موعد امتحانات الثانوية العامة 2019 بعد عيد الفطر المبارك

يقدم لكم موقع نجوم مصرية اليوم كهدية لجميع طلبة الصف الثالث الثانوي بعد أن اجتمع وزير التربية والتعليم ووكلاء التعليم في جميع المحافظات تم تحديد موعد امتحانات الثانوية العامة بناءا علي الخطة الزمنية الموضوعة وحسابا لجميع الإجازات التي سيحظي بها الطالب أثناء هذا العام الدراسي وكما نعلم جميعا صعوبة هذه المرحلة التي يمر بها الطلبة فلذا قررنا مساعدتهم بنشر جديد أخبار التعليم حتي يكونوا علي اطلاع دائم بما يحدث واليوم نقدم لكم جدول كامل يحوي بداخله الإجازات الرسمية المقررة من وزارة التربية والتعليم بموعد كل الإجازات للعام 2019 وفي أخر الجدول ستجد موعد امتحان الثانوية العامة لعام 2019 الذي يعتقد أن أول امتحان سيكون اللغة العربية الآن تابع جديد أخبار الثانوية العامة من خلالنا.

الموعد المحدد لامتحانات الثانوية العامة والإجازات علي مر العام الدراس كله.

كما قررت وزارة التربية والتعليم تأجيل امتحانات الثانوية العامة عن العام الأسبق خمسة أيام نظرا لان موعد امتحانات العام الأسبق تأتي هذا العام تزامنا مع عيد الفطر المبارك لذا من المقرر بداية امتحانات الثانوية العامة يوم 8 من شهر يونيو 2019 ولمعرفة كم تبقي بعدد الأيام والساعات علي موعد أول امتحانات الثانوية العامة تابع الرابط التالي

كم تبقي علي موعد امتحانات الثانوية العامة