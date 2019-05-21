موعد نتيجة المرحلة الإعدادية الأول والثاني الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا .. أسيوط .. قنا .. سوهاج

موعد نتيجة المرحلة الإعدادية بمحافظة المنيا وكذلك محافظات أسيوط وقنا وسوهاج والتي ينتظر الإعلان عنها جميع طلبة وطلاب هذه المحافظات، ممن انتهوا من أداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للسنة الدراسية 2018-2019، والتي يتابع الطلاب الاستعلام عنها فور الانتهاء من أداء الامتحانات، ويتابع الطلاب من محافظات الصعيد الاستعلام عن نتائجهم فور انتهائهم من الامتحانات، وقد عكفت كنترولات التصحيح على أوراق الإجابة فور انتهاء الطلاب من أداء كل مادة، وأوشكت جميع أعمال التصحيح ومراجعتها على الانتهاء، تمهيدا للإعلان عنها، وينفرد الموقع الرسمي، البوابة الإلكترونية لجميع المحافظات، بالإعلان عن نتائج الطلاب.

كما تقوم المواقع الرسمية لباقي محافظات الصعيد بالإعلان عن النتائج فور الإعلان عنها، ويتم إعلان أسماء الأوائل قبل تنزيل النتائج بشكل رسمي على الموقع، ونعرض عليكم هنا، من خلال هذا التقرير عن نتائج المرحلة الإعدادية، روابط جميع مواقع جميع النتائج بمحافظات الجمهورية.

موعد نتيجة المرحلة الإعدادية الأول والثاني الإعدادي

موعد نتيجة المرحلة الإعدادية بجميع المحافظات

يتم الإعلان بالضرورة قبل النتاج عن أسماء أوائل الإعدادية بالمحافظة التي تتبعها، ويتابع معكم موقعنا عن كثب جميع أخبار ظهور النتائج ويوافيكم بآخر خبر.

الاستعلام عن نتيجة المرحلة الإعدادية بجميع المحافظات برقم الجلوس

وسنتابع معكم أخبار نتيجة المرحلة الإعدادية بصفوفها المختلفة، كما نعرضها عليكم فور الإعلان عنها، عليك عزيزي الطالب بمتابعة موقعنا.

جدول يوضح موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة محافظة القاهرة 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة

لم تُعلن بعد محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية لم تُعلن بعد محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم لم تُعلن بعد محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم

لم تُعلن بعد محافظة كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ

لم تُعلن بعد محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان لم تُعلن بعد محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح لم تُعلن بعد محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء لم تُعلن بعد محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر لم تُعلن بعد محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية لم تُعلن بعد محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا

لم تُعلن بعد محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

لم تُعلن بعد محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

لم تُعلن بعد محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

لم تُعلن بعد محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

لم تُعلن بعد محافظة سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج

لم تُعلن بعد محافظة بور سعيد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد

لم تُعلن بعد محافظة أسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط

لم تُعلن بعد محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

لم تُعلن بعد محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

لم تُعلن بعد محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا

لم تُعلن بعد محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم

لم تُعلن بعد محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر

لم تُعلن بعد محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط

لم تُعلن بعد محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس

لم تُعلن بعد محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء

لم تُعلن بعد محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد

لم تُعلن بعد

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يتابع أولياء أمور طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي وسائل الإعلام، وكذلك يتابعون وسائل التواصل الاجتماعي للتعرف عن أي أخبار حول ظهور نتائج المرحلة الإعدادية بجميع المحافظات المصرية، تابعونا على موقعنا وسنوافيكم بها فور أللإعلان عنها على وسائل الإعلام، حيث يتم اعتمادها قريبا.

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