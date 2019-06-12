“نتيجة الدبلومات الفنية 2019 ” صناعي وتجارى وزراعي وفندقي “نتيجة الدبلوم الفني” بجميع الأقسام 2019

نقدم لطالبي وطالبات الدبلومات رابط ألاستعلام عن “نتيجة الدبلومات” لجميع التخصصات، فالجميع ينتظر نتيجة موقعنا الدبلومات الفنية 2019 بفروعها المختلفة سواء “الزراعي أو الصناعي أو التجاري أو الفندقي” بجميع المحافظات المصرية، حيث ينتظر الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم النتيجة بحالة من القلق والتوتر كلما اقترب موعد الإعلان عن نتائج الدبلومات بجميع التخصصات الفنية المتخصصة، وسوف نوضح لكم كيفية ألاستفسار عن النتيجة من خلال التفاصيل الآتية.

كيفية معرفة عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس بجميع المحافظات 2019

يتم الدخول إلكترونياً عبر الموقع الآتي للبحث عن النتيجة: بوابة التعليم الفني.

نقوم بإدخال رقم الجلوس ثم الضغط علي بحث.

“نتيجة الدبلومات الفنية” الدور الثاني 2019 بجميع المحافظات

لاشك أن “نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية” بجميع الأقسام الفنية سواء الزراعية والتجارية والصناعية والفندقية بنظام الثلاث أو الخمس سنوات للعام الدراسي 2019 تحتل أهمية كبيرة بين الطلاب، لان هنالك العديد من الطلاب يريدون تكملة دراساتهم بالالتحاق بإحدى الكليات في حالة تحقيق مجموع مرتفع، وكانت الامتحانات تمت علي أكمل وجه دون وجود أي شكوى من صعوبة الامتحانات، وقد قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني أن امتحانات “الدبلومات الفنية” بجميع التخصصات الفنية لهذا العام قد تم وضعها وفق خطة محددة تكون مناسبة لمستوي جميع الطلاب . ومن يرغب في ألاستعلام عن النتيجة يترك رقم الجلوس والاسم في التعليقات وسنبحث له عن النتيجة، بالنجاح والتوفيق للجميع.

المزيد من النتائج تعرف عليها:

← إقرأ أيضاً: