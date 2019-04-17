موقع نور بالهوية الوطنية Noor Results لاستعلام النتائج عبر النظام المركزي 1440

ننشر رابط دخول موقع نور بالهوية الوطنية فقط ورمز التحقق أو نظام نور بدون رقم سري أو نظام نور بالسجل المدني فقط، فهذه المصطلحات جميعها تعني دخول نظام نور برقم الهوية فقط دون كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بكل مستخدم على حده، حيث يُعطي نظام نور المركزي eduwave لمستخدميه (طالب، معلم، قائد، إداري، ولي أمر) إمكانية الدخول بواسطة رقم الهوية الخاصة به لاستعلام نتائج الطلاب 1440 عبر موقع نتائج نور noor results الإلكتروني “إشعار درجات الطلاب”.

ويتيح موقع نور بالهوية الوطنية نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 18 أبريل 2019م، كما يتيح في الوقت الحالي أيضاً إمكانية تسجيل طالب جديد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1441 بمشيئة الله تعالى، ويتم التسجيل وفق المواعيد الواردة بالتعميم الصادر عن وزارة التعليم السعودية المتضمن لـ فترات التسجيل في نظام نور 1440، ويمكنكم التعرف على طريقة التسجيل في نظام نور الجديد.

كما أطلقت الوزارة متمثلةً في إدارة الاختبارات والقبول تعميم تسجيل الأبناء والبنات في رياض الأطفال 1440 أو في مرحلة الطفولة المبكرة، ومن خلال الموضوع الشامل لكافة متعلقات نظام نور 1440 نوفر لمتابعينا أخر المستجدات حول نظام نور المركزي ورابط دخول موقع نور برقم الهوية الوطنية فقط لاستعلام نتائج الطلاب، بالإضافة إلى رابط نظام نور بالسجل المدني فقط أو نظام نور بالهوية الوطنية ورمز التحقق.

موقع نور بالهوية الوطنية

نظام نور المركزي هو برنامج العمليات التعليمية الشاملة والمتكاملة، فهو يختص بتوفير العديد من الخدمات التعليمية لكافة منسوبي وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية، حيث يعتمد موقع نور الإلكتروني على تكنولوجيا متطورة في مجال الإدارة التعليمية للتيسير على كافة المستخدمين للنظام المركزي، ويقوم نظام نور الجديد بتغطية كافة مدارس المملكة وإداراتها العامة وكذلك جهاز وزارة التعليم نفسه، وتم إنشاء نظام noor لتوفير العديد من الخدمات الإلكترونية بدايةً من قائدي المدارس والمعلمين، مروراً بالطلاب والطالبات، وصولاً إلى أولياء الأمور.

ويقوم موقع نور بالهوية الوطنية في المقام الأول برصد درجات الطلاب والطالبات بدقة وجودة عالية، وإعطاء الصلاحية للمعلم أو المعلمة من التأكد بطريق مباشر من تدوين نتائج الطلاب الصحيحة واعتمادها بشكل شخصي دون الاعتماد على مُدخلي النتائج كما كان الحال في النظام المركزي التقليدي القديم، وهذا بدوره عمل على انعدام نسبة الخطأ ومنع الثغرات المتوقعة، ويوفر نظام نور برقم الهوية للطلاب والطالبات إمكانية الاستعلام عن نتائج الاختبارات النهائية 1440 بمختلف مراحل التعليم العام (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية).

كما يوفر نظام نور الجديد لأولياء الأمور العديد من الخدمات التي يحتاج إليها من منطلق متابعة أبنائه بشكل مستمر، حيث يُمكن لأولياء الأمور معرفة نتائج أبنائه أو تسجيل أبنائه في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد، وكذلك تسجيل الأبناء في نظام نور رياض الأطفال وفقاً لمستويات وأعمار الطلاب الواردة بالتعميم الوزاري، ويتم الحصول على كافة الخدمات الإلكترونية من خلال دخول موقع نور بالهوية الوطنية أو من خلال الحساب الخاص بكل مستخدم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل إلكتروني عن طريق نظام آلي تعليمي متكامل.

رابط نظام نور بالهوية الوطنية

قامت وزارة التعليم السعودية بإنشاء نظاماً مركزياً إلكترونياً يتميز بالعديد من المميزات المواكبة للتطور والتقدم التكنولوجي في مجال التعليم، وهذا النظام التعليمي هو نظام نور المركزي الذي يعمل على ربط الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين وقادة المدارس بعضهم البعض من خلال نظام إلكتروني سهلاً في التعامل، ويتميز بالدقة والجودة والأمان، فهو يعتمد على قاعدة بيانات كاملة، ومن يرغب في دخول موقع نور بالهوية الوطنية لاستعلام نتائج الطلاب أو نتائج المعلمين “النقل الداخلي 1440″، يمكنه ذلك من خلال الروابط المباشرة التالية:

وقد قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بتوجيه الدعوة لأولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم في نظام نور رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 1441 بمشيئة الله تعالى بالدخول إلى موقع نور بالسجل المدني أو من الحساب الخاص بولي الأمر، وقد أوضحت الوزارة المستويات وأعمار الطلاب ومواعيد التسجيل في الروضات الحكومية السعودية بالتعميم الصادر عن الوزارة المتعلق بتنظيم تسجيل الطلاب في الروضة 1440، ومن خلال موقع نجوم مصرية يمكنكم دخول موقع نور بالهوية الوطنية باتباع الرابط الرسمي المباشر المرفق.

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