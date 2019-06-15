رابط نتائج الثانوية العامة السودانية 2019 برقم الجلوس ولاية الخرطوم والجزيرة وجميع الولايات- سجل بيانات واعرف نتيجتك

ننشر رابط نتائج الثانوية العامة السودانية 2019 خلال هذا التقرير فور أن يتم اعتماد نتيجة الثانوية السودانية من جانب وزيرة التربية والتعليم، آسيا إدريس، وذلك في إطار حرص موقع “نجوم مصرية” على تسهيل طلاب الشهادة الثانوية الحصول على نتائج الثانوية السودانية 2018 برقم الجلوس، كما سيتم عرض أسماء الطلاب الأوائل في نتائج السودان.

يمكن لجميع الطلاب استخراج نتائج الثانوية العامة السودانية 2019 برقم الجلوس ولاية الخرطوم والجزيرة وجميع الولايات، عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية، حيث مرت الامتحانات بسلام دون أي معوقات، ونشير إلى تأخر ظهور نتيجة الشهادة الثانوية بالسودان 2019 من سمات نتائج السودان للظروف التي تمر بها البلاد.

نتائج الثانوية العامة السودانية 2019

حيث تعد نتائج الثانوية العامة السودانية 2019، من أهم الكلمات البحثية التي يتم تداولها عبر محرك البحث جوجل، خاصة بعد أن تأخر عرض نتائج الثانوية العامة بالسودان عن الموعد المحدد له، حيث كان من المفترض أن يتم اعتمادها يوم السبت الماضي.

ويشار إلى أن وزارة التربية والتعليم بالسودان، قد أجرت تحقيق عاجل، بشأن مسألة تسريب امتحان مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة السودانية 2019، مما تسبب في خالة حالة من القلق والتوتر من جانب الطلاب.

رابط نتيجة الشهادة السودانية 2019

وفي سياق متصل، أكد الدكتور “مختار محمد مختار” مدير الإدارة العامة للامتحانات والتقويم بوزارة التربية والتعليم السودانية، بأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل تأمين السيرفرات المخصصة لنتيجة الثانوية السودانية، مشيرة إلى أنه سيتم رفع نتائج الثانوية العامة السودانية عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالسودان.

نتيجة السودان 2019

حيث نترقب مع جميع الطلاب اعتماد نتائج الثانوية العامة السودانية 2019 لجميع الولايات وهي :

نتائج الثانوية العامة السودانية 2019 ولاية نهر النيل .

نتائج الثانوية العامة السودانية 2019 ولاية الخرطوم .

نتائج الثانوية السودانية ولاية الجزيرة 2019 .

نتيجة الثانوية السودانية 2019 ولاية غرب دارفور .

نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية نهر النيل الأزرق 2019 .

نتائج السودان 2019 ولاية سنار .

نتيجة الثانوية السودانية 2019 ولاية البحر الأحمر .

نتائج السودان ولاية القضارف دور أول.

نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية جنوب كردفان 2019 .

نتائج الثانوية السودانية 2019 ولاية نهر النيل الأبيض.

نتيجة السودان 2019 ولاية شمال كردفان.

نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية غرب كردفان 2019 .

نتائج السودان 2019 ولاية الشمالية.

نتيجة الثانوية العامة السودانية ولاية كسلا 2019 .

نتائج الثانوية العامة بالسودان 2019 ولاية شمال دارفور .

نتائج السودان 2019 ولاية جنوب دارفور.

نتائج الثانوية العامة بالسودان ولاية وسط دارفور 2019 .

نتيجة الثانوية السودانية 2019 ولاية شرق دارفور.

متابعة نتائج الثانوية العامة السودانية 2019

تحديث: من المتوقع عدم اعتماد نتائج الثانوية العامة السودانية قبل عيد الفطر وسيتم إعلانها بعد أنتهاء أجازة العيد

أوشكت وزارة التربية والتعليم بالسودان إعلان نتائج الثانوية العامة السودانية 2018، خلال الساعات القادمة.

أعلنت وزارة التعليم بالسودان أنه سيتم إعلان نتائج السودان 2018 يوم الأحد القادم.

تحديث يوم 23 يونيو: من المقرر إعلان نتائج الثانوية العامة السودانية خلال الغد، في مؤتمر صحفي سيتم عقده من جانب وزارة التعليم السودانية.

بعد قليل سيتم اعتماد نتائج الثانوية العامة السودانية 2018 عقب انتهاء المؤتمر الصحفي.

تم إلغاء المؤتمر الذي كان من المقرر عرضه ظهر اليوم لاعتماد النتيجة.

حتي الآن لم تصدر وزارة التعليم السودانية موعد نهائي لإعلان نتائج الثانوية السودانية.

ترددت أنباء أنه سيتم إعلان نتائج الثانوية السودانية 2018 خلال مطلع الأسبوع القادم وجاري التأكد من صحتها .

من المقرر اعتماد نتائج السودان للثانوية العامة بعد قليل.

رابط نتائج الثانوية السودانية ( من هنا)

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