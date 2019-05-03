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“موعد” نتائج الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2019 برقم الجلوس لجميع المحافظات- بوابة التعليم الأساسي

كتب هبه سالم آخر تحديث

نترقب معكم موعد إعلان نتائج الصف الرابع الابتدائي 2019 الترم الثاني محافظة القاهرة والقليوبية والإسكندرية والشرقية والبحيرة والمنوفية وجميع المحافظات، حيث انطلقت امتحانات نتائج رابعة ابتدائي 2019 نهاية العام، في أغلبية المحافظات نهاية شهر أبريل، ومن المقرر انتهاء امتحانات أخر العام خلال منتصف الأسبوع القادم، كما من المتوقع أن يتم إعلان نتائج الابتدائية لعدد من المحافظات عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي وموقع وزارة التربية والتعليم، وخاصة محافظة القاهرة، وسيتم عرض روابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2019 حال رفعها.

نتائج الصف الرابع الابتدائي 2019

يترقب جميع طلاب رابعة ابتدائي نتائج الصف الرابع الابتدائي 2019 الترم الثاني، فور الانتهاء من امتحانات نهاية العام في جميع المحافظات، من أجل معرفة حصيلة تعبهم ومذكرتهم طوال العام، والاستمتاع بإجازة الصيف والاستعداد جيدا للعام الخامس الابتدائي، ولهذا سننشر روابط نتائج المرحلة الابتدائية 2019 بالاسم لجميع الصفوف في حال توافرها.

حيث من المقرر أن يخوض طلاب رابعة ابتدائي أن امتحانات جميع المواد (اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية والدين)، خلال نهاية الأسبوع الماضي بجميع المحافظات، وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة أكدت أن الامتحانات ستكون مباشرة ولم تحمل أي أسئلة من خارج الكتاب المدرسي.

  • يمكنك كتابة  رقم الجلوس والاسم في تعليق أسفل الخبر وسيتم الرد بنتيجة الصف الرابع الابتدائي فور اعتمادها، في حال رفعها على مواقع الأنترنت.
نتائج الصف الرابع الابتدائي 2019
نتائج الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة رابعة ابتدائي 2019

حيث تعد نتائج الصف الرابع الابتدائي الترم الأول، من أهم النتائج التي تشغل بال جميع الطلاب وأولياء الأمور، ولهذا فأن موقع نجوم مصرية يرصد جميع أخبار نتيجة رابعة ابتدائي 2019 لجميع المحافظات، في إطار حرص الموقع على نشر نتائج الابتدائية، سواء كانت نتائج الصف الخامس الابتدائي أو نتائج الصف السادس الابتدائي بعد أن أصبح سنة نقل عادية.

كما سيقوم الموقع بوضع روابط نتائج الصف الرابع الابتدائي الترم الأول برقم الجلوس من خلال هذا التقرير، في حال أن تم رفعها على مواقع الأنترنت، حيث  من المقرر أن يتم توزيع نتائج رابعة ابتدائي الترم الأول على جميع المدارس بالمدريات التعليمية فور أن يتم اعتماد نتائج الطلاب من جانب كل محافظ.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي جميع المحافظات

نتابع من خلال هذا التقرير أخبار إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي نهاية العام 2019 جميع المحافظات، حيث سيتم توفير نتائج رابعة ابتدائي بالاسم في جميع المدارس فور اعتمادها.

  • نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني محافظة القاهرة.
  • نتيجة رابعة ابتدائي الإسكندرية 2019 نهاية العام.
  • نتائج رابعة ابتدائي الجيزة 2019 الترم الثاني.
  • نتيجة الصف الرابع محافظة المنوفية 2019 نهاية العام.

أخبار ظهور نتائج رابعة ابتدائي الترم الأول

  • سيتم في هذا التقرير رصد أخبار ظهور نتائج الصف الرابع الابتدائي 2019 الترم الأول لحظة بلحظة ترقبونا.
  • انتهي طلاب الصف الرابع من أداء امتحانات الترم الأول بأغلبية المحافظات.
  • لم تسجل امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول، أي شكاوى من جانب الطلاب، ومن المتوقع إعلان نتائج رابعة ابتدائي خلال بداية الأسبوع القادم.
  • أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه لم يتم تسجيل أي شكاوى من جانب طلاب المرحلة الابتدائية بجميع الصفوف.
  • تواصل مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات أعمال تصحيح نتائج رابعة ابتدائي 2019.
  • من المتوقع اعتماد نتيجة رابعة ابتدائي الترم الأول 2019 خلال الأسبوع القادم.
  • ننتظر مع طلاب الصف الرابع الابتدائي الترم الأول لحظة اعتماد نتائج الامتحانات قريبا.
  • لم يتم اعتماد نتائج رابعة ابتدائي لجميع المحافظات حتى الآن.
  • ترددت أنباء أنه سيتم ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم بجميع المدارس خلال الأسبوع القادم.
  • أوشكت المدارس على الانتهاء من تصحيح نتائج رابعة ابتدائي الترم الأول، ونترقب اعتماد النتائج الأسبوع القادم
  • من المقرر إعلان نتائج الصف الرابع الابتدائي خلال الأيام القليلة القادمة.
  • أكدت أنباء أنه سيتم توزيع نتائج الصف الرابع الابتدائي بالاسم بالمدارس لعدد من المحافظات خلال الساعات القادمة.
  • من المقرر أن يتم توزيع نتيجة رابعة ابتدائي بالاسم بجميع المدارس الأسبوع القادم في القاهرة والجيزة.

 

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عن الكاتب

هبه سالم

درست في كلية الإعلام جامعة القاهرة وتخرجت منذ عام 2011 ، وأحب قراءة الكتب وكتابة الأخبار والتقارير الصحفية، كما أحب التكنولوجيا وممارسة الرياضة

التعليقات

  3. بعدازنك ممكن تجيبيلي النتيجة صاحبيتي الاسم حبيبة سعداحمدسعد منصور رقم القومي 308131015143 المدرسة عمربن العاص بالتبين ابتداءى الصف الرابع معلش انهارد درورى الجمعة 3\8

    رد

  10. نتيجه الصف الرابع الابتدائي 2019محافظه قنا مدرسه الصديق أبوبكر الإبتدائي رقم الجلوس ٤١٧الاسم خالد محمد كعروب عبدالله

    رد

  18. نورهان عادل حامد محمد / الرقم القومي 30903220500882 / مدرسه حمامات حلوان الابتدائيه المشتركه بمحافظه القاهره / رقم الجلوس 197

    رد

    1. ريهام السيد هاشم سعيد هاشم
      مدرسة محمد عبده ادارة الساحل

      رقم الجلوس٤٣٨
      الرقم القومي ٣٠٩٠٧٢٤. ٠١٠٠١٦٩

  22. الاسم هنا سيد محمد حسن محافظة القاهره رقم الجلوس 815. مدرسه الشعراوي بالخصوص الاسم ذياد شريف عربي محافظة القليوبية رقم الجلوس 135 مدرسه الخلفاء الراشدين

    رد

  25. الاسم/رحمه احمد عبد الغني عبد الفتاح رقم الجلوس/532 المدرسه /المستقبل الرسميه المتميزه لغات 8 المحافظه/ القاهرة الرقم القومي /30801040102849

    رد

  54. جهاد محمود فرحات سليمان
    الصف الرابع
    مدرسة الشهيد أحمد عبد العاطي فرحات
    كفر الشيخ – بلطيم – الساحل القبلي – الوهابية
    رقم الجلوس 425

    رد

  57. محمد احمد شكرالله منصور على رقم الجلوس 4269 الصف الرابع الابتدائى مدرسة الكابلات الابتدائية ــــــــــــــــ ادارة شرق شبرا الخيمة

    رد

  77. حبييبة منتصر محمد مرغنى ١٤٥ الصف الرابع مدرسة الخبيرى الابتدائية بالمعادى الادارة التعليمية بالمعادى محافظة القاهرة

    رد

  137. الاسم /احمد سعيد رمضان سيد جاد الله. (رقم الجلوس )109. (الرقم القومى)30810240103474 (المحافظة) القاهرة. (المدرسة) الامام على بن ابى طالب الابتدائية بالمطرية. (المرحلة) الصف الرابع الابتدائى .

    رد

  170. الطالب ابراهيم سالم عويس الصف الرابع رقم الجلوس 401
    مدرسه الهدي والتسامح بمشال
    رقم الجلوس 401الصف الرابع الطالب ابراهيم سالم عويس

    رد

  192. محمد السيد محمد الشيخ هاشم رقم الجلوس 706 مدرسه الشبراوين الابتدائيه المشتركة محافظة الشرقية الصف الرابع الابتدائي

    رد

  223. ادارة دسوق التعليمية
    مدرسة النهر العظيم الابتدائية
    الصف السادس الترم الاول
    رقم الجلوس 113

    رد

  235. لميس محمد ابراهيم حسن
    رققم الجلوس 137
    محافظة كفرالشيخ
    فوه
    سنديون
    مجمع الشهيد لبيب السمدونى
    الصف الرابع الابتدائى

    رد

  239. الاسم/ حازم محمود محمد الصياد
    رقم الجلوس/ ١٩
    الصف الرابع الابتدائى
    الترم الاول
    مدرسة حانوت الابتدائية رقم٢
    مركز/ زفتى
    محافظة / الغربية

    رد

  250. نتجه الشهادة الابتدائيه بمحافظه الشرقيه. الطالب محمد السيد سلمى بمدرسه الدكتور عبد الحميد سالم بالزهيرى الصف الرابع الابتدائي

    رد

    1. عبدالله عاطف رمضان الصف الرابع الابتدائي مدرسه الامير لؤلؤ الابتدائيه بالاسكندريه اداره غرب التعليمية رقم الجلوس ٧٤٧

  271. الاسم;عمر ياسر سمير عامر محمد عبدالحميد عامر
    الفصل;4/2
    رقم الجلوس;448
    محافظة;الاسكندرية
    ادارة;شرق التعليمية
    مدرسة;ثروت الرسمية للغات

    رد

  311. ياسين احمد رجب عبد الرؤوف الصف الرابع الابتدائي مدرسه الأورمان الخاصه لغات مصر الجديده رقم جلوس ١٠٢٢ محافظه القاهره

    رد

  315. احمد محمد نبيل عبد المجيد من كفر المصلحة من عند المدرسه الاعداديه رقم الجلوس 70

    رد

  318. الطالب يوسف احمد عبد المنعم على المعهد الازهرى النموزجى عاطف عبد الدائم العاشر من رمضان رقم الجلوس ٦٧٣الصف الرابع الابتدائي

    رد

  319. الصف الرابع البتدائى الازهرى النموزجى عاطف عبد الدائم العاشر من رمضان رقم الجلوس ٦٧٣ الاسم يوسف احمد عبد المنعم على

    رد

  326. الاسم.على شريف محمد صلاح السيد مرسي الجلاد
    المدرسه.ليسيه الحريه مصر الجديده
    الرقم.4053
    الرابع الابتدائى

    رد

  330. الاسم مياده خالد عبدالنبي احمدالتعلب. مدرسه عمربن عبدالعزيز الابتداءيه الساحل. القاهره. رقم الجلوس ٧٤١. الصف الرابع الابتداءي

    رد

  335. الاسم/ عبد الله محمد سيد امين
    رقم الجلوس/٥٢٩
    مدرسه/ هبى هوم محافظه بنى سويف
    الصف الرابع الابتدائى الترم الاول

    رد

  336. الاسم /عبد الله محمد سيد امين
    رقم الجلوس/ ٥٢٩
    مدرسه / هبى هوم
    محافظه بنى سويف
    الصف الرابع الابتدائى الترم الاول

    رد

  350. صفاء رفعت احمد سليمان
    الصف الرابع الابتدائي
    محافظة الاسكندرية
    ادارة برج العرب التعليمية
    مدرسة دكتور يوسف ادريس

    رد

    1. عذرا لن يتم رفن نتائج رابعة ابتدائي على مواقع الأنترنت عير محافظة القاهرة فقط، ومختلف المحافظات ستكون متاحة بالمدارس

    1. رجاء كتابة المحافظة والرقم القومي إذا كنت من محافظة القاهرة فقط، حيث نتائج المحافظات سيقتصر عرضها على المدارس فقط بالنجاح لجميع الطلاب

    1. نأسف يا فاطمه لن يتم عرض نتائج الجيزة عبر مواقع الانترنت، سيتم عرض نتائج القاهرة فقط عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، بالنجاح أن شاء الله

    1. عذرا يا نادر للأسف لن يتم رفن نتائج رابعة ابتدائي على مواقع الأنترنت ما عدا فقط محافظة القاهرة فقط، ومختلف المحافظات

    1. أهلا يا رحم.. عذرا لن يتم رفن نتائج رابعة ابتدائي على مواقع الأنترنت عير محافظة القاهرة فقط، ومختلف المحافظات ستكون متاحة بالمدارس أسالي في مدرستك

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