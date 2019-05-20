موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الدقهلية إلكترونياً مجاناً وكيفية الحصول علي النتائج فور إعلانها

تتابعون كل ما يخص موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الدقهلية ترم ثانى الدور الأول للعام الدراسي الحالي، فيترقب طلبة الصف الثالث الاعدادي في الدقهلية وفي جميع محافظات الجمهورية إعلان نتيجة تالتة اعدادي 2019 علي الانترنت علي المواقع الرسمية المخصصة لإعلان النتائج، فقد انتهي الطلبة في الدقهلية من تأدية امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم 15 مايو 2019، ومنذ اليوم الأول والكنترولات تعمل علي إنهاء تصحيح الأوراق الامتحانية بالتعاون مع العديد من المدرسين من جميع أنحاء المحافظة، وفور الانتهاء من عملية التصحيح تبدأ عملية رصد الدرجات وتحديد نسب الناجحين ومتوسط الدرجات في المحافظة ويقوم محافظ الدقهلية باعتماد النتائج حتي يتم الإعلان عنها في المدارس والمواقع الإلكترونية الرسمية، ويترقب الطلبة إعلانها بسبب أهمية هذه السنة الدراسية بالنسبة لهم وتحديد مستقبلهم الأكاديمي، والآن نتابع معكم المزيد من التفاصيل حول نتيجة اعدادية الدقهلية وكيفية الحصول علي النتائج فتابعونا علي موقعنا نجوم مصرية.

حرص محافظ الدقهلية علي ان تسير العملية الامتحانية في المحافظة بكل سلاسة وأمان تجنبا لكل أنواع المخالفات، وشدد علي تأمين اللجان الامتحانية الخاصة بالطلبة والطالبات حتي يتمكنوا من انهاء الاختبارات بكل سهولة، ويتفقد العديد من المسؤولين في جميع محافظات الجمهورية لجان التصحيح ويقومون بمتابعة الكنترولات لتجنب اي أخطاء بالتصحيح.

بعد الاعلان عن نتيجة اعدادية الدقهلية يقوم بعض الطلبة بالتوجه إلي المدارس والإدارات التابع لها للتقديم علي تظلمات الشهادة الاعدادية، ثم تقوم لجان الكنترولات بمراجعة الأوراق الامتحانية وإعادة تصحيحها وتعديل الدرجات إن وجدوا خطأ في التصحيح أو الرصد، ثم يتم تبليغ المدرسة المقيد بها الطالب عن التغيير في درجته.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الدقهلية

حتي الآن لم يتم تحديد موعد محدد لإعلان نتائج الصف الثالث الاعدادي في الدقهلية أو اي من محافظات الجمهورية، ولكن بعض الجهات قد أكدت أن النتيجة ستظهر خلال الايام القليلة القادمة علي المواقع الرسمية وفي المدارس، تابعوا هذه المقالة لمعرفة موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الدقهلية برقم الجلوس.

كيفية الحصول علي النتيجة فور إعلانها

يتم الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بالمديرية التعليمية بالدقهلية

يتم الدخول علي خدمات الطلبة ونتائج الشهادات

قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح في الخانة المخصصة له

يتم النقر علي زر “بحث” أو “معرفة النتيجة”

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