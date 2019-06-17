موقع نتائج شهادة التعليم المتوسط 2019 الجزائر “البيام bem” وموعد إعلان النتيجة عبر وزارة التربية الوطنية

بدأت امتحانات شهادة التعليم المتوسط بعموم الولايات الجزائرية يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو الماضي، وانتهت امتحانات أخر العام لطلاب شهادة التعليم المتوسط يوم الخميس الموافق 30 مايو الماضي، وبدأت اللجان والمراكز العمل على تصحيح كراسات الإجابة للتلاميذ تمهيداً لإعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط 2019 الجزائر، وبعد أن انتهى الطلاب من الامتحانات لأخر العام الدراسي الحالي، يود الجميع معرفة تاريخ موعد إعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط 2019 الجزائر.

ومن خلال ما نتابعه معكم عبر موقع نجوم مصرية، قمنا بعمل بحث شامل من أجل التوصل لمعرفة موعد إعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط 2019 الجزائر “نتائج البيام” أخر العام والتي سيتم نشرها عبر موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات بعد الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة.

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2019 الجزائر

وقد أوضحت مصادر موثوقة ومطلعة أن جميع المراكز واللجان التي تستقبل التلاميذ المترشحين والمترشحات لامتحانات شهادة التعليم المتوسط بالجزائر كان يقوم على متابعتها مجموعة من السادة مسؤولي وزارة التربية الوطنية من أجل الاطمئنان على سير عملية الاختبارات بأمان وسلامه.

فيما أعلن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أن موعد إعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط “البيام 2019” بجميع الولايات الجزائرية سيكون يوم 1 الأول من جوليه المقبل على أن يتم الانتهاء من جميع أعمال الفرز ورقد درجات التلاميذ، والمعروف أن الطلاب الحاصلين على درجة 10 من 20 وما أكثر يكونوا ناجحين، أما التلاميذ اللذين يتحصلوا على درجة أقل من 10 يمكنهم التسجيل في عملية الإنقاذ.

رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط “البيام 2019”

بعد أن يتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2019 الجزائر، سيتم نشر النتيجة عبر موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات أو موقع وزارة التربية الوطنية bem.onec.dz، حيث يمكنكم الحصول على نتائج البيام 2019 الجزائر برقم التسجيل والرقم السري للتلميذ.

أسرة موقع نجوم مصرية تتمنى التوفيق والنجاح لجميع التلاميذ بشهادة التعليم المتوسط، وسنتابع معكم المزيد من التفاصيل والأخبار عن صدور نتائج البيام 2019 برقم التسجيل.

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