موقع نتائج اختبار القدرات جامعة الكويت 2019/2018 مركز التقييم والقياس بالاسم والرقم السري للطالب

ننشر لكم رابط نتائج اختبار القدرات جامعة الكويت 2018، حيث تم الإعلان عن نتائج اختبارات القدرات الأكاديمية جامعة الكويت 2018-2019 اليوم الأحد الموافق 25-11-2018 وذلك نقلاً عن موقع الجامعة الإلكتروني عبر الإنترنت، ومن خلال هذا المقال سوف نوفر لكم رابط الدخول المباشر للحصول على نتائج اختبار القدرات جامعة الكويت 2018 عبر موقع التقييم والقياس التابع للجامعة والذي من خلالة يمكنكم الإطلاع على المزيد من التفاصيل بخصوص ذات الشأن.

وفي ذات الصدد أوضحت الجامعة سابقاً عن نظام التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات الأكاديمية بجامعة الكويت موضحه من ذلك أن اختبار القدرات الأكاديمية سيكون يوم السبت 17 نوفمبر 2018 لطلبة الصف الثاني عشر وخريجي الثانوية العامة.

نتائج اختبار القدرات جامعة الكويت 2019/2018

فيما سيكون التسجيل الإلكتروني 11 أكتوبر – 3 نوفمبر 2018 (رسوم اعتيادية) والتسجيل الإلكتروني المتأخر أو بمساعدة المركز يوم 4 نوفمبر – 5 نوفمبر 2018 (نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين) برسوم مضاعفة واختبار اللغة الفرنسية يوم السبت الموافق 24 نوفمبر 2018 والتسجيل الإلكتروني لاختبار اللغة الفرنسية 18 نوفمبر – 19 نوفمبر 2018.

وقالت الدكتورة رواء جار الله نائب مدير جامعة الكويت للشؤون العلمية ومدير مركز القياس والتقييم أنه يتم النظر حالياً في موضوع إلغاء بعض اختبارات القدرات في الفترة القادمة، مشيرة أنه سيتم العمل الدراسة اللازمة لإلغاء بعض الاختبارات هذه الفترة وسوف يتم اتخاذ القرار النهائي خلال الفترة الحالية.

رابط نتائج اختبارات القدرات الأكاديمية جامعة الكويت 2018

من خلال رابط موقع مركز التقييم والقياس يمكنكم الآن الحصول على نتائج اختبار القدرات جامعة الكويت 2018-2019 من خلال الاسم والرقم السري لكل طالب أو طالبة، أسرة موقعنا تتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

تحديث جديد اليوم: أعلن مركز التقييم والقياس اليوم الثلاثاء عن نتائج اختبار القدرات الأكاديمية جامعة الكويت 2018-2019 ويمكنكم الحصول عليها الآن من خلال رابط الموقع أدناه، وتم توضيح خطوات الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات بجامعة الكويت 2018 عبر الحساب الرسمي لمركز التقييم والقياس عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.