نتائج السانكيام في الجزائر 2019 برقم التسجيل من موقع الديوان الوطني للامتحانات cinq.onec.dz

نتابع مع طلبة وطلبات الصف الخامس الابتدائي نتائج السانكيام التي سوف ترفع علي موقع الديوان الوطني للامتحانات cinq.onec.dz، حيث ستعتمد وزيرة التربية والتعليم بالجزائر النتيجة وسوف تكشف عن نسبة النجاح في شهادة التعليم الابتدائي خلال الساعات القليلة كما ستعلن عن أوائل الطلبة والطلبات بجميع الولايات علي مستوي الجمهورية الجزائرية، حيث يمكن الاستعلام عن علامات السانكيام الكترونيا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية الجزائرية الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من اجل الكشف عن النتيجة الكترونيا فرجاء من متابعي موقع نجوم مصرية متابعة السطور القادمة.

نتائج السانكيام في الجزائر 2019 برقم التسجيل

وزارة التربية الوطنية الجزائرية أتاحت أيضا لجميع أولياء الأمور معرفة نتائج شهادة التعليم الابتدائي عن طريق رابط الاستعلام المرفق لكم علي الرابط التالي موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات cinq.onec.dz، حيث يقوم أي ولي أمر بالدخول علي علي الرابط السابق من ثم يقوم بكتابة رقم التسجيل من ثم النقر علي أيقونة استظهار النتيجة لكي تظهر له كشف نقاط شهادة السانكيام.

ينشر لكم فريق موقع نجوم مصرية رابط الاستعلام عن نتائج السنة الخامسة ابتدائي 2019 برقم التسجيل في الجزائر، حيث يمكن لجميع الطلبة والطلبات استظهار نتيجة السانكيام عن طريق رقم التسجيل الخاص بالطالب، من جانبه أكددت بعض المصادر التابعة لوزارة التربية والتعليم بان النتيجة سوف تظهر خلال الساعات القليلة المقبلة، وسوف يتم الكشف عن الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية أو موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات علي شبكة الأنترنت.

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