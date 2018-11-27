موعد الامتحانات الأزهرية النقل والشهادات عن العام الدراسي الحالي 2018-2019

موعد الامتحانات الأزهرية سواء النقل أو الشهادات يبحث عنها كافة الطلاب وكذلك أولياء الأمور، لمعرفة توقيت امتحانات النقل ذلك العام الدراسي، كما أن الشغف يعم كافة طلاب شهادات الأزهر جميعاً، سواء شهادة الابتدائية، أو طلاب شهادة الإعدادية، أو طلاب شهادة الثانوية الأزهرية، لمعرفة توقيت أداء امتحانات العام الدراسي الحالي 2018-2019، ولعل كافة البيوت المصرية تستعد كل عام دراسي جديد قبل توقيتات الامتحانات، بنشر حالة من الطوارئ، وتوفير جو هادئ بالمنزل، يناسب الطلاب والطالبات لمساعدتهم في فهم وإستيعاب موادهم الدراسية قبل أداء امتحاناتهم، وسوف نعمل هنا أدناه على استعراض بسيط عن توقيت أداء هذة الامتحانات.

حيث أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن موعد الامتحانات الأزهرية المختلفة، للعام الدراسي الجاري 2018-2019، لصفوف النقل والشهادات الأزهرية، والتي يرغب كافة أولياء الأمور والطلاب معاً لمعرفة موعدها بغرض الاستعداد التام لها، ودورنا هنا هو نشر التوقيات المقررة لتلك الامتحانات عن ذلك العام الدراسي.

أولاً: موعد الامتحانات الأزهرية للنقل

• موعد الامتحانات الأزهرية للنقل عن المرحلة الابتدائية

– جاء موعد امتحان الصف الأول الابتدائي والصف الثاني الابتدائي عن الفصل الدارسي الاول ليوافق يوم 19 ديسمبر 2018، في حين أن موعد الامتحانات لهما عن الفصل الدراسي الثاني ليوافق يوم 1 مايو 2019، وجاء موعد أداء الامتحانات دور ثاني لهما ليوافق يوم 17 يوليه 2019.

مع العلم بأن موعد إجازة نصف العام جاءت لتوافق يوم 9 يناير 2019، بينما جاء موعد إجازة نهاية العام الدراسي لمن أدوا إمتحانات الدور الأول لتوافق يوم 26 مايو 2019، وبالنسبة لمن أدوا امتحانات الدور الثاني تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي لهم يوم 7 أغسطس 2019.

• موعد امتحانات الأزهر للنقل عن المرحلة الإعدادية

– جاء موعد امتحان الفصل الدارسي الاول ليوافق يوم 14 يناير 2019، في حين أن موعد الامتحانات عن الفصل الدراسي الثاني ليوافق يوم 16 مايو 2019، وجاء موعد أداء الامتحانات دور ثاني لهما ليوافق يوم 25 يوليه 2019.

مع العلم بأن موعد إجازة نصف العام جاءت لتوافق يوم 21 يناير 2019، بينما جاء موعد إجازة نهاية العام الدراسي لمن أدوا إمتحانات الدور الأول لتوافق يوم 27 مايو 2019، وبالنسبة لمن أدوا امتحانات الدور الثاني تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي لهم يوم 8 أغسطس 2019.

ثانياً: موعد الامتحانات الأزهرية عن الشهادة الثانوية

– جاء موعد امتحان الفصل الدارسي الاول ليوافق يوم 22 ديسمبر 2018، في حين أن موعد الامتحانات عن الفصل الدراسي الثاني ليوافق يوم 15 مايو 2019، وجاء موعد أداء الامتحانات دور ثاني لهما ليوافق يوم 25 يوليه 2019.

ثالثاً: موعد أداء الامتحانات الأزهرية عن الشعبة الإسلامية

في حين جاء موعد أداء الامتحانات الأزهرية ذلك العام الدراسي الجاري 2018-2019 عن الشعبة الإسلامية كالآتي:

– موعد أداء امتحان الشعبة الإسلامية دور أول يوافق يوم 30 مايو 2019

– موعد أداء امتحان الشعبة الإسلامية دور ثاني يوافق يوم 9 أغسطس 2019

حيث كان قطاع المعاهد الأزهرية قد قام بالإعلان عن موعد كافة امتحانات المراحل المختلفة للتعليم بالأزهر، المرحلة الابتدائية، والمرحلة الإعدادية، والمرحلة الثانوية، توقيت أداء امتحانات الدور الأول، وكذلك موعد أداء الامتحانات الأزهرية عن الدور الثاني، سواء مراحل النقل، أو امتحانات الشهادات بها، معلناً أيضاً قطاع المعاهد الأزهرية عن موعد الامتحانات لـ الشعبة الإسلامية.