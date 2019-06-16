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موعد ظهور نتيجة البكالوريا السورية 2019 علي موقع وزارة التربية السورية

كتب نهى أشرففي آخر تحديث
موعد ظهور نتيجة البكالوريا السورية 2019 علي موقع وزارة التربية السورية
موعد ظهور نتيجة البكالوريا السورية 2019 علي موقع وزارة التربية السورية

يتزايد البحث عن نتيجة البكالوريا 2019 السورية من قبل الطلبة والطالبات الذين أنهوا امتحانات البكالوريا في سوريا ، علماً بأن النتيجة سوف  تظهر علي موقع وزارة التربية والتعليم .

وتظهر النتيجة قريباً  خلال أيام قليلة ، وبعد ذلك يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجتهم عن طريق رقم اكتتاب الطالب ، وسنسرد لكم  من خلال موقع نجوم مصرية طريقة الإستعلام عن نتيجة البكالوريا السورية .

ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قد انتهت من تصحيح اوراق العديد من المحافظات مثل حمص ،حلب ، دمشق ، اللاذقية ،والعديد من المحافظات الاخري .

نتيجة البكالوريا السورية 2019

وسيتم الاعلان عن نتيجة البكالوريا السورية 2019  فى مؤتمر صحفى للسيد وزير التربية والتعليم هزوان الوز ، والذي سيكون به العديد من القيادات التعليمية الهامة ، وذلك الأمر سيكون بعد أيام قليلة ، وسنتابع معكم من خلال موقع نجوم مصرية   موعد نتيجة البكالوريا السورية 2019 لذلك قم بحفظ المقالة لديك للرجوع اليها .
ومن الجدير بالذكر أن إمتحانات البكالوريا كانت على مايرام ، حيث لم يكن يوجد أي صعوبة فى الامتحانات أو وجود تسريبات .
وأعلن مسؤول في وزارة التربية والتعليم بالجمهورية السورية ، أن النتائج الاولية مبشرة حيث ان نسب النجاح في كافة المواد زادت عن العام الماضي .

إمكانية الاستعلام عن نتيجة البكالوريا السورية

ولكي تعرف نتيجتك قم بالدخول إلى موقع نتائج الامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم السورية ، وبعدها الضغط على نتائج إمتحانات البكالوريا الدورة الثانية، وبعدها قم باختيار المحافظة التابعة لمدرستك ، وبعدها كتابة  أسمك ورقم الاكتتاب التابع لك واخيراً الضغط على ابدأ البحث ، وستظهر لك النتيجة .

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عن الكاتب

نهى أشرف

صحفية ، أعمل منذ أكثر من 3 سنوات فى مواقع إلكترونية كبيرة ، أحب القراءة والكتابة وشغوفة بالمجال السياحي والتقنية ومتابعة الأخبار العاجلة

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