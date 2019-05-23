نقدم رابط موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي لقرب إعلان نتيجة الإعدادية 2019 القاهرة، حيث يقدم رابط نتائج الطلاب محافظة القاهرة طرق الاستعلام سواء عبر الاتصال الهاتفي أو من خلال الاستعلام برقم الجلوس، حال إعلان اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الحالي من العام الدراسي 2018-2019، وذلك وفق البيانات التي تصدر عن موق مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

أعلنت مصادر وزارة التربية والتعليم في القاهرة في تصريحات صحفية، أنه استمرار تصحيح كراسات إجابات الطلاب ولم يتحدد بعد موعد إعلان نتائج الطلاب في الصف الثالث الإعدادي، نهاية الأسبوع الحالي، ولم يتم تحديد الإشارة بشكل قاطه لموعد اعتماد نتائج الطلاب، والذي قد يكون يوم منتصف الأسبوع القادم، حتى تتاح بعدها الفترة الزمنية الخاصة بنشر نتائج الشهادة الإعدادية من خلال موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي عبر الاتصال الهاتفي والرسائل النصية، قبل تفعيل رابط استعلام نتيجة اعدادية القاهرة برقم الجلوس.

رابط موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي القاهرة

طريقة استخراج نتائج الطلاب لمحافظة القاهرة تكون بشكل رسمي من رابط موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي للطلاب، ويتم إتاحة الاستعلام بالاتصال الهاتفي على رقم 09000100 لمدة زمنية معينة بعدها يتم رفع النتائج ودرجات الطلاب في الشهادة الاعدادية 2019 للفصل الدراسي الأول أو قريباً الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس.

موقع نتائج الطلاب الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

يترقب الطلاب وأولياء الأمور لحظة اعتماد نتيجة الاعدادية بالقاهرة للفصل الدراسي الحالي، حيث يتم بعدها التوجه لاستعلام النتائج من رابط نتائج الطلاب القاهرة .

رابط نتائج الطلاب بوابة التعليم الاساسي

اترك رقم جلوسك بالتعليقات وترق الإعلام بشكل رسمي عن نتائج الطلاب للعام الدراسي الحالي بمحافظة القاهرة، حيث سنعمل على تزويدكم بالنتائج خاصة مع زيادة التحميل على رابط بوابة نتائج التعليم ألأساسي كما هو متوقع .

حتى الآن لم يتم تفعيل رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة هبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، وقد يكون ذلك عقب الساعة الثانية عشر مساء اليوم، فقط تابعو التحديثات المتتالية لما يستجد حول استعلام نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادي 2018 -2019، وبنهاية الأسبوع الجاري يبدأ كنترول الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة بتجميع النتائج من 34 كنترول فرع بجميع الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة تمهيداً لاعتمادها.

تحديث: لم يتم تحديد موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرو حتى اليوم، وحال التاكد من الموعد سنعلن عنه.

← إقرأ أيضاً: