موقع الأزهر الشريف azhar eg splash الإلكتروني للنتائج الآن هنا رابط نتيجة الإعدادية الأزهرية الفصل الثاني 2019

موقع الأزهر الشريف azhar eg splash والذي نتابع معكم من خلال azhar eg splash نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019 “نتيجة التيرم الثاني 2019” والمؤتمر الصحفي الذي يعقد سنويا لنتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية والاستعلام عنها من خلال موقع الأزهر الشريف azhar eg education eduresults فقد صرح رئيس الإدارة المركزية للتعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، عن قرب موعد إعلان النتيجة والتي من المقرر إعلانها بعد حوالي أسبوع من انتهاء امتحانات كل مرحلة تعليمية.

فقد صرح الشيخ علي خليل على موقع الأزهر الشريف: أن عملية الامتحانات تسير بشكل طبيعي بدون مشكلات، وأضاف خليل أنه سيتم الإعلان خلال أسبوع من انتهاء الامتحانات عن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي.

موقع الأزهر الشريف azhar eg splash الإلكتروني

نتيجة الأزهرية الأزهرية التيرم الثاني azhar.eg 2019 وطرق الاستعلام عنها

من الجدير بالذكر أنه هناك طريقتين لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية وتتلخص في التالي:

الطريقة الأولى للاستعلام عن النتائج



ويمكن التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية وذلك من خلال موقع الأزهر الشريف لنتائج الامتحانات، وعند الدخول لموقع نتائج الأزهر هذا، يتم كتابة رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك ثم الضغط على كلمة بحث.

الطريقة الثانية للاستعلام عن النتائج

عن طريق تحميل التطبيق الخاص بنتيجة الإعدادية الأزهرية على الهاتف المحمول، وهو تطبيق خاص ببوابة الأزهر الإلكترونية، بوابة الأزهر الإلكترونية على المحمول، ويمّكن التطبيق الخاص بالبوابة الإلكترونية بالقطاع الأزهري التعرف على النتيجة من خلال الهاتف المحمول.

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

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نتيجة شهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية 2019 الفصل الثاني : azhar.eg/results بوابة الأزهر التعليمية الإلكترونية للنتائج

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