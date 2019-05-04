رابط نتائج الصف الرابع الابتدائي 2019 برقم الجلوس الترم الثاني روابط استعلام مباشر جميع المحافظات عبر رابط مواقع مديرية التربية والتعليم

نتائج الصف الرابع الابتدائي 2019 الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2018/ 2019 كل المحافظات حيث إننا نترقب معكم متابعينا موعد ظهور نتائج الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني، هذا وقد تقدم طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني منذ عدة أيام، وقد تم رفع حالة الاستعدادات القصوى بالمنازل حتى يتم الاستعداد بشكل كبير للامتحانات.

نتائج الصف الرابع الابتدائي 2019

ومن المعروف أن الصف الرابع الابتدائي هو أحد أهم الفصول الدراسية في حياة الطالب العلمية، فهو يقوم بدراسة كلاً من مادتي العلوم، والدراسات للمرة الأولى، مما يضع الطالب في موقع صعب، فهو يقوم بدراسة مادة لأول مرة، كما أن عدد المواد الدراسية يزيد عليه مما يدفعه لبذل جهد اكبر في الاستذكار، ومن المتوقع أن تظهر النتائج خلال أيام قليلة.

روابط استعلام نتائج الصف الرابع الابتدائي 2019

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم المصرية على أنه فور انتهاء الطلبة والطالبات من أداء كافة اختباراتهم تم إرسال كراسات إجابات الطلبة والطالبات للكنترول لمباشرة أعماله من تصحيح ورصد الدرجات، وفور أن يتم الانتهاء منها سيتم إرسال النتائج الخاصة بالإدارات التعليمية لكل محافظة بعد اعتمادها من الوزارة ومحافظ كل محافظة، ليتم رفعها على مديريات التربية والتعليم وعرضها للطلبة والطالبات، ويمكن الاستعلام عن النتائج فور ظهورها باستخدام رقم الجلوس واسم الطالب من خلال رابط المحافظة التابع لها:-

نتيجة ابتدائية القاهرة

نتيجة ابتدائية الإسكندرية

نتيجة ابتدائية الجيزة

نتيجة ابتدائية القليوبية

نتيجة ابتدائية المنيا

نتيجة ابتدائية المنوفية

نتيجة ابتدائية الشرقية

نتيجة ابتدائية كفر الشيخ

نتيجة ابتدائية البحيرة

نتيجة ابتدائية الغربية

نتيجة ابتدائية الدقهلية

نتيجة ابتدائية الإسماعيلية

نتيجة ابتدائية قنا

نتيجة ابتدائية أسيوط

نتيجة ابتدائية أسوان

نتيجة ابتدائية دمياط

نتيجة ابتدائية الأقصر

نتيجة ابتدائية مرسى مطروح

نتيجة ابتدائية السويس

نتيجة ابتدائية البحر الأحمر

نتيجة ابتدائية شمال سيناء

مع خالص تمنياتنا بالنجاح والتوفيق للجميع.

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