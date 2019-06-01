أعلن موقع مديرية التربية والتعليم المنيا موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 وفق بيان الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا، والذي حدد توقيت اعتماد شهادة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019-2018 الدور الأول، وهو الخبر الذي قلل من حالة الترقب والقلق لدى أولياء أمور الطلاب والطالبات في شهادة نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وسنوفر لكم عبر تغطية موقع نجوم مصرية، جميع الروابط الرسمية لاستعلام نتائج طلاب إعدادية المنيا 2019 خاصة رابط بوابة الخدمات الإلكترونية لموقع وزارة التربية والتعليم.

البيان الذي صدر منذ بضع ساعات على الصفة الرسمية لمحافظة المنيا اكد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة المنيا مساء اليوم، حيث يعتمد اللواء قاسم حسين قاسم نتيجة الإعدادية 2019 في تمام العشرة من مساء الجمعة 31 مايو 2019 ، بعدها سيعلن موقع مديرية التربية والتعليم بالمنيا كافة التفاصيل حول روابط استعلام النتائج برقم الجلوس، وكشوف الطلاب العشرة الأوائل، ونسب النجاح على مستوى إدارات المنيا التعليمية.

نتيجة الإعدادية موقع مديرية التربية والتعليم المنيا

متابعة ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 في العديد من محافظة المصرية، أوضحت ظهور نتائج الطلاب ولطالبات بالصف الثالث الإعدادي للعديد من المحافظات من خلال رابط نتائج الامتحانات عبر بوابة الخدمات الإلكتروني لموقع وزارة التربية والتعليم، وعبر رابط موقع مديرية التربية والتعليم المنيا، سيتم نشر تلك الروابط بمشيئة الله حال اعتماد النتيجة رسمياً.

إعلان اعتماد نتيجة إعدادية المنيا 2019 سيتح التعرف على نسبة النجاح العامة على مستوى الإداريات التعليمية بلغت 73.74%، بجانب قائمة الشرف للطلاب والطالبات أوائل شهادة الصف الثالث الإعدادي 2019 والتى ضمت 266 اسم، ووفق متابعتنا السابقة قد يتاح نتائج الطلاب عبر الكشوف المجمعة لكل إدارة تعليمية، ومنها المنيا وبني مزار والوسطى وجميع المقالات.

اعتمد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، اليوم نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019 حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 73.74% ، حيث حصل 266 طالبا وطالبة على الدرجات النهائية وهي 280 درجة.

رابط موقع الخدمات الإلكترونية نتائج الامتحانات

الدخول إلى رابط بوابة الخدمات الإلكترونية للحصول على نتيجة الإعدادية 2018 لمحافظة المنيا.

رابط نتيجة الاعدادية محافظة المنيا

نتيجة الاعدادية المنيا باسم الطالب

البوابة الإلكترونية محافظة المنيا “بعد قليل”

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة المنيا سيوفر بيانات تفصلية حول نتائج الطلاب، وبالتحديثات المقبلة سنرفق لكم صور الأوائل.

تحديث: ساعات قليلة تفصلنا عن اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا حيث من المقرر اعتماد النتيجة العاشرة مساء اليوم الأحد .

تحديث: وفرت مديرية التربية والتعليم لمحافظة المنيا نتيجة الشهادة الاعدادية على شكل كشف مجمع حيث يتم الاستعلام باسم الطالب أو رقم الجلوس، ويمكنكم ترك رسالة بالتعليقات الآن وسنرفق لكم النتائج.

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