موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني| منصة LMS للنتائج

يبحث العديد من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2018-2019م، حيث أن السؤال الغالب في الوقت الحالي هو متى تظهر نتيجة أولى ثانوي الترم الثاني 2019، وهنا يجب العلم بأنه سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي من خلال مؤتمراً صحفياً تعقده وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بجمهورية مصر العربية.
وإضافة إلى رغبة الطلاب والطالبات في معرفة موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 النظام الحديث “نظام التابلت” الفصل الدراسي الثاني 2019، فإنهم يرغبون أيضاً في معرفة الموقع الإلكتروني الذي سيتم رفع نتيجة أولى ثانوي عليه، حيث أن هناك العديد من المواقع الإلكترونية الرسمية التي من المقرر أن يتم نشر النتائج عليها، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نُجيب لأبنائنا الطلاب والطالبات عن السؤال الأهم بالنسبة لهم وهو متى تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي 2019م، بالإضافة إلى إرفاق العديد من الروابط الرسمية للمواقع التعليمية الإلكترونية الخاصة بمرحلة الثانوية العامة ومنهم منصة LMS للنتائج الإلكترونية.
موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019
يتم التصريح بشكل مستمر عن أخر المستجدات حول ما يخص مرحلة الثانوي العام وما يتعلق بالنظام الجديد للتعليم في مصر من جانب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، وقد كشف عن العديد من الأمور التي تتعلق بنظام التابلت ونظام الأسئلة الامتحانية الجديدة، ولكنه لم يكشف حتى الآن (الأحد الموافق لتاريخ 16 يونيو 2019) عن موعد عقد المؤتمر الصحفي الذي سيتم من خلاله إطلاق نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019م.
وسط ترقب كبير تسوده حالةً من القلق والخوف والتوتر من جانب الطلاب والطالبات وأولياء الأمور لمعرفة موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 واعتمادها ومن ثم نشرها رسمياً، فقد وجب التنويه من جانبنا على كافة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بضرورة عدم الالتفات إلى ما يتم تداوله من أخبار قد تكون كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث أن هناك ما يتم تداوله من معلومات تخص موعد ظهور نتيجة أولى ثانوي وطريقة استخراجها وغيرها من الأمور الأخرى، ويتم استغلال ترقب النتيجة من جانب رواد هذه المواقع من أجل زيادة أعداد المتابعين وجلب متابعين جُدد أو لأهدافٍ أخرى.
وهنا وجب علينا التنويه بعدم الالتفات لمثل هذه الأمور والشائعات، حيث زادت الاستفسارات من جانب عن بعض الأمور التي ليس لها أي علاقة بما يتم التصريح به بشكل رسمي من جانب وزير التربية والتعليم مثل (هل سينجح كافة الطلاب والطالبات، هلي سيرسب جميع الطلاب، سيتم إعلان نتيجة أولى ثانوي يوم الأحد، سيتم الاستعلام عن النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم ولن يتاح ذلك من خلال نظام التابلت)، مثل هذه الأسئلة لم يتم التطرق إليها من جانب الوزارة، ويجب متابعة الحسابات الرسمية للوزارة لأخذ المعلومات الصحيحة والمؤكدة منها، وسيتم نشر كافة التفاصيل عبر موقعنا موقع نجوم مصرية فور التصريح الرسمي بها من قبل الوزارة.
نتيجة أولى ثانوي 2019 الترم الثاني
السؤال الذي يشغل بال الكثيرين من أبنائنا وبناتنا هو من أي موقعاً إلكترونياً سيتيح لهم استخراج نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019؟، وللجواب عن هذا السؤال نود أن نذكر أولاً أنه لم يتم التصريح رسمياً من جانب وزارة التربية والتعليم عن تحديد الموقع الذي سيتم من خلاله جلب نتيجة الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي جميع المحافظات، لذلك فقد قمنا عبر موقعنا موقع نجوم مصرية بتوفير عدداً من المواقع التعليمية الإلكترونية من خلال التالي:
- بوابة وزارة التربية والتعليم الرسمية (moe.gov.eg).
- بوابة الثانوية العامة (thanwya.emis.gov.eg).
- منصة LMS لنتائج الثانوية العامة (lms.ekb.eg) بنك المعرفة المصري.
خدمة تواصل الإلكترونية
تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مركز معلومات وزارة التربية والتعليم خدمة تواصل الإلكترونية من أجل استقبال طلبات الاستفسارات التي تتعلق بالمعلمين والطلاب/الطالبات وأولياء الأمور وكافة المهتمين بالتعليم، حيث يمكنكم التواصل مع الوزارة من خلال الموقع التالي (tawasol)، ويتم الدخول من خلال كتابة بعض البيانات الخاصة بك التي تتمثل في التالي:
- الرقم القومي كاملاً.
- تاريخ الميلاد (سنة، شهر، يوم)
- اختيار المحافظة من القائمة المنسدلة.
- اختيار النوع (ذكر، أنثى).
التعليقات
أستاذ أحمد ممكن أسألك شوية أسئلة؟
NORA Ashraf Abdelnabi رقم الجلوس 1227 محافظة الشرقية مدرسة الجعفري الثانوية المشتركة ..الكود 467391606
تسنيم إبراهيم محمد إبراهيم نور الدين
رقم جلوسى 1190
هى النتيجة هتظهر ازاى
لو سمحت !هى النتيجة هتظهر ازاى على lms و موقع الوزارة ؟؟ ارجو الرد
انا عايزه النتيجة تتبعتلى
رقم جلوس ايه اللى بتتكلموا عليه (رقم الكود ؟؟؟!)
رقم جلوسي 92
حضرتك فيه ناس جابتها
لم تُعلن الوزارة حتى الآن عن ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي بشكل رسمي، لذلك وجب علينا جميعاً الانتظار حتى انعقاد المؤتمر الصحفي، وسيتم موافاتكم بأخر المستجدات بمشيئة الله تعالى.
حضرتك فى ناس جابتها
لم تُعلن الوزارة حتى الآن عن ظهورها بشكل رسمي، لذلك وجب علينا جميعاً الانتظار حتى انعقاد المؤتمر الصحفي، وسيتم موافاتكم بأخر المستجدات بمشيئة الله تعالى.
ارجو موعد محدد لظهور النتيجة لان أنا مش مستحمله
يمكنك الاستفادة من الموضوع التالي (متى نتيجة أولى ثانوي) في الإجابة على التساؤل الخاص بك.
استاذ احمد ممكن رقم تلفون حضرتك عاوز استفسار على ازاى افتح الامتحان على موقع الوزاره الاستاذ ابتاع المدرسه مش راضى يرد عليا وانا قاعده على اعصابى ارجوك حتى اعطينى المعلومات وانا هفتح
يمكنك الدخول إلى الموقع التالي (متى نتيجة أولى ثانوي) ستجد بعض المعلومات التي تساعدك، وستجد في نهاية الموضوع خدمة تواصل الإلكترونية لتقديم الاستفسار الذي ترغب به للوزارة مباشرة.
ارجو موعد محدد لظهور النتيجه لان أنا ومش مستحمله
سيتم موافاتكم بالموعد الرسمي فور التصريح بذلك من جانب الوزارة.
الاستاذ قلنا فى المدرسه انتو اول ما تطلعوا من الامتحان بيترسل علطول للوزاره
يتم إرسال الإجابات بشكل إلكتروني مباشرةً، من أجل تصحيحها وتدقيقها ومراجعتها ثم اعتمادها ونشرها.
كلة كدب
٤٧٨
٤٧٨
٤٧٨
رقم الجلوس ١٥٥
ان طالبه في اولا ثانوى فثل منى التابلت فى ثالث مواد الفرنساوى الفيزياء الكميائى وما قبلش المحضر ارجوكم حللولى المشكله دى هى ما تاثرش على الدرجات
صرح الدكتور طارق شوقي بأنه أثناء تواجده في غرفة عمليات أولى ثانوي كان عل علمٍ بكافة المشاكل التي واجهت الطلاب سواء الكتابة بالقلم أو مساحة الكتابة وغيرها من المشكلات، وسيتم مراعاة مصلحة الطلاب.
رقم جلوسي ٨٢
انا طالبه في مدرسه الثانويه وقد تميت اداء امتحان الأحياء ولم يتم إرساله امتحان الرياضه كان بيطلع اكتر من مره ويطلب رمز الجلسات وذلك أهدر من الوقت وجعلني لم اتمكن من حل الاسئله جيدا ولم أجيب علي الامتحان بأكمله وذلك جعلني ليست مطمئنة من النتيجه ولو اعمل محضر
سيتم مراعاة العقبات والمشكلات التي واجهت الطلاب والطالبات وتفسيرها لمصلحة الطلاب.
وانا كذلك ولكنى لما امتحان امتحان الاحياء عى التابلت امتحانات ورقى بس امتحان الفسزياء كان صعب والشبكه كانت يتعلث مكنتش عارفه اكتب كان الخط وحش اووووى
صرح الدكتور طارق شوقي بأنه أثناء تواجده في غرفة عمليات الصف الأول الثانوي كان عل علمٍ بكافة المشاكل التي واجهت الطلاب سواء الكتابة بالقلم أو مساحة الكتابة وغيرها من المشكلات، وسيتم مراعاة مصلحة الطلاب.
انا طالبه في مدرسه الثانويه بالفيوم وقد تميت اداء امتحان الأحياء ولم يتم إرساله امتحان الرياضه كان بيطلع اكتر من مره ويطلب رمز الجلسات وذلك أهدر من الوقت وجعلني لم اتمكن من حل الاسئله جيدا ولم أجيب علي الامتحان بأكمله وذلك جعلني ليست مطمئنة من النتيجه ولو اعمل محضر
سيتم مراعاة العقبات التي واجهت الطلاب والطالبات لمصلحة الطلاب.
عايزة اعرف النتيجة
انا طالبة بالصف الاول الثانوى ممكن اسألك شوية اسئلة
يمكنك توجيه الأسئلة التي ترغبين بها.
ارجو اللى يعرف يجيب النتيجة يقول جابها ازاى
استاذ احمد انا طالبة بالصف الاول الثانوى اريد الاستفسار عن بعض الأسئلة ممكن ؟
يمكنك الاستفسار عن كل ما تريدينه
رقم الجلوس 1222
ازاى النتيجه على التابلت وازاى رقم جلوس
سيتم إرسالها على التابلت ويتم الدخول بالكود الخاص بكل طالب، ونحن حالياً في انتظار تصريحات الوزارة لكي نوافيكم بها مباشرةً بمشيئة الله تعالى.
1222 دا رقم الجلوس
انا كنت بروح بعد انتهاء الامتحان وكنت بنسى اضغط على انتهاء، ارسال الامتحان حضرتك كده الامتحان اتببعت ولا لاء
يارب نجح طلاب الصف الأول الثانوي
هو فعلا النتيجه بتاعت التابلت هي هي الورق وياريت الرد
سيحصل كل طالب على الدرجة التي يستحقها.
رحمة عاطف محمد العرقي السواح رقم الجلوس ٥٨٢
ابعت لي النتيجة ([email protected])
وها هو الكود 408733611
ولك كل التقدير والاحترام😗😊😊
سيتم موافاتك بها فور نشرها رسمياً بمشيئة الله تعالى.
متى تظهر النتيجة وفى أى يوم
لم يتم الإعلان رسمياً عن موعد ظهورها.
حضرتك انا طالبه اولى ثانوى انقطع التيار الكهربى اثناء امتحان الكيميا فى المدرسه ولكن الامتحان كان فاتح معايا ومع بعض زملائى ولكن متبحتشى الامتحان هل كدا يضرنى فى النتيجه
سيتم مراعاة كل ذلك لمصلحة الطالب والطالبة.
والله اعصابنا تعبت اووى الاسم طه احمد طه ١٧٠٣٧ياارب بالنجاح للجميع
رقم جلوسي ٢٤٢
سوف يتم موافاتكم بالنتيجة فور نشرها بمشيئة الله تعالى.