موعد ظهور نتيجة أولى ثانوي 2019 الترم الثاني نظام “التابلت” الجديد

يترقب الجميع موعد ظهور نتيجة أولى ثانوي 2019 أو موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني “الدور الأول” للعام الدراسي الحالي 2018-2019م، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم رسمياً بأنه سيتم إطلاق نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني عن طريق مؤتمراً صحفياً يتم من خلاله الكشف عن العديد من الأمور المتعلقة بنتيجة أولى ثانوي وكيفية استخراجها سواء من خلال المواقع التعليمية الإلكترونية أو من خلال منصة LMS نتائج الامتحانات “بنك المعرفة المصري”.

وقد ازدادت الاستفسارات حول موعد ظهور نتيجة أولى ثانوي 2019 نظام التابلت الجديد، وموعد المؤتمر الصحفي المنتظر عقده من جانب الوزارة برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث ينتاب طلابنا وطالباتنا وأولياء الأمور حالة من القلق والتوتر بسبب تأخير ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019 ونشرها عبر مواقع الوزارة الإلكترونية أو إرسالها عبر “التابلت” على هيئة إشعار من إشعارات الوزارة.

ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر لحضراتكم متابعة مستمرة لأخر أخبار نتيجة أولى ثانوي الصادرة رسمياً عن وزارة التربية والتعليم -بمشيئة الله تعالى- كي نوفرها لمتابعينا فور التصريح بها مباشرةً، بالإضافة إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، ورابط دخول بوابة الثانوية العامة الإلكترونية، ورابط دخول منصة LMS للنتائج، وفي حال وجود استفساراً أو اقتراحاً فلا تتردد في ترك تعليقاً أسفل الموضوع، وسيتم الرد على حضراتكم من خلال “نجوم مصرية”.

موعد ظهور نتيجة أولى ثانوي 2019

في ظل البحث المتزايد عن نتيجة الترم الثاني للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018-2019م من جانب الطلاب والطالبات وأولياء الأمور للاطمئنان على الجهد المبذول من جانبهم على مدار الفصل الدراسي الثاني، ويزداد القلق لديهم نتيجةً لبعض المشكلات التي واجهت البعض منهم أثناء الاختبارات النهائية فيما يتعلق بجهاز “التابلت”، وهنا صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الوزارة على دراية كاملة بما واجهه بعض الطلاب والطالبات من عقبات أثناء أداء الامتحانات، حيث أكد سيادته على أنه سيتم مراعاة مصلحة الطلاب أولاً.

وفي الوقت الحالي يتم تداول بعض المعلومات عن موعد ظهور نتيجة أولى ثانوي 2019 عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والمواقع الإلكترونية الأخرى، وهنا وجب علينا التنويه بأن وزارة التربية والتعليم لم تطرق للحديث عن موعد إطلاق نتيجة أولى ثانوي وميعاد عقد المؤتمر الصحفي المزمع عقده خلال الأيام الجارية، لذلك يجب على كافة الطلاب والطالبات عدم الانسياق خلف الشائعات المنتشرة من جانب بعض الأشخاص الذين يروجون لأخبار كاذبة مستغلين بذلك الحالة العصبية التي يعيشها أبنائنا وبناتنا بالصف الأول الثانوي.

كما ينبغي على الجميع التحلي بالصبر لأن تطبيق نظام الأسئلة الجديد يحتاج لعناية بالغة أثناء إجراء عملية التصحيح والمراجعة والتدقيق والتجهيز من أجل نشرها أو إرسالها عبر “التابلت” النظام الحديث، ويرجع ذلك لحرص الوزارة على أن يحصل كل طالب من الطلاب على حقه من الدرجات، بالإضافة إلى العمل على تعويض الآثار التي ترتبت على الأعطال والمشكلات التي واجهت الطلاب أثناء الامتحانات، وفي حال تحديد موعد ظهور نتيجة أولى ثانوي 2019 رسمياً من جانب الوزارة، فسوف نوافيكم به -بمشيئة الله تعالى- عبر موقع نجوم مصرية.

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

لم يتم الكشف حتى الآن رسمياً من جانب وزارة التربية والتعليم عن الموعد الذي سيتم به عقد المؤتمر الصحفي الذي سيتم من خلاله توضيح العديد من الأمور التي تتعلق بنتيجة أولى ثانوي 2019، ومن خلال بعض الردود للوزارة على استفسارات البعض عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فقد أكدت الوزارة على أنها تقوم بتصحيح أسئلة الامتحانات البالغ عددها 150 مليون سؤال داخل 256 مركزاً مُخصصاً للتصحيح على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية.

ونوفر لمتابعينا روابط دخول المواقع التعليمية الإلكترونية الآتية (بوابة الثانوية العامة، موقع وزارة التربية والتعليم، منصة LMS نتائج التابع لـ بنك المعرفة المصري) للدخول إليها فور الإعلان عن موعد ظهور نتيجة أولى ثانوي 2019 الترم الثاني من خلال اتباع الروابط التالية:

بوابة وزارة التربية والتعليم (moe.gov.eg). بوابة الثانوية العامة (thanwya.emis). منصة LMS نتائج (lms.ekb.eg).

ملاحظة هامة: لم يتم التصريح حتى الآن عن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019، وما يتم تداوله حالياً بالمواقع الإلكترونية ما هو إلا اجتهادات من جانب البعض، وسوف يتم موافاتكم بأخر أخبار نتيجة الصف الأول الثانوي فور الإعلان عنها رسمياً من جانب الوزارة، بالإضافة إلى إضافة خبر اعتماد نتيجة أولى ثانوي فور الإعلان ذلك مباشرةً -بمشيئة الله تعالى- عبر موقعنا موقع نجوم مصرية.

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