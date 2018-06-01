“تابعوا”نتيجة الدبلومات الفنية 2019 جميع الشعب (تجارى-صناعى-زراعى ) برقم الجلوس في جميع المحافظات عبر بوابة التعليم الفنى 2019

اليوم نقدم لكم زوار موقعنا الذي يهتم دائما فيما يخص شئون الطلاب والنتائج لجميع المراحل التعليمية “نجوم مصرية” الدبلومات الفنية 2019 وتشمل نتيجة الدبلوم الفنى التجارى وكذلك نتابع نتيجة الدبلوم الفنى الصناعى ونتيجة الدبلوم الفنى الزراعى آخر العام، على مستوي جميع محافظات الجمهورية، والذي من المتوقع أن يتم اعتمادها عقب انتهاء طلاب الدبلومات الفنية المختلفة من أداء اختباراتهم الترم الثاني.
نتيجة الدبلومات الفنية 2019
ويتم بدأ الاستعلام من طلابنا بالمدارس الفنية التي أصبحت تمتلك عدد كبيرة من الطلاب بها والتي لا تقل أهمية بجانب المراحل التعليمية الأخرى، عبر بوابة التعليم الفني 2019 بالاسم ورقم الجلوس كما يقوم موقع اليوم السابع بنشر نتائج الدبلومات الفنية فور ظهورها رسمياً، كما يحرص موقعنا نجوم مصرية كل الحرص لمتابعة مسار ظهور نتائج الدبلومات الفنية الترم الثاني شعب(الدبلوم الفندقي –الدبلوم الفني الصناعي – الدبلوم الزراعي )
“الآن”نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني جميع الشعب
نتيجة الدبلوم الفنى الصناعى 2019 برقم الجلوس جميع المحافظات
نتيجة الصف الاول الثانوي التجاري الترم الثاني 2019
نتيجة الدبلوم الفني الزراعي 2019
نتيجة الصف الثاني الثانوي التجاري 2019 الترم الثاني جميع المحافظات
نتيجة الصف الاول الثانوي الصناعي 2019 الترم الثاني برقم الجلوس
وبجانب انتظار الطلاب وذويهم قريباً اعتماد النتائج بعد إتمام عملية مراجعة كافة أوراق الإجابات للطلاب على مستوي جميع المحافظات ينتظر أيضاً الطلاب الإعلان اسماء الاوائل بالدبلومات الفنيه 2019. والتي يتم إعلانها كل عام تقديراً للطلاب الحاملين اعلي الدرجات،
نتائج الدبلومات الفنية 2019
ومن الجدير ذكره أن طرح الدكتور “أحمد الجيوشى” نائب الوزير للتعليم الفني الجداول الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية مؤخراً عقب الانتهاء من انعقاد اجتماعاً بحضور كلاً من الرائد العام للاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية السيد “أحمد موسى” مؤكداً أن الجداول وضعت بالمقام الأول للتوافق مع جميع طلاب المدارس الفنية.
علماً أنه جاري البحث عن الروابط التابعة لكل محافظة وسيتم رفقها بالمقال في حال إيجادها.
|نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظات القاهرة
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة الجيزه
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة القليوبية
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة المنوفية
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة الدقهلية
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة الاسكندرية
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة البحيرة
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة مرسي مطروح
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة دمياط
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة بني سويف
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة الفيوم
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة اسيوط
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة سوهاج
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة الاقصر
نتيجة الدبلومات الفنية 2018 محافظة قنا
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة بورسعيد
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة السويس
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة البحر الأحمر
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة شمال سيناء
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة جنوب سيناء
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة الوادي الجديد
التعليقات
عاوز اعرف نتيجه الشهاده التجارية اسمي عبد الحليم محمد عبدالحليم عبد الفتاح الشافعي
عايز اعرف نتيجه الثانويه الصناعيه
عايزه اعرف تيجه الثانوي التجارى
عايزاعرف نتيجة الصف الثانى ثانوى صنايع
نتيجة تاني ثانوي الصنياعه رقم الجلوس 1401
عاوزه اعرف نتيجه الصف الثانى صنايع قسم ملابس جاهزه رقم الجلوس 2791
عاوزه اعرف نتيجه تانى صنايع قسم ملابس جاهزه
يوستينا رفعت عطيه رقم الجلوس292079القاهره المرج
نتيجه الصف الأول الصناعى قسم ملابس الاسم امال رجب فتحى محمد رقم الجلوس ٦٧٥
محمد حسام الدين عبدالسميع رقم الجلوس231محافظه الشرقية مدرسة ديرب نجم قسم الجرار
عايزة اعرف نتيجة ايمان امير رقم الجلوس 12
عايزه نتيجه اسراء السيد عبد السميع ناصف رقم الجلوس 6
محمودحاسم علي إبراهيم رقم الجلوس 970مدرسة المنشاه الصناعيه بنين
محمد حنفي عبد الحي ١٤٤٧
كريم محمدي محمد عبده
٢ سنوي تخصص تشغيل معادن (ميكانيكا) مدرسه غمره الصناعيه
رقم الجلوس . ٢٤٨٣
اداره حدائق القبة محافظه القاهره
انا من الصف الأول الصنائع رقم الجلوس437عايز النتيجه
نرجو متابعة المقال حال اعتماد نتيجة الصف الأول الصناعي 2019 سيتم الاستعلام مباشرة
اسم خميس فرج رزق
رقم الجلوس ٢٦٤١٠٤٦
الله بتوقيت
عايزة نتيجهاعملها فاطمه عبدالناصر مسلم محافظه الاقصر ورقم الجلوس 3780730
عايزنتايجات الصف الثالث الثانوي تجاره الاسم محمد رمضان رقم الجلوس ٣٠٢٨٧٢٢
لو سمحتي ممكن نتيجه رقم الجلوس ده ٢٢١٣٢٣٤
احمد عوض من محافظه بني سويف ثانوي صناعي
رامي سامي مسعود
رقم الجلوس 3638845
شعبة تسويق
محافظة اسيوط
عاوز اعرف النتيجة رقم الجلوس
2184638
من فضلك ممكن اعرف نتيجتي أنا الصف الثالث التجاري ورقم الجلوس ٣٦٦٠٧٥٠ وشكرا
نتيجه الصف الثالث التجاري بمغاغه مدرسه طه حسين 2018
3490094
عاوزة اعرف نتيجة
الثانوية الصناعية بمنيا القمح أسمى سلوى عثمان السيد على
رقم الجلوس ٢٤٨٦٥٢٩
عاوزة اعرف نتيجة الثانوية الصناعية بمنيا القمح
٢٤٨٦٥٢٩
عوز اعرف نتيجة الصف الثالث الصناعي
الاسم:الحسين فريد مصري محمد عامر
وده رقم الجلوس 2524650
الشعبه تبريد وتكييف الهوا
عايز اعرف نتيجه 3دبلوم الصنايع اسم/محمودعبدالهادى محمد حسن رقم الجلوس/2151066 تخصص/تشغيل معادن
رقم الجلوس 2805106
دبلوم صناعه
محافظه المنيا مركز ملوي
نظام 3سنوات
عاوز اعرف نتيجه الصف الثالث الثانوى الصناعى
الاسم:احمد عبدالهادى الهادى عبدالهادى
المحافظه:الشرقيه
رقم الجلوس:2503989
2082446
رقم الجلوس/2370663
عبد الرحمن محمد محمد الدسوقي موافي محافظه الدقهليه فني صناعي قسم السيارات رقم الجلوس 2321292 عاوزه النتيجه لو تكرمتوااا
لو سمحتو عايز نتيجت دبلوم الصنايع
الاسم عبدالرحمن عبدالصبور حسن محمد
رقم الجلوس 2216963
مدرسه اشمون الصناعة بنبى
محمد حافظ يوسف حافظ شعلان
رقم الجلوس 2314373
قسم اجهزه دقيقه
الدقهلية مدينه شربين
الصف الثالث
محمد حافظ يوسف حافظ شعلان
رقم الجلوس 2314373
قسم اجهزه دقيقه
الدقهلية
الصف الثالث
اتمنبي ارسال النتيجه عبر الاميل فور ظهورها
دبلوم صنايع اداره ههيا شرقيه
مدرسة حسين جلال بنين الثانوية الصناعية قسم لحام مركز سمسطا محافظة بني سويف رقم جلوس 2153659
محمدشعبان حلمى اسكندر قسم تبريد وتكييف الثانويه الصناعية منفلوط اسيوط رقم الجلوس 2753385
لو سمحتو عايز نتيجة علي محمد علي من نحع حمادي 2151019
لو سمحتي.عايزة نتيجه
ريهام محمد السيد السيد
رقم الجلوس 2423841
دبلوم صناعي
محافظه دقهلية . ادارة نبروة
لو سمحتو يااا جماعه شهادة الدبلوم فني صناعي الصف الثالث 2018 ……..رقم الجلوس 2150085…….الاسم .محمد سيد