نتائج الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019 : “معرفة نتيجة 3 إعدادي” الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس محافظة الشرقية .. الغربية .. الدقهلية .. المنوفية وجميع المحافظات

نتائج الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019 يمكنكم التعرف عليها من خلال الدخول على مواقع نتائج المحافظات بمديريات التربية والتعليم الخاص بالنتائج بجميع المحافظات المصرية، وقد أوشكت النتائج على الظهور بعد الانتهاء من عناء الامتحانات، فقد انتهت امتحانات المرحلة الإعدادية لسنوات النقل بالعديد من المحافظات المصرية، ومتوقع ظهور نتائج المرحلة الإعدادية تيرم ثاني 2019 خلال الأيام القادمة بمعظم المحافظات، تابعونا على موقعنا في متابعة يومية وتغطية شاملة لآخر تصريحات السادة المسئولين وآخر أخبار أعمال التصحيح.
فقد انتهى طلاب الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي بجميع محافظات مصر من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني منذ أيام قليلة، وسارت أعمال الامتحانات بهدوء وانتهت بدون شكاوى، حيث لم ترد شكاوى للغش أو صعوبة في الامتحانات، فقد جاءت سهلة وفي مستوى الطالب العادي، ولم يشتكي أي طالب من خروجها عن المنهج المحدد، وينتظر الطلاب النتائج بين الحين والآخر على موقع بوابة التعليم الأساسي.
نتائج الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019 بمحافظة القاهرة وكافة محافظات مصر
سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
- نتيجةالشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبيبة
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم.
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة دمياط
طريقة معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بجميع المحافظات
- يقوم الطالب بالدخول على موقع نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظة التي تتبعها
- يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به
- يضغط” البحث عن النتائج”.
جدول يوضح موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات
|المحافظة
|نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات
|موقف إعلان النتيجة
|محافظة القاهرة 2019
|نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة
|لم تُعلن بعد
|محافظة الإسكندرية
|نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية
|لم تُعلن بعد
|محافظة الجيزة
|نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم
|لم تُعلن بعد
|محافظة المنوفية
|نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم
|لم تُعلن بعد
|محافظة كفر الشيخ
|نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ
|لم تُعلن بعد
|محافظة أسوان
|نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان
|لم تُعلن بعد
|محافظة مرسى مطروح
|نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح
|لم تُعلن بعد
|محافظة جنوب سيناء
|الشهادة الإعدادية جنوب سيناء
|لم تُعلن بعد
|محافظة البحر الأحمر
|الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر
|لم تُعلن بعد
|محافظة القليوبية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية
|لم تُعلن بعد
|محافظة المنيا
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا
|لم تُعلن بعد
|محافظة الشرقية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
|لم تُعلن بعد
|محافظة الغربية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
|لم تُعلن بعد
|محافظة الدقهلية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
|لم تُعلن بعد
|محافظة البحيرة
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
|لم تُعلن بعد
|محافظة سوهاج
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج
|لم تُعلن بعد
|محافظة بور سعيد
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد
|لم تُعلن بعد
|محافظة أسيوط
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
|لم تُعلن بعد
|محافظة بني سويف
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
|لم تُعلن بعد
|محافظة الإسماعيلية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
|لم تُعلن بعد
|محافظة قنا
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
|لم تُعلن بعد
|محافظة الفيوم
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
|لم تُعلن بعد
|محافظة الأقصر
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
|لم تُعلن بعد
|محافظة دمياط
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
|لم تُعلن بعد
|محافظة السويس
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
|لم تُعلن بعد
|محافظة شمال سيناء
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
|لم تُعلن بعد
|محافظة الوادي الجديد
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد
|لم تُعلن بعد
ملحوظة هامة
في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.
نتائج الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019 بجميع المحافظات
أدى طلاب المحافظات المصرية المختلفة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، وانتهوا منها منذ أيام قليلة، وكان سير الامتحانات معتدلا وانتهى الطلاب منها في سلام، ويتابع الطلاب عن كثب مواقع المديريات التعليمية بجميع محافظات مصر، وكذلك يتابعوا وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وذلك للبحث عن أي أخبار تخص موعد ظهور نتائج الفصل الدراسي الثاني للصف الأول والثاني والثالث الإعدادي، ويقوم موقع نجوم مصرية بمتابعة أخبار النتائج لحظة بلحظة ويقوم بإعلان ظهورها لطلاب المحافظة وجميع المحافظات الأخرى.
خطوات الحصول على نتيجة امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي
- قم بالدخول على بوابة التعليم الأساسي للمحافظة التي تتبعها
- قم بإدخال الرقم القومي للطالب في شهادة الميلاد.
- يتم اختيار المرحلة التعليمية (المرحلة الإعدادية)
- نختار العام الدراسي للنتيجة، وهو 2018-2019.
- اضغط كلمة بحث.
نتيجة الإعدادية بمحافظة القاهرة والجيزة 2019 وجميع محافظات مصر
تابعونا أعزائنا طلاب الشهادة الإعدادية على موقعنا في متابعة يومية للمحافظات التي ستعلن بها نتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك من خلال ما يستجد من أخبار على المواقع الإلكترونية الرسمية للمحافظات أو ظهورها في المدارس بشكل مباشر.
جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019
|المادة الدراسية
|درجة المادة
|مادة اللغة العربية
|40 درجة
|مادة اللغة الإنجليزية
|30 درجة
|مادة الرياضيات
|30 درجة
|مادة العلوم
|20 درجة
|مادة الرياضيات
|20 درجة
|مادة التربية الدينية
|لا تضاف للمجموع
|مادة التربية الفنية
|لا تضاف للمجموع
|مادة الحاسب الآلي
|لا تضاف للمجموع
|المجموع الكلي
|140 درجة
لم يتم تلقي أعداد من الشكاوى من الطلاب أو السادة أولياء الأمور عن صعوبة الامتحانات أو انتشار الغش، كما في سنوات سابقة.تم الانتهاء من أعمال رصد وتجميع الدرجات، ومراجعة الدرجات لضمان دقتها، وعمل قوائم بالنتائج يتعرف الطالب عليها برقم الجلوس، وينتظر اعتماد تلك القوائم من السادة المحافظين في كل محافظة، ويتم إرسال تلك القوائم فيما بعد مباشرة إلى المدارس.
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التعليقات
المائل مين
عبدالله طارق عاوز النتيجه رقم جلوسي ١٥٢٦٩
الاسم يوسف محمد زكى اسماعيل شلبي محافظة الغربية رقم جلوس86142
106309 الشرقية إدارة الحسينية
امتى حتظهر نتىجة اسوان
اسراء مصيلحى عبد الجواد مصيلحى
26135
مدرسة الدكاترة زكى مبارك الإعدادية بسنتريس
مركز أشمون
محمود محمد عيد
محافظه البحيره
رقم الجلوس 47210