موقع وزارة التعليم الرسمي لنتائج الإعدادية 2019 | نتيجة جميع المحافظات برقم الجلوس الفصل الثاني

موقع وزارة التعليم الرسمي لنتائج الإعدادية 2019 تيرم ثاني، وذلك للعام الدراسي الحالي 2018-2019، والتي انتهى جميع الطلاب من أداء امتحاناتها في بعض محافظات مصر، ويستعد جميع الطلاب للبحث اليومي عن نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة وجميع محافظات مصر، والتي من المتوقع لها الظهور قريبا، بعد انتهاء التصحيح ورصد الدرجات، حيث متوقع إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي خلال أيام قليلة وربما خلال ساعات في بعض المحافظات، حيث تم مراجعة النتائج بشكل دقيق وحصر أسماء الأوائل بعدد من المحافظات.
وسيتم الإعلان عن أسماءهم بعد أن يتم اعتماد السادة وكلاء وزارة التربية والتعليم بمحافظات مصر المختلفة للنتائج، ويتم في خلال يوم أو يومين من اعتماد النتائج الإعلان عنها من خلال بوابة التعليم الأساسي الخاصة بمحافظة القاهرة، ومواقع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات الأخرى، ويقدم لكم موقعنا متابعة يومية وشاملة لكل ما يستجد حول ظهور نتائج الشهادة الإعدادية.
موقع وزارة التعليم الرسمي لنتائج الإعدادية 2019
موقع وزارة التعليم الرسمي لنتائج الإعدادية 2019 بجميع المحافظات ثاني أول
انتهى جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي في المحافظة من أداء امتحانات التيرم الثاني من العام الدراسي 2018-2019، وقد بدأت أعمال التصحيح للمواد في اليوم الأول من امتحاناتهم، هذا وقد انتهت جميع أعمال التصحيح منذ عدة أيام ويتم حالياً رصد الدرجات تمهيدا لاعتماد النتائج، ويقوم موقعنا بالسبق في الإعلان عن أسماء أوائل طلاب الشهادة الإعدادية وموعد الإعلان عن النتيجة على بوابة التعليم الأساسي.
كيفية التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
- قم بالدخول على بوابة التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة أو موقع نتائج المحافظة التي تتبعها
- اضغط على نتائج الامتحانات
- قم باختيار” الشهادة الإعدادية
- قم بإدخال رقم الجلوس.
موقع وزارة التعليم الرسمي لنتائج الاعدادية 2019 بجميع محافظات مصر
من خلال الروابط السابق يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الأول هذا العام، كل ما عليكم الضغط على المحافظة التي قمت بتأدية امتحان الشهادة الإعدادية في إحدى المدارس التابعة لها، وسيتم تحميل الرابط الصحيح على كل محافظة بمجرد إعلان من مدرية التربية والتعليم للمحافظات تباعا.
روابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية
- نتيجةالشهادة الإعدادية محافظة الجيزة
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم.
جدول يوضح موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات
|المحافظة
|نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات
|موقف إعلان النتيجة
|محافظة القاهرة 2019
|نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة
|لم تُعلن بعد
|محافظة الإسكندرية
|نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية
|لم تُعلن بعد
|محافظة الجيزة
|نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم
|لم تُعلن بعد
|محافظة المنوفية
|نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم
|لم تُعلن بعد
|محافظة كفر الشيخ
|نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ
|لم تُعلن بعد
|محافظة أسوان
|نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان
|لم تُعلن بعد
|محافظة مرسى مطروح
|نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح
|لم تُعلن بعد
|محافظة جنوب سيناء
|الشهادة الإعدادية جنوب سيناء
|لم تُعلن بعد
|محافظة البحر الأحمر
|الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر
|لم تُعلن بعد
|محافظة القليوبية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية
|لم تُعلن بعد
|محافظة المنيا
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا
|لم تُعلن بعد
|محافظة الشرقية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
|لم تُعلن بعد
|محافظة الغربية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
|لم تُعلن بعد
|محافظة الدقهلية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
|لم تُعلن بعد
|محافظة البحيرة
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
|لم تُعلن بعد
|محافظة سوهاج
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج
|لم تُعلن بعد
|محافظة بور سعيد
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد
|لم تُعلن بعد
|محافظة أسيوط
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
|لم تُعلن بعد
|محافظة بني سويف
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
|لم تُعلن بعد
|محافظة الإسماعيلية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
|لم تُعلن بعد
|محافظة قنا
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
|لم تُعلن بعد
|محافظة الفيوم
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
|لم تُعلن بعد
|محافظة الأقصر
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
|لم تُعلن بعد
|محافظة دمياط
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
|لم تُعلن بعد
|محافظة السويس
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
|لم تُعلن بعد
|محافظة شمال سيناء
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
|لم تُعلن بعد
|محافظة الوادي الجديد
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد
|لم تُعلن بعد
الاستعلام عن النتيجة يتم برقم الجلوس والرقم القومي للطالب، وبيانات المدرسة والصف الدراسي ، وسوف نوافيكم بالنتائج فور الإعلان عنها بمتابعتنا للنتائج لحظة بلحظة، ومتابعة آخر أخبار النتائج وآخر تصريحات السيد وكلاء وزارة التربية والتعليم بجميع المحافظات حول موعد الإعلان عن النتيجة.انتهت أعمال الامتحانات للصف الثالث الإعدادي في جميع المدارس بجميع المحافظات.
ملحوظة هامة
في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.
جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
|المادة الدراسية
|درجة المادة
|مادة اللغة العربية
|40 درجة
|مادة اللغة الإنجليزية
|30 درجة
|مادة الرياضيات
|30 درجة
|مادة العلوم
|20 درجة
|مادة الرياضيات
|20 درجة
|مادة التربية الدينية
|لا تضاف للمجموع
|مادة التربية الفنية
|لا تضاف للمجموع
|مادة الحاسب الآلي
|لا تضاف للمجموع
|المجموع الكلي
|140 درجة
ملحوظة هامة
لا تعمل المواقع الخاصة بمديريات التربية والتعليم للمحافظات إلا بعد أن يتم نشر جميع النتائج عليه، ليكون بعدها الموقع متاحا لإدخال رقم الجلوس والتعرف على جميع نتائج الطلاب بالمرحلة الإعدادية.
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التعليقات
رقم الجلوس 28115 الدقهليه
انا من شربين محافظه الدقهليه بالمنصوره رقم جلوسى٤٢٢٠٤
48605رقم الجلوس للصف الثالث الاعدادى