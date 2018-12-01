الخريطة الزمنية العام الدراسي 2018/2019 نظام الامتحانات الجديد .. جدول الاجازات الرسمية بمصر 2018/2019 المدارس والجامعات المصرية الحكومية

موعد بدأ العام الراسي الجديد 2018/2019 والذي اصبح محل بحث لميع الطلاب وأولياء الأمور، خاصة مع اقتراب موعد بداية عام راسي جديد يحمل معه الكثير من الأمل، خاصة مع بادية منظومة تعليمية جديدة تحمل ي طياتها تقم علمي يماثل بل ويتفوق على تجارب الكثير من الدول التي نقلها التعليم لمصا الدول المتقدمة، فسنغافورة وماليزيا واندونيسيا وفنلندا ق صنع نظام التعليم نهضتها الحديثة، فقد أعلنت وزارة التعليم المصرية منذ عدة أيام عن الجدول الخاص بمواعيد العام الدراسة الجديد، وكذلك عن تفاصيل الخريطة الزمنية، للعام الدراسي الجديد 2018/2019، فقد تقرر عدم تأجيل الموعد المحدد لبدء العام الدراسي الجديد سواء بالمدارس والجامعات، كما أعلنت وزارة التعليم العالي أن الجامعات جاهزة لموعد بدء الدراسة.
ميعاد بدء العام الدراسي الجديد .. الخريطة الزمنية 2018/2019
بدء الفصل الدراسي الأول في 22 من سبتمبر 2018، ويستمر الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018/2019 لمدة 15 أسبوعا.
تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018/2029 يوم 5 من يناير 2019 وتنتهي يوم 24 من يناير 2019.
بدء إجازة نصف العام للعام الدراسي 2018/2029 يوم 26 من يناير 2019 وتنتهي يوم 7 من فبراير 2019.
بدء الفصل الدراسي الثاني للعام 2018/2019 يوم 9 من فبراير 2019.
بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018/2019 يوم 1 يونيو 2019 وتنتهي يوم 20 من يونيو 2019
صرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أن العام الدراسي الجديد 2018/2019 سوف يكون به زيادة 3 أسابيع وستكون فترة الزيادة هذه في نهاية العام، وذلك بالنسبة مرحلة رياض الأطفال، وأيضا لتلاميذ الصف الأول الابتدائي، وهم من سيطبق عليهم نظام التعليم الجديد.
التعليقات
هل موعد امتحانات الثانوية العامة اتحدد ولا لسة