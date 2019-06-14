يتساءل الطلاب عن موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2019 ولذلك ينشر موقع (نجوم مصرية) تفاصيل عن هذا اليوم وهو يوم الاثنين 1-7-2019 وسيمتحن فيه الطلاب امتحان اللغة الاجنبية الثانية ( الفرنساوي ) للشعبة العامة العلمي علوم والعلمي رياضة ومدته ساعتين من الساعة 9 إلى 11، وكذلك امتحان التربية الوطنية ومدته ساعة ونصف يبدأ الساعة 11 و 30 دقيقة وينتهي الساعة 1، وكذلك سيمتحنون الطلاب امتحان الرياضيات البحتة ( جبر وهندسة فراغية ) لشعبة الرياضيات، ومدته ساعتين يبدأ الساعة 9 وينتهي الساعة 11.

موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2019 السبت 8-6-2019 موعد نهاية امتحانات الثانوية العامة لعام 2019 يوم الاثنين 1-7-2019

السبت 8-6-2019

امتحان لغة عربية للشعبتين الأدبي والعلمي، ويبدأ الامتحان من الساعة 9 وينتهي 12 أي زمن الامتحان ثلاث ساعات.

امتحان التربية الدينية للشعبتين الأدبي والعلمي، ويبدأ الامتحان من الساعة 12:30 وينتهي 2 أي زمن الامتحان ساعة ونصف.

الاثنين 10-6-2019

امتحان الاقتصاد للشعبتين الأدبي والعلمي، ويبدأ الامتحان من الساعة 9 وينتهي 10:30 أي زمن الامتحان ساعة ونصف.

امتحان الاحصاء للشعبتين الأدبي والعلمي، ويبدأ الامتحان من الساعة 11 وينتهي 12:30 أي زمن الامتحان ساعة ونصف.

الأربعاء 12-6-2019

امتحان اللغة الأجنبية الأولى – امتحان الإنجليزية ويبدأ الساعة التاسعة وينتهي الساعة 12 ظهرًا يعني ثلاث ساعات وهو للشعبتين الأدبي والعلمي.

السبت 15-6-2019 امتحان الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) ومدتها ساعتين لشعبة الرياضيات ويبدأ الساعة التاسعة وينتهي الساعة الحادية عشر.

الاثنين 17-6-2019

يوجد امتحان الأحياء وهو لشعبة علمي علوم ومدته 3 ساعات ويبدأ الساعة 9 وينتهي الساعة 12 أي ثلاث ساعات للإجابة.

يوجد امتحان الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا) لشعبة علمي رياضة، ومدته ساعتان يبدأ من الساعة 9 وينتهي الساعة 11.

يوجد امتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية ويبدأ الساعة 9 وينتهي الساعة 12 ظهرًا ومدته ثلاث ساعات.

يوم الأربعاء 19-6-2019 اجازة من الامتحانات.

يوم السبت الموافق 22-6-2019

امتحان فيزياء لشعبة العلوم، والرياضيات، ومدته 3 ساعات وهو من الساعة 9 إلى الساعة 12.

امتحان تاريخ للشعبة الأدبية ومدته 3 ساعات ويبدأ من الساعة 9 وينتهي الساعة 12.

يوم الاثنين 24-6-2019 اجازة من الامتحانات.

يوم الأربعاء 26-6-2019

امتحان الكيمياء لشعبة العلوم والرياضيات، ومدته 3 ساعات ويبدأ من الساعة 9 وينتهي الساعة 12.

امتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية ويبدأ من الساعة 9 وينتهي الساعة 12 أي أن مدته ثلاث ساعات.

يوم السبت 29-6-2019

امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، ومدته ثلاث ساعات ويبدأ من الساعة 9 وينتهي الساعة 12.

امتحان الرياضيات البحتة ( التفاضل والتكامل ) ومدته ساعتان ويبدأ من الساعة 9 وينتهي الساعة 11.

امتحان علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية ومدته ثلاث ساعات ويبدأ الساعة 9 وينتهي الساعة 12 ظهرًا.

يوم الاثنين 1-7-2019

امتحان اللغة الاجنبية الثانية ( الفرنساوي ) للشعبة العامة العلمي علوم والعلمي رياضة ومدته ساعتين من الساعة 9 إلى 11.

امتحان التربية الوطنية ومدته ساعة ونصف يبدأ الساعة 11 و 30 دقيقة وينتهي الساعة 1.

امتحان الرياضيات البحتة ( جبر وهندسة فراغية ) لشعبة الرياضيات، ومدته ساعتين يبدأ الساعة 9 وينتهي الساعة 11.

تنسيق الثانوية العامة 2019 القليوبية

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