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روابط نتائج السادس الابتدائي بالعراق الدور الاول 2019 قريباً| نتيجة تربية الابتدائية بعموم محافظات العراق برقم التلميذ  والاسم في جميع الأقضية على موقع وزارة التربية العراقية 

كتب رضا علي آخر تحديث
روابط نتائج السادس الابتدائي بالعراق الدور الاول 2019 قريباً| نتيجة تربية الابتدائية بعموم محافظات العراق برقم التلميذ  والاسم في جميع الأقضية على موقع وزارة التربية العراقية 
نتائج السادس الإبتدائي بالعراق

ننقل اليكم نتائج امتحانات الصف السادس الإبتدائي بالعراق 2019 الدور الأول بعموم المحافظات العراقية حيث نستكمل معكم عبر موقعنا  المتابعة المستمرة لباقي نتائج جميع المراحل الدراسية بجميع الدول الشقيقة لمصر، حيث يبحث الان طلاب العراق عن نتائج الطلاب  وخاصتاً رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي في جميع محافظات العراق 2019 الدور الأول،  حيث تقوم  وزارة التربية العراقية بالإعلان الرسمى عبر البوابة الإلكترونية لموقعها عن نتائج الصف السادس الابتدائي، على مستوى جميع محافظات جمهورية العراق.

نتيجة الشهادة الإبتدائية بجمهورية العراق الدور الأول 2019

هذا فقد  اعلنت وزارة التربية العراقية عن أن 825،824 تلميذ وتلميذة، بجميع محافظات العراق  يخضون الامتحانات النهائية لمرحلة السادس الابتدائي للدور الاول للعام الدراسي 2019 ، بدأ من يوم 14 مايو ، وتنتهي يوم 21 مايو 2019، ووسط جو الترقب والخوف  يؤدي  طلاب الصف السادس الإبتدائي، إمتحانات الدور الأول للعام الدراسى 2019، على مستوى جميع محافظات العراق، بناء على جدول الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية الدراسات العربية والدراسات التركمانية والدراسات الأجنبية ( الإنجليزية)و الدراسات الكردية، الذى وضع بناء على توجيهات الدكتور وزير التربية الدكتور قصي السهيل.

– وزارة التربية العراقية

بدأ الامتحانات يوم 14 مايو ، وسوف تنتهي يوم 21 مايو 2019.، على مدار 7 أيام متتالية،  بالنسبة للدراسات التركمانية والدراسات الأجنبية، أما بالنسبة للدراسات العربية والدراسات الكردية ( عام ومسرع) سوف تنتهي  الإمتحانات يوم الأثنين الموافق 20 مايو، حيث تكون على مدار 6 أيام متتالية.

روابط نتائج السادس الابتدائي بالعراق الدور الاول 2019 قريباً| نتيجة تربية الابتدائية بعموم محافظات العراق برقم التلميذ  والاسم في جميع الأقضية على موقع وزارة التربية العراقية 
نتائج السادس الابتدائي عراق 2019

رابط الإستعلام عن نتائج الصف السادس الإبتدائي بالعراق

سوف تصرح  وزارة التربية العراقية عن نتائج الصف السادس لإمتحانات الدور الأول عام 2019،  فور الإنتهاء من تصحيح أوراق الإجابات والمراجعة، والجدير بالذكر تصريح  وزير التربية العراقية، على أن يتم الإعلان الرسمي عن النتيجة فور الإنتهاء من أعمال الكنترول بجميع الإدارات التعليمة التابعة للوزارة، مع التشديد على المراجعة والدقة والإتقان في كافة المراحل، على مستوى ادارة تربية الرصافة الأولى والكرخ الاولى و الثانية و الثالثة و الرصافة الثانية والثالثة، الناصري، كربلاء، صلاح الدين، كركوك، ميسان، البصرة، واسط، ديالي، المثنى، السلمانية، ذي قار وكافة المحافظات العراقية.

نتائج الدراسة الإبتدائية –  تربية السادس الإبتدائي 2019 بعموم محافظات العراق

 اسم المحافظة    رابط النتيجة قريباً 
نتائج السادس الابتدائي الكرخ الاولى رابط نتيجة الكرخ الاولى  قريباً 
نتائج السادس الابتدائي الرصافة الاولى رابط نتيجة الرصافة قريباً 
نتائج السادس الابتدائي كركوك رابط  نتيجة السادس ابتدائي محافظة  كركوك قريباً 
نتائج السادس الابتدائي كربلاء رابط  نتيجة السادس ابتدائي محافظة  كربلاء قريباً 
نتائج السادس الابتدائي المقدسة رابط  نتيجة السادس ابتدائي محافظة المقدسة قريباً 
نتائج السادس الابتدائي المثنى رابط  نتائج السادس الابتدائي لمديرية تربية المثنى قريباً 
نتائج السادس الابتدائي أربيل رابط  نتيجة السادس ابتدائي محافظة أربيل قريباً 
نتائج السادس الابتدائي السليمانية رابط  نتيجة السادس ابتدائي محافظة السليمانية قريباً
نتائج السادس الابتدائي الرصافة  الثالثة رابط  نتيجة السادس ابتدائي محافظة  الرصافة الثالثة قريباً
نتائج تربية ذي قار رابط نتيجة السادس ابتدائي محافظة  ذى قار قريباً
نتائج السادس الابتدائي بابل  رابط  نتائج السادس الابتدائي بتربيه بابل قريباً
نتائج السادس الابتدائي النجف الأشرف رابط نتائج السادس الابتدائي النجف الاشراف قريباً
نتائج السادس الابتدائي الرصافة الثانية  رابط نتائج السادس الابتدائي الرصافة الثانية قريباً
نتائج السادس الابتدائي ديالي الإبتدائية رابط  نتائج السادس الابتدائي محافظة ديالى قريباً
نتائج السادس الابتدائي واسط رابط  نتائج السادس الابتدائي تربية واسط قريباً
نتائج السادس الابتدائي الكرخ الثانية. رابط  نتيجة السادس ابتدائي محافظةالكرخ الثانية قريباً
نتائج السادس الابتدائي ديالي. رابط نتيجة السادس الابتدائي محافظة ديالى قريباً
نتائج السادس الابتدائي ميسان رابط  نتيجة السادس ابتدائي محافظة ميسان قريباً
نتائج السادس الابتدائي البصرة رابط نتيجة السادس  ابتدائي  البصرة قريباً

مستمرين نتابع معكم من خلال موقعنا نجوم مصرية ظهور باقى  نتائج السادس الابتدائي بعموم محافظات العراق على اكثر من رابط حيث تظهر النتيجة اولا على  شاشة القناة التربوية العراقية،  واكثر من رابط آخر يعرض نتائج طلاب العراق مباشر  حيث تظهر ايضا على  موقع ناجح والسومرية،  ونحن من موقعنا هذا نتابع معكم عرض نتائج السادس الإبتدائي 2019 الدور الأول بمحافظات العراق.

كيفية استخراج نتيجة السادس الابتدائي

اولا: الدخول على رابط كل محافظة المفرق في الجدول بالأعلى ستظهر لك صفحه بها جميع المدارس الموجودة بالمحافظة

 

ثانيا: الضغط على اسم المدرسة ستظهر اليك كشوفات بأسماء الطلاب وبيان درجاتهم كامله والبحث عن اسم الطالب.

 

فى حالة وجود اى مشكلة فى استخراج نتيجه الصف السادس الابتدائى بالعراق يرجى ترك تعليق بالمشكلة او بالاسم ورقم الجلوس واسم المحافظة وسوف نقوم بالرد عليكم بالنتيجة.

ونتابع معكم رفع النتائج على مستوى المحافظات تباعا فتابعوا تمنياتى بمزيد من التفوق والنجاح لجميع ابنائنا الطلاب فى العراق الشقيقة.

موقع نجوم مصريه يتمنى لجميع طلاب العراق بدوام التفوق  وخاصتا طلاب الصف السادس الابتدائي بجميع الاقضيه العراقية

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عن الكاتب

رضا علي

اسمى رضا علي خريجة كلية التجارة جامعة المنصورة اعمل محررة فى موقع نجوم مصرية احب الكتابه جدا فى أكثر من مجال : الرياضة -الأخبار- الصحة -الفن الطقس - الأسعار وغيرها من المجالات التي يهتم بها الكثير لانى احب الاطلاع على احدث الاخبار والتغيرات فى الأحداث وارجوا ان اكون ضيفه محببة اليكم و تنال مقالاتي إعجابكم و تتفاعلوا معي برايكم سواء بالقبول او الرفض

التعليقات

    2. عباس الفادي في هذا المجال و الله ما شاء فعل ذلك في إطار حرص الحكومة المصرية في كل شيء. لا اله إلا انت. لا لا اله إلا انت. لا اله إلا انت فكقم. لا 4خ3344 في هذا المجال. و

  6. الاسم:عماد ياسين راوي أحمد
    المدرسه:ملتقى النهرين
    الصف:الأول متوسط
    المحافظة:صلاح الدين الشرقاط الساحل الأيسر من قريه اسديرئ سفلى

    رد

    1. محافظة القار لم تظهر بعد اللى ظهر بغداد الكرخ 1 محافظة بغداد الرصافة 1 وفى انتظار باقى المحافظات خلال الساعات التالية

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