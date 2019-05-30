استخراج نتائج الثالث المتوسط بالعراق الدور الأول 2019 جميع المحافظات بالرقم الامتحاني- رابط قناة التلغرام وموقع السومرية نيوز و(moedu.gov.iq)

تعد نتائج الثالث المتوسط بالعراق الدور الأول 2019 جميع المحافظات من أهم النتائج الدراسية التي تشغل اهتمام قطاع كبير من الشعب العراقي ووزارة التعليم العراقية، ولهذا نرصد في هذا التقرير موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط 2019 (الكردية-العربية-التركمانية-الإنكليزية)، وننشر روابط استخراج نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2019 جميع المحافظات بالرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع ناجح وموقع النجاح وموقع السومرية نيوز وشبكة أخبار الناصرية وموقع إزدهار وقناة التلغرام ، حيث أوشكت النتائج على الظهور.
نتائج الثالث المتوسط بالعراق الدور الأول 2019
في حالة من القلق التوتر يترقب طلاب العراق لحظة اعتماد نتائج الثالث المتوسط بالعراق الدور الأول 2019 جميع المحافظات، والتي من المتوقع أن يتم عرضها قبل نهاية الشهر الحالي، كما ترددت أنباء على لسان أحد المصادر في وزارة التربية والتعليم العراقية، تشير إلى أن وزير التربية العراقي “محمد إقبال الصيدلي” نتائج الثالث المتوسط 2019 بالعراق الدور الأول قد انتهت الامتحانات بها يوم 23 أكتوبر .
نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2019 جميع المحافظات
حيث تجدر الإشارة إلى أنه يتم ظهور نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2019 تدريجيا وليس في آن واحد، وفي أغلب الأحوال يتم إعلان نتيجة الثالث المتوسط ببغداد ومن ثم ظهور باقي محافظات العراق :
- الكرخ 1
- الكرخ 2
- الكرخ 3.
- الرصافة 1
- الرصافة 2
- الرصافة 3 .
- الأنبار .
- ديالي.
- ذى قار.
- المثني.
- البصرة.
- النجف.
- واسط.
- كركوك.
- كربلاء.
- ميسان.
- الوصل.
- السلمانية .
- أربيل.
روابط استخراج نتائج الثالث المتوسط 2019 بالعراق الدور الثالث
- وزارة التربية العراقية.
- صفحة وزير التربية بالفيسبوك
- موقع ناجح
- موقع السومرية نيوز
- شبكة أخبار الناصرية
- قناة التلغرام .
متابعة نتيجة الثالث المتوسط بالعراق 2019
- من المتوقع اعتماد نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2018 خلال أيام قليلة.
- أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية، أن يوم الخميس القادم سيتم اعتماد نتيجة الثالث المتوسط 2018 لهذه المدريات ( الرصافة1 ، الرصافة2 ، الرصافة3 ، الديوانية ، البصرة ، النجف الاشرف ، ديالى ، الناصرية ، ميسان ، الكوت).
- كما أنه من المقرر أن يتم إعلان باقي محافظات العراق خلال بداية الأسبوع القادم.
- كما أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية، أن نسبه النجاح المادة الإسلامية اعلي من نسبه نجاح ماده اللغة الانجليزية.
- اقتربت لحظة اعتماد نتائج الثالث المتوسط 2018 بالعراق صباح الغد
- ومن المترقب إعلان باقي نتائج الثالث المتوسط لللمحافظات الأخري خلال ساعات
التعليقات
الاسم تركية صلاح نوري طلاك
2618922051012
علي راءد جبار عيدان
الرقم الامتحاني ١٦١٨٩١١١٠٣٠٦٣
بشروني
الاسم علي راءد جبار عيدان البصره الرقم الامتحاني ١٦١٨٩١١١٠٣٠٦٣
رسول صفاء سلمان خلف /مدرسة الانتفاضة الشعبانية /الكرخ ٢
سوما معتصم حسن حسين 2018929140053
فاروق عامر حميد منصور
رقم الامتحاني 1818911097079
أوشكت تطلع نتائج بغداد الكرخ أرجو الرد لأن والله تعبت
عذاري عطالله منادي متوسطة الفواطم ناحية الموفقيه محافضة واسط رقم الامتحان2618922022129
الرقم المتحاني ١٧١٨٣٥٠٨٥٨
ياسمين معروف محمد رقم الجلوس 3706203 شعبه اداره
رقم الجلوس 3706203
الاسم صفاء امير جاسم محمد
بابل
2318922088063
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