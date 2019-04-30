“موقع نور” للاستعلام عن نتائج وشهادات الطلاب

تم تخصيص موقع نور للاستعلام عن نتائج الطلاب للمراحل الابتدائية والمتوسطة ولطلاب الثانوية العامه، موقع نور يتيح أمكانية طباعة الشهادات الخاصة بالطلاب من خلال رقم الهوية، ومعرفه نتائج المقررات من خلال الهوية أيضاً، أو أمكانية الاستعلام عن الدرجات بالسجل المدني، موقع نور تم تخصيصه من قبل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية لتسهيل جميع خدمات الطلاب لمعرفه النتائج التعليمية .

رابط موقع نور للاستعلام عن جميع خدمات الطلاب

يعمل موقع نور علي الاستعلام لجميع خدمات الطلاب بإدخال رقم الهوية من خلال الرابط الأتي: موقــــــع نـــــــــــور الإلكتروني

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب بموقع نور

يتم الدخول على الموقع الرسمي من خلال الرابط السابق، ويتم الاستعلام عن جميع المراحل التعليمية بموقع نور من خلال رقم الهوية، أو من خلال أستخدام رخصة الإقامة، أو من خلال رمز التحقق.

يستطيع جميع أولياء الأمور الدخول برقم الهوية الخاصة به، أو من خلال أستخدام رقم هويه الطالب للكشف عن جميع درجات الفصل الدراسي.

مميزات موقع نور الخاص بالاستعلام عن نتائج الطلاب

أصبح موقع نور منصة تعليمية هامه داخل المملكة العربية السعودية، فقد أصبح موقع نور ذو مرجعية للتعليم لجميع المراحل التعليمية، الذي يهدف إلي توفير جميع الخدمات للطلاب بطريقة بسيطه بدلاً من إرهاق الطلاب في الذهاب إلى المدارس التابعة لهم في الاستعلام عن الخدمات التي يحتاجونها، بل وأصبح موقع نور مريحاً أيضاً للمعلمين داخل المدارس وتوفير أوقاتهم داخل المدرسة.

نظام موقع نور أصبح حاصلاً علي جائزة IDC في عام 2018 المتخصص للمدن الذكية فقط في المجال التعليمي الذكي بالشرق الأوسط كله، ونظام موقع نور يعمل علي أستخدام تكنولوجيا حديثة في الإدارة التعليمية لجميع المدارس داخل المملكة العربية السعودية.

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