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الخريطة الزمنية العام الدراسي 2018/2019 نظام الامتحانات الجديد .. جدول الإجازات الرسمية بمصر بالمدارس والجامعات المصرية الحكومية

كتب ندى أيمن آخر تحديث

الخريطة الزمنية العام الدراسي وموعد بدأ العام الراسي الجديد 2018/2019 والذي اصبح محل بحث لميع الطلاب وأولياء الأمور، خاصة مع اقتراب موعد بداية عام راسي جديد يحمل معه الكثير من الأمل، خاصة مع بادية منظومة تعليمية جديدة تحمل ي طياتها تقم علمي يماثل بل ويتفوق على تجارب الكثير من الدول التي نقلها التعليم لمصا الدول المتقدمة، فسنغافورة وماليزيا واندونيسيا وفنلندا ق صنع نظام التعليم نهضتها الحديثة، فقد أعلنت وزارة التعليم المصرية منذ عدة أيام عن الجدول الخاص بمواعيد العام الدراسة الجديد، وكذلك عن تفاصيل الخريطة الزمنية، للعام الدراسي الجديد 2018/2019، فقد تقرر عدم تأجيل الموعد المحدد لبدء العام الدراسي الجديد سواء بالمدارس والجامعات، كما أعلنت وزارة التعليم العالي أن الجامعات جاهزة لموعد بدء الدراسة.

ميعاد بدء العام الدراسي الجديد 2018/2019
الخريطة الزمنية العام الدراسي
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ندى أيمن

محررة صحفية في المواقع الإلكترونية وهواياتي القراءة والإطلاع على كل جديد من العلوم والمعرفة

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