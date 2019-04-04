نتائج الأساس للصف الثامن 2019 برقم الجلوس بجميع الولايات السودانية عبر رابط الوزارة المباشر moe.gov.sd

يترقب الطلاب والطالبات نتائج شهادة الاساس الصف الثامن 2019 بجميع الولايات السودانية ،حيث ينتظر الطلاب إعلان نتيجة الأساس فى خلال الساعات القادمة فى وسط قلق لإعلان النتائج الصف الثامن عبر موقع الوزارة السودانية ،وان قد أوضح مدير الإدارة العامة للإمتحانات السيد مختار محمد مختار أن تصحيح الامتحانات ورصد درجات الطلاب قد إنتهيت وأن النتائج سوف يتم إعلان على موقع الرابط الوزارة المباشر moe.gov.sd.

الاستعلام عن نتائج الصف الثامن 2019

أعلن مدير الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة التعليم السودان السيد مختار محمد مختار أن الامتحانت بجميع الولايات السودانية لقد انتهيت بأمان وسلام دون أى شكاوى ،وحيث التصحيح الامتحانات الأساس لقد بدأت وعلى فور الانتهاء وجمع رصد الدرجات للطلاب والطالبات فى جميع الولايات السودانية

رابط المباشر للوزارة بنتائج الأساس

يترقب الطلاب والطالبات نتائج الثامن 2019 فى وسط قلق وسيتم الإعلان على نتيجة شهادة الأساس بجميع الولايات عبر وقع وزارة التربية والتعليم والمعارف وايضا رابط مباشر الاستعلام عن النتائج الاساس

وحيث تظهر نتائج الثامن 2019 في جميع الولايات السودانية كتالي:

ولاية نهر النيل. الخرطوم العاصمة ولاية الجزيرة ولاية البحر الأحمر ولاية النيل الأزرق ولاية شمال كردفان ولاية جنوب كردفان ولاية غرب كردفان ولاية غرب دارفور كسلا سنار

لقد أكدت وزارة التعليم السودانية بأن سيتم اعتماد النتيجة وإعلانها رسمياً على الموقع الرابط المباشر خلال الأسبوع المقبل بجميع الولايات لنتائج شهادة الأساس لجميع الطلاب

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