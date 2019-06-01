نتائج الثانوية العامة الكويت 2019 | موقع وزارة التربية moe.edu.kw الرسمي

أعلنت وزارة التربية رسمياً عن إطلاق نتائج الثانوية العامة الكويت 2019 أو نتائج الصف الثاني (العلمي، الأدبي، المعهد الديني اليوم السبت الموافق لتاريخ 1 يونيو 2019م، وقد تم الإعلان عن ذلك من خلال الحساب الرسمي لوزارة التربية الكويت عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ويتم الاستعلام عن نتائج الثانوية الكويت بالرقم المدني ورقم الجلوس ثم الضغط على أيقونة “بحث”، وسيتم نقلك لصفحة النتائج عبر الموقع الإلكتروني للوزارة moe.edu.kw.

وقد أعلنت الوزارة عن عن أنه سيتم رفع نتائج الثانوية العامة الكويت 2019 على موقع وزارة التربية الإلكتروني الرسمي وعلى بوابة الكويت التعليمية، كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني عشر من خلال تنزيل تطبيق وزارة التربية (moe)، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2019 الكويت بالرقم المدني ورقم الجلوس.

نتائج الثانوية العامة الكويت 2019

اختتمت الاختبارات النهائية للعام الدراسي الحالي 2018-2019م لطلاب القسم العلمي بمادة الأحياء، وهنا صرح الموجه الفني للأحياء بمنطقة مبارك الكبير التعليمية الأستاذ “عبد الحميد الكندري” بأن هذا الاختبار قد سار بشكل يسير وسهل ولم يواجه الطلاب والطالبات أية صعوبات أثناء أداء الامتحان، وقد بلغ عدد اللجان في الكنترول للقسم العلمي 8 لجان (4 لجان للبنين، 4 لجان للبنات)، وقد كان عدد الطلاب الذين قاموا بأداء اختبار الصف الثاني عشر الفصل الدراسي الثاني “علمي” (19745 طالباً وطالبةً).

كما اختتم طلاب القسم الأدبي اختباراتهم بمادة الفلسفة، وقد تم تقسيم لجان التصحيح إلى لجنتين، الأولى خاصة بالمعلمين والثانية بالمعلمات، حيث بلغ عدد طاولات تصحيح أوراق الإجابات ما يزيد عن 60 طاولة، وقد أوضح الموجه الأول بمنطقة الأحمدي التعليمية الأستاذ “محمد العتيبي” أنه لم يرد أي تعليقات أو ملاحظات بخصوص اختبار الفلسفة، وقد أعلنت وزارة التربية رسمياً بأنه سيتم رفع نتائج الثانوية العامة الكويت 2019 أو نتائج اختبارات الصف الثاني عشر على موقع وزارة التربية الرسمي فور الانتهاء من عملية التصحيح والتدقيق والمراجعة.

وقد تقدم الأستاذ الدكتور “حامد العازمي” وزير التربية ووزير التعليم العالي بالكويت بالتهنئة لكافة طلاب وطالبات الصف الثاني عشر (القسم الأدبي، العلمي، المعهد الديني) بمناسبة الانتهاء من الاختبارات النهائية “الفصل الدراسي الثاني” للعام الدراسي الجاري 2018-2019م، متمنياً للجميع دوام النجاح والتفوق في المراحل التعليمية القادمة بمشيئة الله تعالى، وأن يحصلوا على الدرجات التي تلبي احتياجاتهم والراغبين بها هم وأولياء أمورهم، ويمكنكم الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الكويت 2019 من خلال اتباع أحد الروابط التالية:

موقع وزارة التربية الكويت ( moe.edu.kw

موقع طالب الكويت ( tb-kw.com ).

). بوابة الكويت التعليمية ( moe.edu.kw ).

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