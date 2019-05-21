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موعد نتيجة المرحلة الإعدادية الأول والثاني الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا .. أسيوط .. قنا .. سوهاج

كتب نور أحمد محمد العيسى آخر تحديث
موعد نتيجة المرحلة الإعدادية الأول والثاني الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا .. أسيوط .. قنا .. سوهاج
نتيجة المرحلة الإعدادية التيرم الثاني نهاية العام 2019

موعد نتيجة المرحلة الإعدادية بمحافظة المنيا وكذلك محافظات أسيوط وقنا وسوهاج والتي ينتظر الإعلان عنها جميع طلبة وطلاب هذه المحافظات، ممن انتهوا من أداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للسنة الدراسية 2018-2019، والتي يتابع الطلاب الاستعلام عنها فور الانتهاء من أداء الامتحانات، ويتابع الطلاب من محافظات الصعيد الاستعلام عن نتائجهم فور انتهائهم من الامتحانات، وقد عكفت كنترولات التصحيح على أوراق الإجابة فور انتهاء الطلاب من أداء كل مادة، وأوشكت جميع أعمال التصحيح ومراجعتها على الانتهاء، تمهيدا للإعلان عنها، وينفرد الموقع الرسمي، البوابة الإلكترونية لجميع المحافظات، بالإعلان عن نتائج الطلاب.

كما تقوم المواقع الرسمية لباقي محافظات الصعيد بالإعلان عن النتائج فور الإعلان عنها، ويتم إعلان أسماء الأوائل قبل تنزيل النتائج بشكل رسمي على الموقع، ونعرض عليكم هنا، من خلال هذا التقرير عن نتائج المرحلة الإعدادية، روابط جميع مواقع جميع النتائج بمحافظات الجمهورية.

موعد نتيجة المرحلة الإعدادية الأول والثاني الإعدادي

موعد نتيجة المرحلة الإعدادية
موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا

موعد نتيجة المرحلة الإعدادية بجميع المحافظات

يتم الإعلان بالضرورة قبل النتاج عن أسماء أوائل الإعدادية بالمحافظة التي تتبعها، ويتابع معكم موقعنا عن كثب جميع أخبار ظهور النتائج ويوافيكم بآخر خبر.

 الاستعلام عن نتيجة المرحلة الإعدادية بجميع المحافظات برقم الجلوس

  • قم بالدخول على موقع نتيجة المرحلة الإعدادية تعليم أساسي بالمحافظة التي تتبعها
  • ادخل مباشرة رقم الجلوس في المكان المخصص له.
  • قم باختيار الإعدادية فصل دراسي ثاني
  • قم باتباع التعليمات التي في الصور.
موعد نتيجة المرحلة الإعدادية الأول والثاني الإعدادي
وعد نتيجة المرحلة الإعدادية الأول والثاني الإعدادي

روابط نتائج المرحلة الإعدادية تيرم ثاني 2019 بجميع المحافظات المصرية

وسنتابع معكم أخبار نتيجة المرحلة الإعدادية بصفوفها المختلفة، كما نعرضها عليكم فور الإعلان عنها، عليك عزيزي الطالب بمتابعة موقعنا.

جدول يوضح موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة
محافظة القاهرة 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة
 لم تُعلن بعد
محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية لم تُعلن بعد
محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم لم تُعلن بعد
محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم
 لم تُعلن بعد
محافظة كفر الشيخ نتيجة  الشهادة الإعدادية كفر الشيخ
 لم تُعلن بعد
محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان لم تُعلن بعد
محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح لم تُعلن بعد
محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء لم تُعلن بعد
محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر لم تُعلن بعد
محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية لم تُعلن بعد
محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا
 لم تُعلن بعد
محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
 لم تُعلن بعد
محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
 لم تُعلن بعد
محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
 لم تُعلن بعد
محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
 لم تُعلن بعد
محافظة سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج
 لم تُعلن بعد
محافظة بور سعيد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد
 لم تُعلن بعد
محافظة أسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
 لم تُعلن بعد
محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
 لم تُعلن بعد
محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
 لم تُعلن بعد
محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
 لم تُعلن بعد
محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
 لم تُعلن بعد
محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
 لم تُعلن بعد
محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
 لم تُعلن بعد
محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
 لم تُعلن بعد
محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
 لم تُعلن بعد
محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد
 لم تُعلن بعد

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يتابع أولياء أمور طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي وسائل الإعلام، وكذلك يتابعون وسائل التواصل الاجتماعي للتعرف عن أي أخبار حول ظهور نتائج المرحلة الإعدادية بجميع المحافظات المصرية، تابعونا على موقعنا وسنوافيكم بها فور أللإعلان عنها على وسائل الإعلام، حيث يتم اعتمادها قريبا.

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عن الكاتب

نور أحمد محمد العيسى

مدون إلكتروني اعمل بالمواقع الإلكترونية اهتم بالأخبار المحلية والعربية والعالمية حاصل على ليسانس أداب قسم أعلام أهوى السفر والتعرف على عادات وتقاليد شعوب العالم

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