نتائج السانكيام 2019 حسب الرقم السري ورقم التسجيل عبر موقع الديوان الوطني

نتابع معاً زوار موقعنا “نجوم مصرية” الكرام أخبار ظهور نتائج السانكيام دورة 2019، والتي من المقرر يتم الإعلان عنها خلال ساعات من الآن، وفقاً لما تم التصريح به من قبل “نورية بن غبريت” وزيرة التربية الوطنية، عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أن إعلان النتيجة اليوم ، وكشفت عن نسب النجاح في جميع الولايات والتي بلغت 83%، حيث كان ينتظر بشغف طلاب شهادة التعليم الابتدائي بالجزائر عن اعتماد نتائج شهادة التعليم الابتدائي عقب ما انهي جميع الطلاب الامتحانات مؤخرا، ويتم رفع نتائج السانكيام، عبر موقع الديوان الوطني “للامتحانات والمسابقات”.

نتائج السانكيام 2019

وتتم عملية الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم الابتدائي سانكيام في كافة الولايات التالية، من خلال رقم التسجيل وكذلك الرقم السري، علماً أن الرقم السري هو المتواجد بأسفل الاستدعاء ويكون أخر 4 أرقام برمز المدرسة، وعلى الطالب اتباع الخطوات التالية لاستخراج النتائج بسهولة ويسر دون عناء.

ولاية سطيف- ولاية سعيدة- ولاية سكيكدة- ولاية سيدي بلعباس- ولاية عنابة- ولاية قالمة- ولاية قسنطينة- ولاية المدية- ولاية مستغانم- ولاية المسيلة- ولاية معسكر- ولاية ورقلة- ولاية وهران

طريقة الاستعلام عن نتيجة شهادة التعليم الابتدائي 2019 بالجزائر

أولا: يجب على الطالب الدخول عبر موقع الديوان الوطني http://cinq.onec.dz وهو الموقع الرسمي والنافذة الموحدة للإعلان عن نتائج السنة الخامسة <شهادة التعليم الابتدائي>.

ثانياً: ستظهر نافذة أمامك تشير إلى أدخال رقم التسجيل ويجب أن تضعه صحيحاً

ثالثاً: ادخل رقمك السري

رابعاً: سيتم طرح سؤال لك اجب عليه

خامساً: ثم اضغط على “استظهار النتيجة” وخلال بضع ثوان ستظهر النتيجة مباشرة.

← إقرأ أيضاً: