موقع وزارة التعليم الرسمي لنتائج الإعدادية 2019 | نتيجة جميع المحافظات برقم الجلوس الفصل الثاني

موقع وزارة التعليم الرسمي لنتائج الإعدادية 2019 تيرم ثاني، وذلك للعام الدراسي الحالي 2018-2019، والتي انتهى جميع الطلاب من أداء امتحاناتها في بعض محافظات مصر، ويستعد جميع الطلاب للبحث اليومي عن نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة وجميع محافظات مصر، والتي من المتوقع لها الظهور قريبا، بعد انتهاء التصحيح ورصد الدرجات، حيث متوقع إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي خلال أيام قليلة وربما خلال ساعات في بعض المحافظات، حيث تم مراجعة النتائج بشكل دقيق وحصر أسماء الأوائل بعدد من المحافظات.

وسيتم الإعلان عن أسماءهم بعد أن يتم اعتماد السادة وكلاء وزارة التربية والتعليم بمحافظات مصر المختلفة للنتائج، ويتم في خلال يوم أو يومين من اعتماد النتائج الإعلان عنها من خلال بوابة التعليم الأساسي الخاصة بمحافظة القاهرة، ومواقع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات الأخرى، ويقدم لكم موقعنا متابعة يومية وشاملة لكل ما يستجد حول ظهور نتائج الشهادة الإعدادية.

موقع وزارة التعليم الرسمي لنتائج الإعدادية 2019

موقع وزارة التعليم الرسمي لنتائج الإعدادية 2019 بجميع المحافظات ثاني أول

انتهى جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي في المحافظة من أداء امتحانات التيرم الثاني من العام الدراسي 2018-2019، وقد بدأت أعمال التصحيح للمواد في اليوم الأول من امتحاناتهم، هذا وقد انتهت جميع أعمال التصحيح منذ عدة أيام ويتم حالياً رصد الدرجات تمهيدا لاعتماد النتائج، ويقوم موقعنا بالسبق في الإعلان عن أسماء أوائل طلاب الشهادة الإعدادية وموعد الإعلان عن النتيجة على بوابة التعليم الأساسي.

كيفية التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019

قم بالدخول على بوابة التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة أو موقع نتائج المحافظة التي تتبعها اضغط على نتائج الامتحانات قم باختيار” الشهادة الإعدادية قم بإدخال رقم الجلوس.

من خلال الروابط السابق يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الأول هذا العام، كل ما عليكم الضغط على المحافظة التي قمت بتأدية امتحان الشهادة الإعدادية في إحدى المدارس التابعة لها، وسيتم تحميل الرابط الصحيح على كل محافظة بمجرد إعلان من مدرية التربية والتعليم للمحافظات تباعا. روابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية

نتيجةالشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم. جدول يوضح موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة محافظة القاهرة 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة

لم تُعلن بعد محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية لم تُعلن بعد محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم لم تُعلن بعد محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم

لم تُعلن بعد محافظة كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ

لم تُعلن بعد محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان لم تُعلن بعد محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح لم تُعلن بعد محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء لم تُعلن بعد محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر لم تُعلن بعد محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية لم تُعلن بعد محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا

لم تُعلن بعد محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

لم تُعلن بعد محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

لم تُعلن بعد محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

لم تُعلن بعد محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

لم تُعلن بعد محافظة سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج

لم تُعلن بعد محافظة بور سعيد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد

لم تُعلن بعد محافظة أسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط

لم تُعلن بعد محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

لم تُعلن بعد محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

لم تُعلن بعد محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا

لم تُعلن بعد محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم

لم تُعلن بعد محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر

لم تُعلن بعد محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط

لم تُعلن بعد محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس

لم تُعلن بعد محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء

لم تُعلن بعد محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد

لم تُعلن بعد الاستعلام عن النتيجة يتم برقم الجلوس والرقم القومي للطالب، وبيانات المدرسة والصف الدراسي ، وسوف نوافيكم بالنتائج فور الإعلان عنها بمتابعتنا للنتائج لحظة بلحظة، ومتابعة آخر أخبار النتائج وآخر تصريحات السيد وكلاء وزارة التربية والتعليم بجميع المحافظات حول موعد الإعلان عن النتيجة.انتهت أعمال الامتحانات للصف الثالث الإعدادي في جميع المدارس بجميع المحافظات. ملحوظة هامة في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق. جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019 المادة الدراسية درجة المادة مادة اللغة العربية 40 درجة مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات 30 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة الرياضيات 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة

ملحوظة هامة

لا تعمل المواقع الخاصة بمديريات التربية والتعليم للمحافظات إلا بعد أن يتم نشر جميع النتائج عليه، ليكون بعدها الموقع متاحا لإدخال رقم الجلوس والتعرف على جميع نتائج الطلاب بالمرحلة الإعدادية.

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