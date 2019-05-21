لحظات وتظهر نتائج الشهادة الإعدادية 2019 بالإسكندرية برقم الجلوس ..ورابط مباشر البوابة الإلكترونية للمحافظة

سيزداد البحث عن نتائج الشهادة الإعدادية 2019 بالإسكندرية برقم الجلوس من جانب طلاب الصف الثالث الإعدادي فور الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني نهاية الأسبوع الحالي، حيث من المقرر أن يتم إعلان نتيجة إعدادية الإسكندرية 2019 بالاسم ورقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة، وتجدر الإشارة إلى أن جاءت نتائج الشهادة الإعدادية 2018 محافظة الإسكندرية نهاية العام أعلى من العام الماضي.

جاري رفع نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالإسكندرية، خلال الوقت الحالي، بعد أن تم اعتمادها صباح اليوم الثلاثاء لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، ونؤكد أن النتيجة متاحة عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية.

نتائج الشهادة الإعدادية 2019 بالإسكندرية برقم الجلوس

حيث سينتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثانيفي محافظة الإسكندرية، ومن المقرر أنتهاء جميع امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 بالإسكندرية، وفي جميع المحافظات بحد أقصي يوم 16 مايو، كما أنه سيتم البدء في إعداد نتائج الشهادة الإعدادية بالإسكندرية برقم الجلوس، بعد انتهاء الامتحانات، تمهيدا لإعلانها قبل البدء في عيد الفطر.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات بالاسم رقم الجلوس- روابط مباشرة لمواقع مديريات التربية والتعليم ( من هنا)



لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالإسكندرية ، قبل الجميع اكتب الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسنعرض نتيجتك ، بالتوفيق لجميع الطلاب.

البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية

حيث من المقرر أن يتم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2019 بالإسكندرية برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية، ويمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الإسكندرية من معرفة نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية برقم الجلوس عبر الرابط السابق :

الدخول إلى موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية

تحديد نتائج الطلاب

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب

وإدخال البريد الإلكتروني

ومن ثم الضغط على أيقونه التسجيل

وسيتم إرسال نتائج الشهادة الإعدادية بالإسكندرية برقم الجلوس في بريد إلكتروني.

متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الإسكندرية

بدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية 12 مايو.

نترقب مع طلاب المرحلة الإعدادية لجميع الصفوف لحظة اعتماد نتائج الامتحانات الترم الثاني.

ويشار إلى أنه من المقرر أن تنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 الإسكندرية، خلال الأسبوع الحالي.

أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 الإسكندرية

في المركز الأول الطالبة مريم أنور زعرب من مدرسة فاطمة عنان الإعدادية بنين

والمركز الثاني منة سعد عبد الفتاح مدرسة ابن خلدون الإعدادية بنات

والمركز الثالث عبد الرحمن حسن مدرسة حسن عباس الرسمية

والمركز الرابع روان نادر حسين مدرسة أم المؤمنين الرسمية بالمنتزه

والمركز الخامس منة الله حمدي محمد مدرسة نبوية موسى الإعدادية .

وفى المركز السادس رافى هانى سعد مدرسة دون بوسكو الخاصة المشتركة

والمركز السابع كريم خالد على، مدرسة النصر للبنين الإعدادية للغات

المركز الثامن سلمى جمعة على، مدرسة علوم المستقبل الخاصة المشتركة

والمركز التاسع محمود محمد صالح، مدرسة النور التجريبية لغات مشتركة

والمركز العاشر حبيبة حمدي عبدالله مدرسة الإخلاص الإعدادية بإدارة غرب التعليمية

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