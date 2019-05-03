“موعد” نتائج الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2019 برقم الجلوس لجميع المحافظات- بوابة التعليم الأساسي

نترقب معكم موعد إعلان نتائج الصف الرابع الابتدائي 2019 الترم الثاني محافظة القاهرة والقليوبية والإسكندرية والشرقية والبحيرة والمنوفية وجميع المحافظات، حيث انطلقت امتحانات نتائج رابعة ابتدائي 2019 نهاية العام، في أغلبية المحافظات نهاية شهر أبريل، ومن المقرر انتهاء امتحانات أخر العام خلال منتصف الأسبوع القادم، كما من المتوقع أن يتم إعلان نتائج الابتدائية لعدد من المحافظات عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي وموقع وزارة التربية والتعليم، وخاصة محافظة القاهرة، وسيتم عرض روابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2019 حال رفعها.

نتائج الصف الرابع الابتدائي 2019

يترقب جميع طلاب رابعة ابتدائي نتائج الصف الرابع الابتدائي 2019 الترم الثاني، فور الانتهاء من امتحانات نهاية العام في جميع المحافظات، من أجل معرفة حصيلة تعبهم ومذكرتهم طوال العام، والاستمتاع بإجازة الصيف والاستعداد جيدا للعام الخامس الابتدائي، ولهذا سننشر روابط نتائج المرحلة الابتدائية 2019 بالاسم لجميع الصفوف في حال توافرها.

حيث من المقرر أن يخوض طلاب رابعة ابتدائي أن امتحانات جميع المواد (اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية والدين)، خلال نهاية الأسبوع الماضي بجميع المحافظات، وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة أكدت أن الامتحانات ستكون مباشرة ولم تحمل أي أسئلة من خارج الكتاب المدرسي.

يمكنك كتابة رقم الجلوس والاسم في تعليق أسفل الخبر وسيتم الرد بنتيجة الصف الرابع الابتدائي فور اعتمادها، في حال رفعها على مواقع الأنترنت.

نتيجة رابعة ابتدائي 2019

حيث تعد نتائج الصف الرابع الابتدائي الترم الأول، من أهم النتائج التي تشغل بال جميع الطلاب وأولياء الأمور، ولهذا فأن موقع نجوم مصرية يرصد جميع أخبار نتيجة رابعة ابتدائي 2019 لجميع المحافظات، في إطار حرص الموقع على نشر نتائج الابتدائية، سواء كانت نتائج الصف الخامس الابتدائي أو نتائج الصف السادس الابتدائي بعد أن أصبح سنة نقل عادية.

كما سيقوم الموقع بوضع روابط نتائج الصف الرابع الابتدائي الترم الأول برقم الجلوس من خلال هذا التقرير، في حال أن تم رفعها على مواقع الأنترنت، حيث من المقرر أن يتم توزيع نتائج رابعة ابتدائي الترم الأول على جميع المدارس بالمدريات التعليمية فور أن يتم اعتماد نتائج الطلاب من جانب كل محافظ.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي جميع المحافظات

نتابع من خلال هذا التقرير أخبار إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي نهاية العام 2019 جميع المحافظات، حيث سيتم توفير نتائج رابعة ابتدائي بالاسم في جميع المدارس فور اعتمادها.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني محافظة القاهرة.

نتيجة رابعة ابتدائي الإسكندرية 2019 نهاية العام.

نتائج رابعة ابتدائي الجيزة 2019 الترم الثاني.

نتيجة الصف الرابع محافظة المنوفية 2019 نهاية العام.

أخبار ظهور نتائج رابعة ابتدائي الترم الأول

سيتم في هذا التقرير رصد أخبار ظهور نتائج الصف الرابع الابتدائي 2019 الترم الأول لحظة بلحظة ترقبونا.

انتهي طلاب الصف الرابع من أداء امتحانات الترم الأول بأغلبية المحافظات.

لم تسجل امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول، أي شكاوى من جانب الطلاب، ومن المتوقع إعلان نتائج رابعة ابتدائي خلال بداية الأسبوع القادم.

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه لم يتم تسجيل أي شكاوى من جانب طلاب المرحلة الابتدائية بجميع الصفوف.

تواصل مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات أعمال تصحيح نتائج رابعة ابتدائي 2019.

من المتوقع اعتماد نتيجة رابعة ابتدائي الترم الأول 2019 خلال الأسبوع القادم.

ننتظر مع طلاب الصف الرابع الابتدائي الترم الأول لحظة اعتماد نتائج الامتحانات قريبا.

لم يتم اعتماد نتائج رابعة ابتدائي لجميع المحافظات حتى الآن.

ترددت أنباء أنه سيتم ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم بجميع المدارس خلال الأسبوع القادم.

أوشكت المدارس على الانتهاء من تصحيح نتائج رابعة ابتدائي الترم الأول، ونترقب اعتماد النتائج الأسبوع القادم

من المقرر إعلان نتائج الصف الرابع الابتدائي خلال الأيام القليلة القادمة.

أكدت أنباء أنه سيتم توزيع نتائج الصف الرابع الابتدائي بالاسم بالمدارس لعدد من المحافظات خلال الساعات القادمة.

من المقرر أن يتم توزيع نتيجة رابعة ابتدائي بالاسم بجميع المدارس الأسبوع القادم في القاهرة والجيزة.

← إقرأ أيضاً: