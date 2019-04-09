موعد الاختبارات النهائية في السعودية وإجازة الفصل الدراسي الثاني| التقويم الدراسي 1440

في ظل ازدياد عمليات البحث عن موعد الاختبارات النهائية 1440 في المملكة العربية السعودية، فقد قمنا بتوفير موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 1440هـ في مدارس التعليم العام وتحفيظ القرآن الكريم (تعليم الكبار بنين)، حيث تم اعتماد خطة التقويم الدراسي من قبل وزارة التعليم السعودية وتم رفعها للمقام السامي ومن ثم تمت موافقة خادم الحرمين الشريفين على الخطة الزمنية الدراسية لمدة خمس سنوات، وقد أصدرت الوزارة تعميماً لكافة إدارات ومناطق التعليم العام بالمملكة للبدء في تطبيقها، ولم يتبقى سوى أيام قلائل على بدء اختبارات نهاية العام الدراسي 1439-1440هـ، حيث يمكنكم من خلال الموضوع التعرف على موعد بدء الاختبارات السعودية وموعد إجازة نهاية العام 1440.

موعد الاختبارات النهائية 1440

قامت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية بوضع خطة دراسية تفصيلية لمدة خمس سنوات، حيث يتضمن التقويم الدراسي 1440 للعديد من المواعيد مثل موعد بدء العام الدراسي الجديد وبداية الفصل الدراسي الأول، وموعد بداية اختبارات الفصل الدراسي الأول، وموعد إجازة منتصف العام الدراسي، وتاريخ بداية الدراسة الفصل الدراسي الثاني، ومواعيد الإجازات الرسمية والعطلات بالمملكة، وموعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني، فهو يعتبر خطة زمنية شاملة لكافة المواعيد التفصيلية بالعام الدراسي، ويمكنكم التعرف على موعد الاختبارات النهائية وموعد إجازة نهاية العام من خلال الجدول التالي:

م الموضوع الموعد 1 بدء اختبارات الفصل الدراسي لطلاب/طالبات المرحلتين (المتوسطة- الثانوية) بمدارس التعليم العام وتحفيظ القرآن الكريم تعليم الكبار “بنين”، وتستمر الدراسة في مرحلتي (رياض الأطفال، الابتدائية) قائمة بحيث تنتهي الفترة التقويمية الرابعة بالمرحلة الابتدائية مع نهاية اختبارات المرحلتين الثانوية والمتوسطة يوم الأحد بتاريخ 16 شعبان 1440هـ الموافق لتاريخ 21 أبريل 2019م 2 بداية إجازة نهاية العام الدراسي لكافة الطلاب/الطالبات نهاية دوام الثلاثاء 27 شعبان 1440هـ الموافق 30 أبريل 2019م.

اختبارات TIMSS 2019 الدولية

تم الإعلان عن انطلاق اختبارات TIMSS الدولية صباح اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 9 أبريل 2019م في 434 مدرسة على مستوى المملكة العربية السعودية، وفي 36 إدارة تعليمية و76 مدينة ومحافظة، وتتكون هذه الاختبارات من 11757 طالب/طالبة من الصف الرابع الابتدائي والصف الثاني المتوسط في العلوم والرياضيات، وقد تفقد وزير التعليم اللجان من أجل الاطمئنان على سير أعمال تطبيق الاختبارات، ومدى استعداد الطلاب والطالبات لهذه الاختبارات، ومن خلال المقال يمكنكم التعرف على موعد الاختبارات النهائية السعودية 1440.

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