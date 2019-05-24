بوابة نتائج التعليم الأساسي- الآن نتائج الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 بالاسم ورقم الجلوس

بوابة نتائج التعليم الأساسي يعد الموقع الرسمي لمعرفة نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة 2019 بالاسم ورقم الجلوس والتي سيتم الإعلان عنها رسميا خلال الأيام الماضية فور الانتهاء من جميع أعمال الكنترول، حيث من المقرر أن انتهت امتحانات نتيجة إعدادية القاهرة 2018 للترم الثاني، خلال نهاية الأسبوع الحالي بجميع المحافظات.
سيتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة 2019 الترم الثاني عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي وموقع القاهرة التعليمية والعديد من المواقع الأخري ومنها موقع اليوم السابع وفيتو ومصرواي.
نتائج الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019
حيث أكد محافظ القاهرة أنه تم تأسيس غرفة العمليات الخاصة لمتابعة امتحانات الصف الثالث الإعدادي من أجل أن تقوم برصد أي شكاوى أو استياء من الطلاب في جميع المواد سواء اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية أو العلوم أو الدراسات الاجتماعية وحتي مادة الرياضيات.
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات- روابط مباشرة لمواقع مديريات التربية والتعليم ( من هنا)
- للحصول على نتائج الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 قبل الجميع، قم بكتابة بياناتك من الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسيتم إعلان نتائج ثالثة إعدادي فور اعتمادها.
بوابة نتائج التعليم الأساسي – موقع cairogovresults
حيث من المقرر أن يتم عرض نتائج الشهادة الإعدادية محافظة القاهر ة2019 برقم الجلوس، لجميع الإدارات التعليمية التي تم ذكرها عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي – موقع cairogovresults، ليتمكن جميع طلاب ثالثة إعدادي من معرفة نتائج إعدادية القاهرة 2019 للفصل الدراسي الأول، وتتمني إدارة موقع نجوم مصرية التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.
- الدخول إلى موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي
- اختيار نتائج الطلاب
- إدخال رقم الجلوس
- والضغط على زر عرض النتيجة
نتائج إعدادية القاهرة 2019 لجميع الإدارات التعليمية
حيث يترقب جميع الطلاب وأولياء الأمور إلى معرفة نتائج إعدادية القاهرة 2019 لجميع الإدارات التعليمية، وسط خوف وترقب من الطلاب، ومن المقرر أن تعلن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نتائج الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 للترم الأول، فور اعتمادها، كما سيتم إعلان ترتيب الإدارات التعليمية لمحافظة القاهرة وهي :
- إدارة شرق وغرب مدينة نصر التعليمية
- إدارة روض الفرج التعليمية
- إدارة الزيتون التعليمية
- إدارة حدائق القبة التعليمية
- إدارة باب الشعرية التعليمية
- إدارة السيدة زينب التعليمية
- إدارة وسط القاهرة التعليمية
- إدارة المطرية التعليمية
- إدارة شبرا التعليمية
- إدارة عابدين التعليمية
- إدارة القاهرة الجديدة التعليمية
- إدارة مصر القديمة التعليمية
- إدارة النزهة التعليمية
متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة
- انتهي الطلاب من امتحانات إعدادية القاهرة 2019 للترم الأول
- أكدت المديرية أنه تم البدء في أعمال التصحيح لنتائج الامتحانات الترم الأول .
- ويشار إلى أن طلاب إعدادية القاهرة قد أشادوا بسهوله امتحان مادة العلوم .
- من المتوقع إعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2018 محافظة القاهرة ، بعد ظهور نتائج الإسكندرية.
- تم البدء في تصحيح نتائج الشهادة الإعدادية بالقاهرة بجميع الإدارات التعليمية.
إعدادية القاهرة
- نترقب معكم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة الترم الثاني خلال الساعات القادمة.
- من المتوقع إعلان نتيجة إعدادية القاهرة خلال مطلع الأسبوع القادم.
- أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة أنه من المتوقع إعلان أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة غدا.
- انتهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة من أعمال التصحيح.
- حيث اعتمد محافظة القاهرة، منذ قليل نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة الترم الثاني بنسبه نجاح بلغت 79%.
- والجدير بالذكر أن نتائج الترم الثاني جاءت بارتفاع بلغ 10 % عن نتيجة الترم الاول
- كما اعتمد المحافظ نتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح بلغت 98 %
- وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين 81 %
- كما بلغت نسبة نجاح الإعدادية المهنية 80%.
- يمكن الآن معرفة النتائج من بوابة القاهرة التعليمية أو من المدارس.
- ويشار إلى أنه أعرب الطلاب عن فرحتهم بسبب ارتفاع الدرجات عن الترم الأول.
- تم رفع النتائج عبر بوابة القاهرة التعليمية، ويمكن الآن معرفة النتائج من خلال رقم الجلوس.
- يمكن لجميع الطلاب معرفة نتائج الشهادة الإعدادية بالقاهرة بالاسم من جميع المدارس.
التعليقات
احمد السيد احمد
8624
احمد خالد احمد
رقم الجلوس43
ابو الغيط
رقم الجلوس
114952
هاجر حسن عبد القادر سيد
١٣٦٧٩١
محمد عوض رقم الجلوس ٨٥٨١٨
مدرسه العسكريه الرياضيه بالهايكستب بالقاهره
شهادة الصف الاول الاعدادي 2019 اخر العام
سوسن التهامى نصار . مدرسة الواء محمد فتح الله سلامه . رقم الجلوس 118
اشكركم جدا جدا
شيماءحجازي محمد حماد
يحيي محمدابراهيم سعدوني
عوزاعرف النتيجه أنامن شبراالقاهره
يحيي محمدابراهيم سعدوني
جنة اشرف فاروق
منه الله محمد فتحي عبد الرحيم
مدرسه محمد ابو عبيده التجريبيه بزهراء المعادي
ايه عبدالجواد حمدي
رقم الجلوس 114664
عبدالرحمن اسماعيل عبد الغني رقم الجلوس٤٠٥٢٩ محافظة القليوبية مدرسة متولي الشعراوي
شهاب محمود سعد محمود البرى
رقم الجلوس 18445
احمد عبدالله عبد الرحمن حموده
رقم الجلوس: 216203
ادارة: البساتين، دار السلام
مدرسة: منبر الاسلام الخاصة
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 38
لغة اجنبية 27
رياضيات 26.5
علوم 19
دراسات اجتماعية 16.5
المجموع الكلي 127
محمد مصطفي ابراهيم محمد
مدرسه مصر السلام الخاصه
اداره رود الفرج
رقم الجلوس “1441”
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 35
لغة اجنبية 22
رياضيات 22
علوم 19.5
دراسات اجتماعية 16
المجموع الكلي 114.5
الأسم : ندى محمد مصطفي عباس
المدرسه : نهضه عين شمس الخاصه
الاداره : اداره عين شمس
رقم الجلوس : ١٥١٨٥٥
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 38
لغة اجنبية 29
رياضيات 30
علوم 19.5
دراسات اجتماعية 20
المجموع الكلي 136.5
سعد عمرو
200137
القاهرة
[email protected]
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 33
لغة اجنبية 27
رياضيات 21.5
علوم 17.5
دراسات اجتماعية 13
المجموع الكلي 112
252349 بسنت وليد محمد
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 40
لغة اجنبية 28.5
رياضيات 29.5
علوم 19.5
دراسات اجتماعية 17.5
المجموع الكلي 135
تربية والتعليم
تربية وتعليم
اسمى منار اشرف يونس عبدالله \
المدرسه المستقبل بنات \
اداره المطريه\
رقم الجلوس 852\
انا منازل لظروف صحيه
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 25.5
لغة اجنبية 15.5
رياضيات 19.5
علوم 10.5
دراسات اجتماعية 16.5
المجموع الكلي 87.5
الاسم / إسلام يسرى رمضان ابوزيد الرقم /15511
محافظة / دمياط . ادارة / السرو
ديمه اشرف محمد
١٦٦
مدرسه نور الاسلام الخاصه
الصف الثاني الاعدادي
محافظه الجيزه
اسمى فاطمة عبد القادر النقراشى محمد عبدالقادر رقم الجلوس ٢٥٥ مدرسة الخنساء الاعدادية بنات بسموحة
إدارة شرق
محمدمحمود صلاح. ٨١٩
)حبيبه ناصر عنتر. رقم الجلوس 555541
ادرطةالمعدي
رقم الجلوس 106 القاهره مدرسه الجبرتي
إسراء سمير عبد السميع محمود السيد
رقم الجلوس:٣٥٠٣٧٩
مدرسه المستقبل الاعدادية بنات
إدارة المطريه
الاسم:إسراء سمير عبد السميع محمود السيد
رقم الجلوس:٣٥٠٣٧٩
إدارة المطريه
مدرسه المستقبل الاعدادية بنات
474503
330926 القاهره الجديده
الاسم هاجر احمد سيد
رقم الجلوس 394956
محافظه القاهره
99003هوده رق الجلوس
الاسم محمودعبدالتواب رقم الجلوس 99003محافطه المنیا
الاسم: ساره عصام إبراهيم حسن
رقم الجلوس: 331928
المدرسة: كيمبريدج مصر للغات
مدرسه مودرن سكول الزهراء
الاسم يارا محمد بسيوني
رقم الجلوس366398
الإدارة عين شمس
هند ابراهيم مسعد دويدار
ادارة عين شمس
مدرسة نهضة عين شمس الصباحية
رقم الجلوس 363866
هاجر محمد حسن
رقم الجلوس 524140
المدراسه البهية البرهانية
الاسم. فاطمه وائل عبد الفتاح سليمان
الاداره. حدائق القبة
مدرسه. عبد العزيز عشماوى ع بنات
رقم جلوس. 467080
الاسم: يوساب مجدي بشاى بخيت
المدرسة : سانت كاترين للغات
الإدارة: إدارة شبرا التعليمية
رقم الجلوس : 388122