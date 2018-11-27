الخريطة الزمنية العام الدراسي 2018/2019 نظام الامتحانات الجديد .. جدول الاجازات الرسمية بمصر 2018/2019 المدارس والجامعات المصرية الحكومية

موعد بدأ العام الراسي الجديد 2018/2019 والذي اصبح محل بحث لميع الطلاب وأولياء الأمور، خاصة مع اقتراب موعد بداية عام راسي جديد يحمل معه الكثير من الأمل، خاصة مع بادية منظومة تعليمية جديدة تحمل ي طياتها تقم علمي يماثل بل ويتفوق على تجارب الكثير من الدول التي نقلها التعليم لمصا الدول المتقدمة، فسنغافورة وماليزيا واندونيسيا وفنلندا ق صنع نظام التعليم نهضتها الحديثة، فقد أعلنت وزارة التعليم المصرية منذ عدة أيام عن الجدول الخاص بمواعيد العام الدراسة الجديد، وكذلك عن تفاصيل الخريطة الزمنية، للعام الدراسي الجديد 2018/2019، فقد تقرر عدم تأجيل الموعد المحدد لبدء العام الدراسي الجديد سواء بالمدارس والجامعات، كما أعلنت وزارة التعليم العالي أن الجامعات جاهزة لموعد بدء الدراسة.