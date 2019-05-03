“موعد” نتائج الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2019 برقم الجلوس لجميع المحافظات- بوابة التعليم الأساسي

نترقب معكم موعد إعلان نتائج الصف الرابع الابتدائي 2019 الترم الثاني محافظة القاهرة والقليوبية والإسكندرية والشرقية والبحيرة والمنوفية وجميع المحافظات، حيث انطلقت امتحانات نتائج رابعة ابتدائي 2019 نهاية العام، في أغلبية المحافظات نهاية شهر أبريل، ومن المقرر انتهاء امتحانات أخر العام خلال منتصف الأسبوع القادم، كما من المتوقع أن يتم إعلان نتائج الابتدائية لعدد من المحافظات عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي وموقع وزارة التربية والتعليم، وخاصة محافظة القاهرة، وسيتم عرض روابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2019 حال رفعها.
نتائج الصف الرابع الابتدائي 2019
يترقب جميع طلاب رابعة ابتدائي نتائج الصف الرابع الابتدائي 2019 الترم الثاني، فور الانتهاء من امتحانات نهاية العام في جميع المحافظات، من أجل معرفة حصيلة تعبهم ومذكرتهم طوال العام، والاستمتاع بإجازة الصيف والاستعداد جيدا للعام الخامس الابتدائي، ولهذا سننشر روابط نتائج المرحلة الابتدائية 2019 بالاسم لجميع الصفوف في حال توافرها.
حيث من المقرر أن يخوض طلاب رابعة ابتدائي أن امتحانات جميع المواد (اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية والدين)، خلال نهاية الأسبوع الماضي بجميع المحافظات، وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة أكدت أن الامتحانات ستكون مباشرة ولم تحمل أي أسئلة من خارج الكتاب المدرسي.
- يمكنك كتابة رقم الجلوس والاسم في تعليق أسفل الخبر وسيتم الرد بنتيجة الصف الرابع الابتدائي فور اعتمادها، في حال رفعها على مواقع الأنترنت.
نتيجة رابعة ابتدائي 2019
حيث تعد نتائج الصف الرابع الابتدائي الترم الأول، من أهم النتائج التي تشغل بال جميع الطلاب وأولياء الأمور، ولهذا فأن موقع نجوم مصرية يرصد جميع أخبار نتيجة رابعة ابتدائي 2019 لجميع المحافظات، في إطار حرص الموقع على نشر نتائج الابتدائية، سواء كانت نتائج الصف الخامس الابتدائي أو نتائج الصف السادس الابتدائي بعد أن أصبح سنة نقل عادية.
كما سيقوم الموقع بوضع روابط نتائج الصف الرابع الابتدائي الترم الأول برقم الجلوس من خلال هذا التقرير، في حال أن تم رفعها على مواقع الأنترنت، حيث من المقرر أن يتم توزيع نتائج رابعة ابتدائي الترم الأول على جميع المدارس بالمدريات التعليمية فور أن يتم اعتماد نتائج الطلاب من جانب كل محافظ.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي جميع المحافظات
نتابع من خلال هذا التقرير أخبار إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي نهاية العام 2019 جميع المحافظات، حيث سيتم توفير نتائج رابعة ابتدائي بالاسم في جميع المدارس فور اعتمادها.
- نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني محافظة القاهرة.
- نتيجة رابعة ابتدائي الإسكندرية 2019 نهاية العام.
- نتائج رابعة ابتدائي الجيزة 2019 الترم الثاني.
- نتيجة الصف الرابع محافظة المنوفية 2019 نهاية العام.
أخبار ظهور نتائج رابعة ابتدائي الترم الأول
- سيتم في هذا التقرير رصد أخبار ظهور نتائج الصف الرابع الابتدائي 2019 الترم الأول لحظة بلحظة ترقبونا.
- انتهي طلاب الصف الرابع من أداء امتحانات الترم الأول بأغلبية المحافظات.
- لم تسجل امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول، أي شكاوى من جانب الطلاب، ومن المتوقع إعلان نتائج رابعة ابتدائي خلال بداية الأسبوع القادم.
- أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه لم يتم تسجيل أي شكاوى من جانب طلاب المرحلة الابتدائية بجميع الصفوف.
- تواصل مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات أعمال تصحيح نتائج رابعة ابتدائي 2019.
- من المتوقع اعتماد نتيجة رابعة ابتدائي الترم الأول 2019 خلال الأسبوع القادم.
- ننتظر مع طلاب الصف الرابع الابتدائي الترم الأول لحظة اعتماد نتائج الامتحانات قريبا.
- لم يتم اعتماد نتائج رابعة ابتدائي لجميع المحافظات حتى الآن.
- ترددت أنباء أنه سيتم ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم بجميع المدارس خلال الأسبوع القادم.
- أوشكت المدارس على الانتهاء من تصحيح نتائج رابعة ابتدائي الترم الأول، ونترقب اعتماد النتائج الأسبوع القادم
- من المقرر إعلان نتائج الصف الرابع الابتدائي خلال الأيام القليلة القادمة.
- أكدت أنباء أنه سيتم توزيع نتائج الصف الرابع الابتدائي بالاسم بالمدارس لعدد من المحافظات خلال الساعات القادمة.
- من المقرر أن يتم توزيع نتيجة رابعة ابتدائي بالاسم بجميع المدارس الأسبوع القادم في القاهرة والجيزة.
التعليقات
عبدالخالق شعبان علي الصياد/رقم الجلوس 72
حبيبةسعداحمدسعد منصور الصف الرابع الابتداءى مدرسة عمربن العاص التبين الرقم القومي 308131015143
بعدازنك ممكن تجيبيلي النتيجة صاحبيتي الاسم حبيبة سعداحمدسعد منصور رقم القومي 308131015143 المدرسة عمربن العاص بالتبين ابتداءى الصف الرابع معلش انهارد درورى الجمعة 3\8
نتيجة الابدائى سنه ربعة محاظة السويس الاسم ايسن اسماعيل محمد اسماعيل
عبير وائل فاروق -عمروبن العاص-٣٠٨١١١٣٢١٠٣٥٢٩
رابعة إبتدائي – ترم أول – مدرسة أحمد عرابي – دار السلام – القاهرة
أنا أريد أن أعرف النتيجة
مصطفي حسام فضل على رقم الجلوس ١٠٠٢مدرسه نور الضياء المرج
ريهام خالد رمضان عبدالله رقم821
احمد محمد سامي جمال الدين
رقم الجلوس ١٣٢
الصف الرابع الابتدائي
مدرسه ازهار الدلتا لغات الخاصه بالقليوبيه
احمد محمد سامي جمال الدين
رقم الجلوس ١٣٢
الصف الرابع
مدرسه ازهار الدلتا لغات الخاصه بالقليوبيه
نتيجه الصف الرابع الابتدائي 2019محافظه قنا مدرسه الصديق أبوبكر الإبتدائي رقم الجلوس ٤١٧الاسم خالد محمد كعروب عبدالله
نجاح
روان-رضا-54
الاسم رودينا محمد فوزي
الصف الرابع
رقم الجلوس٨٦٢
عمر ابن الخطاب قليوبية
يوسف محمد عبد الحميد عماره سليمان
رقم الجلوس 4138
مدرسة الملك فهد مدينة نصر
الاسم محمد عمرو محمد المدرسة عبد المنعم السعودى المحافظة الجيزة رقم الجلوس 4303
ناديه ياسر زكريا اسماعيل
الصف الخامس
مدرسه عمربن الخطاب
يحي ياسر زكريا اسماعيل
مدرسه عمربن الخطاب الهرم
محمد احمد ناجي عامر رقم الجلوس١٣٦٢
نورهان عادل حامد محمد / الرقم القومي 30903220500882 / مدرسه حمامات حلوان الابتدائيه المشتركه بمحافظه القاهره / رقم الجلوس 197
الاسم\ مريم محمد حزين محمود ورقم الجلوس \718 ومدرسة مجمع الخصوص
الاسم ايمان طه احمد االباز
الصف الرابع الابتدائي
رقم الجلوس ٤٧٨
الهام طارق السيد السيد
مدينه الشروق مدرسه انس ابن مالك للغات
الرقم القومي 30804020104941
الاسم مرفت غنيم محمد سالم الصف الرابع الابتدائي محافظة الجيزة رقم الجلوس 2103
ريهام السيد هاشم سعيد هاشم
مدرسة محمد عبده ادارة الساحل
رقم الجلوس٤٣٨
الرقم القومي ٣٠٩٠٧٢٤. ٠١٠٠١٦٩
الاسم هنا سيد محمد حسن محافظة القاهره رقم الجلوس 815. مدرسه الشعراوي بالخصوص الاسم ذياد شريف عربي محافظة القليوبية رقم الجلوس 135 مدرسه الخلفاء الراشدين
نوران ياسر سمير محمدرقم الجلوس 226 مدرسة صهيب الرومي الابتدائيه بمدينة السلام محافظة القاهره
الاسم / احمد رجائى عبد الراضى
المحافظة / الجيزة
المدرسة / حسين الشافعى ب ف 2 الرسمية
رقم الجلوس / 531
الاسم/رحمه احمد عبد الغني عبد الفتاح رقم الجلوس/532 المدرسه /المستقبل الرسميه المتميزه لغات 8 المحافظه/ القاهرة الرقم القومي /30801040102849
ايه جابر مغربى مصطفى 549 محافظه البحر الاحمر الصف الرابع الابتدائى
بيمن عماد شكرى509
علي علوي الصغيرعبداللة رقم الجلوس 164 مدرسة النصر محفاظة القاهرة
جومانا احمد سيد
محافظه القاهرة
مدرسه الزمالك للبنات
رقم الجلوس ٨٥٠
برجاء الرد
شهد مصطفى طه حجازى السىيد
رقم الجلوس 120 مدرسه الشهيد احمد خليفه بنات
بسمله محمد مصطفى عبدالعزيز امين
رقم الجلوس447
مدرسة جاردن سيتى الرسمية للغات
محافظه القاهره
بسملة عوض محمد فرحات
رقم الجلوس 450
مدرسة ناصر الإبتدائية
مركز مطوبس
محافظة كفر الشيخ
بسملة عوض محمد فرحات.رقم الجلوس450 الصف الرابع الإبتدائي مدرسة ناصر الإبتدائية بمركز مطوبس محافظة كفر الشيخ
احمد عبدالعزيز جمعه رقم جلوس 503 مدرسه محطه شمال القاهره
رحمة عبد العزيز السيد محمود الهلالي رقم الجلوس 1027مدرسة الطحان المرج سنه رابعة
انا روبير اشرف فخري في مدرسة دي لاسال الفرير بالظاهر
خديجه محمد عبد الرؤوف
الصف الرابع الابتدائي
مدرسة الخبيرى ف 1
رقم الجلوس 152
ياسين طارق محمد رفعت مدرسة الارومان الخاصة عربي الهرم رابعه ابتدائي
زياد أحمد همام أحمد
رقم الجلوس، ٤٠٩
مدرسه الرياض الحديثه الخاصه
محافظه القاهرة
محمد كمال ابراهيم ابو النجا. الصف الرابع الابتدائى
رقم الجلوس ٣٨١ مدرسة مجمع السعيد بالخصوص القليوبية
محمد ايمن حسين مدرسه حمامات حلوان ابتداءي رقم الجلوس ٩٩
احمد ياسر مصطفي عطية رقم الجلوس 1222 مدرسة محمد فريد القاهره المعادى
محمود محمد
ملك الأمير على رقم الجلوس ٣٦٠ مدرسة عزيز اباظة مدينة نصر الصف الرابع الابتدائ
الاسم محمد شريف محمد مصطفي
الصف رابعه ابتدائى مدرسه الاندالس بمغاغه
رقم الجلوس ١٨٣
احمدهيثم شوقي
نورهان اشرف محمدعبدالحافظ رقم الجلوس ٧١٠
صياء عبد الخالق محمد على٧٥ الصف الثالث
محمد خليل احمد مدرسة جمال عبد الناصر رقم الجلوس ٥٠٧
781
ابراهيم غريب محمد فهمي رقم الجلوس 8 مدرسه عمر بن عبد العزيز المشتركه شرق شبرا الخيمة
الاسم ملك ولىد ابراهىم رقم الجلوس301الامدرسة اسماءبنت ابى بكرشبرا الاخىمة
الاسم/هند ايمن محمد عبده البيلي
رقم الجلوس/832
مدرسه الشهيد. عبد المنعم ياض
محافظه القاهره
محمد رضا ذين الدين محمد رقم الجلوس 1149 مدرسة اللغات الرسمية بسوهاج
محمد محمد ابراهيم على
فارس عصام عبدربه مدرسه الكابلات الابتداءيه رقم الجلوس ٤٢٦١ الصف الرابع الابتداي محافظه القليوبيه
فارس عصام عبدربه مدرسه الكابلات الابتداءيه رقم الجلوس ٤٢٦١ الصف الرابع الابتداي
جهاد محمود فرحات سليمان
الصف الرابع
مدرسة الشهيد أحمد عبد العاطي فرحات
كفر الشيخ – بلطيم – الساحل القبلي – الوهابية
رقم الجلوس 425
شروق محمد مختار ٢٨٩
محمد عاطف عبدالمنعم كمال رقم الجلوس 4343 مدرسة الكابلات محافظة القليوبية
ريناد اسامه سمير
محمد احمد شكرالله منصور على رقم الجلوس 4269 الصف الرابع الابتدائى مدرسة الكابلات الابتدائية ــــــــــــــــ ادارة شرق شبرا الخيمة
محمد علاء محمدالنجارمحمدالنجار
رقم الجلوس 65 مدرسه ابو بكر الصديق العامريه الاسكندرية
احمد على محمود الامام
رقم الجلوس ٣٦٧
مدرسه ميت سلسيل الابتدائيه
الصف الرابع الابتدائى
شروق محمد مختار الصف الرابع ٢٨٩
شروق محمد مختار الصف الرابع رقم الجلوس٢٨٩ مدرسه الشهيد ناصف الديب
نور سيد أحمد رقم الجلوس 391 مدرسة جمال عبدالناصر شبرا الخيمة
عصام حاتم مصطفى رقم الجلوس 341 مدارس السلام الخاصة
احمد ناصر خضرالرقم7279
شرين رضا محمد عبدالسلام. رقم الجلوس 178
الاسم شرين رضا محمد عبدالسلام. رقم الجلوس 178
لاسم شرين رضا محمد عبدالسلام
الاسم احمد اسماعيل السيد اسماعيل/ الصف الرابع الابتدائية مدرسه محطه شمال القاهره محافظه القاهرة/رقم الجلوس 501
محمد احمد حسن احمد…. رقم الجلوس 692 الصف الثالث الابتدائي مشتهر طوخ القليوبيه
حنين. محمد. فرج. البحيرة. رقم. الجلوس 99
أحمد نادى عاشور ابوفاخره
رقم الجلوس 510
حنين. محمد. فرج. البحيرة. رقم. الجلوس99
رقم جلوس ابني 323 واسمه يوسف محمد صحبي محافظه القاهره
زياد احمد عبد الحافظ
مدرسه الشهيد مصطفى نصار تجريبي
رابعه ابتدائي
رقم الجلوس ٤٠١٨
رقم جلوس بنتي 669
زياد احمد عبد الحافظ
رقم الجلوس ٤٠١٨
سنه رابعه ابتدائي
مدرسه مصطفى نصار
تجريبي
علاء حماده مدين العجمي رقم الجلوس 488 مدرسه ابو بكر شمال التحرير محافظه البحيره
عمار خالد محمد علي رقم الجلوس ١٤١٠٠ مودرن سكول احمد عصمت رابعه ابتدائي لغات
سما محمد جابر الاسكندريه
حبييبة منتصر محمد مرغنى ١٤٥ الصف الرابع مدرسة الخبيرى الابتدائية بالمعادى الادارة التعليمية بالمعادى محافظة القاهرة
حبيبة منتصر محمد ميرغنى ١٤٥ مدرسة الخبيرى الابتدائية بالمعادى الصف الرابع
اسراء محمد عبدالمنعم رقم الجلوس486
مدرسة زراعة ميت علوان
ادارة شرق كفر الشيخ التعليمية
عمر علي ايوب 1135
شروق محسن ابراهيم /737/الصف الرابع الابتدائي النكاريه الزقازيق
محمد رضاء ذنب الدين محمد 1149 مدرسة للغات الرسمية بسوهاج
محمد رضاء ذنب الدين محمد
عمر خالد عبد المنعم احمد السيد الازىق
الاسم /بسملة عزت حسن سيد احمد
رقم الجلوس /٤٥٢٣
مدرسة الكابلات الابتدائية الصف الرابع شبرا الخيمة
الاسم/ بسملة عزت حسن سيداحمد
رقم الجلوس/٤٥٢٣
الاسم كريم احمد محمود رقم الجلوس 422
سعد سامح سليمان
961
الاسم /حنان إبراهيم محمد عثمان رقم الجلوس/ 715.
محافظة/ القاهرة
الصف الرابع الابتدائي
سعد سامح سليمان
961
يوسف محمد فوزي عزب مدرسة كوم الاطرون طوخ قليوبيه
راقم الجلوس116
احمد اسامة محمد سنديون الابتدائية 3 رقم جلوس 116الصف الرابع
الا/فارس تامر.
الجلوس685
مريم احمد حسن مدرسه الشهيد علي صالح الاسكندري حي وسط ٦٠٩
اريد نتيجة رابعة ابتداءي رقم جلوسي 747 مدرسة ملحقة المعلمين الابتداءية بسوهاج
مدرسة الشهيد تامر أحمد رمضان رقم الجلوس 569
ملك ابراهيم كمال
محافظه الجيزه
13757
عاوزه اعرف نتيجة احمد عبدالرحمن احمد مدرسه الاشراف ادراة الساحل رقم جلوس ٤٠١ القاهره
احمد عبدالرحمن احمد مدرسة الاشراف شبرا الساحل رقم الجلوس ٤٠١
الاسم /مصطفي عبدالله عبدالعاطي السيد
رقم الجلوس ١٥٥
ايلاريه رامي فوزي/ مدرسه الدايلفراند بالظاهر القاهره
رقم الجلوس ٢٠٤
ايه محمد محمد البدراوي شريف الصف الرابع رقم الجلوس 9 مدرسة البسطويسي محافظه دمياط
عادل اشرف عطيه سرحان محافظه الغربيه مركز زفتي مدرسه الشهيد محمد رضا سلمان رقم الجلوس 125
أي صف يا فندم
الاسم : ملك تامر محمد محمد
رقم الجلوس : 4181
مدرسه : الحي العاشر التجريبيه لغات
٤٣٤
حضرتك محافظة أية وأي صف
عبدالرحمن حسن صابر محمد السيد رقم الجلوس ٤١٨
محمد احمد خليفه مرسي
4375
مدرسه عمر مكرم
سلمى عوض حسين عيد رقم الجلوس 4704 مدرسة الكابلات بشبرا الخيمة محافظه القليوبيه
عمر حماده عنتر كامل ..رقم الجلوس 4234
عمر حماده عنتر كامل .رقم الجلوس 4234
،مدرسه الكابلات شبرا الخيمه ثاني
كيرلس هيثم.كمال عبد الفتاح. رقم 436 من الفقاعى محافظة المنيا مركز ابو قرقاص
الاسم يوسف محمد عبد الوالي رقم الجلوس ١٥٧٢ محافظة القاهره
محمد سمير احمد جبر
عمر حماده عنتر كامل
رقم الجلوس 4234
يوسف ياسر السيد قطب عثمان رقم الجلوس ٢٩٢بمدرسه ابو بكر الصديق بدسوق
يوسف ياسر السيد قطب عثمان رقم الجلوس ٢٩٢ بمدرسه ابو بكر الصديق بدسوق
مني محمد جلال الرقم ٤٥٠٢ مدرسة البسلقون
الاسم سلمى ياسر عبد الله رقم الجلوس 633
محمد خالد صلاح عبد المنعم رقم الجلوس4158مدرسه الجيل الجديد اداره المرج الصف الرابع
شهد صابر منصور محافظه الشرقيه ترعه البطيخ مدرسه الشهيد عبد المجيد الحسيني الصف الرابع الابتدائي رقم الجلوس 275
شهد نصر الدين محمود.198. مدرسة الدسوقي الإسلامية الخاصة. الصف السادس الابتدائى
الإسم-شهد نصر الدين محمود رقم الجلوس198
مياده محمد يسري عبدالجواد إسماعيل
558
نورا محمد صلاح /الصف الرابع /رقم الجلوس 1029/محافظه الجيزه/مدرسه المناشي القديمه
نورا محمد صلاح /الصف الرابع /رقم الجلوس 1029/محافظه الجيزه
هبه محمد حميد محمد. مدرسه عمر بن الخطاب قليوبيه رقم الجلوس ٩٤٤ الرقم ١٤٠٠٠٤٧ وشكرا لسيادتكم
جاسمين جورج وجيه بقطر رقم الجلوس٩٧٠مدرسه خالدابن الوليد
حبيبه حامد بسيوني مراجع /رقم جلوس ٣٥٠ محافظة البحيره
محمودعبد الناصر كامل عبدالكريم ابرهيم محافظه الجيزه رقم. الجلوس1101
رقم الجلوس 288مريم ياسر محمد محافظة الشرقية
سهيله احمد صبرى احمد رقم الجلوس 588
الاسم/حبيبة ياسر شكري عبدة رقم الجلوس /29 اسم المدرسة /يوسف السباعى
هبه محمد حميد محمد. رقم الجلوس 944
ملك مهدي رقم الجلوس303 الغربية
الاسم/حبيبة ياسر شكري عبدة رقم الجلوس /29
الاسم :محمد عبد الغفار
مدرسه مدرن سكول الحلميه
رقم الجلوس :4130
محافظه القاهره
ماريا ناجي وديع مدرسة نتردام رقم الجلوس 630
الطالبة ااميرة مم
محمود حسام كمال طلحهالصف الخامس الأبتدائى
مدرسة الفاروق الأابتدائيه
مدينة السادات محافظة المنوفيه
رقم الجلوس 150
فاطمه عبدالعاطي علي عبيد 157 قنا
ملك اسامة محمد عبد المقصود مدرسة ١٥مايو رقم الجلوس ١٩٣
جني عبدالحميدعبدربه دمياط مدرسه عمروبن العاص رقم جلوس25
مريم اشرف محمد منشاوى مدرسة انس ابن مالك جنوب الجيزة الصف الرابع الابتدائى رقم الجلوس 153
محمود حسام كمال مدرسة الفاروق الأابتدائيه
محافظة المنوفيه – مدينة السادات
رقم الجلوس 150
الاسم:حبيبة رامي جمال الدين يوسف عبدالله
محافظة القاهرة
مدرسه الانصار الابتدائية بعين شمس
رقم الجلوس :1801
مصطفى محمود رمضان حسن رقم الجلوس ٤٦٥ مدرسه مدينه فارس بالفيوم
الاسم عبدالرحمن سعيد. المدرسه. حافظ ابراهيم. اللجنه٥. ٧٦٥
الاسم/احمدمعتزحسن نصر/رقم الجلوس/437/اسم المدرسه/حورس الخاصه
الاسم /احمد سعيد رمضان سيد جاد الله. (رقم الجلوس )109. (الرقم القومى)30810240103474 (المحافظة) القاهرة. (المدرسة) الامام على بن ابى طالب الابتدائية بالمطرية. (المرحلة) الصف الرابع الابتدائى .
الطالب معاذ طارق ابو الحسن يس423الصف الرابع الابتدائي
علاء محمد احمد عبده حجازي
مدرسه المستقبل واحد
رقم الجلوس ٤٠٥٥
الاسم/حبيبة صابر محمدبدوى
رقم الجلوس/4122
محافظة/القليوبية
مدرسة الشهيدمحمد عشرى
ملك شريف رقم الجلوس227 بمدرسه كفر سليم ا
الصف الرابع الابتدائي محافظه البحيره
اريد نتيجة سامي حسن عرفات الصف الرابع الابتدائي مدرسة كوم الدربي محافظة الدقهليه
اريد نتيجة سامي حسن عرفات الصف الرابع الابتدائي مدرسة كوم الدربي
هاله عبد الرحمن محمد رق الجلوس 282 محافظة الجيزه بولاق الدكرور مدرسه 6اكتوبر شارع ناهيا
عبد الرحمن محمد صابرعبدالحميد457 مدرسة سيله الغربيه الابتدائيه محافظة المنيا مركز مطاي
عبد البديع احمد عبد البديع رقم الجلوس 449 المدرسة الشيخ محمد عبدة
نتيجة الصف الرابع الابداي عن حنبن عبده جابر محمد عبدالله 186
عبد البديع احمد ورقم الجلوس 449 مدرسة الشيخ محمد عبدة
ملك هانى مصطفى عبد الحميد
مدرسه نجيب محفوظ الابتدائيه
محافظه القليوبيه
رقم الجلوس ١٥١٦
لم تظهر نتائج الابتدائية
عبد البديع احمد عبد البديع رقم الجلوس 445 مدرسة الشيخ محمد عبدة
انا عبد البديع احمد عبد البديع ورقم جلوسى 445 وفى مدرسة الشيخ محمد عبدة
ر يهام اشر ف عبد الغفا رر قم جلو س 226
ر يها م اشر ف عبد الغفارمحمد رفم جلوس226 مدر سة 23 يوليو
226رقم جلو س رابعة ابتد ا ءى
ندى محمد حسن الطنوبى رقم الجلوس 570 بمحافظة الغربيه
ندى محمد حسن الطنوبى رقم الجلوس 570 ل محافظة الغربيه
مصطفى جمال مصطفى محمد علي رقم الجلوس 92 محافظة الأقصر معهد زرنيخ الابتدائي الازهري
مصطفى جمال مصطفى محمد علي رقم الجلوس 92 معهد زرنيخ الابتدائي الأزهري
١٠١١
محمد جلال حسن إبراهيم رقم الجلوس 81محافظة الشرقية بمدرسة مجمع الشهداء فى الزقازيق
منة الله احمد محمد عبدالقادر الجبالي رقم الجلوس٧٦٧ مدرسة النور الخاصة حدائق حلوان
مدرسة النور الخاصة منة الله احمد محمد عبد القادر الجبالي رقم الجلوس ٧٦٧
السلام عليكم أود اعرف نتيجة الطالبه
منه الله سيد نصر
رقم الجلوس 1077
محافظة الفيوم
هوارة عدلان
محمداحمدمحمد على رقم الجلوس ١٢٤ اداره وسط التعليميه مدرسه الشروق الابتدائيه نتيجه الصف الرابع الترم الاول
رانيا خالد السيد محمد الفقي رقم الجلوس 450مدرسة سيدي غازي الجديدة بمحافظة البحيرة
اياد طلال عبد العزيز احمد رقم الجلوس :312
يوسف محمدرضا احمد
مدرسه احمدقدری رقم۳
کفرالحمام
رقم الجلوس۷۷
احمد حامدين محمود عبدالله
محافظة القاهرة
الصف الرابع
رقم الجلوس 401
الرقم القومي 31002038801016
يوسف أشرف الدسوقي مصطفي
مدرسه الريدانية الابتدائيه-محافظه الدقهليه
رقم الجلوس-٤٦٧
يوسف أشرف الدسوقي مصطفي
رقم الجلوس-٤٦٧
الطالب ابراهيم سالم عويس الصف الرابع رقم الجلوس 401
مدرسه الهدي والتسامح بمشال
رقم الجلوس 401الصف الرابع الطالب ابراهيم سالم عويس
روان تامر محمد رقم الجلوس 112
سجا وحيد شحاته مرزوق مرس رقم الجلوس ٥٨٧
الاسم:محمد مجدى مرعى
رقم الجلوس : ٨٤٨
محافظة :كفر الشيخ
زياد رقم الجلوس ٤٠٤٧
زياد رقم الجلوس٤٠٤٧
ليان محمد ابراهيم رقم الجلوس 776 لجنة 19
355 سعيد محمد سعيد
محمد كامل محمد كامل 493
مدرسة دريه الحسين باسيوط
يوسف اسامة وفدي عبد الستار رقم الجلوس53
رضوي علي محمد الملقب
٩٧٤
فاتن فتح الله جمعة صبح مدرسه بندر فوة الصف الرابع الابتدائي ١٧٤
مريم وليد السيد محروس رقم ٦٤٦ الصف الرابع الابتدائي
مريم وليد السيد محروس الصف الرابعرالابتدائي محافظة الاسكندرية رقم ٦٤٦
عبد الرحمن محمد بدري السيد
رقم الجلوس 553
مدرسة نجع النجار الابتدائيه الجديده
جنى ماجد احمد حلمى ادارة العاشر من رمضان رقم جلوس 98
اروى محمد جمال ناصر
محمد سليم محمد سليم
رقم الجلوس 83
مدرسه ابويط الجديدة
الاسم/نور عماد الناظر
رقم الجلوس/٤٥٥
محافظه/ سوهاج
مدينه/ جرجا
مدرسه/ الجلاء الخاصه (دباح)
اسماعيل حسن عواض رقم الجلوس 443
مدرسه د/محمد البرادعي الاسم محمد محمود محمد رضوان احمد رقم الجلوس /4222
احمد عيد سعيد علي حسن
هنا عز الدين احمد زايد.. رقم الجلوس 4485 مدرسه بيبي جاردن للغات بحلوان.. الصف الرابع الابتدائي.. الرقم القومي 30808310102867
هنا عز الدين احمد زايد. رقم الجلوس 4485 مدرسه بيبي جاردن للغات بحلوان
عائشه اسلام مجدي رقم الجلوس 715
محمد السيد محمد الشيخ هاشم رقم الجلوس 706 مدرسه الشبراوين الابتدائيه المشتركة محافظة الشرقية الصف الرابع الابتدائي
عهد محمد رقم الجلو س 585
عهد محمد رقم الجلوس 585
ياسمين مرسي محمد بيومي مدرسة طارق بن زياد. رقم الجلوس ٣٠٠
ياسمين مرسي محمد بيومي رقم الجلوس ٣٠٠
ياس
ياسمين مرسي محمد بيومي رقم الجلوس ٣٠٠
حبيه وليد رمضان حجازي رقم الجلوس ٢٠٨
زياد تامر عبد الخالق السيد محافظة المنوفية مركزالباجور مدرسة مشيرف الابتدائية تعليم أساسي رقم جلوس562
جني احمد محمد احمد رابعه ابتدائي ٣٩مدرسه عمرو ابن العاص بالقليوبيه
جني سيد طه المحافظة القاهرة الصف الرابع رقم الجلوس ٧١٢
عبدالله حسن سيد احمد
رقم الجلوس١٩٩
محافظه الاسكندريه
مدرسه العامريه الابتدائيه
الإسم:نوران كارم عبد الظاهر عبد الحميد عبد السلام ، رقم الجلوس: ٥٨٣
احمد بكر عثمان محمود 74 محافظه الدقهليه
محافظه دمياط الجديدة نتيجه الصف الرابع الابتدائي الترم الاول مدرسة أحمد زويل ب الرسمية
الاسم .عمرو محمد عدلي .رقم الجلوس 710
حمد محمود عبد الظاهر محمد
٤٧٤
سلمى سيد عبدالصبور محمدالسيدرقم الجلوس43
الٱسم/عمارعاطف محمد محمد رقم الجلوس ٤٥. مدرسة الشهداء. محافظة الشرقيه
ريتاج سامح حسن سعيد مصطفي رقم الجلوس 700 بالاسكندريه مدرسه فلمنج
احمد عبد اللة محمد
رقم الجلوس 608 محافظة القاهرة
عرفات محمد عرفات محمد الصف الرابع رقم الجلوس ٩٥٠
جنات مرزوق كرم حلمى عبد الغني رقم الجلوس 4271
لم تظهر نتائج الابتدائية 2019 حتي الآن، سيتم الرد بالدرجات فور اعتمادها ترقبونا
احمد حسن حماده احمد رقم الجلوس 502محافظه الاسكندريه
ايوه هو
الاسم .عمرو محمد عدلي . رقم الجلوس 710 .المدرسه الشهيد احمد ابراهيم
١٨٦٢
محمد خالد موسى السيد. .مدرسة منشأة البدوى الجديده. ..رقم الجلوس 660…الصف الرابع الابتدائي
سما أحمد قطب محمد الصف الرابع رقم الجلوس 4105 مدرسه الشهيد مصطفى نصار الرسميه لغات محافظه القاهره
مدرسه حسين اسماعيل
رقم الجلوس 22
مدرسه حسين اسماعيل عطا
محافظه الغربيه
رقم الجلوس 22
منة الله محمد احمد 97 محافظة الاسكندرية
نتيجة شهادةالصف الرابع للطالبه ملك فرحات عطية عبدالمرضىورقم الجلوس هو 242
مهند زكريا جاد الرب محمد
328
محافظه الشرقيه
اداره منيا القمح
حنين عماد نبيل بعيص
رقم الجلوس ٤١٥٥
مدرسة محمد فريد الابتدائية بدمنهور
رقم الجلوس ٧٢٣
ادارة دسوق التعليمية
مدرسة النهر العظيم الابتدائية
الصف السادس الترم الاول
رقم الجلوس 113
ماري عماد حسني
963
سنة رابعة ابتدائي اسكندرية رقم الجلوس 425
نتيجة للصف الرابع الابتدئي الفصل الدراسى الاول مدرسة الصيفية الابتدئية المطورة رقم الجلوس 725
اريد نتيجة الصف الرابع الابتدائي ورقم الجلوس 72
ملك الششتاوي محمد الششتاوي ابو كلبه رقم الجلوس ٢٦٤ محافظه الغربيه
محمود هاني محمود ذكي الصف الرابع الابتداي محافظة الدقهليه
شكر الحضراتكم
الرجاء النتيجه
رقم الجلوس ٩٤
مارتن صبري سلامة جيد الصف الرابع مدرسة فواد محي الدين
أريد نتيجة الصف السادس الابتدائى
رقم الجلوس 986
محافظة الدقهلية
إدارة طلخا
مدرسة ارومان طلخا
سيف صبري صبري الجندي
عمار علاء حمدى محمد
محافظه البحيره مدرسه احمد عرابى الابتدائيه الصف الرابع
رقم الجلوس 68
انابحبك اوي
لميس محمد ابراهيم حسن
رققم الجلوس 137
محافظة كفرالشيخ
فوه
سنديون
مجمع الشهيد لبيب السمدونى
الصف الرابع الابتدائى
١٧٣
172
محمد احمد محمد ٦٣ الشرقيه
رقم الجلوس. محافظه المنيا مركز العدوه. مدرسة العقلية
الاسم/ حازم محمود محمد الصياد
رقم الجلوس/ ١٩
الصف الرابع الابتدائى
الترم الاول
مدرسة حانوت الابتدائية رقم٢
مركز/ زفتى
محافظة / الغربية
يوسف حسام السعيد البدرى. الصف الرابع الابتدائى باداره شرق التعليميه بالاسكندريه مدرسه ابن سينا رقم جلوس1013
اروى السيد رمضان 167
روان احمد فرج محافظه شمال سيناء رقم جلوس ٥٢٠
مدرسه بنات ابشواي محافظه الجيزه
الاسم.ميرنا ممدوح رزق صموئيل. رقم.الجلوس.483
يرب انجح
حنين رجب علي
انا عايزه اعرف نتيجه الصف الرابع الابتدائي لمدرسه علي بن ابي طالب ورقم الجلوس 201
الاسم وداد مختار عبد المقصود الحماقي رقم الجلوس 201 مدرسه علي بن ابي طالب
الاسم سيف الدين محمد محمد العموشى رقم الجلوس 283 مدرسه الشهيد صلاح عبد الحميد باجا
نتجه الشهادة الابتدائيه بمحافظه الشرقيه. الطالب محمد السيد سلمى بمدرسه الدكتور عبد الحميد سالم بالزهيرى الصف الرابع الابتدائي
الاسم شهد وليد عبد النبي خليل الخطيب رقم الجلوس 233
محمد السيد سلمى. رقم الجلوس ٢٢١. محافظه الشرقيه الصف الرابع الابتدائى مدرسه الدكتور عبد الحميد سالم بالزهيرى
نهي محمد زكريا مدرسه فلمنج شرق الاسكندريه رقم الجلوس٧٤٤
ابراهيم نادر سعيد عبدالعزيز مدرسة عثمان بن عفان الرسميه باكوس رقم جلوس 703
معرفة نتيجة الصف الرابع الابتدائي محافظه الشرقيه رقم الجلوس ١٥
مدرسه بويط الابتدائيه مركز ساحل سليم. الاسم. ميرنا ممدوح رزق صموئيل
شوقى وليد محمد شوقى محافظة المنوفيه مدرسة غاده الخاصه بالباجور. رقم الجلوس ٧٥
رشا سيد رمضان
رقم الجلوس 890
محافظة القاهرة
حبيبة محمد فرج مدرسة مدينة العمال بالغربية المحلة رقم الجلوس تسعماءة واحد وعشرون
رقم الجلوس 209
الاسم: محمد مجدي مرعى ابراهيم
رقم الجلوس :848
جنات احمد صابر
رقم الجلوس 442
محافظة الأسكندرية مدرسه السيدة خديجة في ماكس
الاسم ملك سعيدعبدالحميد
الصف الرابع الابتدائ
محافظة الغربيه
رقم الجلوس ٥٣٨
روضة محمد احمد مصطفي دروش.
رقم الجلوس 513
مدرسة ملحقة المعلمين بالزقازيق ادارة شرق الزقازيق
هيهيهي احمد ياعمر
الصف الرابع رقم الجلوس 824 الغربيه
رقم الجلوس 824 محافظه الغربيه الصف الرابع الابتدائى
مريم قدري قدري رقم جلوس 189 كفر الشيخ مدرسه الوحده العربيه
الاسم مريم سامي علي السيس الصف الرابع الابتداءي مدرسه الحمراء بكفر الشيخ رقم الجلوس 696
الصف الرابع البتداءي
عبدالله عاطف رمضان الصف الرابع الابتدائي مدرسه الامير لؤلؤ الابتدائيه بالاسكندريه اداره غرب التعليمية رقم الجلوس ٧٤٧
اكتبي ياجهلة
اكتبي ياجهلة
انتي عرفة اناجبت كام
مازن حسن حسين حسن
بني سويف
رقم جلوس ٥٤٥
عمر سامي 529
الاسم /عمر سامي
رقم الجلوس /529
محافظة القاهرة
القاهرة
رقم الجلوس /529
الاسم;عمر ياسر سمير عامر محمد عبدالحميد عامر
الفصل;4/2
رقم الجلوس;448
محافظة;الاسكندرية
ادارة;شرق التعليمية
مدرسة;ثروت الرسمية للغات
السيدعطيه بسيوني غازي رقم الجلوس20
السم:جويريه متولي سالم
الجلوس.٧٦٠
مدرسه .ابن سيناالغات
يوسف احمد عبدالتواب رقم الجلوس 100. محافظة بني سويف. مدرسه الايمان
رقم الجلوس 336/المدرسة الشهيد مصطفي احمد فواد/ المحافظة القاهرة
سما أحمد فهمى
نتائج امتحانات الصف الاول الابتدائي سنه رابعه ابتدائي عماد السيد محمود محمد داود رقم الجلوس )٢٧٠(
رقم الجلوس 536 القاهرة
فالن مودي زكريا
مدرسه الراعي الصالح الموسكي
محافظه القاهرة
رقم جلوس 418
فالن مودي زكريا
مدرسه راهبات الراعي الصالح الموسكي
محافظه القاهرة
رقم جلوس ٤١٨
مدرسة عقبه ابن نافع الابتدايئه بالقاهره الخلفاوي
ذكي احمد ذكي سليمان مدرسه الشهيد صبحي عبدالعظيم رقم الجلوس ٢٩ الصف الرابع
مدرسه الشهيد صبحي عبد العظيم
ذكي احمد ذكي سليمان رقم الجلوس ٢٩
ا اتمنى النجاح والتفوق
متى سوف تظهر النتيجه
باسم ابوالخير عيد محمد. محافظة بني سويف. رقم الجلوس 23
مدرسة كفرعامر ورضوان الصف الرابع الابتدائي الترم الاول
سيف عبد الرحمن حسن الزيات
رقم الجلوس. 23
محافظة المنوفيه مركزالشهداء
مدرسة الحرية بقرية ابو كلس
8708
5787
رقم الجلوس 110 محافظة القاهرة مدرسة الشهيد مصطفى احمد فوائد
رحمه عبده ابراهيم احمد
رقم الجلوس 318 محافظه اسيوط قريه شطب
مدرسه شطب المحطه الجديده
مدرسة مصنع سكر دشنا
رحمه عبده ابراهيم احمد
رقم الجلوس 318
محافظه اسيوط قريه شطب
مدرسه شطب المحطه الجديدة
رحمه عبده ابراهيم احمد
رقم الجلوس 318
محافظه اسيوط قريه شطب
الاسم سعيد محمد فرج رقم الجلوس4090 محافظه الاسكندريه
فاطمه منير كامل الصف الرابع الابتدائي
رقم 155
يوسف نيازي نجدي نعمان مدرسه مجدي بن حليم رقم الجلوس 555
ممتاز 451رقم الجلوس
داليا علاء حسين مدرسه نزله باقور الابتدائيه المشتركه رقم الجلوس 229
الاسم / سارة خميس مجاهد
رقم الجلوس / 399
ممحافظة الاسكندرية
نتيجه الصف الرابع الابتدائ الترم الاول
رقم الجلوس ٩٣
رقم جلوسي 536
الاسم- اسماء طارق عطيه —رقم الجلوس174
– المحافظه كفر الشيخ
88
نورا هيثم فتحي صالح
عبدالرحمن محمد محمد أحمد سعد بني سويف مركز ناصر
رحمة احمد عبد الحميد طة
aborehb90
رقم الجلوس 486
رحمة احمد عبد الحميد طة
aborehb90
رحمة احمد عبد الحميد طة
روان محمد محمود محافظة الفيوم رقم الجلوس 514
نتيجه ربعه ابتدائي
محمد فتحي الحفناوي
مدرسة النهضه بالمنوفيه
رقم الجلوس 112
يوسف محمد عبد العواض
معهد أزهري
374
ياسين احمد رجب عبد الرؤوف الصف الرابع الابتدائي مدرسه الأورمان الخاصه لغات مصر الجديده رقم جلوس ١٠٢٢ محافظه القاهره
الاسم/شهدمحمد زغلول احمد
رقم الجلوس/176
عبدالله محمد عبدالإله السيد جودة
مدرسة برقطا الإبتدائية رقم ٢ مركز كفر شكر قليوبية
رقم الجلوس ١٨٣
مدرسة برقطا الإبتدائية رقم ٢ .مركز كفر شكر قليوبية
الاسم عبدالله محمد عبدالإله السيد جودة
رقم الجلوس ١٨٣ .
احمد محمد نبيل عبد المجيد من كفر المصلحة من عند المدرسه الاعداديه رقم الجلوس 70
علاء محمد احمد عبده حجازي
٤٠٥٥
القاهره
انا اسفة وحيات ربك ياهبة
علاء محمد احمد عبده حجازي
٤٠٥٥
الطالب يوسف احمد عبد المنعم على المعهد الازهرى النموزجى عاطف عبد الدائم العاشر من رمضان رقم الجلوس ٦٧٣الصف الرابع الابتدائي
الصف الرابع البتدائى الازهرى النموزجى عاطف عبد الدائم العاشر من رمضان رقم الجلوس ٦٧٣ الاسم يوسف احمد عبد المنعم على
41
يوسف محمد محمد أحمد بني سويف
سعيد احمد عبد الفتاح
عبد الرزاق عبد المجيد تجريبي لغات
4054
نور محمد جنديه
رقم الجلوس 64
مرسه ابو بكر بالماي
الصف الرابع الابتدائي
كفر السادات المنوفية
الاسم : ريتاج فكري ابراهيم ابراهيم قطط
رقم الجلوس : ٤٦٣
المحافظة : الاسكندرية
الاسم.على شريف محمد صلاح السيد مرسي الجلاد
المدرسه.ليسيه الحريه مصر الجديده
الرقم.4053
الرابع الابتدائى
الاسم /فاطمة المحافظة/القاهرة مدرسة المحمدية الرسمية للغات رقم الجلوس/ 4071
لو سمحت عايز نتيجة بنتي
لو سمحت انا عايزة اعرف نتيجتي انا من القاهرة
الاسم مياده خالد عبدالنبي احمدالتعلب. مدرسه عمربن عبدالعزيز الابتداءيه الساحل. القاهره. رقم الجلوس ٧٤١. الصف الرابع الابتداءي
نتيجة اسم التلميذ احمد انور حسن
ياريت تسعدوني اجيب النتيجة🙏🙏🙏
اريد النتيجه فى اسرع وقت ممكن
الاسم/زايد محمود رقم الجلوس/4066 مدرسة / رفاعة الطهطاوي بالحي الثامن
الاسم/ عبد الله محمد سيد امين
رقم الجلوس/٥٢٩
مدرسه/ هبى هوم محافظه بنى سويف
الصف الرابع الابتدائى الترم الاول
الاسم /عبد الله محمد سيد امين
رقم الجلوس/ ٥٢٩
مدرسه / هبى هوم
محافظه بنى سويف
الصف الرابع الابتدائى الترم الاول
اسم الطالبه ملك حمدان عبد العظيم رقم الجلوس 495
رقم الجلوس 523
مدرسه الشهيد الراءد شريف السباعي
نورهان حسين فهمي الصف الرابع الابتدائي رقم الجلوس 143
الصف الربع الابدائي مدرسه المجد 2
رقم الجلوس 32
الاسم محمد حسن جاد
لوجين محمد ابراهيم توفيق
مدرسه حدائق المعادي القوميه
المعادي. القاهره
765 رقم الجلوس
الرقم القومي
30705230102587
المرج مدرسه جمال عبدالناصر ص
الصف السادس رقم الجلوس 4100 رقم القومى 30507111303276
سقت
ترنتي شنودة ناجي
رقم الجلوس 408
محافظة القاهرة
الرقم القومي 30802140100629
الاسم/ذياد محمود عبد العظيم محمود
رقم الجلوس/409
غرب القاهرة
مدرسة امون الزمالك الخاصة
محمد تامر محمدى
رقم الجلوس 155
الصف الرابع الابتدائى
مدرسة الفاروق 1
شهد هاني رفعت محمد حماده
رقم الجلوس/826
محافظة الإسكندرية
مدرسه الزعيم السادات
عذرا لن يتم رفن نتائج رابعة ابتدائي على مواقع الأنترنت ستكون متاحة بالمدارس.. بالتوفيق لجميع الطلاب
سما عبدالله محمود عبد السميع عبدالله
محافظة القاهرة
الصف الرابع الابتدائي
رقم الجلوس 643
برجاء كتابة الرقم القومي يا سما ليتم عرض درجات من على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.. بالتوفيق
صفاء رفعت احمد سليمان
الصف الرابع الابتدائي
محافظة الاسكندرية
ادارة برج العرب التعليمية
مدرسة دكتور يوسف ادريس
عذرا لن يتم رفن نتائج رابعة ابتدائي على مواقع الأنترنت عير محافظة القاهرة فقط، ومختلف المحافظات ستكون متاحة بالمدارس
رقم الجلوس ٧٢٠
برجاء كتابة المحافظة والرقم القومي إذا كنت من محافظة القاهرة فقط
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عبد الرحمن محمد سعد /1096
رجاء كتابة المحافظة والرقم القومي إذا كنت من محافظة القاهرة فقط، حيث نتائج المحافظات سيقتصر عرضها على المدارس فقط بالنجاح لجميع الطلاب
الاسم /فاطمة هاشم محمد محمود
رقم الجلوس/69
المحافظة/الجيزة
مركز/ العياط
مدرسة/العياط الابتدائية القديمة
نأسف يا فاطمه لن يتم عرض نتائج الجيزة عبر مواقع الانترنت، سيتم عرض نتائج القاهرة فقط عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، بالنجاح أن شاء الله
عمر سامي السيد محمد محافظه الاسكندريه رقم الجلوس ٦٣
ياسين أيمن سيدأحمدعوض
رقم الجلوس/٥٤
محافظةالغربية
مدرسة الشهيدصبحى ذيدان
نتائج رابعة ابتدائي متاحة في المدارس ولن يتم رفع سوي نتائج القاهرة فقط
نادر ناجي داود محافظه سوهاج رقم الجلوس 588
عذرا يا نادر للأسف لن يتم رفن نتائج رابعة ابتدائي على مواقع الأنترنت ما عدا فقط محافظة القاهرة فقط، ومختلف المحافظات
الاسم: رحم شوفي احمد السيد احمد
المحافظة:بورسعيد
رقم الجلوس:80
مدرسة: الامام الحسين
أهلا يا رحم.. عذرا لن يتم رفن نتائج رابعة ابتدائي على مواقع الأنترنت عير محافظة القاهرة فقط، ومختلف المحافظات ستكون متاحة بالمدارس أسالي في مدرستك
يوسف محمد أحمد إبراهيم أحمد
رقم الجلوس /516
محافظه /الاسكندريه
مدرسه أحمد حسن الباقورى
رقم الجلوس282
برجاء كتابة الرقم القومي والمحافظة
سما أحمد قطب محمد الصف الرابع رقم الجلوس 4105 مدرسه الشهيد مصطفى نصار الرسميه لغات
ريتاج سامح حسن سعيد مصطفي رقم الجلوس700 مدرسه فلمنج بالاسكندريه