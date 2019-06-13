موقع استظهار نتائج السانكيام 2019 الجزائر برقم التسجيل cinq.onec.dz نتائج التعليم الابتدائي جميع الولايات

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن نتائج السانكيام 2019 عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت وكان جميع التلاميذ وأولياء الأمور في ترقب شديد لظهور نتائج شهادة التعليم الابتدائي بالجزائر 2019 وذلك بعد أن أوضحت مصادر موثوقة انتهاء اللجان ومراكز التصحيح من عملها المباشر لتصحيح ومراجعة أوراق التلاميذ، وتجدون أسفل هذا التقرير رابط موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات لاستخراج نتائج السانكيام 2019 برقم التسجيل.

نتائج السانكيام 2019 الجزائر

وتم نتائج السانكيام 2019 الجزائر بنسبة نجاح بنسبة 82 % منذ قليل وأكدت وزارة التربية الوطنية أو الأولوية جاءت للتلاميذ الحاصلين على الدرجات النهائية 10 من 10 في المواد التي أدوا الامتحانات بها لأخر العام الدراسي الحالي، وكان مصدر مطلع أوضح منذ أيام أن نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019 بالجزائر ستكون متوفرة اليوم الخميس الموافق 13 يونيو 2019 عبر موقع وزارة التربية الوطنية.

وبدأ جميع التلاميذ بالشهادة الابتدائي بالجزائر دخول الامتحانات لأخر العام يوم 29 مايو الماضي مع مادة اللغة العربية ومادة الرياضيات ومادة اللغة الفرنسية، ومنذ انتهائهم من الامتحانات بدات اللجان مراكز التصحيح في عملها بشكل مباشر تمهيداً لإعلان نتائج السانكيام 2019.

رابط نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019 برقم التسجيل

يمكنكم الآن الحصول على نتائج السانكيام 2019 برقم التسجيل الجزائر لجميع الولايات عبر موقع وزارة التربية الوطنية أو موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات من خلال الرابط التالي: موقع وزارة التربية الوطنية، أسرة موقع نجوم مصرية تتمنى التوفيق والنجاح لجميع التلاميذ.

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