المتوسط الجزائرية 2019

يترقب الطلبة والطالبات في جميع الولايات الجزائرية إعلان نتيجة شهادة المتوسط الهامة، وبناء علي تصريحات السيد /عبد الحكيم بالعابد وزير التربية والتعليم، أن النتائج قد تم ألانتهاء من تصحيحها ويتم ألان اعتمادها بصورة نهائية، لرفعها على الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

طريقة أستخراج نتيجة المتوسط 2019

سوف يتم الأعلان عن النتائج لشهادة المتوسط 2019 في ولايات الجزائر المختلفة، في توقيت واحد اليوم أو على أقصى تقدير الأيام القليلة القادمة من خلال الروابط التالية.

رابط موقع نتائج الجزائر للتعليم المتوسط

الصفحة الرئيسية لوزارة التربية والتعليم

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وفي نهاية المقال تتمنى أسرة نجوم مصرية، النجاح والتفوق لجميع الطلبة والطالبات في الجزائر.

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