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موقع وزارة التعليم الرسمي لنتائج الإعدادية 2019 | نتيجة جميع المحافظات برقم الجلوس الفصل الثاني

كتب نور أحمد محمد العيسى آخر تحديث
موقع وزارة التعليم الرسمي لنتائج الإعدادية 2019 | نتيجة جميع المحافظات برقم الجلوس الفصل الثاني
نتيجة الشهادة الاعدادية في القاهرة

موقع وزارة التعليم الرسمي لنتائج الإعدادية 2019 تيرم ثاني، وذلك للعام الدراسي الحالي 2018-2019، والتي انتهى جميع الطلاب من أداء امتحاناتها في بعض محافظات مصر، ويستعد جميع الطلاب للبحث اليومي عن نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة وجميع محافظات مصر، والتي من المتوقع لها الظهور قريبا، بعد انتهاء التصحيح ورصد الدرجات، حيث متوقع إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي خلال أيام قليلة وربما خلال ساعات في بعض المحافظات، حيث تم مراجعة النتائج بشكل دقيق وحصر أسماء الأوائل بعدد من المحافظات.

وسيتم الإعلان عن أسماءهم بعد أن يتم اعتماد السادة وكلاء وزارة التربية والتعليم بمحافظات مصر المختلفة للنتائج، ويتم في خلال يوم أو يومين من اعتماد النتائج الإعلان عنها من خلال بوابة التعليم الأساسي الخاصة بمحافظة القاهرة، ومواقع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات الأخرى، ويقدم لكم موقعنا متابعة يومية وشاملة لكل ما يستجد حول ظهور نتائج الشهادة الإعدادية.

موقع وزارة التعليم الرسمي لنتائج الإعدادية 2019

موقع وزارة التعليم الرسمي لنتائج الاعدادية 2019
موقع وزارة التعليم الرسمي لنتائج الاعدادية 2019

 

موقع وزارة التعليم الرسمي لنتائج الإعدادية 2019 بجميع المحافظات ثاني أول

انتهى جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي في المحافظة من أداء امتحانات التيرم الثاني من العام الدراسي 2018-2019، وقد بدأت أعمال التصحيح للمواد في اليوم الأول من امتحاناتهم، هذا وقد انتهت جميع أعمال التصحيح منذ عدة أيام ويتم حالياً رصد الدرجات تمهيدا لاعتماد النتائج، ويقوم موقعنا بالسبق في الإعلان عن أسماء أوائل طلاب الشهادة الإعدادية وموعد الإعلان عن النتيجة على بوابة التعليم الأساسي.

كيفية التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019

  1. قم بالدخول على بوابة التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة أو موقع نتائج المحافظة التي تتبعها
  2. اضغط على نتائج الامتحانات
  3. قم باختيار” الشهادة الإعدادية
  4. قم بإدخال رقم الجلوس.

موقع وزارة التعليم الرسمي لنتائج الاعدادية 2019 بجميع محافظات مصر

المحافظة المرحلة التعليمية  رابط نتيجة الامتحانات
القاهرة الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
الجيزة الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
البحيرة الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
الإسكندرية الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
الشرقية الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
كفر الشيخ الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
بور سعيد الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
الغربية الإعدادية رابط  نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
المنوفية الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
 جنوب سيناء الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
المنيا الإعدادية رابط  نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
 أسيوط الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
قنا الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
سوهاج الإعدادية رابط نتيجة  الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
أسوان الإعدادية رابط نتيجة  الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019

من خلال الروابط السابق يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الأول هذا العام، كل ما عليكم الضغط على المحافظة التي قمت بتأدية امتحان الشهادة الإعدادية في إحدى المدارس التابعة لها، وسيتم تحميل الرابط الصحيح على كل محافظة بمجرد إعلان من مدرية التربية والتعليم للمحافظات تباعا.

روابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

جدول يوضح موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة
محافظة القاهرة 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة
 لم تُعلن بعد
محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية لم تُعلن بعد
محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم لم تُعلن بعد
محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم
 لم تُعلن بعد
محافظة كفر الشيخ نتيجة  الشهادة الإعدادية كفر الشيخ
 لم تُعلن بعد
محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان لم تُعلن بعد
محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح لم تُعلن بعد
محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء لم تُعلن بعد
محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر لم تُعلن بعد
محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية لم تُعلن بعد
محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا
 لم تُعلن بعد
محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
 لم تُعلن بعد
محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
 لم تُعلن بعد
محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
 لم تُعلن بعد
محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
 لم تُعلن بعد
محافظة سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج
 لم تُعلن بعد
محافظة بور سعيد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد
 لم تُعلن بعد
محافظة أسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
 لم تُعلن بعد
محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
 لم تُعلن بعد
محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
 لم تُعلن بعد
محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
 لم تُعلن بعد
محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
 لم تُعلن بعد
محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
 لم تُعلن بعد
محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
 لم تُعلن بعد
محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
 لم تُعلن بعد
محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
 لم تُعلن بعد
محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد
 لم تُعلن بعد

الاستعلام عن النتيجة يتم برقم الجلوس والرقم القومي للطالب، وبيانات المدرسة والصف الدراسي ، وسوف نوافيكم بالنتائج فور الإعلان عنها بمتابعتنا للنتائج لحظة بلحظة، ومتابعة آخر أخبار النتائج وآخر تصريحات السيد وكلاء وزارة التربية والتعليم بجميع المحافظات حول موعد الإعلان عن النتيجة.انتهت أعمال الامتحانات للصف الثالث الإعدادي في جميع المدارس بجميع المحافظات.

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة
موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج 2019

جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019

المادة الدراسية درجة المادة
مادة اللغة العربية 40 درجة
مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة
مادة الرياضيات 30 درجة
مادة العلوم 20 درجة
مادة الرياضيات 20 درجة
مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع
مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع
مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع
المجموع الكلي 140 درجة

ملحوظة هامة

لا تعمل المواقع الخاصة بمديريات التربية والتعليم للمحافظات إلا بعد أن يتم نشر جميع النتائج عليه، ليكون بعدها الموقع متاحا لإدخال رقم الجلوس والتعرف على جميع نتائج الطلاب بالمرحلة الإعدادية.

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عن الكاتب

نور أحمد محمد العيسى

مدون إلكتروني اعمل بالمواقع الإلكترونية اهتم بالأخبار المحلية والعربية والعالمية حاصل على ليسانس أداب قسم أعلام أهوى السفر والتعرف على عادات وتقاليد شعوب العالم

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