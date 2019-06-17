موقع استخراج نتائج البكالوريا 2019 الجزائر برقم التسجيل جميع الولايات عبر الديوان الوطني للامتحانات bac.onec.dz

نترقب إعلان نتائج البكالوريا 2019 الجزائر برقم التسجيل بجميع الولايات الجزائرية عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات bac.onec.dz خلال الساعات القليلة القادمة، ويشار إلى أنه بلغت نسبة نجاح نتائج الباك بالجزائر العام الماضي 55.88% ،وسنعرض في هذا المقال رابط نتائج بكالوريا الجزائر 2019 في إطار حرص موقع نجوم مصرية بتوفير جميع متطلبات القراء .

نتائج البكالوريا 2019 الجزائر

طبقا لما تم إعلانه اليوم من وزيرة التربية الوطنية “نورية بن غبريط”، عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، فأنه سيتم إعلان نتائج بكالوريا الجزائر 2019 في مؤتمر صحفي خلال نهاية الشهر الجاري، ليحصد كل طلاب نتيجة تعبه ومجهوده طوال عام كامل من المذاكرة والاجتهاد.

يمكن لجميع الطلاب كتابة الاسم ورقم التسجيل والولاية في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض نتائج الباك بالجزائر 2019 فور إصدارها.

نتائج الباك 2019 بالجزائر

حيث تحتل نتائج الباك 2019 بالجزائر اهتمام واسع من جانب الرأي العام ، حيث أنها تعد بمثابة الثانوية العامة في مصر، ونشير إلى أنه بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات نتائج البكالوريا 2019 الجزائر أكثر من 709 ألف طالب وطالبة، ولم تشهد الامتحانات أي شكاوى لهذا فأنه من المتوقع أن تسجل نسبة نجاح نتائج بكالوريا الجزائر 2019 أعلى من العام الماضي.

والجدير بالذكر أنه بدأت امتحانات شهادة نتائج البكالوريا بالجزائر 2019 يوم 20 جوان وانتهت 25 جوان، وتم البدء في تصحيح النتائج بجميع الولايات الجزائر وسعيدة والجلفة وعنابة وقسطينية ومعسكر،ولاية بجاية وبسكرة والاغواط وأم البواقي وسطيف.

روابط مباشرة نتائج البكالوريا الجزائر 2019



يمكن لجمع الطلاب معرفة نتائج البكالوريا 2019 الجزائر برقم التسجيل، من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات bac.onec.dz ، أو من خلال خدمة الرسائل القصيرة بالاتصال بالرقم (*567# )، وسيتم عرض نتائج البكالوريا 2018 الجزائر لجميع الولايات

الجزائر.

الأغواط.

الشلف.

سكيكدة.

إدرار.

ورقلة.

سعيدة.

دير الزور.

جيجل.

سطيف.

مستغانم.

قسطنطنية.

موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات (bac.onec.dz)

لمعرفة نتائج البكالوريا 2019 الجزائر اتبع الخطوات التالية:

اتبع الخطوات التالية: الدخول إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات .

. أو من خلال موقع وزارة التربية الوطنية.

الضغط على نتائج الباك 2018 بالجزائر.

إدخال رقم التسجيل.

وإدخال الرقم السري.

ومن ثم الضغط على استظهار.

لتظهر نتائج الباك 2019 بالجزائر بالتفصيل.

عرضنا في هذا التقرير أخر أخبار نتائج الجزائر 2019 وخاصة نتائج البكالوريا بالجزائر 2019 وخطوات استخراج نتائج الباك عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات bac.onec.dz ، ويتمني موقع نجوم مصرية النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

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